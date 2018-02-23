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2017-2018
Стадион: Кристал-арена
4:0
Конец матча
3' Желтая карточкаБолат Синан
1:0
5' ГолМалиновский Руслан
8' Желтая карточкаПитройпа Джонатан
13' Желтая карточкаУларе Обби
37' Красная карточкаDylan Batubinsika
59' Желтая карточкаНдонгаля Дьемерси
72' Желтая карточкаЯтабаре Самбу
2:0
78' ГолПосуэло Алехандро
3:0
85' ГолКарелис Никос
4:0
89' ГолНдонгаля Дьемерси
|
3'
5'
1:0
13'
72'
78'
2:0
85'
3:0
89'
4:0
Состав команд
45
Joseph
Aidoo
15
Коллей
Омар
17
Сек
Ибраима
38
Арун
Фарис
58
Уларе
Обби
Генк 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 31 Joakim Maehle Защитник
- 45 Joseph Aidoo Защитник
- 15 Коллей Омар Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 17 Сек Ибраима Полузащитник
- 77 Ндонгаля Дьемерси Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 19 Буффель Томас Полузащитник
- 7 Карелис Никос Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Куке Гетан Вратарь
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 10 Саматта Мбвана Полузащитник
- 22 Шрейверс Сьебе Полузащитник
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- 5 Amine Khammas
- 8 Edon Zhegrova
- Главный тренер: Philippe Clement
Ройал Антверпен 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 15 Арсланаджич Дино Защитник
- 16 Баяль-Салль Мустафа Защитник
- 21 Dylan Batubinsika Защитник
- 37 Ван Дамм Йелле Защитник
- 60 Ятабаре Самбу Полузащитник
- 17 Сиани Себастьен Полузащитник
- 38 Арун Фарис Полузащитник
- 9 Лимбомбе Сталлоне Полузащитник
- 99 Питройпа Джонатан Полузащитник
- 58 Уларе Обби Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Йежина Антонио Вратарь
- 2 Матеус Лейте Защитник
- 25 Коррин Александр Защитник
- 24 Де Лат Ричи Защитник
- 19 Овусу Вильям Полузащитник
- 8 Родригеш Иву Полузащитник
- 20 Хайреманс Джеффри Полузащитник
- Главный тренер: Ласло Болони
Предыдущие игры
Генк (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 17.02.2018 Брюгге 2:2 Генк ПДА
- 09.02.2018 Генк 3:1 Зульте-Варегем ПДА
- 06.02.2018 Генк 1:0 Кортрейк К
- 03.02.2018 Мускрон-Перювельз 0:1 Генк ПДА
- 30.01.2018 Кортрейк 3:2 Генк К
- 27.01.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 24.01.2018 Локерен 1:2 Генк ПДА
- 21.01.2018 Генк 0:1 Андерлехт ПДА
- 16.01.2018 Остенде 1:2 Генк ПДА
- 11.01.2018 Генк 0:2 Арминия ТМК
- 07.01.2018 Шальке 04 2:1 Генк ТМК
- 23.12.2017 Генк 2:3 Кортрейк ПДА
- 17.12.2017 Шарлеруа 1:1 Генк ПДА
- 13.12.2017 Генк 3:3 Васланд-Беверен К
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 02.12.2017 Мехелен 3:2 Генк ПДА
- 29.11.2017 Мехелен 1:1 Генк К
- 26.11.2017 Генк 0:2 Стандард ПДА
- 19.11.2017 Зульте-Варегем 0:1 Генк ПДА
- 04.11.2017 Генк 0:0 Локерен ПДА
Ройал Антверпен (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 17.02.2018 Ройал Антверпен 0:0 Остенде ПДА
- 10.02.2018 Кортрейк 4:0 Ройал Антверпен ПДА
- 02.02.2018 Ройал Антверпен 1:2 Васланд-Беверен ПДА
- 27.01.2018 Шарлеруа 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 24.01.2018 Ройал Антверпен 1:1 Гент ПДА
- 21.01.2018 Ройал Антверпен 2:2 Брюгге ПДА
- 11.01.2018 Ройал Антверпен 4:0 Торревьеха ТМК
- 10.01.2018 Хайденхайм 3:1 Ройал Антверпен ТМК
- 27.12.2017 Сент-Трюйден 0:3 Ройал Антверпен ПДА
- 21.12.2017 Ройал Антверпен 1:2 Локерен ПДА
- 17.12.2017 Зульте-Варегем 1:2 Ройал Антверпен ПДА
- 09.12.2017 Ройал Антверпен 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 03.12.2017 Стандард 1:1 Ройал Антверпен ПДА
- 29.11.2017 Кортрейк 4:2 Ройал Антверпен К
- 25.11.2017 Ройал Антверпен 0:0 Мехелен ПДА
- 18.11.2017 Эйпен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 05.11.2017 Ройал Антверпен 1:3 Шарлеруа ПДА
- 29.10.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Ройал Антверпен ПДА
- 26.10.2017 Ройал Антверпен 0:0 Стандард ПДА
- 22.10.2017 Брюгге 1:0 Ройал Антверпен ПДА
Последние игры между собой
Генк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ройал Антверпен: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 13.08.2017 Ройал Антверпен 3:5 Генк Первый дивизион А
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|27
|18
|6
|3
|64 - 31
|60
|2.
|Шарлеруа
|27
|13
|10
|4
|45 - 27
|49
|3.
|Андерлехт
|27
|13
|7
|7
|39 - 36
|46
|4.
|Гент
|27
|12
|8
|7
|39 - 22
|44
|5.
|Генк
|28
|10
|11
|7
|42 - 34
|41
|6.
|Кортрейк
|27
|11
|6
|10
|39 - 36
|39
|7.
|Ройал Антверпен
|28
|9
|11
|8
|35 - 38
|38
|8.
|Стандард
|27
|9
|10
|8
|36 - 36
|37
|9.
|Сент-Трюйден
|27
|9
|9
|9
|29 - 38
|36
|10.
|Васланд-Беверен
|27
|9
|8
|10
|49 - 46
|35
|11.
|Зульте-Варегем
|27
|9
|4
|14
|42 - 49
|31
|12.
|Остенде
|27
|8
|6
|13
|35 - 36
|30
|13.
|Мускрон-Перювельз
|27
|8
|6
|13
|36 - 48
|30
|14.
|Локерен
|27
|7
|7
|13
|29 - 43
|28
|15.
|Мехелен
|27
|5
|8
|14
|26 - 45
|23
|16.
|Эйпен
|27
|4
|9
|14
|33 - 53
|21
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Генк делает замену. Буффель Томас уходит с поля, а Edon Zhegrova выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Ндонгаля Дьемерси бьет в цель!
86'
Ройал Антверпен делает замену. Лимбомбе Сталлоне уходит с поля, а Родригеш Иву выходит на его замену.
85'
Генк делает замену. Малиновский Руслан уходит с поля, а Ваутерс Дрис выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Карелис Никос бьет в цель!
80'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Шрейверс Сьебе выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Посуэло Алехандро бьет в цель!
72'
Ятабаре Самбу получил желтую карточку от судьи
66'
Ройал Антверпен делает замену. Уларе Обби уходит с поля, а Хайреманс Джеффри выходит на его замену.
59'
Ндонгаля Дьемерси получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Ройал Антверпен делает замену. Питройпа Джонатан уходит с поля, а Овусу Вильям выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
УДАЛЕНИЕ! - Dylan Batubinsika увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
13'
Уларе Обби получил желтую карточку от судьи
8'
Питройпа Джонатан получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Малиновский Руслан бьет в цель!
3'
Болат Синан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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