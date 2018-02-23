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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Генк
4:0
Конец матча
Ройал Антверпен
0'
3' Желтая карточка
Болат Синан
1:0
5' Гол
Малиновский Руслан
8' Желтая карточка
Питройпа Джонатан
13' Желтая карточка
Уларе Обби
37' Красная карточка
Dylan Batubinsika
59' Желтая карточка
Ндонгаля Дьемерси
72' Желтая карточка
Ятабаре Самбу
2:0
78' Гол
Посуэло Алехандро
3:0
85' Гол
Карелис Никос
4:0
89' Гол
Ндонгаля Дьемерси
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Генк делает замену. Буффель Томас уходит с поля, а Edon Zhegrova выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Ндонгаля Дьемерси бьет в цель!
86'
Ройал Антверпен делает замену. Лимбомбе Сталлоне уходит с поля, а Родригеш Иву выходит на его замену.
85'
Генк делает замену. Малиновский Руслан уходит с поля, а Ваутерс Дрис выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Карелис Никос бьет в цель!

80'
Генк делает замену. Посуэло Алехандро уходит с поля, а Шрейверс Сьебе выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Посуэло Алехандро бьет в цель!
Желтая карточка
72'
Ятабаре Самбу получил желтую карточку от судьи
66'
Ройал Антверпен делает замену. Уларе Обби уходит с поля, а Хайреманс Джеффри выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Ндонгаля Дьемерси получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Ройал Антверпен делает замену. Питройпа Джонатан уходит с поля, а Овусу Вильям выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
УДАЛЕНИЕ! - Dylan Batubinsika увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
13'
Уларе Обби получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
8'
Питройпа Джонатан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Малиновский Руслан бьет в цель!
Желтая карточка
3'
Болат Синан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Luminus Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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