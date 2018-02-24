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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Остенде
2:0
Конец матча
Сент-Трюйден
0'
1:0
9' Гол
Бьелика Александер
2:0
36' Гол
Бьелика Александер
41' Желтая карточка
Томашевич Зарко
49' Желтая карточка
Акпом Чуба
78' Желтая карточка
Aristote Nkaka
79' Желтая карточка
Fabien Antunes
89' Вторая желтая карточка
Aristote Nkaka
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Остенде делает замену. Акпала Джозеф уходит с поля, а Emmanuel Banda выходит на его замену.
89'
Aristote Nkaka получает вторую желтую карточку. Удаление.
85'
Остенде делает замену. Фернандо Матос уходит с поля, а Жали Андиле выходит на его замену.
85'
Сент-Труйден делает замену. Лежар Жонатан уходит с поля, а Yohan Boli выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Fabien Antunes получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
78'
Aristote Nkaka получил желтую карточку от судьи
73'
Сент-Труйден делает замену. Стивен де Петтер уходит с поля, а Ветокеле Игор выходит на его замену.
70'
Остенде делает замену. Zinho Gano уходит с поля, а Живкович Рицхайро выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Акпом Чуба получил желтую карточку от судьи
46'
Сент-Труйден делает замену. Кициу Стелиос уходит с поля, а Ботака Жордан выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Томашевич Зарко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Бьелика Александер бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Бьелика Александер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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