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2017-2018
Стадион: Верслус Арена
2:0
Конец матча
1:0
9' ГолБьелика Александер
2:0
36' ГолБьелика Александер
41' Желтая карточкаТомашевич Зарко
49' Желтая карточкаАкпом Чуба
78' Желтая карточкаAristote Nkaka
79' Желтая карточкаFabien Antunes
89' Вторая желтая карточкаAristote Nkaka
|
9'
1:0
36'
2:0
41'
49'
78'
79'
89'
Состав команд
27
Капон
Брехт
93
Zinho
Gano
32
Акпом
Чуба
Остенде 3-4-3
- Основной состав
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 33 Томашевич Зарко Защитник
- 44 Милич Антонио Защитник
- 6 Ломбертс Николас Защитник
- 27 Капон Брехт Полузащитник
- 26 Вандандриш Кевин Полузащитник
- 14 Aristote Nkaka Полузащитник
- 16 Бьелика Александер Полузащитник
- 55 Фернандо Матос Нападающий
- 93 Zinho Gano Нападающий
- 17 Акпала Джозеф Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Mike Van Hamel Вратарь
- 4 Боссартс Матиас Защитник
- 9 Живкович Рицхайро Полузащитник
- 15 Жали Андиле Полузащитник
- 36 Hasan Ozkan III Полузащитник
- 12 Банда Эммануэль Полузащитник
- 29 Robbie D'Haese
- Главный тренер: Adnan Custovic
Сент-Трюйден 4-3-3
- Основной состав
- 1 Степпе Кенни Вратарь
- 18 Fabien Antunes Защитник
- 23 Sascha Kotysch Защитник
- 28 Dimitrios Goutas Защитник
- 24 Casper de Norre Защитник
- 6 Steven De Petter Полузащитник
- 5 Де Сар Алексис Полузащитник
- 12 Samuel Asamoah Полузащитник
- 15 Кициу Стелиос Нападающий
- 32 Акпом Чуба Нападающий
- 27 Лежар Жонатан Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Пирар Люка Вратарь
- 7 Ботака Жордан Полузащитник
- 29 Elton Acolatse Полузащитник
- 10 Безус Роман Полузащитник
- 30 Бурар Сами Полузащитник
- 14 Ветокеле Игор Нападающий
- 11 Yohan Boli Нападающий
- Главный тренер: Jonas De Roeck
Предыдущие игры
Остенде (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 17.02.2018 Ройал Антверпен 0:0 Остенде ПДА
- 10.02.2018 Остенде 2:0 Андерлехт ПДА
- 04.02.2018 Зульте-Варегем 1:1 Остенде ПДА
- 28.01.2018 Остенде 2:3 Локерен ПДА
- 25.01.2018 Брюгге 3:2 Остенде ПДА
- 20.01.2018 Остенде 2:1 Кортрейк ПДА
- 16.01.2018 Остенде 1:2 Генк ПДА
- 10.01.2018 Эрцгебирге Ауэ 0:2 Остенде ТМК
- 08.01.2018 Остенде 2:5 Штуттгарт ТМК
- 22.12.2017 Васланд-Беверен 1:3 Остенде ПДА
- 15.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Остенде ПДА
- 12.12.2017 Остенде 2:3 Стандард К
- 09.12.2017 Остенде 0:1 Мехелен ПДА
- 01.12.2017 Шарлеруа 1:1 Остенде ПДА
- 28.11.2017 Остенде 2:0 Сент-Трюйден К
- 25.11.2017 Остенде 1:0 Эйпен ПДА
- 18.11.2017 Стандард 0:0 Остенде ПДА
- 05.11.2017 Остенде 4:2 Зульте-Варегем ПДА
- 28.10.2017 Локерен 0:3 Остенде ПДА
- 24.10.2017 Остенде 3:0 Шарлеруа ПДА
Сент-Трюйден (последние 20 матчей: +4 =9 -7)
- 16.02.2018 Сент-Трюйден 1:0 Андерлехт ПДА
- 10.02.2018 Гент 3:0 Сент-Трюйден ПДА
- 03.02.2018 Сент-Трюйден 0:2 Кортрейк ПДА
- 27.01.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 23.01.2018 Сент-Трюйден 2:0 Мехелен ПДА
- 20.01.2018 Васланд-Беверен 3:1 Сент-Трюйден ПДА
- 12.01.2018 Хольштайн Киль 2:2 Сент-Трюйден ТМК
- 27.12.2017 Сент-Трюйден 0:3 Ройал Антверпен ПДА
- 23.12.2017 Стандард 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 16.12.2017 Эйпен 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 10.12.2017 Сент-Трюйден 1:1 Зульте-Варегем ПДА
- 02.12.2017 Мускрон-Перювельз 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 28.11.2017 Остенде 2:0 Сент-Трюйден К
- 25.11.2017 Сент-Трюйден 0:0 Локерен ПДА
- 18.11.2017 Кортрейк 3:2 Сент-Трюйден ПДА
- 04.11.2017 Сент-Трюйден 4:4 Эйпен ПДА
- 29.10.2017 Брюгге 4:1 Сент-Трюйден ПДА
- 26.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Мускрон-Перювельз ПДА
- 21.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Остенде ПДА
- 14.10.2017 Локерен 1:1 Сент-Трюйден ПДА
Последние игры между собой
Остенде: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Сент-Трюйден: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
- 28.11.2017 Остенде 2:0 Сент-Трюйден Кубок
- 21.10.2017 Сент-Трюйден 1:0 Остенде Первый дивизион А
- 28.01.2017 Сент-Трюйден 3:0 Остенде Лига Про
- 30.09.2016 Остенде 2:2 Сент-Трюйден Лига Про
- 05.12.2015 Остенде 1:2 Сент-Трюйден Лига Про
- 08.08.2015 Сент-Трюйден 1:1 Остенде Лига Про
- 16.12.2012 Остенде 1:0 Сент-Трюйден Бельгийская вторая лига
- 22.08.2012 Сент-Трюйден 3:1 Остенде Бельгийская вторая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|27
|18
|6
|3
|64 - 31
|60
|2.
|Шарлеруа
|28
|13
|11
|4
|46 - 28
|50
|3.
|Андерлехт
|27
|13
|7
|7
|39 - 36
|46
|4.
|Гент
|0:1
|28
|12
|8
|8
|39 - 23
|44
|5.
|Генк
|28
|10
|11
|7
|42 - 34
|41
|6.
|Кортрейк
|27
|11
|6
|10
|39 - 36
|39
|7.
|Васланд-Беверен
|1:0
|28
|10
|8
|10
|50 - 46
|38
|8.
|Ройал Антверпен
|28
|9
|11
|8
|35 - 38
|38
|9.
|Стандард
|27
|9
|10
|8
|36 - 36
|37
|10.
|Сент-Трюйден
|28
|9
|9
|10
|29 - 40
|36
|11.
|Остенде
|28
|9
|6
|13
|37 - 36
|33
|12.
|Зульте-Варегем
|27
|9
|4
|14
|42 - 49
|31
|13.
|Мускрон-Перювельз
|27
|8
|6
|13
|36 - 48
|30
|14.
|Локерен
|28
|7
|7
|14
|31 - 46
|28
|15.
|Мехелен
|28
|5
|9
|14
|27 - 46
|24
|16.
|Эйпен
|28
|5
|9
|14
|36 - 55
|24
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Остенде делает замену. Акпала Джозеф уходит с поля, а Emmanuel Banda выходит на его замену.
89'
Aristote Nkaka получает вторую желтую карточку. Удаление.
85'
Остенде делает замену. Фернандо Матос уходит с поля, а Жали Андиле выходит на его замену.
85'
Сент-Труйден делает замену. Лежар Жонатан уходит с поля, а Yohan Boli выходит на его замену.
79'
Fabien Antunes получил желтую карточку от судьи
78'
Aristote Nkaka получил желтую карточку от судьи
73'
Сент-Труйден делает замену. Стивен де Петтер уходит с поля, а Ветокеле Игор выходит на его замену.
70'
Остенде делает замену. Zinho Gano уходит с поля, а Живкович Рицхайро выходит на его замену.
49'
Акпом Чуба получил желтую карточку от судьи
46'
Сент-Труйден делает замену. Кициу Стелиос уходит с поля, а Ботака Жордан выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Томашевич Зарко получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Бьелика Александер бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Бьелика Александер бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Versluys Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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