  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 21875
Гронинген
1:1
Конец матча
НАК Бреда
0'
1:0
66' Гол в свои ворота
Мари Пабло
80' Желтая карточка
Влут Рай
1:1
86' Гол
Те Вреде Митчелл
90'+4
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Tommie van de Looi из команды Гронинген подал угловой справа.
93'
Те Вреде Митчелл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

93'
Ritsu Doan из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
92'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
92'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
92'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
91'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген делает пас партнеру.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
91'
Умар Садик из команды НАК Бреда в офсайде
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Ван Веерт Том из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
89'
Шанс! Ван Веерт Том из команды Гронинген пробил головой, но мимо
89'
Те Вирик Мик из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 21875 болельщиков
88'
Paolo Fernandes нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
88'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда разыграл угловой с правого угла.
88'
Падт Серджио отбил мяч на угловой после удара Paolo Fernandes из штрафной площади.
88'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
Описание гола
86'
ГОЛ! Легко закончил атаку Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда, забив в пустые ворота!
86'
Те Вреде Митчелл нанес удар, мяч был парирован, но Падт Серджио не удержал его в руках.
86'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Удар от ворот произведет Гронинген
85'
Paolo Fernandes не смог попасть в створ ударом издали
85'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Paolo Fernandes и Влут Рай из команды НАК Бреда.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Удар от ворот произведет Гронинген
84'
Шанс! Влут Рай из команды НАК Бреда пробил головой, но мимо
Угловой
84'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
84'
Вормердам Дьянго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
83'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ritsu Doan и попал в перекладину!
83'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
83'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
81'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
81'
Ajdin Hrustic навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
80'
Влут Рай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Влут Рай из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Бакуна Жуниньо пострадал.
80'
Удар от ворот произведет Гронинген
80'
ШАНС! Те Вреде Митчелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
79'
Тактическая замена. Схоофс Лукас уходит с поля и его заменяет Влут Рай
79'
Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Умар Садик нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген подал угловой справа.
78'
Близко! Ajdin Hrustic нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
77'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Ritsu Doan из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Схоофс Лукас
74'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Ritsu Doan нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Тактическая замена. Эмброуз Тьерри уходит с поля и его заменяет Paolo Fernandes
73'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда забрасывает мяч в штрафную.
73'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Ritsu Doan наказан за толчок Гарсия Мануэль II
71'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
Угловой
71'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Удар от ворот произведет Гронинген
69'
Тактическая замена. Агйепонг Томас уходит с поля и его заменяет Умар Садик
69'
Агйепонг Томас не смог попасть в створ ударом издали
68'
Махи Мимаун нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Мари Пабло уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
66'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
Офсайд
65'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
65'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
Удар от ворот произведет Гронинген
63'
После дальнего удара, который нанес Бакуна Жуниньо мяч отбит вратарем
63'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
62'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
61'
Бакуна Жуниньо не смог попасть в створ ударом издали
61'
Те Вреде Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Ajdin Hrustic из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
60'
После дальнего удара, который нанес Махи Мимаун мяч отбит вратарем
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
Удар от ворот произведет Гронинген
58'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
58'
Тактическая замена. Дрост Йеспер уходит с поля и его заменяет Ajdin Hrustic
58'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Те Вирик Мик из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
57'
Дрост Йеспер пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел держит все под контролем
56'
Удар от ворот произведет Гронинген
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
54'
Удар от ворот произведет Гронинген
Фол, нарушение
54'
Бакуна Жуниньо наказан за толчок Агйепонг Томас
53'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
51'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Те Вреде Митчелл пострадал.
51'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
51'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Падт Серджио не дал случится голу! Агйепонг Томас должен был забивать, но Падт Серджио сделал отличный сейв
49'
Те Вреде Митчелл разрезает оборону соперника отличным пасом
48'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
48'
Эль-Алуши Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Дрост Йеспер из команды Гронинген подал угловой справа.
48'
Те Вреде Митчелл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
47'
Дрост Йеспер из команды Гронинген подал угловой справа.
47'
Мари Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Ritsu Doan из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
47'
Дрост Йеспер нанес удар, но тот был заблокирован.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Офсайд
45'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
45'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бакуна Жуниньо
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
Удар от ворот произведет Гронинген
44'
Агйепонг Томас не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
44'
Ritsu Doan из команды Гронинген играет слишком грубо. Эль-Алуши Мунир оказался на газоне.
43'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
43'
Вормердам Дьянго не смог попасть в створ ударом издали
42'
Схоофс Лукас мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
42'
Гарсия Мануэль II разрезает оборону соперника отличным пасом
41'
Метс Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Дрост Йеспер из команды Гронинген забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Агйепонг Томас
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
39'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
39'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Хорошую попытку сделал Агйепонг Томас. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, мяч был парирован, но Падт Серджио не удержал его в руках.
38'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
38'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
37'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
35'
Удар от ворот произведет Гронинген
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
34'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Tommie van de Looi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
33'
Игрок клуба "НАК Бреда" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
32'
Выглядело как неплохой момент. Махи Мимаун из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
32'
Tommie van de Looi из команды Гронинген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
32'
Эмброуз Тьерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Те Вирик Мик из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Бакуна Жуниньо из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Офсайд
30'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
30'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Эмброуз Тьерри нанес удар, мяч был парирован, но Падт Серджио не удержал его в руках.
Угловой
28'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
27'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Ritsu Doan из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
23'
Бакуна Жуниньо возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Бакуна Жуниньо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
22'
Бакуна Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Махи Мимаун из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Махи Мимаун из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
21'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Ван Веерт Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда подал угловой справа.
21'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
21'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда разыграл угловой с правого угла.
21'
Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
Удар от ворот произведет НАК Бреда
19'
Дрост Йеспер не смог попасть в створ ударом издали
18'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
18'
Плохо сыграл Мемишевич Самир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Ван Нифф Юлл из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Эмброуз Тьерри
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Бакуна Жуниньо из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
15'
Мари Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Гронинген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
14'
Бакуна Жуниньо коснулся мяча рукой.
14'
Гарсия Мануэль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Те Вирик Мик из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Гарсия Мануэль II грубо играет против соперника. Пострадал Ritsu Doan
11'
После дальнего удара, который нанес Бакуна Жуниньо мяч отбит вратарем
11'
Вормердам Дьянго нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
10'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
10'
Ritsu Doan из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
10'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Махи Мимаун нанес удар в каркас ворот!
10'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает пас партнеру.
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Дрост Йеспер из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
7'
Ван Нифф Юлл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
3'
Игрок клуба "Гронинген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Агйепонг Томас
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация