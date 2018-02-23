Стадион: Евроборг Зрители: 21875
1:0
66' Гол в свои воротаМари Пабло
80' Желтая карточкаВлут Рай
1:1
86' ГолТе Вреде Митчелл
Второй тайм
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
Tommie van de Looi из команды Гронинген подал угловой справа.
93'
Те Вреде Митчелл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
93'
Ritsu Doan из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
92'
92'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
92'
92'
Махи Мимаун из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген делает пас партнеру.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Умар Садик из команды НАК Бреда в офсайде
90'
Судья сигнализирует, что Ван Веерт Том из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
89'
89'
Шанс! Ван Веерт Том из команды Гронинген пробил головой, но мимо
89'
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 21875 болельщиков
88'
Paolo Fernandes нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда разыграл угловой с правого угла.
88'
Падт Серджио отбил мяч на угловой после удара Paolo Fernandes из штрафной площади.
88'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
86'
ГОЛ! Легко закончил атаку Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда, забив в пустые ворота!
86'
Те Вреде Митчелл нанес удар, мяч был парирован, но Падт Серджио не удержал его в руках.
86'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
85'
Paolo Fernandes не смог попасть в створ ударом издали
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
84'
84'
Вормердам Дьянго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
83'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Ritsu Doan и попал в перекладину!
83'
Махи Мимаун из команды Гронинген делает пас партнеру.
83'
Отличные скиллы показывает Махи Мимаун, обводя своих соперников
81'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
81'
Ajdin Hrustic навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
80'
Влут Рай получил желтую карточку от судьи
80'
Влут Рай из команды НАК Бреда опасно и грубо сыграл. Бакуна Жуниньо пострадал.
80'
80'
ШАНС! Те Вреде Митчелл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
79'
Тактическая замена. Схоофс Лукас уходит с поля и его заменяет Влут Рай
79'
Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Умар Садик нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
78'
78'
Ajdin Hrustic из команды Гронинген подал угловой справа.
78'
Близко! Ajdin Hrustic нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
77'
77'
Paolo Fernandes из команды НАК Бреда навешивает в штрафную с рикошетом.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Судья сигнализирует, что Ritsu Doan из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Схоофс Лукас
74'
74'
Ritsu Doan нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Тактическая замена. Эмброуз Тьерри уходит с поля и его заменяет Paolo Fernandes
73'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда забрасывает мяч в штрафную.
73'
Падт Серджио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Ritsu Doan наказан за толчок Гарсия Мануэль II
71'
Бертрамс Найджел взял и забрал мяч на выходе
71'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
70'
69'
69'
Тактическая замена. Агйепонг Томас уходит с поля и его заменяет Умар Садик
69'
Агйепонг Томас не смог попасть в створ ударом издали
68'
Махи Мимаун нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
66'
Г О О О О Л - Мари Пабло уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
66'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
65'
Ван Веерт Том из команды Гронинген в офсайде
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
65'
63'
После дальнего удара, который нанес Бакуна Жуниньо мяч отбит вратарем
63'
63'
62'
61'
Бакуна Жуниньо не смог попасть в створ ударом издали
61'
Те Вреде Митчелл нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Судья сигнализирует, что Ajdin Hrustic из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
60'
После дальнего удара, который нанес Махи Мимаун мяч отбит вратарем
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
59'
58'
58'
Тактическая замена. Дрост Йеспер уходит с поля и его заменяет Ajdin Hrustic
58'
58'
58'
57'
Дрост Йеспер пробует нанести удар издали, но Бертрамс Найджел держит все под контролем
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
54'
54'
Бакуна Жуниньо наказан за толчок Агйепонг Томас
53'
51'
Бакуна Жуниньо из команды Гронинген опасно и грубо сыграл. Те Вреде Митчелл пострадал.
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
49'
49'
Падт Серджио не дал случится голу! Агйепонг Томас должен был забивать, но Падт Серджио сделал отличный сейв
49'
Те Вреде Митчелл разрезает оборону соперника отличным пасом
48'
48'
Эль-Алуши Мунир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Дрост Йеспер из команды Гронинген подал угловой справа.
48'
Те Вреде Митчелл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Дрост Йеспер из команды Гронинген подал угловой справа.
47'
Мари Пабло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Ritsu Doan из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...
47'
Дрост Йеспер нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Махи Мимаун из команды Гронинген в офсайде
45'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает пас партнеру.
45'
Судья сигнализирует, что Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда поставил подножку. Пострадал Бакуна Жуниньо
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
44'
Агйепонг Томас не смог попасть в створ ударом издали
44'
Ritsu Doan из команды Гронинген играет слишком грубо. Эль-Алуши Мунир оказался на газоне.
43'
43'
Вормердам Дьянго не смог попасть в створ ударом издали
42'
Схоофс Лукас мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
42'
Гарсия Мануэль II разрезает оборону соперника отличным пасом
41'
41'
Дрост Йеспер из команды Гронинген забрасывает мяч в штрафную.
40'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Агйепонг Томас
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
39'
Мемишевич Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Хорошую попытку сделал Агйепонг Томас. Удар в створ, но вратарь начеку
38'
Эль-Алуши Мунир нанес удар, мяч был парирован, но Падт Серджио не удержал его в руках.
38'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда делает пас партнеру.
38'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
37'
37'
37'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
35'
34'
33'
Tommie van de Looi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Fabian Sporkslede из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
33'
32'
32'
Выглядело как неплохой момент. Махи Мимаун из команды Гронинген закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
32'
Tommie van de Looi из команды Гронинген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
32'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда идет с мячом вперед на обострение...
32'
Эмброуз Тьерри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
30'
Судья сигнализирует, что Бакуна Жуниньо из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
30'
Те Вреде Митчелл из команды НАК Бреда в офсайде
30'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
29'
28'
28'
Эмброуз Тьерри нанес удар, мяч был парирован, но Падт Серджио не удержал его в руках.
28'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда подал угловой слева.
27'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Ritsu Doan из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
24'
23'
Бакуна Жуниньо возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Бакуна Жуниньо получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Бакуна Жуниньо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
22'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
22'
Махи Мимаун из команды Гронинген навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
21'
Махи Мимаун из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...
21'
Игроки ФК "Гронинген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Ван Веерт Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Тасенде Хосе из команды НАК Бреда разыграл угловой с правого угла.
21'
Мемишевич Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Гарсия Мануэль II из команды НАК Бреда делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
Те Вирик Мик из команды Гронинген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
19'
19'
Дрост Йеспер не смог попасть в створ ударом издали
18'
Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе
18'
Плохо сыграл Мемишевич Самир - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
18'
Тасенде Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Ван Нифф Юлл из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Эмброуз Тьерри
16'
Судья сигнализирует, что Бакуна Жуниньо из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
14'
Бакуна Жуниньо коснулся мяча рукой.
14'
Гарсия Мануэль II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
Безумный фол. Гарсия Мануэль II грубо играет против соперника. Пострадал Ritsu Doan
11'
После дальнего удара, который нанес Бакуна Жуниньо мяч отбит вратарем
11'
Вормердам Дьянго нанес удар, но тот был заблокирован.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
10'
Вормердам Дьянго из команды Гронинген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Ritsu Doan из команды Гронинген разыграл угловой с левого угла.
10'
Ritsu Doan из команды Гронинген делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
10'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Махи Мимаун нанес удар в каркас ворот!
10'
Ван Веерт Том из команды Гронинген делает пас партнеру.
8'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Тасенде Хосе
8'
Судья сигнализирует, что Дрост Йеспер из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Гарсия Мануэль II
7'
7'
Агйепонг Томас из команды НАК Бреда отправил кросс в штрафную...
5'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Эль-Алуши Мунир
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
3'
2'
Судья сигнализирует, что Те Вирик Мик из команды Гронинген поставил подножку. Пострадал Агйепонг Томас
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "НАК Бреда". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Noordlease Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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