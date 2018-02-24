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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Эйпен
3:2
Конец матча
Локерен
0'
0:1
7' Гол
Хуппертс Гуус
12' Желтая карточка
Gil van Moerzeke
1:1
24' Гол
Распентино Флориан
29' Желтая карточка
Скуласон Ари
2:1
37' Гол
Оканси Эрик
2:2
54' Гол
Севальос Хосе
57' Желтая карточка
Мулумба Реми
59' Желтая карточка
Silas Gnaka
78' Вторая желтая карточка
Silas Gnaka
3:2
80' Гол
Гарсия Луис IV
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эйпен делает замену. Коне Мамаду уходит с поля, а Лотье Жордан выходит на его замену.
89'
Локерен делает замену. Де Риддер Стив уходит с поля, а Мирич Марко выходит на его замену.
85'
Локерен делает замену. Хуппертс Гуус уходит с поля, а Де Суттер Том выходит на его замену.
Описание гола
80'
Г О О О О Л - Гарсия Луис IV бьет в цель!
78'
Silas Gnaka получает вторую желтую карточку. Удаление.

Желтая карточка
59'
Silas Gnaka получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
57'
Мулумба Реми получил желтую карточку от судьи
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Севальос Хосе бьет в цель!
49'
Эйпен делает замену. Распентино Флориан уходит с поля, а Yuta Toyokawa выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Локерен делает замену. Gil van Moerzeke уходит с поля, а Tracy Mpati Bibuangu выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Оканси Эрик бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Скуласон Ари получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Распентино Флориан бьет в цель!
Желтая карточка
12'
Gil van Moerzeke получил желтую карточку от судьи
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Хуппертс Гуус бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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