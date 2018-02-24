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2017-2018
Стадион: Kehrwegstadion
0:1
7' ГолХуппертс Гуус
12' Желтая карточкаGil van Moerzeke
1:1
24' ГолРаспентино Флориан
29' Желтая карточкаСкуласон Ари
2:1
37' ГолОканси Эрик
2:2
54' ГолСевальос Хосе
57' Желтая карточкаМулумба Реми
59' Желтая карточкаSilas Gnaka
78' Вторая желтая карточкаSilas Gnaka
3:2
80' ГолГарсия Луис IV
|
7'
0:1
12'
24'
1:1
29'
37'
2:1
54'
2:2
57'
59'
78'
80'
3:2
Состав команд
24
Silas
Gnaka
28
Оканси
Эрик
27
Robin
Soeder
Эйпен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 23 Mickael Tirpan Защитник
- 3 Пейбернес Матьё Защитник
- 22 Блонделле Сибе Защитник
- 24 Silas Gnaka Защитник
- 10 Гарсия Луис IV Полузащитник
- 6 Мулумба Реми Полузащитник
- 28 Оканси Эрик Полузащитник
- 19 Распентино Флориан Полузащитник
- 18 Nils Schouterden Полузащитник
- 7 Коне Мамаду Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ниассе Бабакар Вратарь
- 15 Ваге Мусса Защитник
- 4 Лотье Жордан Защитник
- 44 Вальенте Марк Защитник
- 5 Дьянь Дьяванду Полузащитник
- 14 Alessio Castro-Montes Полузащитник
- 20 Yuta Toyokawa
- Главный тренер: Claude Makelele
Локерен 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 3 Gil van Moerzeke Защитник
- 5 Марич Мият Защитник
- 25 Jakov Filipovic Защитник
- 6 Скуласон Ари Защитник
- 7 Killan Overmeire Полузащитник
- 23 Маречек Лукаш Полузащитник
- 17 Хуппертс Гуус Полузащитник
- 10 Севальос Хосе Полузащитник
- 22 Де Риддер Стив Полузащитник
- 27 Robin Soeder Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Arno Monsecour Защитник
- 35 Tracy Mpati Bibuangu Защитник
- 14 Mehdi Terki Полузащитник
- 11 Bob Straetman Полузащитник
- 21 Мирич Марко Полузащитник
- 9 Де Суттер Том Нападающий
- 12 Ortwin de Wolf
- Главный тренер: Мас Петер
Предыдущие игры
Эйпен (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 17.02.2018 Зульте-Варегем 3:2 Эйпен ПДА
- 10.02.2018 Мехелен 1:0 Эйпен ПДА
- 03.02.2018 Эйпен 1:1 Гент ПДА
- 27.01.2018 Кортрейк 0:0 Эйпен ПДА
- 24.01.2018 Эйпен 1:0 Шарлеруа ПДА
- 20.01.2018 Стандард 3:2 Эйпен ПДА
- 14.01.2018 Эйпен 2:0 Гуанчжоу Эвергранд ТМК
- 26.12.2017 Эйпен 1:0 Васланд-Беверен ПДА
- 22.12.2017 Андерлехт 1:0 Эйпен ПДА
- 16.12.2017 Эйпен 0:0 Сент-Трюйден ПДА
- 09.12.2017 Генк 1:1 Эйпен ПДА
- 03.12.2017 Эйпен 2:2 Брюгге ПДА
- 29.11.2017 Васланд-Беверен 2:0 Эйпен К
- 25.11.2017 Остенде 1:0 Эйпен ПДА
- 18.11.2017 Эйпен 0:1 Ройал Антверпен ПДА
- 04.11.2017 Сент-Трюйден 4:4 Эйпен ПДА
- 28.10.2017 Эйпен 2:3 Андерлехт ПДА
- 24.10.2017 Гент 3:0 Эйпен ПДА
- 21.10.2017 Эйпен 4:1 Мехелен ПДА
- 14.10.2017 Шарлеруа 2:2 Эйпен ПДА
Локерен (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 17.02.2018 Локерен 0:1 Кортрейк ПДА
- 11.02.2018 Шарлеруа 1:1 Локерен ПДА
- 03.02.2018 Локерен 0:3 Стандард ПДА
- 28.01.2018 Остенде 2:3 Локерен ПДА
- 24.01.2018 Локерен 1:2 Генк ПДА
- 21.01.2018 Гент 3:0 Локерен ПДА
- 12.01.2018 Локерен 1:0 Сеул ТМК
- 10.01.2018 Эльче 4:3 Локерен ТМК
- 26.12.2017 Локерен 2:0 Мехелен ПДА
- 21.12.2017 Ройал Антверпен 1:2 Локерен ПДА
- 16.12.2017 Локерен 1:1 Васланд-Беверен ПДА
- 10.12.2017 Брюгге 3:1 Локерен ПДА
- 02.12.2017 Локерен 1:2 Андерлехт ПДА
- 29.11.2017 Гент 2:1 Локерен К
- 25.11.2017 Сент-Трюйден 0:0 Локерен ПДА
- 19.11.2017 Локерен 0:3 Гент ПДА
- 04.11.2017 Генк 0:0 Локерен ПДА
- 28.10.2017 Локерен 0:3 Остенде ПДА
- 24.10.2017 Мехелен 0:2 Локерен ПДА
- 21.10.2017 Локерен 1:1 Шарлеруа ПДА
Последние игры между собой
Эйпен: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Локерен: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
- 26.08.2017 Локерен 3:0 Эйпен Первый дивизион А
- 29.04.2017 Локерен 4:1 Эйпен Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 15.04.2017 Эйпен 3:3 Локерен Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 25.02.2017 Локерен 1:2 Эйпен Лига Про
- 29.10.2016 Эйпен 2:2 Локерен Лига Про
- 21.09.2011 Локерен 3:0 Эйпен Кубок
- 29.01.2011 Локерен 0:2 Эйпен Премьер-лига
- 25.09.2010 Эйпен 0:1 Локерен Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|27
|18
|6
|3
|64 - 31
|60
|2.
|Шарлеруа
|28
|13
|11
|4
|46 - 28
|50
|3.
|Андерлехт
|27
|13
|7
|7
|39 - 36
|46
|4.
|Гент
|0:1
|28
|12
|8
|8
|39 - 23
|44
|5.
|Генк
|28
|10
|11
|7
|42 - 34
|41
|6.
|Кортрейк
|27
|11
|6
|10
|39 - 36
|39
|7.
|Васланд-Беверен
|1:0
|28
|10
|8
|10
|50 - 46
|38
|8.
|Ройал Антверпен
|28
|9
|11
|8
|35 - 38
|38
|9.
|Стандард
|27
|9
|10
|8
|36 - 36
|37
|10.
|Сент-Трюйден
|28
|9
|9
|10
|29 - 40
|36
|11.
|Остенде
|28
|9
|6
|13
|37 - 36
|33
|12.
|Зульте-Варегем
|27
|9
|4
|14
|42 - 49
|31
|13.
|Мускрон-Перювельз
|27
|8
|6
|13
|36 - 48
|30
|14.
|Локерен
|28
|7
|7
|14
|31 - 46
|28
|15.
|Мехелен
|28
|5
|9
|14
|27 - 46
|24
|16.
|Эйпен
|28
|5
|9
|14
|36 - 55
|24
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Эйпен делает замену. Коне Мамаду уходит с поля, а Лотье Жордан выходит на его замену.
89'
Локерен делает замену. Де Риддер Стив уходит с поля, а Мирич Марко выходит на его замену.
85'
Локерен делает замену. Хуппертс Гуус уходит с поля, а Де Суттер Том выходит на его замену.
80'
Г О О О О Л - Гарсия Луис IV бьет в цель!
78'
Silas Gnaka получает вторую желтую карточку. Удаление.
59'
Silas Gnaka получил желтую карточку от судьи
57'
Мулумба Реми получил желтую карточку от судьи
54'
Г О О О О Л - Севальос Хосе бьет в цель!
49'
Эйпен делает замену. Распентино Флориан уходит с поля, а Yuta Toyokawa выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Локерен делает замену. Gil van Moerzeke уходит с поля, а Tracy Mpati Bibuangu выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Оканси Эрик бьет в цель!
29'
Скуласон Ари получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Распентино Флориан бьет в цель!
12'
Gil van Moerzeke получил желтую карточку от судьи
7'
Г О О О О Л - Хуппертс Гуус бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kehrwegstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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