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Стадион: Брук-Бет
1:0
79' Гол в свои воротаAdrian Basta
90' Желтая карточкаСтраус Йонатан
|
79'
1:0
90'
Состав команд
82
Муха
Ян
19
Губа
Давид
70
Бжиски
Томаш
38
Грич
Якуб
20
Adrian
Danek
Нецеча 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Муха Ян Вратарь
- 14 Матей Габриэль Защитник
- 3 Тойвио Йоона Защитник
- 77 Путивцев Артём Защитник
- 6 Гжелак Рафал Защитник
- 28 Пионтек Лукаш Полузащитник
- 25 Mateusz Kupczak Полузащитник
- 19 Губа Давид Полузащитник
- 10 Стефаник Самуэль Полузащитник
- 16 Микович Мартин Полузащитник
- 18 Bartosz Spiaczka Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Dariusz Trela Вратарь
- 17 Шелига Бартош Защитник
- 2 Максименко Виталий Защитник
- 30 Пурече Флориан Полузащитник
- 20 Павловски Шимон Полузащитник
- 7 Гергел Роман Полузащитник
- 5 Vlastimir Jovanovic Полузащитник
- Главный тренер: Maciej Bartoszek
Сандецья 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Michal Gliwa Вратарь
- 77 Jakub Bartosz Защитник
- 6 Крачунов Пламен Защитник
- 5 Dawid Szufryn Защитник
- 70 Бжиски Томаш Защитник
- 28 Michal Piter-Bucko Полузащитник
- 38 Грич Якуб Полузащитник
- 8 Maciej Malkowski Полузащитник
- 92 Колев Александар Полузащитник
- 20 Adrian Danek Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Петжкевич Давид Вратарь
- 2 Страус Йонатан Защитник
- 17 Adrian Basta Защитник
- 21 Цетнарски Матеуш Полузащитник
- 7 Grzegorz Baran Полузащитник
- 10 Wojciech Trochim Полузащитник
- 4 Alexandru Constanntin Benga
- Главный тренер: Kazimierz Moskal
Предыдущие игры
Нецеча (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 19.02.2018 Гурник Забже 3:0 Нецеча Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Погонь Щецин 2:3 Нецеча Э
- 14.10.2017 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Э
- 01.10.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
- 27.09.2017 Хойничанка 2:1 Нецеча К
- 23.09.2017 Нецеча 2:1 Лехия Гданьск Э
- 17.09.2017 Сандецья 1:0 Нецеча Э
- 10.09.2017 Нецеча 1:2 Гурник Забже Э
- 26.08.2017 Корона Кельце 2:1 Нецеча Э
- 20.08.2017 Нецеча 1:3 Лех Э
- 15.08.2017 Шлёнск 1:1 Нецеча Э
Сандецья (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Висла 2:2 Сандецья Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 25.11.2017 Арка Гдыня 5:0 Сандецья Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 28.10.2017 Сандецья 1:2 Гурник Забже Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 24.09.2017 Заглембе Любин 1:0 Сандецья Э
- 20.09.2017 Гурник Забже 3:2 Сандецья К
- 17.09.2017 Сандецья 1:0 Нецеча Э
- 09.09.2017 Корона Кельце 1:0 Сандецья Э
- 27.08.2017 Сандецья 2:1 Погонь Щецин Э
- 18.08.2017 Лехия Гданьск 2:3 Сандецья Э
- 12.08.2017 Сандецья 0:1 Висла Э
Последние игры между собой
Нецеча: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Сандецья: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
- 17.09.2017 Сандецья 1:0 Нецеча Экстракласса
- 22.03.2015 Нецеча 3:0 Сандецья Первый дивизион
- 27.08.2014 Сандецья 1:3 Нецеча Первая лига
- 11.05.2014 Сандецья 2:1 Нецеча Первая лига
- 13.10.2013 Нецеча 1:3 Сандецья Первая лига
- 10.04.2013 Сандецья 0:0 Нецеча Первая лига
- 15.08.2012 Нецеча 0:1 Сандецья Первая лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|0:0
|24
|14
|3
|7
|35 - 24
|45
|2.
|Ягеллония
|24
|13
|6
|5
|36 - 25
|45
|3.
|Лех
|23
|10
|10
|3
|32 - 16
|40
|4.
|Гурник Забже
|23
|11
|6
|6
|45 - 36
|39
|5.
|Висла
|24
|11
|3
|10
|33 - 31
|36
|6.
|Висла Краков
|23
|10
|5
|8
|34 - 29
|35
|7.
|Корона Кельце
|23
|9
|8
|6
|38 - 31
|35
|8.
|Арка Гдыня
|24
|8
|9
|7
|28 - 23
|33
|9.
|Заглембе Любин
|24
|8
|9
|7
|33 - 29
|33
|10.
|Шлёнск
|23
|7
|6
|10
|28 - 37
|27
|11.
|Краковия
|0:0
|24
|6
|8
|10
|30 - 34
|26
|12.
|Лехия Гданьск
|24
|6
|8
|10
|32 - 40
|26
|13.
|Нецеча
|24
|6
|6
|12
|24 - 39
|24
|14.
|Пяст
|23
|5
|8
|10
|24 - 33
|23
|15.
|Погонь Щецин
|24
|6
|5
|13
|27 - 38
|23
|16.
|Сандецья
|24
|4
|10
|10
|24 - 38
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Страус Йонатан получил желтую карточку от судьи
82'
Сандецья делает замену. Мацей Малковски уходит с поля, а Страус Йонатан выходит на его замену.
82'
Нецеча делает замену. Микович Мартин уходит с поля, а Шелига Бартош выходит на его замену.
79'
Г О О О О Л - Адриан Баста уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
73'
Нецеча делает замену. Bartosz Spiaczka уходит с поля, а Гергел Роман выходит на его замену.
61'
Нецеча делает замену. Губа Давид уходит с поля, а Павловски Шимон выходит на его замену.
61'
Сандецья делает замену. Filip Piszczek уходит с поля, а Адриан Баста выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Сандецья делает замену. Adrian Danek уходит с поля, а Войцех Трохим выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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