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Стадион:
Нецеча
1:0
Конец матча
Сандецья
0'
1:0
79' Гол в свои ворота
Adrian Basta
90' Желтая карточка
Страус Йонатан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Страус Йонатан получил желтую карточку от судьи
82'
Сандецья делает замену. Мацей Малковски уходит с поля, а Страус Йонатан выходит на его замену.
82'
Нецеча делает замену. Микович Мартин уходит с поля, а Шелига Бартош выходит на его замену.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Адриан Баста уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
73'
Нецеча делает замену. Bartosz Spiaczka уходит с поля, а Гергел Роман выходит на его замену.

61'
Нецеча делает замену. Губа Давид уходит с поля, а Павловски Шимон выходит на его замену.
61'
Сандецья делает замену. Filip Piszczek уходит с поля, а Адриан Баста выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сандецья делает замену. Adrian Danek уходит с поля, а Войцех Трохим выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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