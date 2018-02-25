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Стадион:
Корона Кельце
1:0
Конец матча
Лех
0'
39' Желтая карточка
Петрак Оливер
45' Желтая карточка
Келб Яцек
50' Желтая карточка
Костевич Владимир
1:0
69' Гол
Цвиянович Горан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Корона Кельце делает замену. Цвиянович Горан уходит с поля, а Marcin Cebula выходит на его замену.
75'
Лех делает замену. Радослав Маевски уходит с поля, а Гюткьяр Кристиан выходит на его замену.
72'
Корона Кельце делает замену. Келб Яцек уходит с поля, а Янич Златко выходит на его замену.
71'
Лех делает замену. Хобленко Алексей уходит с поля, а Elvir Koljic выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Цвиянович Горан бьет в цель!

65'
Корона Кельце делает замену. Lukasz Kosakiewicz уходит с поля, а Гардавски Михаэль выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Костевич Владимир получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Лех делает замену. Юзвяк Камиль уходит с поля, а Рэдуц Михай выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Келб Яцек получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Петрак Оливер получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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