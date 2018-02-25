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Стадион: Kolporter Arena
1:0
Конец матча
39' Желтая карточкаПетрак Оливер
45' Желтая карточкаКелб Яцек
50' Желтая карточкаКостевич Владимир
1:0
69' ГолЦвиянович Горан
|
39'
45'
69'
1:0
72'
Состав команд
32
Radek
Dejmek
19
Калласте
Кен
27
Келб
Яцек
26
Яницки
Рафал
66
Дилавер
Эмир
29
Юзвяк
Камиль
16
Шитум
Марио
Корона Кельце 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Аломерович Златан Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 32 Radek Dejmek Защитник
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 13 Петрак Оливер Полузащитник
- 21 Lukasz Kosakiewicz Полузащитник
- 6 Цвиянович Горан Полузащитник
- 27 Келб Яцек Полузащитник
- 9 Качарава Ника Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Хамроль Маттиас Вратарь
- 11 Гардавски Михаэль Защитник
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 31 Янич Златко Полузащитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 22 Ivan Jukic Полузащитник
- Главный тренер: Gino Lettieri
Лех 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 13 Вуядинович Никола Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 66 Дилавер Эмир Полузащитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 16 Шитум Марио Полузащитник
- 11 Хобленко Алексей Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 21 Jacub Serafin Полузащитник
- 18 Рэдуц Михай Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- 15 Jakub Moder
- 14 Elvir Koljic
- Главный тренер: Белица Ненад
Предыдущие игры
Корона Кельце (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 11.02.2018 Нецеча 0:3 Корона Кельце Э
- 24.01.2018 Амкар 3:0 Корона Кельце ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 09.12.2017 Корона Кельце 0:3 Арка Гдыня Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
- 20.11.2017 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Э
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Э
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Э
- 26.10.2017 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце К
- 20.10.2017 Гурник Забже 3:3 Корона Кельце Э
- 13.10.2017 Корона Кельце 2:0 Висла Э
- 30.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Корона Кельце Э
- 23.09.2017 Корона Кельце 2:1 Висла Краков Э
- 20.09.2017 Корона Кельце 1:0 Висла Краков К
- 15.09.2017 Лех 1:0 Корона Кельце Э
- 09.09.2017 Корона Кельце 1:0 Сандецья Э
Лех (последние 20 матчей: +8 =9 -3)
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 11.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Лех Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
- 15.09.2017 Лех 1:0 Корона Кельце Э
- 10.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Лех Э
- 27.08.2017 Лех 3:0 Арка Гдыня Э
- 20.08.2017 Нецеча 1:3 Лех Э
- 12.08.2017 Лех 1:1 Заглембе Любин Э
- 09.08.2017 Погонь Щецин 3:0 Лех К
Последние игры между собой
Корона Кельце: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 12
Лех: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 2
- 15.09.2017 Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 28.04.2017 Лех 3:2 Корона Кельце Экстракласса. Группа А
- 11.12.2016 Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 06.08.2016 Корона Кельце 4:1 Лех Экстракласса
- 05.12.2015 Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса
- 08.08.2015 Лех 0:0 Корона Кельце Экстракласса
- 12.04.2015 Лех 1:1 Корона Кельце Экстракласса
- 19.10.2014 Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса
- 03.12.2013 Корона Кельце 1:0 Лех Экстракласса
- 11.08.2013 Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 02.06.2013 Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 09.12.2012 Корона Кельце 0:1 Лех Экстракласса
- 09.04.2012 Корона Кельце 2:2 Лех Экстракласса
- 14.10.2011 Лех 1:0 Корона Кельце Экстракласса
- 29.05.2011 Лех 4:0 Корона Кельце Экстракласса
- 27.11.2010 Корона Кельце 0:0 Лех Экстракласса
- 12.12.2009 Лех 2:0 Корона Кельце Экстракласса
- 09.08.2009 Корона Кельце 0:5 Лех Экстракласса
- 08.12.2007 Лех 1:0 Корона Кельце Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|24
|14
|3
|7
|35 - 24
|45
|2.
|Ягеллония
|24
|13
|6
|5
|36 - 25
|45
|3.
|Гурник Забже
|24
|11
|7
|6
|46 - 37
|40
|4.
|Лех
|24
|10
|10
|4
|32 - 17
|40
|5.
|Корона Кельце
|24
|10
|8
|6
|39 - 31
|38
|6.
|Висла
|24
|11
|3
|10
|33 - 31
|36
|7.
|Висла Краков
|24
|10
|6
|8
|34 - 29
|36
|8.
|Арка Гдыня
|24
|8
|9
|7
|28 - 23
|33
|9.
|Заглембе Любин
|24
|8
|9
|7
|33 - 29
|33
|10.
|Шлёнск
|24
|7
|7
|10
|29 - 38
|28
|11.
|Краковия
|24
|6
|8
|10
|30 - 34
|26
|12.
|Лехия Гданьск
|24
|6
|8
|10
|32 - 40
|26
|13.
|Нецеча
|24
|6
|6
|12
|24 - 39
|24
|14.
|Пяст
|24
|5
|9
|10
|24 - 33
|24
|15.
|Погонь Щецин
|24
|6
|5
|13
|27 - 38
|23
|16.
|Сандецья
|24
|4
|10
|10
|24 - 38
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Корона Кельце делает замену. Цвиянович Горан уходит с поля, а Marcin Cebula выходит на его замену.
75'
Лех делает замену. Радослав Маевски уходит с поля, а Гюткьяр Кристиан выходит на его замену.
72'
Корона Кельце делает замену. Келб Яцек уходит с поля, а Янич Златко выходит на его замену.
71'
Лех делает замену. Хобленко Алексей уходит с поля, а Elvir Koljic выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Цвиянович Горан бьет в цель!
65'
Корона Кельце делает замену. Lukasz Kosakiewicz уходит с поля, а Гардавски Михаэль выходит на его замену.
50'
Костевич Владимир получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Лех делает замену. Юзвяк Камиль уходит с поля, а Рэдуц Михай выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Келб Яцек получил желтую карточку от судьи
39'
Петрак Оливер получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kolporter Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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