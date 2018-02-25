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Стадион: Городской стадион Вроцлава
1:1
Конец матча
0:1
7' ГолMichal Koj
50' Желтая карточкаПех Аркадиуш
1:1
66' ГолРидер Тим
73' Желтая карточкаРобак Марцин
78' Желтая карточкаРидер Тим
84' Желтая карточкаАугусту Перейра
|
7'
0:1
50'
66'
1:1
73'
78'
84'
Состав команд
27
Словик
Якуб
21
Ридер
Тим
16
Пих
Роберт
10
Вацек
Камил
15
Dani
Suarez
14
Michal
Koj
17
Igor
Angulo
Шлёнск 4-4-1-1
- Основной состав
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 17 Павелец Мариуш Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 21 Ридер Тим Защитник
- 19 Левандовски Матеуш Защитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- 10 Вацек Камил Полузащитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 5 Аугусту Перейра Полузащитник
- 25 Adrian Lyszczarz Полузащитник
- 9 Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 22 Риера Лоренцо Полузащитник
- 29 Пех Аркадиуш Нападающий
- 23 Sebastian Bergier
- Главный тренер: Урбан Ян
Гурник Забже 4-4-2
- Основной состав
- 1 Tomasz Loska Вратарь
- 4 Ветеска Матеуш Защитник
- 15 Dani Suarez Защитник
- 55 Бохневич Павел Защитник
- 14 Michal Koj Защитник
- 9 Кадзиор Дамиан Полузащитник
- 17 Igor Angulo Полузащитник
- 28 Maciej Ambrosiewicz Полузащитник
- 7 Кужава Рафал Полузащитник
- 25 Lukasz Wolsztynski Нападающий
- 27 Szymon Zurkowski Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Павловски Войцех Вратарь
- 3 Adam Wolniewicz Защитник
- 20 Marcin Urynowicz Полузащитник
- 31 Bartosz Bartczuk
- 97 Daniel Smuga
- 18 Wojciech Hajda
- 32 Adrian Gryszkiewicz
- Главный тренер: Marcin Brosz
Предыдущие игры
Шлёнск (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 19.11.2017 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Э
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 23.10.2017 Висла 4:1 Шлёнск Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
- 16.09.2017 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Э
- 09.09.2017 Шлёнск 2:1 Легия Э
- 25.08.2017 Шлёнск 2:1 Краковия Э
- 19.08.2017 Ягеллония 1:1 Шлёнск Э
- 15.08.2017 Шлёнск 1:1 Нецеча Э
- 10.08.2017 Арка Гдыня 4:2 Шлёнск К
Гурник Забже (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 19.02.2018 Гурник Забже 3:0 Нецеча Э
- 09.02.2018 Висла 4:2 Гурник Забже Э
- 20.01.2018 Гурник Забже 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 18.12.2017 Гурник Забже 0:4 Краковия Э
- 12.12.2017 Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 03.12.2017 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Э
- 28.11.2017 Гурник Забже 3:0 Хойничанка К
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
- 19.11.2017 Легия 1:0 Гурник Забже Э
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
- 28.10.2017 Сандецья 1:2 Гурник Забже Э
- 20.10.2017 Гурник Забже 3:3 Корона Кельце Э
- 15.10.2017 Заглембе Любин 3:2 Гурник Забже Э
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
- 23.09.2017 Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Э
- 20.09.2017 Гурник Забже 3:2 Сандецья К
- 16.09.2017 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Э
- 10.09.2017 Нецеча 1:2 Гурник Забже Э
- 25.08.2017 Гурник Забже 4:0 Висла Э
Последние игры между собой
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Гурник Забже: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
- 16.09.2017 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Экстракласса
- 29.04.2016 Гурник Забже 2:1 Шлёнск Экстракласса. Группа Б
- 26.02.2016 Шлёнск 0:0 Гурник Забже Экстракласса
- 18.09.2015 Гурник Забже 2:0 Шлёнск Экстракласса
- 23.05.2015 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса. Группа А
- 28.02.2015 Гурник Забже 3:3 Шлёнск Экстракласса
- 30.08.2014 Шлёнск 2:0 Гурник Забже Экстракласса
- 23.03.2014 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса
- 18.10.2013 Гурник Забже 3:2 Шлёнск Экстракласса
- 06.04.2013 Шлёнск 2:1 Гурник Забже Экстракласса
- 30.09.2012 Гурник Забже 4:1 Шлёнск Экстракласса
- 04.12.2011 Гурник Забже 0:2 Шлёнск Экстракласса
- 31.07.2011 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Экстракласса
- 20.05.2011 Гурник Забже 3:1 Шлёнск Экстракласса
- 13.11.2010 Шлёнск 4:0 Гурник Забже Экстракласса
- 09.04.2009 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
- 19.09.2008 Гурник Забже 1:2 Шлёнск Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|24
|14
|3
|7
|35 - 24
|45
|2.
|Ягеллония
|24
|13
|6
|5
|36 - 25
|45
|3.
|Гурник Забже
|24
|11
|7
|6
|46 - 37
|40
|4.
|Лех
|24
|10
|10
|4
|32 - 17
|40
|5.
|Корона Кельце
|24
|10
|8
|6
|39 - 31
|38
|6.
|Висла
|24
|11
|3
|10
|33 - 31
|36
|7.
|Висла Краков
|24
|10
|6
|8
|34 - 29
|36
|8.
|Арка Гдыня
|24
|8
|9
|7
|28 - 23
|33
|9.
|Заглембе Любин
|24
|8
|9
|7
|33 - 29
|33
|10.
|Шлёнск
|24
|7
|7
|10
|29 - 38
|28
|11.
|Краковия
|24
|6
|8
|10
|30 - 34
|26
|12.
|Лехия Гданьск
|24
|6
|8
|10
|32 - 40
|26
|13.
|Нецеча
|24
|6
|6
|12
|24 - 39
|24
|14.
|Пяст
|24
|5
|9
|10
|24 - 33
|24
|15.
|Погонь Щецин
|24
|6
|5
|13
|27 - 38
|23
|16.
|Сандецья
|24
|4
|10
|10
|24 - 38
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Гурник Забже делает замену. Кадзиор Дамиан уходит с поля, а Adam Wolniewicz выходит на его замену.
84'
Аугусту Перейра получил желтую карточку от судьи
82'
Шлёнск делает замену. Вацек Камил уходит с поля, а Тарасов Игорь выходит на его замену.
79'
Гурник Забже делает замену. Lukasz Wolsztynski уходит с поля, а Marcin Urynowicz выходит на его замену.
78'
Ридер Тим получил желтую карточку от судьи
73'
Робак Марцин получил желтую карточку от судьи
66'
Г О О О О Л - Ридер Тим бьет в цель!
50'
Пех Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
46'
Шлёнск делает замену. Храпек Михал уходит с поля, а Риера Лоренцо выходит на его замену.
46'
Шлёнск делает замену. Adrian Lyszczarz уходит с поля, а Пех Аркадиуш выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
7'
Г О О О О Л - Michal Koj бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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