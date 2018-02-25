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Стадион:
Шлёнск
1:1
Конец матча
Гурник Забже
0'
0:1
7' Гол
Michal Koj
50' Желтая карточка
Пех Аркадиуш
1:1
66' Гол
Ридер Тим
73' Желтая карточка
Робак Марцин
78' Желтая карточка
Ридер Тим
84' Желтая карточка
Аугусту Перейра
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Гурник Забже делает замену. Кадзиор Дамиан уходит с поля, а Adam Wolniewicz выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Аугусту Перейра получил желтую карточку от судьи
82'
Шлёнск делает замену. Вацек Камил уходит с поля, а Тарасов Игорь выходит на его замену.
79'
Гурник Забже делает замену. Lukasz Wolsztynski уходит с поля, а Marcin Urynowicz выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Ридер Тим получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
73'
Робак Марцин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Ридер Тим бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Пех Аркадиуш получил желтую карточку от судьи
46'
Шлёнск делает замену. Храпек Михал уходит с поля, а Риера Лоренцо выходит на его замену.
46'
Шлёнск делает замену. Adrian Lyszczarz уходит с поля, а Пех Аркадиуш выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Michal Koj бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Wroclaw. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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