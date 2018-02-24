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Стадион:
Краковия
0:0
Конец матча
Легия
0'
10' Желтая карточка
Финк Матич
40' Желтая карточка
Глоушек Адам
47' Желтая карточка
Реми Вильям
80' Желтая карточка
Енджейчик Артур
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Краковия делает замену. Хави Эрнандес II уходит с поля, а Szymon Drewniak выходит на его замену.
89'
Краковия делает замену. Пентек Кшиштоф уходит с поля, а Брок-Мадсен Николай выходит на его замену.
82'
Краковия делает замену. Зенёв Сергей уходит с поля, а Чулина Антонини выходит на его замену.
81'
Легия делает замену. Jaroslaw Niezgoda уходит с поля, а Радович Мирослав выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи

73'
Легия делает замену. Шиманьски Себастьян уходит с поля, а Кухарчик Михал выходит на его замену.
Желтая карточка
47'
Реми Вильям получил желтую карточку от судьи
46'
Легия делает замену. Глоушек Адам уходит с поля, а Эдуардо да Силва выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Глоушек Адам получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
10'
Финк Матич получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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