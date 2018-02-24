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Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
10' Желтая карточкаФинк Матич
40' Желтая карточкаГлоушек Адам
47' Желтая карточкаРеми Вильям
80' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
|
10'
40'
47'
80'
Состав команд
39
Хелик
Михал
33
Kamil
Pestka
92
Ракель
Денис
10
Зенёв
Сергей
Краковия 4-2-3-1
- Основной состав
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 2 Финк Матич Защитник
- 39 Хелик Михал Защитник
- 34 Дитятьев Алексей Защитник
- 33 Kamil Pestka Защитник
- 5 Човило Мирослав Полузащитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 92 Ракель Денис Полузащитник
- 19 Хави Эрнандес II Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 99 Пентек Кшиштоф Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Adam Wilk Вратарь
- 87 Diego Ferraresso Защитник
- 25 Szymon Drewniak Полузащитник
- 21 Adam Deja Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Полузащитник
- 44 Брок-Мадсен Николай Нападающий
- 7 Чулина Антонини Нападающий
- Главный тренер: Michal Probierz
Легия 4-3-3
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 44 Реми Вильям Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 31 Мончиньски Кжиштоф Полузащитник
- 7 Антолич Домагой Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 20 Вешович Марко Нападающий
- 11 Jaroslaw Niezgoda Нападающий
- 53 Шиманьски Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 8 Паскуато Кристиан Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Полузащитник
- 9 Эдуардо да Силва Нападающий
- 32 Радович Мирослав Нападающий
- Главный тренер: Romeo Jozak
Предыдущие игры
Краковия (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 18.12.2017 Гурник Забже 0:4 Краковия Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 04.12.2017 Краковия 2:2 Корона Кельце Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
- 05.11.2017 Заглембе Любин 1:2 Краковия Э
- 28.10.2017 Краковия 1:1 Нецеча Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
- 16.10.2017 Краковия 3:0 Погонь Щецин Э
- 29.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Краковия Э
- 25.09.2017 Краковия 1:3 Висла Э
- 21.09.2017 Краковия 0:3 Заглембе Любин К
- 17.09.2017 Легия 1:0 Краковия Э
- 09.09.2017 Краковия 1:1 Ягеллония Э
- 25.08.2017 Шлёнск 2:1 Краковия Э
- 18.08.2017 Краковия 3:3 Гурник Забже Э
- 12.08.2017 Висла Краков 2:1 Краковия Э
Легия (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 27.01.2018 Легия 2:0 Силькеборг ТМК
- 16.12.2017 Легия 0:2 Висла Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 28.11.2017 Легия 4:2 Бытовия К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
- 19.11.2017 Легия 1:0 Гурник Забже Э
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Э
- 29.10.2017 Легия 2:0 Арка Гдыня Э
- 25.10.2017 Бытовия 1:3 Легия К
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
- 21.09.2017 Рух Зджежовице 0:4 Легия К
- 17.09.2017 Легия 1:0 Краковия Э
- 09.09.2017 Шлёнск 2:1 Легия Э
Последние игры между собой
Краковия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 16
Легия: победы: 16, ничьи: 3, поражения: 0
- 17.09.2017 Легия 1:0 Краковия Экстракласса
- 22.04.2017 Краковия 1:2 Легия Экстракласса
- 06.11.2016 Легия 2:0 Краковия Экстракласса
- 22.04.2016 Легия 4:0 Краковия Экстракласса. Группа А
- 12.03.2016 Краковия 1:2 Легия Экстракласса
- 18.10.2015 Легия 3:1 Краковия Экстракласса
- 01.12.2014 Легия 2:0 Краковия Экстракласса
- 26.07.2014 Краковия 1:3 Легия Экстракласса
- 15.12.2013 Легия 4:1 Краковия Экстракласса
- 31.08.2013 Краковия 0:1 Легия Экстракласса
- 10.12.2011 Легия 0:0 Краковия Экстракласса
- 07.08.2011 Краковия 1:3 Легия Экстракласса
- 25.02.2011 Краковия 3:3 Легия Экстракласса
- 16.08.2010 Легия 2:1 Краковия Экстракласса
- 26.02.2010 Краковия 1:2 Легия Экстракласса
- 25.11.2009 Легия 2:0 Краковия Кубок
- 15.08.2009 Легия 0:0 Краковия Экстракласса
- 11.04.2009 Легия 4:0 Краковия Orange Ekstraklasa
- 19.09.2008 Краковия 0:3 Легия Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|24
|14
|3
|7
|35 - 24
|45
|2.
|Ягеллония
|24
|13
|6
|5
|36 - 25
|45
|3.
|Лех
|23
|10
|10
|3
|32 - 16
|40
|4.
|Гурник Забже
|23
|11
|6
|6
|45 - 36
|39
|5.
|Висла
|24
|11
|3
|10
|33 - 31
|36
|6.
|Висла Краков
|23
|10
|5
|8
|34 - 29
|35
|7.
|Корона Кельце
|23
|9
|8
|6
|38 - 31
|35
|8.
|Арка Гдыня
|24
|8
|9
|7
|28 - 23
|33
|9.
|Заглембе Любин
|24
|8
|9
|7
|33 - 29
|33
|10.
|Шлёнск
|23
|7
|6
|10
|28 - 37
|27
|11.
|Краковия
|24
|6
|8
|10
|30 - 34
|26
|12.
|Лехия Гданьск
|24
|6
|8
|10
|32 - 40
|26
|13.
|Нецеча
|24
|6
|6
|12
|24 - 39
|24
|14.
|Пяст
|23
|5
|8
|10
|24 - 33
|23
|15.
|Погонь Щецин
|24
|6
|5
|13
|27 - 38
|23
|16.
|Сандецья
|24
|4
|10
|10
|24 - 38
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Краковия делает замену. Хави Эрнандес II уходит с поля, а Szymon Drewniak выходит на его замену.
89'
Краковия делает замену. Пентек Кшиштоф уходит с поля, а Брок-Мадсен Николай выходит на его замену.
82'
Краковия делает замену. Зенёв Сергей уходит с поля, а Чулина Антонини выходит на его замену.
81'
Легия делает замену. Jaroslaw Niezgoda уходит с поля, а Радович Мирослав выходит на его замену.
80'
Енджейчик Артур получил желтую карточку от судьи
73'
Легия делает замену. Шиманьски Себастьян уходит с поля, а Кухарчик Михал выходит на его замену.
47'
Реми Вильям получил желтую карточку от судьи
46'
Легия делает замену. Глоушек Адам уходит с поля, а Эдуардо да Силва выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Глоушек Адам получил желтую карточку от судьи
10'
Финк Матич получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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