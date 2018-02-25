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Стадион:
Пяст
0:0
Конец матча
Висла Краков
0'
78' Желтая карточка
Kamil Wojtkowski
90' Красная карточка
Zoran Arsenic
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Zoran Arsenic увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
88'
Пяст делает замену. Бадиа Жерар уходит с поля, а Васильев Константин выходит на его замену.
87'
Висла Краков делает замену. Имас Хесус уходит с поля, а Баланюк Денис выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Kamil Wojtkowski получил желтую карточку от судьи
72'
Пяст делает замену. Живец Саша уходит с поля, а Валенсия Хоэль выходит на его замену.

71'
Висла Краков делает замену. Цывка Томаш уходит с поля, а Tibor Halilovic выходит на его замену.
71'
Висла Краков делает замену. Богуски Рафал уходит с поля, а Kamil Wojtkowski выходит на его замену.
62'
Пяст делает замену. Ангельски Кароль уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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