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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Пяст
0:0
Конец матча
78' Желтая карточкаKamil Wojtkowski
90' Красная карточкаZoran Arsenic
|
78'
90'
Состав команд
88
Корун
Урош
21
Бадиа
Жерар
12
Живец
Саша
19
Цывка
Томаш
11
Имас
Хесус
10
Carlitos
XII
Пяст 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 88 Корун Урош Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 6 Хэйтли Том Полузащитник
- 33 Йодловец Томаш Полузащитник
- 21 Бадиа Жерар Полузащитник
- 10 Ангельски Кароль Полузащитник
- 12 Живец Саша Полузащитник
- 44 Mateusz Sebastian Szczepaniak Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 24 Dario Rugasevic Защитник
- 17 Валенсия Хоэль Полузащитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 11 Ягьелло Александр Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Висла Краков 4-2-3-1
- Основной состав
- 22 Michal Buchalik Вратарь
- 5 Бартковски Якуб Защитник
- 15 Zoran Arsenic Защитник
- 27 Василевски Марцин Защитник
- 4 Садлок Мацей Защитник
- 7 Льонч Поль Полузащитник
- 19 Цывка Томаш Полузащитник
- 9 Богуски Рафал Полузащитник
- 16 Митрович Никола Полузащитник
- 11 Имас Хесус Полузащитник
- 10 Carlitos XII Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Хулиан Диас Вратарь
- 29 Палчич Матей Защитник
- 26 Kamil Wojtkowski Полузащитник
- 8 Tibor Halilovic Полузащитник
- 24 Коларж Марко Нападающий
- 71 Баланюк Денис Нападающий
- 49 Piotr Swiatko
- Главный тренер: Каррильо Жоан
Предыдущие игры
Пяст (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Пяст 2:1 Висла Э
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
- 26.09.2017 Хробры 2:1 Пяст К
- 22.09.2017 Пяст 0:1 Арка Гдыня Э
- 16.09.2017 Висла Краков 2:0 Пяст Э
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Э
- 26.08.2017 Ягеллония 0:1 Пяст Э
- 19.08.2017 Пяст 2:0 Корона Кельце Э
Висла Краков (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 17.02.2018 Висла Краков 3:2 Арка Гдыня Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Краковия 1:4 Висла Краков Э
- 10.12.2017 Висла Краков 0:1 Висла Э
- 03.12.2017 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Э
- 27.11.2017 Нецеча 3:3 Висла Краков Э
- 17.11.2017 Висла Краков 1:0 Погонь Щецин Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
- 23.09.2017 Корона Кельце 2:1 Висла Краков Э
- 20.09.2017 Корона Кельце 1:0 Висла Краков К
- 16.09.2017 Висла Краков 2:0 Пяст Э
- 08.09.2017 Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Э
- 26.08.2017 Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Э
- 21.08.2017 Заглембе Любин 3:0 Висла Краков Э
- 12.08.2017 Висла Краков 2:1 Краковия Э
Последние игры между собой
Пяст: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Висла Краков: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
- 16.09.2017 Висла Краков 2:0 Пяст Экстракласса
- 04.03.2017 Пяст 1:2 Висла Краков Экстракласса
- 17.09.2016 Висла Краков 1:0 Пяст Экстракласса
- 04.03.2016 Висла Краков 1:1 Пяст Экстракласса
- 03.10.2015 Пяст 1:0 Висла Краков Экстракласса
- 28.11.2014 Пяст 0:0 Висла Краков Экстракласса
- 28.07.2014 Висла Краков 1:1 Пяст Экстракласса
- 17.02.2014 Пяст 0:1 Висла Краков Экстракласса
- 13.09.2013 Висла Краков 3:0 Пяст Экстракласса
- 07.04.2013 Висла Краков 1:2 Пяст Экстракласса
- 01.10.2012 Пяст 2:0 Висла Краков Экстракласса
- 27.04.2010 Пяст 1:4 Висла Краков Экстракласса
- 24.10.2009 Висла Краков 2:1 Пяст Экстракласса
- 01.05.2009 Пяст 1:1 Висла Краков Orange Ekstraklasa
- 20.02.2009 Висла Краков 4:0 Пяст Товарищеские матчи. Сборные
- 18.11.2008 Висла Краков 4:1 Пяст Кубок лиги
- 18.10.2008 Висла Краков 2:0 Пяст Orange Ekstraklasa
- 06.09.2008 Пяст 1:0 Висла Краков Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|24
|14
|3
|7
|35 - 24
|45
|2.
|Ягеллония
|24
|13
|6
|5
|36 - 25
|45
|3.
|Гурник Забже
|24
|11
|7
|6
|46 - 37
|40
|4.
|Лех
|24
|10
|10
|4
|32 - 17
|40
|5.
|Корона Кельце
|24
|10
|8
|6
|39 - 31
|38
|6.
|Висла
|24
|11
|3
|10
|33 - 31
|36
|7.
|Висла Краков
|24
|10
|6
|8
|34 - 29
|36
|8.
|Арка Гдыня
|24
|8
|9
|7
|28 - 23
|33
|9.
|Заглембе Любин
|24
|8
|9
|7
|33 - 29
|33
|10.
|Шлёнск
|24
|7
|7
|10
|29 - 38
|28
|11.
|Краковия
|24
|6
|8
|10
|30 - 34
|26
|12.
|Лехия Гданьск
|24
|6
|8
|10
|32 - 40
|26
|13.
|Нецеча
|24
|6
|6
|12
|24 - 39
|24
|14.
|Пяст
|24
|5
|9
|10
|24 - 33
|24
|15.
|Погонь Щецин
|24
|6
|5
|13
|27 - 38
|23
|16.
|Сандецья
|24
|4
|10
|10
|24 - 38
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
УДАЛЕНИЕ! - Zoran Arsenic увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
88'
Пяст делает замену. Бадиа Жерар уходит с поля, а Васильев Константин выходит на его замену.
87'
Висла Краков делает замену. Имас Хесус уходит с поля, а Баланюк Денис выходит на его замену.
78'
Kamil Wojtkowski получил желтую карточку от судьи
72'
Пяст делает замену. Живец Саша уходит с поля, а Валенсия Хоэль выходит на его замену.
71'
Висла Краков делает замену. Цывка Томаш уходит с поля, а Tibor Halilovic выходит на его замену.
71'
Висла Краков делает замену. Богуски Рафал уходит с поля, а Kamil Wojtkowski выходит на его замену.
62'
Пяст делает замену. Ангельски Кароль уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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