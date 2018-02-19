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Шахтёр Дн
 
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Звезда Кропивницкий
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Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Дн - Звезда Кропивницкий

До начала игры осталось 1 день 18 часов 23 минуты, которая состоится 25.02.2018.
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Прогнозы на матч Шахтёр Дн - Звезда Кропивницкий
Шахтёр Дн
94.1% (96)
Ничья:
0% (0)
Звезда Кропивницкий
5.9% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Дн:
41.2% (42)
Шахтёр Дн:
29.4% (30)
Шахтёр Дн:
6.9% (7)
Шахтёр Дн:
5.9% (6)
Звезда Кропивницкий:
4.9% (5)
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