Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Дн - Звезда Кропивницкий

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Шахтёр Дн (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 21.02.2018 Шахтёр Дн 2:1 Рома ЛЧ
- 16.02.2018 Шахтёр Дн 5:0 Черноморец Од ПЛ
- 07.02.2018 Шахтёр Дн 2:0 АИК ТМК
- 30.01.2018 Шахтёр Дн 1:2 Копенгаген ТМК
- 10.12.2017 Заря 2:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 06.12.2017 Шахтёр Дн 2:1 Манчестер Сити ЛЧ
- 02.12.2017 Шахтёр Дн 2:0 Верес ПЛ
- 29.11.2017 Шахтёр Дн 4:0 Верес К
- 25.11.2017 Олимпик Дн 2:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 21.11.2017 Наполи 3:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 17.11.2017 Шахтёр Дн 1:2 Александрия ПЛ
- 05.11.2017 Мариуполь 1:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 01.11.2017 Шахтёр Дн 3:1 Фейеноорд ЛЧ
- 28.10.2017 Шахтёр Дн 1:1 Сталь Каменское ПЛ
- 25.10.2017 Заря 3:4 Шахтёр Дн К
- 22.10.2017 Динамо Киев 0:0 Шахтёр Дн ПЛ
- 17.10.2017 Фейеноорд 1:2 Шахтёр Дн ЛЧ
- 13.10.2017 Шахтёр Дн 3:2 Ворскла ПЛ
- 01.10.2017 Шахтёр Дн 2:0 Карпаты ПЛ
- 26.09.2017 Манчестер Сити 2:0 Шахтёр Дн ЛЧ
Звезда Кропивницкий (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 18.02.2018 Звезда Кропивницкий 0:3 Мариуполь ПЛ
- 09.12.2017 Черноморец Од 3:3 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 03.12.2017 Звезда Кропивницкий 1:0 Сталь Каменское ПЛ
- 26.11.2017 Заря 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 18.11.2017 Звезда Кропивницкий 0:2 Динамо Киев ПЛ
- 04.11.2017 Верес 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 29.10.2017 Звезда Кропивницкий 1:0 Ворскла ПЛ
- 21.10.2017 Олимпик Дн 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 15.10.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Карпаты ПЛ
- 30.09.2017 Александрия 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.09.2017 Звезда Кропивницкий 2:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 20.09.2017 Таврия 3:2 Звезда Кропивницкий К
- 16.09.2017 Мариуполь 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 10.09.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.08.2017 Сталь Каменское 0:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 20.08.2017 Звезда Кропивницкий 2:1 Заря ПЛ
- 11.08.2017 Динамо Киев 3:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 06.08.2017 Звезда Кропивницкий 1:3 Верес ПЛ
- 29.07.2017 Ворскла 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.07.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн ПЛ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|20
|14
|3
|3
|43 - 18
|45
|2.
|Динамо Киев
|Заявка
|19
|12
|6
|1
|38 - 12
|42
|3.
|Ворскла
|Заявка
|20
|10
|4
|6
|26 - 18
|34
|4.
|Заря
|Заявка
|20
|7
|9
|4
|33 - 25
|30
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|19
|7
|5
|7
|26 - 26
|26
|6.
|Верес
|Заявка
|20
|5
|11
|4
|22 - 16
|26
|7.
|Олимпик Дн
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|22 - 25
|25
|8.
|Александрия
|Заявка
|20
|3
|10
|7
|18 - 23
|19
|9.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|20
|4
|6
|10
|13 - 26
|18
|10.
|Карпаты
|Заявка
|20
|3
|9
|8
|13 - 32
|18
|11.
|Черноморец Од
|Заявка
|20
|3
|8
|9
|15 - 34
|17
|12.
|Сталь Каменское
|Заявка
|20
|3
|6
|11
|15 - 29
|15
-
Текстовая онлайн трансляция матча Шахтёр Дн - Звезда КропивницкийДо начала игры осталось 1 день 18 часов 23 минуты, которая состоится 25.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Шахтёр Дн - Звезда Кропивницкий
Шахтёр Дн
94.1% (96)
Ничья:
0% (0)
Звезда Кропивницкий
5.9% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
3:0 Шахтёр Дн:
41.2% (42)
2:0 Шахтёр Дн:
29.4% (30)
3:1 Шахтёр Дн:
6.9% (7)
2:1 Шахтёр Дн:
5.9% (6)
0:1 Звезда Кропивницкий:
4.9% (5)
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