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Стадион:
Заря
3:0
Конец матча
Ворскла
0'
40' Желтая карточка
Коломоец Юрий
41' Желтая карточка
Сапай Вадим
45' Желтая карточка
Кулач Владислав
53' Желтая карточка
Чечер Вячеслав
64' Желтая карточка
Васин Денис
68' Вторая желтая карточка
Сапай Вадим
1:0
70' Гол
Гордиенко Артём
2:0
76' Гол
Иури Фрейтас
3:0
88' Гол
Громов Артём
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Громов Артём бьет в цель!
81'
Заря делает замену. Иури Фрейтас уходит с поля, а Кочергин Владислав выходит на его замену.
79'
Ворскла делает замену. Кобахидзе Александр уходит с поля, а Одарюк Владимир выходит на его замену.
79'
Ворскла делает замену. Коломоец Юрий уходит с поля, а Yuri Glushchuk выходит на его замену.
77'
Заря делает замену. Андриевский Александр уходит с поля, а Харатин Игорь выходит на его замену.

Описание гола
76'
Г О О О О Л - Иури Фрейтас бьет в цель!
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Гордиенко Артём бьет в цель!
69'
Заря делает замену. Фопала Давид уходит с поля, а Гордиенко Артём выходит на его замену.
68'
Сапай Вадим получает вторую желтую карточку. Удаление.
Желтая карточка
64'
Васин Денис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Чечер Вячеслав получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Кулач Владислав получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Сапай Вадим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Коломоец Юрий получил желтую карточку от судьи
31'
Ворскла делает замену. Шарпар Вячеслав уходит с поля, а Васин Денис выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Прогнозы на матч Заря 3:0 Ворскла
Заря
77.1% (145)
Ничья:
20.2% (38)
Ворскла
2.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Заря:
34.6% (65)
Заря:
30.9% (58)
Ничья:
15.4% (29)
Заря:
8% (15)
Ничья:
2.7% (5)
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