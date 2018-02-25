Стадион: Славутич-Арена
40' Желтая карточкаКоломоец Юрий
41' Желтая карточкаСапай Вадим
45' Желтая карточкаКулач Владислав
53' Желтая карточкаЧечер Вячеслав
64' Желтая карточкаВасин Денис
68' Вторая желтая карточкаСапай Вадим
1:0
70' ГолГордиенко Артём
2:0
76' ГолИури Фрейтас
3:0
88' ГолГромов Артём
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - Громов Артём бьет в цель!
81'
Заря делает замену. Иури Фрейтас уходит с поля, а Кочергин Владислав выходит на его замену.
79'
Ворскла делает замену. Кобахидзе Александр уходит с поля, а Одарюк Владимир выходит на его замену.
79'
Ворскла делает замену. Коломоец Юрий уходит с поля, а Yuri Glushchuk выходит на его замену.
77'
Заря делает замену. Андриевский Александр уходит с поля, а Харатин Игорь выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Иури Фрейтас бьет в цель!
70'
Г О О О О Л - Гордиенко Артём бьет в цель!
69'
Заря делает замену. Фопала Давид уходит с поля, а Гордиенко Артём выходит на его замену.
68'
Сапай Вадим получает вторую желтую карточку. Удаление.
64'
Васин Денис получил желтую карточку от судьи
53'
Чечер Вячеслав получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Кулач Владислав получил желтую карточку от судьи
41'
Сапай Вадим получил желтую карточку от судьи
40'
Коломоец Юрий получил желтую карточку от судьи
31'
Ворскла делает замену. Шарпар Вячеслав уходит с поля, а Васин Денис выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Прогнозы на матч Заря 3:0 Ворскла
Заря
77.1% (145)
Ничья:
20.2% (38)
Ворскла
2.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Заря:
34.6% (65)
1:0 Заря:
30.9% (58)
1:1 Ничья:
15.4% (29)
2:0 Заря:
8% (15)
0:0 Ничья:
2.7% (5)
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