Стадион: Ника
1:0
Конец матча
14' Желтая карточкаGleb Bukhal
41' Желтая карточкаЦуриков Андрей
45' Желтая карточкаДедечко Денис
50' Желтая карточкаЧурко Вячеслав
1:0
88' ГолGleb Bukhal
90' Желтая карточкаТотовицкий Андрей
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Александрия делает замену. Цуриков Андрей уходит с поля, а Vladimir Baboglo выходит на его замену.
90'
Тотовицкий Андрей получил желтую карточку от судьи
88'
Г О О О О Л - Gleb Bukhal бьет в цель!
88'
Мариуполь делает замену. Мишнёв Дмитрий уходит с поля, а Диденко Анатолий выходит на его замену.
83'
Мариуполь делает замену. Болбат Сергей уходит с поля, а Oleksandr Pikhalyonok выходит на его замену.
80'
Александрия делает замену. Полярус Артём уходит с поля, а Старенький Сергей выходит на его замену.
70'
Александрия делает замену. Evgeny Protasov уходит с поля, а Пономарь Виталий выходит на его замену.
57'
Мариуполь делает замену. Яворский Сергей уходит с поля, а Неплях Евгений выходит на его замену.
50'
Чурко Вячеслав получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Мариуполь делает замену. Яворский Сергей уходит с поля, а Неплях Евгений выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Дедечко Денис получил желтую карточку от судьи
41'
Цуриков Андрей получил желтую карточку от судьи
14'
Gleb Bukhal получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Александрия 1:0 Мариуполь
Александрия
40.9% (74)
Ничья:
36.5% (66)
Мариуполь
22.7% (41)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
31.5% (57)
1:0 Александрия:
21.5% (39)
1:2 Мариуполь:
13.3% (24)
2:1 Александрия:
12.7% (23)
0:1 Мариуполь:
8.3% (15)
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