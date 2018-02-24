  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Украина
  5. Премьер-лига
Стадион:
Александрия
1:0
Конец матча
Мариуполь
0'
14' Желтая карточка
Gleb Bukhal
41' Желтая карточка
Цуриков Андрей
45' Желтая карточка
Дедечко Денис
50' Желтая карточка
Чурко Вячеслав
1:0
88' Гол
Gleb Bukhal
90' Желтая карточка
Тотовицкий Андрей
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Александрия делает замену. Цуриков Андрей уходит с поля, а Vladimir Baboglo выходит на его замену.
Желтая карточка
90'
Тотовицкий Андрей получил желтую карточку от судьи
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Gleb Bukhal бьет в цель!
88'
Мариуполь делает замену. Мишнёв Дмитрий уходит с поля, а Диденко Анатолий выходит на его замену.
83'
Мариуполь делает замену. Болбат Сергей уходит с поля, а Oleksandr Pikhalyonok выходит на его замену.

80'
Александрия делает замену. Полярус Артём уходит с поля, а Старенький Сергей выходит на его замену.
70'
Александрия делает замену. Evgeny Protasov уходит с поля, а Пономарь Виталий выходит на его замену.
57'
Мариуполь делает замену. Яворский Сергей уходит с поля, а Неплях Евгений выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Чурко Вячеслав получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Мариуполь делает замену. Яворский Сергей уходит с поля, а Неплях Евгений выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Дедечко Денис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Цуриков Андрей получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
14'
Gleb Bukhal получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Nika. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Александрия 1:0 Мариуполь
Александрия
40.9% (74)
Ничья:
36.5% (66)
Мариуполь
22.7% (41)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31.5% (57)
Александрия:
21.5% (39)
Мариуполь:
13.3% (24)
Александрия:
12.7% (23)
Мариуполь:
8.3% (15)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация