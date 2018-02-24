Стадион: Черноморец
0:0
Конец матча
4' Желтая карточкаТатарков Никита
20' Желтая карточкаДи Франко Франсиско
29' Красная карточкаКовалец Кирилл
30' Желтая карточкаВербный Назар
36' Желтая карточкаВаг Мамаду
36' Желтая карточкаСандохадзе Ника
64' Желтая карточкаКарраскаль Хорхе
69' Желтая карточкаКлёц Дмитрий
90' Желтая карточкаНовак Андрей
Новости после матча
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Новак Андрей получил желтую карточку от судьи
83'
Карпаты делает замену. Мякушко Сергей уходит с поля, а Yhonatan Bedoya выходит на его замену.
75'
Черноморец Од делает замену. Сильвио Жуниор уходит с поля, а Dmytro Semeniv выходит на его замену.
71'
Карпаты делает замену. Гуцуляк Алексей уходит с поля, а Mauricio Cortes выходит на его замену.
69'
Клёц Дмитрий получил желтую карточку от судьи
64'
Карраскаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
61'
Карпаты делает замену. Вербный Назар уходит с поля, а Клёц Дмитрий выходит на его замену.
46'
Черноморец Од делает замену. Ваг Мамаду уходит с поля, а Смирнов Евгений выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Черноморец Од делает замену. Guttiner Tenorio уходит с поля, а Бобко Иван выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Сандохадзе Ника получил желтую карточку от судьи
36'
Ваг Мамаду получил желтую карточку от судьи
30'
Вербный Назар получил желтую карточку от судьи
29'
УДАЛЕНИЕ! - Ковалец Кирилл увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
20'
Ди Франко Франсиско получил желтую карточку от судьи
4'
Татарков Никита получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Карпаты
Черноморец Од
56.9% (99)
Ничья:
33.3% (58)
Карпаты
9.8% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Черноморец Од:
31.6% (55)
1:1 Ничья:
28.7% (50)
2:1 Черноморец Од:
19% (33)
1:2 Карпаты:
5.7% (10)
2:0 Черноморец Од:
5.2% (9)
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