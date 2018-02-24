  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Украина
  5. Премьер-лига
Стадион:
Черноморец Од
0:0
Конец матча
Карпаты
0'
4' Желтая карточка
Татарков Никита
20' Желтая карточка
Ди Франко Франсиско
29' Красная карточка
Ковалец Кирилл
30' Желтая карточка
Вербный Назар
36' Желтая карточка
Ваг Мамаду
36' Желтая карточка
Сандохадзе Ника
64' Желтая карточка
Карраскаль Хорхе
69' Желтая карточка
Клёц Дмитрий
90' Желтая карточка
Новак Андрей
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Новак Андрей получил желтую карточку от судьи
83'
Карпаты делает замену. Мякушко Сергей уходит с поля, а Yhonatan Bedoya выходит на его замену.
75'
Черноморец Од делает замену. Сильвио Жуниор уходит с поля, а Dmytro Semeniv выходит на его замену.
71'
Карпаты делает замену. Гуцуляк Алексей уходит с поля, а Mauricio Cortes выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Клёц Дмитрий получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
64'
Карраскаль Хорхе получил желтую карточку от судьи
61'
Карпаты делает замену. Вербный Назар уходит с поля, а Клёц Дмитрий выходит на его замену.
46'
Черноморец Од делает замену. Ваг Мамаду уходит с поля, а Смирнов Евгений выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Черноморец Од делает замену. Guttiner Tenorio уходит с поля, а Бобко Иван выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Сандохадзе Ника получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Ваг Мамаду получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Вербный Назар получил желтую карточку от судьи
29'
УДАЛЕНИЕ! - Ковалец Кирилл увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
20'
Ди Франко Франсиско получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
4'
Татарков Никита получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 0:0 Карпаты
Черноморец Од
56.9% (99)
Ничья:
33.3% (58)
Карпаты
9.8% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Черноморец Од:
31.6% (55)
Ничья:
28.7% (50)
Черноморец Од:
19% (33)
Карпаты:
5.7% (10)
Черноморец Од:
5.2% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация