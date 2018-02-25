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Стадион:
Олимпик Дн
2:0
Конец матча
Сталь Каменское
0'
13' Желтая карточка
Иллой-Айет Владис-Эммерсон
53' Желтая карточка
Цымбалюк Евгений
56' Желтая карточка
Пасич Геннадий
59' Желтая карточка
Johnathan
1:0
67' Гол
Кисель Руслан
2:0
75' Пенальти
Беленький Станислав
77' Желтая карточка
Кисель Руслан
80' Желтая карточка
Якимив Андрей
88' Желтая карточка
Ощипко Игорь
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
88'
Ощипко Игорь получил желтую карточку от судьи
81'
Олимпик Дн делает замену. Пасич Геннадий уходит с поля, а Щедрый Артём выходит на его замену.
Желтая карточка
80'
Andriy Yakymiv получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
77'
Кисель Руслан получил желтую карточку от судьи
77'
Сталь Каменское делает замену. Yury Klimchuk уходит с поля, а Anatoly Nuriyev выходит на его замену.

Описание гола
75'
Г О О О О Л - Stanislav Bilenkyy из команды Олимпик Дн забивает с точки!
71'
Сталь Каменское делает замену. Даниелян Артур уходит с поля, а Andriy Yakymiv выходит на его замену.
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Кисель Руслан бьет в цель!
66'
Олимпик Дн делает замену. Сондей Иван уходит с поля, а Кисель Руслан выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Johnathan получил желтую карточку от судьи
57'
Олимпик Дн делает замену. Немчанинов Дмитрий уходит с поля, а Leonidas выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Пасич Геннадий получил желтую карточку от судьи
54'
Сталь Каменское делает замену. Romulo уходит с поля, а Мысык Марьян выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Цымбалюк Евгений получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
13'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Прогнозы на матч Олимпик Дн 2:0 Сталь Каменское
Олимпик Дн
84% (158)
Ничья:
11.2% (21)
Сталь Каменское
4.8% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Олимпик Дн:
41.5% (78)
Олимпик Дн:
20.7% (39)
Олимпик Дн:
17% (32)
Ничья:
6.4% (12)
Ничья:
4.3% (8)
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