Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского
2:0
Конец матча
13' Желтая карточкаИллой-Айет Владис-Эммерсон
53' Желтая карточкаЦымбалюк Евгений
56' Желтая карточкаПасич Геннадий
59' Желтая карточкаJohnathan
1:0
67' ГолКисель Руслан
2:0
75' ПенальтиБеленький Станислав
77' Желтая карточкаКисель Руслан
80' Желтая карточкаЯкимив Андрей
88' Желтая карточкаОщипко Игорь
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Ощипко Игорь получил желтую карточку от судьи
81'
Олимпик Дн делает замену. Пасич Геннадий уходит с поля, а Щедрый Артём выходит на его замену.
80'
Andriy Yakymiv получил желтую карточку от судьи
77'
Кисель Руслан получил желтую карточку от судьи
77'
Сталь Каменское делает замену. Yury Klimchuk уходит с поля, а Anatoly Nuriyev выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Stanislav Bilenkyy из команды Олимпик Дн забивает с точки!
71'
Сталь Каменское делает замену. Даниелян Артур уходит с поля, а Andriy Yakymiv выходит на его замену.
67'
Г О О О О Л - Кисель Руслан бьет в цель!
66'
Олимпик Дн делает замену. Сондей Иван уходит с поля, а Кисель Руслан выходит на его замену.
59'
Johnathan получил желтую карточку от судьи
57'
Олимпик Дн делает замену. Немчанинов Дмитрий уходит с поля, а Leonidas выходит на его замену.
56'
Пасич Геннадий получил желтую карточку от судьи
54'
Сталь Каменское делает замену. Romulo уходит с поля, а Мысык Марьян выходит на его замену.
53'
Цымбалюк Евгений получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
13'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Прогнозы на матч Олимпик Дн 2:0 Сталь Каменское
Олимпик Дн
84% (158)
Ничья:
11.2% (21)
Сталь Каменское
4.8% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Олимпик Дн:
41.5% (78)
2:1 Олимпик Дн:
20.7% (39)
2:0 Олимпик Дн:
17% (32)
1:1 Ничья:
6.4% (12)
0:0 Ничья:
4.3% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация