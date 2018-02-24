Стадион: Фалмер Зрители: 30523
1:0
18' ПенальтиМюррей Гленн
63' Желтая карточкаМюррей Гленн
2:0
69' ГолМюррей Гленн
3:0
73' ГолКноккарт Антони
3:1
85' Гол в свои воротаДанк Льюис
4:1
90' ГолЛокадия Юрген
Новости после матча
Второй тайм
94'
Брайтон заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
92'
92'
Моусон Алфи не смог попасть в створ ударом издали
90'
Стивенс Дейл сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Локадия Юрген из команды Брайтон забил гол! Легко это для такого игрока, как Локадия Юрген
90'
Стивенс Дейл из команды Брайтон делает пас партнеру.
90'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает пас партнеру.
90'
Отличные скиллы показывает Искьердо Хосе, обводя своих соперников
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
88'
Сегодняшная посещаемость составляет 30523 болельщиков
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
85'
Г О О О О Л - Данк Льюис уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
84'
84'
Скелотто Эзекиль не смог попасть в створ ударом издали
83'
83'
83'
ШАНС! Ки Сон-Ён нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
Мюррей Гленн из команды Брайтон сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
82'
Тактическая замена. Мюррей Гленн уходит с поля и его заменяет Локадия Юрген
80'
Абрахам Тэмми наказан за толчок Бонг Гаэтан
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
79'
79'
Тактическая замена. Кноккарт Антони уходит с поля и его заменяет Марч Соломон
77'
Кноккарт Антони из команды Брайтон пасует в штрафную, но Фабьянски Лукаш выходит и ловит мяч.
75'
Искьердо Хосе из команды Брайтон играет слишком грубо. Нотон Кайл оказался на газоне.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
73'
Гросс Паскаль сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Кноккарт Антони изменил счет на табло!
73'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает пас партнеру.
72'
Моусон Алфи наказан за толчок Даффи Шейн
72'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Айю Джордан
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Искьердо Хосе сделал результативную передачу.
69'
Г О О О О Л - Мюррей Гленн изменил счет на табло!
69'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Искьердо Хосе и Гросс Паскаль из команды Брайтон.
68'
Фернандес Федерико из команды Суонси опасно и грубо сыграл. Мюррей Гленн пострадал.
66'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Фернандес Федерико
66'
65'
Тактическая замена. Кэрролл Том уходит с поля и его заменяет Абрахам Тэмми
65'
Мюррей Гленн нанес удар чуть мимо. Близко!
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
63'
Мюррей Гленн получил желтую карточку от судьи
63'
Судья сигнализирует, что Мюррей Гленн из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Кэрролл Том
62'
Искьердо Хосе из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Бонг Гаэтан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Клукас Сэм из команды Суонси отправил кросс в штрафную...
60'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
59'
59'
58'
Нарсинг Лучано из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Отличные скиллы показывает Нарсинг Лучано, обводя своих соперников
58'
Скелотто Эзекиль наказан за толчок Клукас Сэм
56'
Судья сигнализирует, что Прёппер Дэви из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Кэрролл Том
56'
56'
Прёппер Дэви не смог попасть в створ ударом издали
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
54'
Айю Джордан из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Искьердо Хосе коснулся мяча рукой.
52'
52'
Райан Мэтью отбил мяч на угловой после удара Ки Сон-Ён из штрафной площади.
52'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Нарсинг Лучано и Айю Джордан из команды Суонси.
51'
Гросс Паскаль из команды Брайтон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
49'
Хорошую попытку сделал Гросс Паскаль. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
48'
Искьердо Хосе не смог попасть в створ ударом издали
46'
Тактическая замена. Ван дер Хорн Майк уходит с поля и его заменяет Нарсинг Лучано
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Как он промахнулся? Ольссон Мартин имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
Айю Джордан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
45'
Судья сигнализирует, что Гросс Паскаль из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Кэрролл Том
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
45'
45'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Даффи Шейн и попал в каркас ворот!
44'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой справа.
44'
Айю Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
44'
Отличные скиллы показывает Скелотто Эзекиль, обводя своих соперников
44'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Мюррей Гленн из команды Брайтон толкнул локтем оппонента. Это Ван дер Хорн Майк заработал фол
39'
Ван дер Хорн Майк наказан за толчок Бонг Гаэтан
38'
Фернандес Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Искьердо Хосе из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
38'
Игроки ФК "Брайтон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
38'
Скелотто Эзекиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
37'
Ольссон Мартин из команды Суонси делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
36'
36'
Тактическая замена. Дайер Натан уходит с поля и его заменяет Айю Андре
35'
Отличный пас сделал Нотон Кайл из команды Суонси. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
33'
33'
Данк Льюис наказан за толчок Моусон Алфи
33'
Даффи Шейн из команды Брайтон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
32'
Гросс Паскаль из команды Брайтон подал угловой слева.
32'
Нотон Кайл предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Бонг Гаэтан из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
Ван дер Хорн Майк из команды Суонси делает неудачный навес.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
29'
29'
Кэрролл Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Судья сигнализирует, что Данк Льюис из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Айю Джордан
28'
Мюррей Гленн из команды Брайтон в офсайде
27'
Ван дер Хорн Майк нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
26'
Моусон Алфи из команды Суонси сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Ки Сон-Ён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Гросс Паскаль из команды Брайтон толкнул локтем оппонента. Это Ольссон Мартин заработал фол
25'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Кэрролл Том из команды Суонси подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Данк Льюис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Айю Джордан из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Гросс Паскаль наказан за толчок Ки Сон-Ён
23'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон отдал передачу, которая была заблокирована.
23'
Гросс Паскаль из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
Судья сигнализирует, что Айю Джордан из команды Суонси поставил подножку. Пострадал Даффи Шейн
21'
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
18'
Г О О О О Л - Мюррей Гленн из команды Брайтон забивает с точки!
17'
ПЕНАЛЬТИ - Ван дер Хорн Майк из команды Суонси привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Мюррей Гленн.
16'
16'
Райан Мэтью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Кэрролл Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Судья сигнализирует, что Искьердо Хосе из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Нотон Кайл
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
14'
14'
Прёппер Дэви не смог попасть в створ ударом издали
14'
Гросс Паскаль нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Моусон Алфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Скелотто Эзекиль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
12'
11'
Хорошую попытку сделал Мюррей Гленн. Удар в створ, но вратарь начеку
11'
Данк Льюис выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
9'
9'
Даффи Шейн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Ки Сон-Ён навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Стивенс Дейл из команды Брайтон поставил подножку. Пострадал Айю Джордан
8'
8'
ШАНС! Искьердо Хосе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
Ван дер Хорн Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Гросс Паскаль из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...
7'
Кноккарт Антони из команды Брайтон разыграл угловой с правого угла.
7'
Кэрролл Том предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Гросс Паскаль мяч отрикошетил от ворот
7'
Кноккарт Антони из команды Брайтон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
7'
Игроки ФК "Брайтон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Дайер Натан нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Скелотто Эзекиль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Кэрролл Том из команды Суонси делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
4'
4'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брайтон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Брайтон 4:1 Суонси
Брайтон
52% (91)
Ничья:
38.3% (67)
Суонси
9.7% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.1% (58)
1:0 Брайтон:
29.1% (51)
2:1 Брайтон:
17.1% (30)
1:2 Суонси:
5.7% (10)
2:0 Брайтон:
4% (7)
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