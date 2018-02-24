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  5. Премьер-лига
Стадион: Зрители: 31769
Лестер
1:1
Конец матча
Сток Сити
0'
9' Желтая карточка
Аллен Джо
18' Желтая карточка
Олбрайтон Марк
23' Желтая карточка
Диуф Маме Бирам
0:1
43' Гол
Шакири Джердан
1:1
70' Гол в свои ворота
Батлэнд Джек
82' Желтая карточка
Адам Чарли
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
95'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Аллен Джо из команды Сток Сити подал угловой слева.
94'
Н'Диайе Папа из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

93'
Олбрайтон Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
93'
Шакири Джердан из команды Сток Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
93'
Н'Диайе Папа из команды Сток Сити толкнул локтем оппонента. Это Джеймс Мэтти заработал фол
92'
Ндиди Уилфред не смог попасть в створ ударом издали
92'
Н'Диайе Папа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
92'
Удар от ворот произведет Сток Сити
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 31769 болельщиков
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
После дальнего удара, который нанес Ихеначо Келечи мяч отбит вратарем
90'
Вратарь парирует удар, который нанес Джеймс Мэтти, и мяч снова в игре
90'
Плохо сыграл Кэмерон Джефф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
89'
ШТАНГА! Пробил головой Ндиди Уилфред прямо в каркас ворот!
89'
Марез Рияд из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
89'
Джонсон Глен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой слева.
89'
Марез Рияд нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
ШАНС! Марез Рияд вышел один-на-один с голкипером...
89'
Адам Чарли ошибается в защите.
88'
Адам Чарли пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Адам Чарли
87'
Марез Рияд из команды Лестер нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
86'
Кэмерон Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Н'Диайе Папа из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Марез Рияд
85'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити делает навес прямо в штрафную.
85'
Tyrese Campbell из команды Сток Сити забрасывает мяч в штрафную.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
85'
Удар от ворот произведет Сток Сити
85'
Марез Рияд из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
84'
Удар от ворот произведет Лестер
84'
Тактическая замена. Чупо-Мотинг Эрик уходит с поля и его заменяет Джонсон Глен
84'
Шакири Джердан из команды Сток Сити увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
84'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Аллен Джо из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Диабате Фуссейни
Желтая карточка
82'
Адам Чарли получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Адам Чарли из команды Сток Сити играет слишком грубо. Ихеначо Келечи оказался на газоне.
82'
Удар от ворот произведет Лестер
Фол, нарушение
81'
Марез Рияд из команды Лестер толкнул локтем оппонента. Это Адам Чарли заработал фол
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
80'
Кэмерон Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Угловой
80'
Марез Рияд из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
80'
Олбрайтон Марк мяч отрикошетил от ворот
80'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Адам Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Угловой
79'
Марез Рияд из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
79'
Tyrese Campbell предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
79'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой справа.
79'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Магир Гарри нанес удар в каркас ворот!
79'
Варди Джейми из команды Лестер делает навес прямо в штрафную.
79'
Марез Рияд нанес удар издали, а Батлэнд Джек отбил его обратно в игру!
79'
Адам Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой слева.
78'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Удар от ворот произведет Сток Сити
76'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
76'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
76'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Фол, нарушение
75'
Адам Чарли из команды Сток Сити опасно и грубо сыграл. Морган Уэс пострадал.
74'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. Инди Мартинс уходит с поля и его заменяет Адам Чарли
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Батлэнд Джек уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
70'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
70'
Марез Рияд из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
70'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
70'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Стафилидис Костас из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Морган Уэс
67'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
67'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
66'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
64'
Тактическая замена. Диуф Маме Бирам уходит с поля и его заменяет Tyrese Campbell
62'
Удар от ворот произведет Сток Сити
62'
Ндиди Уилфред не смог попасть в створ ударом издали
62'
Тактическая замена. Симпсон Дэнни уходит с поля и его заменяет Ихеначо Келечи
61'
Тактическая замена. Грэй Демарай уходит с поля и его заменяет Диабате Фуссейни
61'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
60'
Н'Диайе Папа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
60'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити толкнул локтем оппонента. Это Марез Рияд заработал фол
Фол, нарушение
59'
Стафилидис Костас наказан за толчок Марез Рияд
59'
Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе
58'
Ндиди Уилфред из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Олбрайтон Марк выбил мяч подальше от ворот.
57'
Удар от ворот произведет Лестер
56'
Шакири Джердан не смог попасть в створ ударом издали
56'
Шмейхель Каспер ошибается в защите.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
54'
Ндиди Уилфред наказан за толчок Диуф Маме Бирам
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Кэмерон Джефф из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Грэй Демарай
54'
Бауэр Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Магир Гарри из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
54'
Плохо сыграл Инди Мартинс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Стафилидис Костас из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Марез Рияд
Офсайд
52'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити в офсайде
52'
После дальнего удара, который нанес Чилвел Бенджамин мяч отбит вратарем
52'
Бауэр Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Шакири Джердан наказан за толчок Олбрайтон Марк
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
49'
Удар от ворот произведет Сток Сити
49'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает неудачный навес.
49'
Кэмерон Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Олбрайтон Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Ндиди Уилфред
48'
Удар от ворот произведет Сток Сити
47'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Отличные скиллы показывает Олбрайтон Марк, обводя своих соперников
47'
Олбрайтон Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Отличные скиллы показывает Марез Рияд, обводя своих соперников
47'
Варди Джейми из команды Лестер делает пас партнеру.
47'
Отличные скиллы показывает Варди Джейми, обводя своих соперников
46'
Удар от ворот произведет Лестер
46'
Чупо-Мотинг Эрик не смог попасть в створ ударом издали
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
47'
Хорошую попытку сделал Олбрайтон Марк. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Варди Джейми из команды Лестер делает пас партнеру.
47'
Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе
47'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
Фантастический гол, где все сам сделал Шакири Джердан!
43'
Аллен Джо сделал результативную передачу.
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Шакири Джердан из команды Сток Сити переиграл вратаря дальним ударом!
43'
Отличные скиллы показывает Шакири Джердан, обводя своих соперников
43'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Стафилидис Костас из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
42'
Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе
42'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
42'
Чупо-Мотинг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Бауэр Мориц из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Грэй Демарай
41'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
41'
Грэй Демарай из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
39'
Батлэнд Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Марез Рияд выбил мяч подальше от ворот.
38'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
38'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Джеймс Мэтти из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Аллен Джо
36'
Шмейхель Каспер взял и забрал мяч на выходе
36'
Стафилидис Костас из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
35'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
34'
Н'Диайе Папа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Джеймс Мэтти из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
33'
Батлэнд Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой слева.
33'
Бауэр Мориц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Марез Рияд из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
31'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Варди Джейми из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
Удар от ворот произведет Сток Сити
30'
Марез Рияд не смог попасть в створ ударом издали
30'
Отличные скиллы показывает Марез Рияд, обводя своих соперников
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Аллен Джо
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Варди Джейми из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Бауэр Мориц
Офсайд
28'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити в офсайде
28'
Шакири Джердан из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
27'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Кэмерон Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой справа.
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Кэмерон Джефф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
25'
Марез Рияд мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
25'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
25'
Чупо-Мотинг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Марез Рияд из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
25'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой справа.
24'
Чупо-Мотинг Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Марез Рияд из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
23'
Диуф Маме Бирам получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Безумный фол. Диуф Маме Бирам грубо играет против соперника. Пострадал Марез Рияд
23'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
22'
Шакири Джердан наказан за толчок Олбрайтон Марк
21'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Джеймс Мэтти из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Шакири Джердан
19'
Удар от ворот произведет Лестер
Желтая карточка
18'
Олбрайтон Марк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Олбрайтон Марк из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Шакири Джердан
Угловой
18'
Олбрайтон Марк из команды Лестер разыграл угловой с левого угла.
17'
Аллен Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Батлэнд Джек взял и забрал мяч на выходе
16'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
16'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
Угловой
16'
Марез Рияд из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
15'
Стафилидис Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
15'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
15'
Отличные скиллы показывает Олбрайтон Марк, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
14'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
13'
После дальнего удара, который нанес Н'Диайе Папа мяч отбит вратарем
13'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Удар от ворот произведет Лестер
11'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает передачу одноклубнику.
11'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Магир Гарри из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Шакири Джердан
9'
Удар от ворот произведет Сток Сити
9'
Олбрайтон Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
9'
Аллен Джо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
9'
Безумный фол. Аллен Джо грубо играет против соперника. Пострадал Грэй Демарай
8'
Игрок клуба "Сток Сити" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Удар от ворот произведет Лестер
7'
Бауэр Мориц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Симпсон Дэнни из команды Лестер играет слишком грубо. Диуф Маме Бирам оказался на газоне.
5'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 90% времени, а гости – 10%.
5'
Удар от ворот произведет Сток Сити
4'
ШАНС! Марез Рияд нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Н'Диайе Папа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
2'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой справа.
2'
Джеймс Мэтти мяч отрикошетил от ворот
2'
Кэмерон Джефф выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Марез Рияд из команды Лестер разыграл угловой с правого угла.
1'
Марез Рияд из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Отличные скиллы показывает Марез Рияд, обводя своих соперников
1'
Зума Курт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Ндиди Уилфред из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
1'
Игрок клуба "Лестер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Марез Рияд из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
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Олбрайтон Марк из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
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Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лестер". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лестер 1:1 Сток Сити
Лестер
93.8% (165)
Ничья:
5.7% (10)
Сток Сити
0.6% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Лестер:
36.4% (64)
Лестер:
25% (44)
Лестер:
22.7% (40)
Ничья:
5.7% (10)
Лестер:
4.5% (8)
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