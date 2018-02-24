Стадион: Кинг Пауэр Зрители: 31769
9' Желтая карточкаАллен Джо
18' Желтая карточкаОлбрайтон Марк
23' Желтая карточкаДиуф Маме Бирам
0:1
43' ГолШакири Джердан
1:1
70' Гол в свои воротаБатлэнд Джек
82' Желтая карточкаАдам Чарли
Новости после матча
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
95'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Н'Диайе Папа из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Олбрайтон Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
93'
Шакири Джердан из команды Сток Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Н'Диайе Папа из команды Сток Сити толкнул локтем оппонента. Это Джеймс Мэтти заработал фол
92'
Ндиди Уилфред не смог попасть в створ ударом издали
92'
Н'Диайе Папа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Варди Джейми из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
92'
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 31769 болельщиков
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
После дальнего удара, который нанес Ихеначо Келечи мяч отбит вратарем
90'
Вратарь парирует удар, который нанес Джеймс Мэтти, и мяч снова в игре
90'
Плохо сыграл Кэмерон Джефф - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
89'
ШТАНГА! Пробил головой Ндиди Уилфред прямо в каркас ворот!
89'
89'
Джонсон Глен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Марез Рияд из команды Лестер подал угловой слева.
89'
Марез Рияд нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
ШАНС! Марез Рияд вышел один-на-один с голкипером...
89'
Адам Чарли ошибается в защите.
88'
Адам Чарли пробил со штрафного прямо в стенку
87'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Адам Чарли
87'
Марез Рияд из команды Лестер нанес удар, который пришелся чуть выше перекладины. Опасно!
86'
86'
86'
Судья сигнализирует, что Н'Диайе Папа из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Марез Рияд
85'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити делает навес прямо в штрафную.
85'
Tyrese Campbell из команды Сток Сити забрасывает мяч в штрафную.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
85'
85'
84'
84'
Тактическая замена. Чупо-Мотинг Эрик уходит с поля и его заменяет Джонсон Глен
84'
Шакири Джердан из команды Сток Сити увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
84'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Судья сигнализирует, что Аллен Джо из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Диабате Фуссейни
82'
Адам Чарли получил желтую карточку от судьи
82'
Адам Чарли из команды Сток Сити играет слишком грубо. Ихеначо Келечи оказался на газоне.
82'
81'
Марез Рияд из команды Лестер толкнул локтем оппонента. Это Адам Чарли заработал фол
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
80'
80'
80'
80'
Олбрайтон Марк мяч отрикошетил от ворот
80'
80'
Адам Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
79'
Tyrese Campbell предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
79'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Магир Гарри нанес удар в каркас ворот!
79'
Варди Джейми из команды Лестер делает навес прямо в штрафную.
79'
Марез Рияд нанес удар издали, а Батлэнд Джек отбил его обратно в игру!
79'
Адам Чарли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой слева.
78'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
76'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер идет с мячом вперед на обострение...
76'
Ндиди Уилфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Игрок из команды Сток Сити делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
75'
Адам Чарли из команды Сток Сити опасно и грубо сыграл. Морган Уэс пострадал.
74'
74'
Тактическая замена. Инди Мартинс уходит с поля и его заменяет Адам Чарли
70'
Г О О О О Л - Батлэнд Джек уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
70'
Марез Рияд из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
69'
68'
67'
Судья сигнализирует, что Стафилидис Костас из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Морган Уэс
67'
67'
66'
Магир Гарри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
64'
Тактическая замена. Диуф Маме Бирам уходит с поля и его заменяет Tyrese Campbell
62'
62'
Ндиди Уилфред не смог попасть в створ ударом издали
62'
Тактическая замена. Симпсон Дэнни уходит с поля и его заменяет Ихеначо Келечи
61'
Тактическая замена. Грэй Демарай уходит с поля и его заменяет Диабате Фуссейни
61'
60'
Н'Диайе Папа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
60'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити толкнул локтем оппонента. Это Марез Рияд заработал фол
59'
Стафилидис Костас наказан за толчок Марез Рияд
59'
58'
Ндиди Уилфред из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Олбрайтон Марк выбил мяч подальше от ворот.
57'
56'
Шакири Джердан не смог попасть в створ ударом издали
56'
Шмейхель Каспер ошибается в защите.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
54'
Ндиди Уилфред наказан за толчок Диуф Маме Бирам
54'
Судья сигнализирует, что Кэмерон Джефф из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Грэй Демарай
54'
Бауэр Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Магир Гарри из команды Лестер делает передачу одноклубнику.
54'
Плохо сыграл Инди Мартинс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
53'
Судья сигнализирует, что Стафилидис Костас из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Марез Рияд
52'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити в офсайде
52'
После дальнего удара, который нанес Чилвел Бенджамин мяч отбит вратарем
52'
Бауэр Мориц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Шакири Джердан наказан за толчок Олбрайтон Марк
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
49'
49'
Олбрайтон Марк из команды Лестер делает неудачный навес.
49'
49'
Олбрайтон Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Ндиди Уилфред
48'
47'
Олбрайтон Марк из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
47'
Отличные скиллы показывает Олбрайтон Марк, обводя своих соперников
47'
Олбрайтон Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Варди Джейми из команды Лестер делает пас партнеру.
47'
Отличные скиллы показывает Варди Джейми, обводя своих соперников
46'
46'
Чупо-Мотинг Эрик не смог попасть в створ ударом издали
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
47'
Хорошую попытку сделал Олбрайтон Марк. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Варди Джейми из команды Лестер делает пас партнеру.
47'
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
45'
Фантастический гол, где все сам сделал Шакири Джердан!
43'
Аллен Джо сделал результативную передачу.
43'
Г О О О О Л - Шакири Джердан из команды Сток Сити переиграл вратаря дальним ударом!
43'
Отличные скиллы показывает Шакири Джердан, обводя своих соперников
43'
Морган Уэс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Стафилидис Костас из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
42'
42'
42'
Чупо-Мотинг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Марез Рияд навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Судья сигнализирует, что Бауэр Мориц из команды Сток Сити поставил подножку. Пострадал Грэй Демарай
41'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
41'
Грэй Демарай из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
39'
Батлэнд Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Марез Рияд выбил мяч подальше от ворот.
38'
38'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
38'
Судья сигнализирует, что Джеймс Мэтти из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Аллен Джо
36'
36'
Стафилидис Костас из команды Сток Сити отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
35'
Матч возобновится спорным мячом
34'
Н'Диайе Папа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Аллен Джо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Джеймс Мэтти из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
33'
Батлэнд Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Олбрайтон Марк из команды Лестер подал угловой слева.
33'
Бауэр Мориц предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
31'
31'
Чилвел Бенджамин из команды Лестер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Варди Джейми из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
30'
Марез Рияд не смог попасть в створ ударом издали
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
Судья сигнализирует, что Ндиди Уилфред из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Аллен Джо
29'
Судья сигнализирует, что Варди Джейми из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Бауэр Мориц
28'
Диуф Маме Бирам из команды Сток Сити в офсайде
28'
27'
26'
26'
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
26'
Кэмерон Джефф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
25'
Марез Рияд мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
25'
25'
Чупо-Мотинг Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
24'
24'
Чупо-Мотинг Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Марез Рияд из команды Лестер сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
Диуф Маме Бирам получил желтую карточку от судьи
23'
Безумный фол. Диуф Маме Бирам грубо играет против соперника. Пострадал Марез Рияд
23'
22'
Шакири Джердан наказан за толчок Олбрайтон Марк
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
20'
Судья сигнализирует, что Джеймс Мэтти из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Шакири Джердан
19'
18'
Олбрайтон Марк - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
18'
Судья сигнализирует, что Олбрайтон Марк из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Шакири Джердан
18'
Олбрайтон Марк из команды Лестер разыграл угловой с левого угла.
17'
Аллен Джо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
17'
16'
16'
16'
16'
16'
15'
Стафилидис Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Грэй Демарай из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
15'
15'
15'
Отличные скиллы показывает Олбрайтон Марк, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
14'
14'
Стафилидис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
13'
После дальнего удара, который нанес Н'Диайе Папа мяч отбит вратарем
13'
Бауэр Мориц из команды Сток Сити делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
Чупо-Мотинг Эрик из команды Сток Сити делает передачу одноклубнику.
11'
Шакири Джердан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 84% времени, а гости – 16%.
10'
Судья сигнализирует, что Магир Гарри из команды Лестер поставил подножку. Пострадал Шакири Джердан
9'
9'
Олбрайтон Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Аллен Джо получил желтую карточку от судьи
9'
Безумный фол. Аллен Джо грубо играет против соперника. Пострадал Грэй Демарай
8'
7'
7'
Бауэр Мориц навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Симпсон Дэнни из команды Лестер играет слишком грубо. Диуф Маме Бирам оказался на газоне.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 90% времени, а гости – 10%.
5'
4'
ШАНС! Марез Рияд нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Н'Диайе Папа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
2'
Джеймс Мэтти мяч отрикошетил от ворот
2'
1'
1'
Марез Рияд из команды Лестер отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
1'
1'
Ндиди Уилфред из команды Лестер отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Марез Рияд из команды Лестер делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лестер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лестер 1:1 Сток Сити
Лестер
93.8% (165)
Ничья:
5.7% (10)
Сток Сити
0.6% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Лестер:
36.4% (64)
1:0 Лестер:
25% (44)
2:0 Лестер:
22.7% (40)
1:1 Ничья:
5.7% (10)
3:1 Лестер:
4.5% (8)
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