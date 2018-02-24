Стадион: Викарадж Роад Зрители: 20430
53' Желтая карточкаКапу Этьен
64' Желтая карточкаГуэйе Идрисса
1:0
79' ГолДини Трой
88' Желтая карточкаЯнмат Дарил
90' Желтая карточкаКаррильо Андре
Новости после матча
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Уотфорд вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
94'
Тосун Дженк пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
Пикфорд Джордан из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
93'
Уолкотт Тео из команды Эвертон подал угловой справа.
92'
Глупую желтую получил Каррильо Андре за то, что отбил ногой мяч после свистка
92'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
92'
Окака Стефано наказан за толчок Кенни Джонджо
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Уильямс Эшли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Холебас Хосе из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
89'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
88'
Холебас Хосе мяч отрикошетил от ворот
88'
88'
Судье надоело, что Янмат Дарил тянет время и он наказал его горчичником
88'
Капу Этьен нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Окака Стефано нанес удар издали, а Пикфорд Джордан отбил его обратно в игру!
88'
Отличные скиллы показывает Окака Стефано, обводя своих соперников
87'
Холебас Хосе из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 20430 болельщиков
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
85'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Окака Стефано наказан за толчок Гуэйе Идрисса
84'
Окака Стефано из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
83'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
83'
Плохо сыграл Прёдль Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
Боласи Янник из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
83'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
82'
Тактическая замена. Руни Уэйн уходит с поля и его заменяет Калверт-Льюин Доминик
82'
Тактическая замена. Сигурдссон Гильфи уходит с поля и его заменяет Боласи Янник
81'
Кенни Джонджо из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
79'
Г О О О О Л - Дини Трой изменил счет на табло!
79'
Окака Стефано из команды Уотфорд делает навес прямо в штрафную.
79'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает пас партнеру.
79'
Хорошую попытку сделал Янмат Дарил. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
79'
Пикфорд Джордан не дал случится голу! Кико Фемения должен был забивать, но Пикфорд Джордан сделал отличный сейв
79'
Кико Фемения из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
79'
Игроки ФК "Уотфорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Окака Стефано сделал результативную передачу.
79'
Пикфорд Джордан ошибается в защите.
78'
78'
Капу Этьен не смог попасть в створ ударом издали
78'
78'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
76'
76'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Каррильо Андре из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
73'
Окака Стефано из команды Уотфорд играет слишком грубо. Гуэйе Идрисса оказался на газоне.
72'
Янмат Дарил из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тосун Дженк наказан за толчок Дюкур Абдулайе
71'
Руни Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
Мартина Куко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
70'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
69'
68'
68'
ШАНС! Руни Уэйн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Плохо сыграл Янмат Дарил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
68'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
67'
67'
Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Тосун Дженк из команды Эвертон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
65'
Прёдль Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
64'
Гуэйе Идрисса тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
64'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон играет слишком грубо. Окака Стефано оказался на газоне.
64'
Окака Стефано нарушает правила. Гуэйе Идрисса пострадал
63'
Делофеу Херард получил травму и заменен. Каррильо Андре выходит на поле.
63'
Янмат Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Делофеу Херард получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Делофеу Херард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
60'
Делофеу Херард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Тосун Дженк из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Уолкотт Тео из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Прёдль Себастьян наказан за толчок Тосун Дженк
59'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Капу Этьен из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
59'
Тосун Дженк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
59'
Гуэйе Идрисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Делофеу Херард из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
57'
Тактическая замена. Ниассе Умар уходит с поля и его заменяет Тосун Дженк
56'
Тактическая замена. Ришарлисон уходит с поля и его заменяет Кико Фемения
56'
Тактическая замена. Перейра Роберто уходит с поля и его заменяет Окака Стефано
56'
Янмат Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Дини Трой пробил головой, вратарь справился с ударом.
55'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает навес прямо в штрафную.
55'
Руни Уэйн ошибается в защите.
54'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
54'
54'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ниассе Умар из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
54'
54'
54'
53'
Капу Этьен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
53'
Безумный фол. Капу Этьен грубо играет против соперника. Пострадал Уолкотт Тео
53'
52'
52'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
52'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Холебас Хосе из команды Уотфорд играет слишком грубо. Уолкотт Тео оказался на газоне.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
50'
50'
Мариаппа Эдриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Руни Уэйн выбил мяч подальше от ворот.
49'
48'
48'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
47'
Делофеу Херард из команды Уотфорд подал угловой слева.
47'
Кенни Джонджо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Пикфорд Джордан из команды Эвертон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
45'
Капу Этьен выбил мяч подальше от ворот.
45'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
45'
Дини Трой делает скидку назад вдоль ворот
44'
Гуэйе Идрисса нарушает правила. Дюкур Абдулайе пострадал
44'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
42'
41'
Ниассе Умар наказан за толчок Делофеу Херард
41'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
41'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Мартина Куко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
37'
Ниассе Умар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
37'
Холебас Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Делофеу Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Делофеу Херард пробил со штрафного прямо в стенку
36'
Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
35'
Делофеу Херард из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Кенни Джонджо из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
33'
Капу Этьен не смог попасть в створ ударом издали
33'
32'
Ниассе Умар из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
32'
32'
32'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
31'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Дюкур Абдулайе коснулся мяча рукой.
30'
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
28'
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Ниассе Умар из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Мартина Куко из команды Эвертон играет слишком грубо. Делофеу Херард оказался на газоне.
26'
26'
Капу Этьен наказан за толчок Ниассе Умар
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Уильямс Эшли из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
25'
25'
Делофеу Херард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Уолкотт Тео из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Уолкотт Тео из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
24'
23'
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
22'
Кенни Джонджо наказан за толчок Ришарлисон
21'
Ниассе Умар из команды Эвертон в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Уильямс Эшли из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
20'
20'
Ришарлисон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Плохо сыграл Холебас Хосе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает навес прямо в штрафную.
20'
Отличные скиллы показывает Сигурдссон Гильфи, обводя своих соперников
20'
Мартина Куко из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
19'
18'
Судья сигнализирует, что Дэйвис Том из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Холебас Хосе
17'
17'
Перейра Роберто из команды Уотфорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Руни Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Перейра Роберто из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
После дальнего удара, который нанес Сигурдссон Гильфи мяч отбит вратарем
15'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сигурдссон Гильфи и Дэйвис Том из команды Эвертон.
13'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
12'
Прёдль Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Ниассе Умар бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
11'
Ниассе Умар из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
11'
Перейра Роберто из команды Уотфорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дини Трой мяча так и не получил
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
10'
Ниассе Умар из команды Эвертон толкнул локтем оппонента. Это Прёдль Себастьян заработал фол
10'
9'
9'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Дюкур Абдулайе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
6'
Перейра Роберто из команды Уотфорд подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
Мартина Куко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
4'
4'
Ниассе Умар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд играет слишком грубо. Уолкотт Тео оказался на газоне.
3'
Прёдль Себастьян ошибается в защите.
3'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Уотфорд 1:0 Эвертон
Уотфорд
26.7% (47)
Ничья:
44.3% (78)
Эвертон
29% (51)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
33.5% (59)
1:2 Эвертон:
20.5% (36)
2:1 Уотфорд:
15.3% (27)
1:0 Уотфорд:
9.1% (16)
2:2 Ничья:
7.4% (13)
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