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Стадион: Зрители: 20430
Уотфорд
1:0
Конец матча
Эвертон
0'
53' Желтая карточка
Капу Этьен
64' Желтая карточка
Гуэйе Идрисса
1:0
79' Гол
Дини Трой
88' Желтая карточка
Янмат Дарил
90' Желтая карточка
Каррильо Андре
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Уотфорд вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
94'
Тосун Дженк пробил головой, вратарь справился с ударом.
93'
Пикфорд Джордан из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
Угловой
93'
Уолкотт Тео из команды Эвертон подал угловой справа.

Желтая карточка
92'
Глупую желтую получил Каррильо Андре за то, что отбил ногой мяч после свистка
92'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
92'
Окака Стефано наказан за толчок Кенни Джонджо
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
90'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
90'
Уильямс Эшли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
90'
Холебас Хосе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
Холебас Хосе из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
Угловой
89'
Холебас Хосе из команды Уотфорд разыграл угловой с левого угла.
88'
Холебас Хосе мяч отрикошетил от ворот
88'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
88'
Судье надоело, что Янмат Дарил тянет время и он наказал его горчичником
88'
Капу Этьен нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Окака Стефано нанес удар издали, а Пикфорд Джордан отбил его обратно в игру!
88'
Отличные скиллы показывает Окака Стефано, обводя своих соперников
87'
Холебас Хосе из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 20430 болельщиков
85'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
85'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
85'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
84'
Окака Стефано наказан за толчок Гуэйе Идрисса
84'
Окака Стефано из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
83'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
83'
Плохо сыграл Прёдль Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
Боласи Янник из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
83'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Кенни Джонджо из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Руни Уэйн уходит с поля и его заменяет Калверт-Льюин Доминик
82'
Тактическая замена. Сигурдссон Гильфи уходит с поля и его заменяет Боласи Янник
81'
Кенни Джонджо из команды Эвертон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Дини Трой изменил счет на табло!
79'
Окака Стефано из команды Уотфорд делает навес прямо в штрафную.
79'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает пас партнеру.
79'
Хорошую попытку сделал Янмат Дарил. Удар в створ, но вратарь начеку
79'
Уильямс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Пикфорд Джордан не дал случится голу! Кико Фемения должен был забивать, но Пикфорд Джордан сделал отличный сейв
79'
Кико Фемения из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
79'
Игроки ФК "Уотфорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Окака Стефано сделал результативную передачу.
79'
Пикфорд Джордан ошибается в защите.
78'
Удар от ворот произведет Эвертон
78'
Капу Этьен не смог попасть в створ ударом издали
78'
Уильямс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
76'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Кико Фемения из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Дюкур Абдулайе из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Каррильо Андре из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
75'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
74'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
73'
Окака Стефано из команды Уотфорд играет слишком грубо. Гуэйе Идрисса оказался на газоне.
72'
Янмат Дарил из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
72'
Холебас Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Тосун Дженк наказан за толчок Дюкур Абдулайе
71'
Руни Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Дини Трой из команды Уотфорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
Игрок из команды Уотфорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
70'
Мартина Куко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Холебас Хосе из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
70'
Кико Фемения из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
69'
Удар от ворот произведет Эвертон
68'
Удар от ворот произведет Уотфорд
68'
ШАНС! Руни Уэйн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Плохо сыграл Янмат Дарил - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
68'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
67'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Гуэйе Идрисса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тосун Дженк из команды Эвертон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
65'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Прёдль Себастьян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
64'
Гуэйе Идрисса тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
64'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон играет слишком грубо. Окака Стефано оказался на газоне.
Фол, нарушение
64'
Окака Стефано нарушает правила. Гуэйе Идрисса пострадал
63'
Делофеу Херард получил травму и заменен. Каррильо Андре выходит на поле.
63'
Янмат Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Кенни Джонджо из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
62'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
62'
Ох, нехорошо это выглядит. Делофеу Херард получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Делофеу Херард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
60'
Делофеу Херард на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
60'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
60'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
60'
Тосун Дженк из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Уолкотт Тео из команды Эвертон сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
59'
Прёдль Себастьян наказан за толчок Тосун Дженк
59'
Пикфорд Джордан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Капу Этьен из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
59'
Тосун Дженк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
59'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой слева.
59'
Гуэйе Идрисса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Делофеу Херард из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
57'
Тактическая замена. Ниассе Умар уходит с поля и его заменяет Тосун Дженк
56'
Тактическая замена. Ришарлисон уходит с поля и его заменяет Кико Фемения
56'
Тактическая замена. Перейра Роберто уходит с поля и его заменяет Окака Стефано
56'
Янмат Дарил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Дини Трой пробил головой, вратарь справился с ударом.
55'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает навес прямо в штрафную.
55'
Руни Уэйн ошибается в защите.
54'
Карнезис Орестис взял и забрал мяч на выходе
54'
Руни Уэйн из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Прёдль Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Ниассе Умар из команды Эвертон плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
54'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
54'
Кенни Джонджо из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
54'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Уильямс Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
53'
Капу Этьен сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
53'
Безумный фол. Капу Этьен грубо играет против соперника. Пострадал Уолкотт Тео
53'
Удар от ворот произведет Уотфорд
52'
Кин Майкл из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
52'
Гуэйе Идрисса из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
52'
Капу Этьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Уильямс Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Холебас Хосе из команды Уотфорд играет слишком грубо. Уолкотт Тео оказался на газоне.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Угловой
50'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
50'
Мариаппа Эдриан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Руни Уэйн выбил мяч подальше от ворот.
49'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Удар от ворот произведет Эвертон
48'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
47'
Делофеу Херард из команды Уотфорд подал угловой слева.
47'
Кенни Джонджо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Перейра Роберто из команды Уотфорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ришарлисон из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
45'
Пикфорд Джордан из команды Эвертон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
45'
Капу Этьен выбил мяч подальше от ворот.
45'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
45'
Дини Трой делает скидку назад вдоль ворот
Фол, нарушение
44'
Гуэйе Идрисса нарушает правила. Дюкур Абдулайе пострадал
44'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
42'
Уильямс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Дини Трой из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Ниассе Умар наказан за толчок Делофеу Херард
41'
Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе
Угловой
41'
Холебас Хосе из команды Уотфорд подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
Мартина Куко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Отличные скиллы показывает Делофеу Херард, обводя своих соперников
Фол, нарушение
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
37'
Ниассе Умар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
37'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
37'
Уильямс Эшли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Холебас Хосе нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Делофеу Херард нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Делофеу Херард пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Гуэйе Идрисса из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Ришарлисон
35'
Делофеу Херард из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Кенни Джонджо из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Удар от ворот произведет Эвертон
33'
Капу Этьен не смог попасть в створ ударом издали
33'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Ниассе Умар из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Кин Майкл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
32'
Отличные скиллы показывает Делофеу Херард, обводя своих соперников
31'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Уильямс Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Дюкур Абдулайе коснулся мяча рукой.
30'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
28'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Ниассе Умар из команды Эвертон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
26'
Мартина Куко из команды Эвертон играет слишком грубо. Делофеу Херард оказался на газоне.
26'
Кин Майкл из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Уильямс Эшли навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Капу Этьен наказан за толчок Ниассе Умар
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
25'
Уильямс Эшли из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
25'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
25'
Делофеу Херард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Уолкотт Тео из команды Эвертон сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
24'
Уолкотт Тео из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Уолкотт Тео из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
24'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Фол, нарушение
22'
Кенни Джонджо наказан за толчок Ришарлисон
Офсайд
21'
Ниассе Умар из команды Эвертон в офсайде
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
20'
Руни Уэйн из команды Эвертон отдал передачу, которая была заблокирована.
20'
Уильямс Эшли из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
Угловой
20'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой справа.
20'
Ришарлисон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Плохо сыграл Холебас Хосе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
20'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон делает навес прямо в штрафную.
20'
Отличные скиллы показывает Сигурдссон Гильфи, обводя своих соперников
20'
Мартина Куко из команды Эвертон делает передачу одноклубнику.
19'
Руни Уэйн из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
19'
Игрок клуба "Эвертон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Дэйвис Том из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Холебас Хосе
17'
Удар от ворот произведет Эвертон
17'
Перейра Роберто из команды Уотфорд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
17'
Янмат Дарил из команды Уотфорд отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Руни Уэйн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Перейра Роберто из команды Уотфорд идет с мячом вперед на обострение...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
15'
После дальнего удара, который нанес Сигурдссон Гильфи мяч отбит вратарем
15'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сигурдссон Гильфи и Дэйвис Том из команды Эвертон.
13'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Дюкур Абдулайе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон подал угловой слева.
12'
Прёдль Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Ниассе Умар бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
11'
Ниассе Умар из команды Эвертон идет с мячом вперед на обострение...
11'
Перейра Роберто из команды Уотфорд сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Дини Трой мяча так и не получил
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
10'
Ниассе Умар из команды Эвертон толкнул локтем оппонента. Это Прёдль Себастьян заработал фол
10'
Удар от ворот произведет Уотфорд
9'
Мариаппа Эдриан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Уолкотт Тео из команды Эвертон отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет Эвертон
6'
Дюкур Абдулайе нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
6'
Перейра Роберто из команды Уотфорд подал угловой справа.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
5'
Мартина Куко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Делофеу Херард из команды Уотфорд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Отличные скиллы показывает Делофеу Херард, обводя своих соперников
4'
Удар от ворот произведет Уотфорд
4'
Ниассе Умар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
4'
Сигурдссон Гильфи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Прёдль Себастьян из команды Уотфорд играет слишком грубо. Уолкотт Тео оказался на газоне.
3'
Прёдль Себастьян ошибается в защите.
3'
Игрок клуба "Уотфорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эвертон". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vicarage Road Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Уотфорд 1:0 Эвертон
Уотфорд
26.7% (47)
Ничья:
44.3% (78)
Эвертон
29% (51)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
33.5% (59)
Эвертон:
20.5% (36)
Уотфорд:
15.3% (27)
Уотфорд:
9.1% (16)
Ничья:
7.4% (13)
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