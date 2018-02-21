Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм

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Стадион: Селхерст Парк
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Кристал Пэлас (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 10.02.2018 Эвертон 3:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 04.02.2018 Кристал Пэлас 1:1 Ньюкасл ПЛ
- 30.01.2018 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 20.01.2018 Арсенал 4:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 13.01.2018 Кристал Пэлас 1:0 Бёрнли ПЛ
- 08.01.2018 Брайтон 2:1 Кристал Пэлас К
- 02.01.2018 Саутгемптон 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 31.12.2017 Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Сити ПЛ
- 28.12.2017 Кристал Пэлас 2:3 Арсенал ПЛ
- 23.12.2017 Суонси 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 16.12.2017 Лестер 0:3 Кристал Пэлас ПЛ
- 12.12.2017 Кристал Пэлас 2:1 Уотфорд ПЛ
- 09.12.2017 Кристал Пэлас 2:2 Борнмут ПЛ
- 02.12.2017 Вест Бромвич 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.11.2017 Брайтон 0:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 25.11.2017 Кристал Пэлас 2:1 Сток Сити ПЛ
- 18.11.2017 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон ПЛ
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас ПЛ
- 28.10.2017 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм ПЛ
- 24.10.2017 Бристоль Сити 4:1 Кристал Пэлас КЛ
Тоттенхэм (последние 20 матчей: +11 =7 -2)
- 18.02.2018 Рочдейл 2:2 Тоттенхэм К
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 10.02.2018 Тоттенхэм 1:0 Арсенал ПЛ
- 07.02.2018 Тоттенхэм 2:0 Ньюпорт К
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 27.01.2018 Ньюпорт 1:1 Тоттенхэм К
- 21.01.2018 Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.01.2018 Тоттенхэм 4:0 Эвертон ПЛ
- 07.01.2018 Тоттенхэм 3:0 Уимблдон К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Суонси 0:2 Тоттенхэм ПЛ
- 26.12.2017 Тоттенхэм 5:2 Саутгемптон ПЛ
- 23.12.2017 Бёрнли 0:3 Тоттенхэм ПЛ
- 16.12.2017 Манчестер Сити 4:1 Тоттенхэм ПЛ
- 13.12.2017 Тоттенхэм 2:0 Брайтон ПЛ
- 09.12.2017 Тоттенхэм 5:1 Сток Сити ПЛ
- 06.12.2017 Тоттенхэм 3:0 АПОЭЛ ЛЧ
- 02.12.2017 Уотфорд 1:1 Тоттенхэм ПЛ
- 28.11.2017 Лестер 2:1 Тоттенхэм ПЛ
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 7
Тоттенхэм: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 2
- 05.11.2017 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 26.04.2017 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 20.08.2016 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 21.02.2016 Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас Кубок
- 23.01.2016 Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига
- 20.09.2015 Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 10.01.2015 Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига
- 06.12.2014 Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 11.01.2014 Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига
- 18.08.2013 Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|79 - 20
|72
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 19
|56
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|61 - 31
|54
|4.
|Челси
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|49 - 23
|53
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 24
|52
|6.
|Арсенал
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|51 - 36
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|21 - 24
|36
|8.
|Лестер
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|39 - 40
|35
|9.
|Эвертон
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 46
|34
|10.
|Борнмут
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|31 - 41
|31
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|37 - 47
|30
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|34 - 46
|30
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|25 - 36
|28
|14.
|Брайтон
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|22 - 36
|28
|15.
|Суонси
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|20 - 37
|27
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|23 - 47
|27
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|25 - 42
|27
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|28 - 40
|26
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|27 - 53
|25
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|27
|3
|11
|13
|21 - 40
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - ТоттенхэмДо начала игры осталось 1 день 15 часов 23 минуты, которая состоится 25.02.2018.
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Кристал Пэлас
5.8% (6)
Ничья:
8.7% (9)
Тоттенхэм
85.6% (89)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Тоттенхэм:
51% (53)
0:2 Тоттенхэм:
16.3% (17)
0:1 Тоттенхэм:
7.7% (8)
1:1 Ничья:
6.7% (7)
1:3 Тоттенхэм:
4.8% (5)
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