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Кристал Пэлас
 
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Тоттенхэм
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Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм

До начала игры осталось 1 день 15 часов 23 минуты, которая состоится 25.02.2018.
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Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Кристал Пэлас
5.8% (6)
Ничья:
8.7% (9)
Тоттенхэм
85.6% (89)

Вы не участвовали в прогнозе

Тоттенхэм:
51% (53)
Тоттенхэм:
16.3% (17)
Тоттенхэм:
7.7% (8)
Ничья:
6.7% (7)
Тоттенхэм:
4.8% (5)
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