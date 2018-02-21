Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Челси

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Стадион: Олд Траффорд
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Манчестер Юнайтед (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 21.02.2018 Севилья 0:0 Манчестер Юнайтед ЛЧ
- 17.02.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Манчестер Юнайтед К
- 11.02.2018 Ньюкасл 1:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 03.02.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Хаддерсфилд Таун ПЛ
- 31.01.2018 Тоттенхэм 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 26.01.2018 Йовил Таун 0:4 Манчестер Юнайтед К
- 20.01.2018 Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 15.01.2018 Манчестер Юнайтед 3:0 Сток Сити ПЛ
- 05.01.2018 Манчестер Юнайтед 2:0 Дерби К
- 01.01.2018 Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.12.2017 Манчестер Юнайтед 0:0 Саутгемптон ПЛ
- 26.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:2 Бёрнли ПЛ
- 23.12.2017 Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 20.12.2017 Бристоль Сити 2:1 Манчестер Юнайтед КЛ
- 17.12.2017 Вест Бромвич 1:2 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 13.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:0 Борнмут ПЛ
- 10.12.2017 Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Сити ПЛ
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 ЦСКА Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Арсенал 1:3 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 28.11.2017 Уотфорд 2:4 Манчестер Юнайтед ПЛ
Челси (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 20.02.2018 Челси 1:1 Барселона ЛЧ
- 16.02.2018 Челси 4:0 Халл Сити К
- 12.02.2018 Челси 3:0 Вест Бромвич ПЛ
- 05.02.2018 Уотфорд 4:1 Челси ПЛ
- 31.01.2018 Челси 0:3 Борнмут ПЛ
- 28.01.2018 Челси 3:0 Ньюкасл К
- 24.01.2018 Арсенал 2:1 Челси КЛ
- 20.01.2018 Брайтон 0:4 Челси ПЛ
- 17.01.2018 Челси 1:1 Норвич К
- 13.01.2018 Челси 0:0 Лестер ПЛ
- 10.01.2018 Челси 0:0 Арсенал КЛ
- 06.01.2018 Норвич 0:0 Челси К
- 03.01.2018 Арсенал 2:2 Челси ПЛ
- 30.12.2017 Челси 5:0 Сток Сити ПЛ
- 26.12.2017 Челси 2:0 Брайтон ПЛ
- 23.12.2017 Эвертон 0:0 Челси ПЛ
- 20.12.2017 Челси 2:1 Борнмут КЛ
- 16.12.2017 Челси 1:0 Саутгемптон ПЛ
- 12.12.2017 Хаддерсфилд Таун 1:3 Челси ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
- 05.11.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 16.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Челси Премьер-лига
- 13.03.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок
- 23.10.2016 Челси 4:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 07.02.2016 Челси 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 28.12.2015 Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига
- 18.04.2015 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 26.10.2014 Манчестер Юнайтед 1:1 Челси Премьер-лига
- 19.01.2014 Челси 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 26.08.2013 Манчестер Юнайтед 0:0 Челси Премьер-лига
- 05.05.2013 Манчестер Юнайтед 0:1 Челси Премьер-лига
- 01.04.2013 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед Кубок
- 10.03.2013 Манчестер Юнайтед 2:2 Челси Кубок
- 31.10.2012 Челси 5:4 Манчестер Юнайтед Кубок лиги
- 28.10.2012 Челси 2:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 05.02.2012 Челси 3:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
- 18.09.2011 Манчестер Юнайтед 3:1 Челси Премьер-лига
- 08.05.2011 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Премьер-лига
- 12.04.2011 Манчестер Юнайтед 2:1 Челси Лига чемпионов
- 06.04.2011 Челси 0:1 Манчестер Юнайтед Лига чемпионов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|79 - 20
|72
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 19
|56
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|61 - 31
|54
|4.
|Челси
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|49 - 23
|53
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 24
|52
|6.
|Арсенал
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|51 - 36
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|21 - 24
|36
|8.
|Лестер
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|39 - 40
|35
|9.
|Эвертон
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 46
|34
|10.
|Борнмут
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|31 - 41
|31
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|37 - 47
|30
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|34 - 46
|30
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|25 - 36
|28
|14.
|Брайтон
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|22 - 36
|28
|15.
|Суонси
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|20 - 37
|27
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|23 - 47
|27
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|25 - 42
|27
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|28 - 40
|26
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|27 - 53
|25
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|27
|3
|11
|13
|21 - 40
|20
-
Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - ЧелсиДо начала игры осталось 1 день 17 часов 28 минут, которая состоится 25.02.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед
46.8% (52)
Ничья:
37.8% (42)
Челси
15.3% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.6% (34)
2:1 Манчестер Юнайтед:
27.9% (31)
1:2 Челси:
9% (10)
1:0 Манчестер Юнайтед:
7.2% (8)
2:0 Манчестер Юнайтед:
5.4% (6)
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