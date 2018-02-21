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Манчестер Юнайтед
 
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Челси
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Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Челси

До начала игры осталось 1 день 17 часов 28 минут, которая состоится 25.02.2018.
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Челси
Манчестер Юнайтед
46.8% (52)
Ничья:
37.8% (42)
Челси
15.3% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.6% (34)
Манчестер Юнайтед:
27.9% (31)
Челси:
9% (10)
Манчестер Юнайтед:
7.2% (8)
Манчестер Юнайтед:
5.4% (6)
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