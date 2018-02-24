Стадион: Терф Мур Зрители: 20982
1:1
Конец матча
1:0
67' ГолБарнс Эшли
1:1
90' ГолГаббьядини Маноло
90' Желтая карточкаБарнс Эшли
Новости после матча
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
94'
Лемина Марио наказан за толчок Барнс Эшли
93'
92'
Буфаль Софьян наказан за толчок Вествуд Эшли
91'
Барнс Эшли получает желтую карточку за неспортивное поведение
90'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Каррильо Гидо сделал результативную передачу.
90'
Г О О О О Л - Габбьядини Маноло изменил счет на табло!
90'
Каррильо Гидо из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
90'
Симс Джошуа из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
89'
Лонг Кевин наказан за толчок Худт Уэсли
89'
89'
Худт Уэсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
87'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Буфаль Софьян пострадал.
86'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
ШАНС! Барнс Эшли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
84'
Отличный пас сделал Лемина Марио из команды Саутгемптон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
84'
84'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает неудачный навес.
83'
82'
Симс Джошуа не смог попасть в створ ударом издали
82'
Судья сигнализирует, что Вествуд Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
81'
Тактическая замена. Тадич Душан уходит с поля и его заменяет Габбьядини Маноло
80'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
80'
Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
78'
Симс Джошуа не смог попасть в створ ударом издали
78'
78'
Стивенс Джек нанес удар головой, но Поуп Ник спокойно отбил мяч.
78'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Редмонд Натан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Судья сигнализирует, что Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
75'
75'
Тактическая замена. Ромеу Ориоль уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Лемина Марио из команды Саутгемптон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
75'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
74'
Поуп Ник отбил мяч на угловой после удара Симс Джошуа из штрафной площади.
74'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
73'
Каррильо Гидо нанес удар головой, но Поуп Ник спокойно отбил мяч.
73'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
73'
Симс Джошуа из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
71'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
69'
Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Тактическая замена. Уорд-Праус Джеймс уходит с поля и его заменяет Симс Джошуа
67'
Г О О О О Л - Барнс Эшли из команды Бёрнли забил гол! Легко это для такого игрока, как Барнс Эшли
67'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
67'
Гудмундссон Йоханн нанес удар, мяч был парирован, но Маккарти Алекс не удержал его в руках.
67'
67'
Хендрик Джефф сделал результативную передачу.
66'
Судья сигнализирует, что Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Уорд Стивен
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
64'
Судья сигнализирует, что Бертранд Райан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Йоханн
63'
Тадич Душан наказан за толчок Лонг Кевин
62'
Судья сигнализирует, что Каррильо Гидо из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Лонг Кевин
61'
61'
Шанс! Барнс Эшли из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
61'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
61'
61'
60'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
59'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Вествуд Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Маккарти Алекс из команды Саутгемптон.
58'
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 20982 болельщиков
57'
Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
Лемина Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
55'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Уорд Стивен пострадал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Редмонд Натан нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
54'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
54'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
52'
Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля
52'
51'
Седрик Соареш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
51'
50'
Судья свистит. Седрик Соареш атаковал сзади соперника. Это Корк Джек заработал своей команде штрафной
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Редмонд Натан нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
46'
46'
Тадич Душан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли разыграл угловой с правого угла.
46'
Стивенс Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Корк Джек
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
43'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
43'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает неудачный навес.
42'
41'
Судья сигнализирует, что Седрик Соареш из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Корк Джек
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
39'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли в офсайде
39'
39'
39'
39'
Стивенс Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
38'
37'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Барнс Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
36'
36'
36'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Леннон Аарон наказан за толчок Седрик Соареш
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
34'
Хендрик Джефф коснулся мяча рукой.
33'
Судья сигнализирует, что Барнс Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Ромеу Ориоль
32'
32'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
30'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Барнс Эшли пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
29'
Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
28'
Седрик Соареш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Леннон Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
28'
27'
Бертранд Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
25'
Редмонд Натан пробует нанести удар издали, но Поуп Ник держит все под контролем
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
23'
22'
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
21'
21'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
19'
Каррильо Гидо наказан за толчок Уорд Стивен
18'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
18'
Выглядело как неплохой момент. Седрик Соареш из команды Саутгемптон закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
17'
Леннон Аарон коснулся мяча рукой.
17'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
17'
16'
16'
Уорд Стивен выбил мяч подальше от ворот.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Ромеу Ориоль пробует нанести удар издали, но Поуп Ник держит все под контролем
12'
Поуп Ник не дал случится голу! Тадич Душан должен был забивать, но Поуп Ник сделал отличный сейв
12'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
12'
Судья сигнализирует, что Хендрик Джефф из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Ромеу Ориоль
12'
11'
Леннон Аарон пробует нанести удар издали, но Маккарти Алекс держит все под контролем
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
10'
Судья сигнализирует, что Редмонд Натан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Йоханн
9'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
7'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон толкнул локтем оппонента. Это Уорд Стивен заработал фол
7'
Гудмундссон Йоханн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
6'
Лонг Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
4'
Шанс! Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
4'
4'
4'
Бертранд Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Седрик Соареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бёрнли". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бёрнли 1:1 Саутгемптон
Бёрнли
44.6% (78)
Ничья:
37.1% (65)
Саутгемптон
18.3% (32)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.6% (57)
1:0 Бёрнли:
25.7% (45)
2:1 Бёрнли:
14.3% (25)
1:2 Саутгемптон:
10.9% (19)
0:1 Саутгемптон:
5.7% (10)
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