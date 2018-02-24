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Стадион: Зрители: 20982
Бёрнли
1:1
Конец матча
Саутгемптон
0'
1:0
67' Гол
Барнс Эшли
1:1
90' Гол
Габбьядини Маноло
90' Желтая карточка
Барнс Эшли
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
94'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
Фол, нарушение
94'
Лемина Марио наказан за толчок Барнс Эшли
93'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

Фол, нарушение
92'
Буфаль Софьян наказан за толчок Вествуд Эшли
Желтая карточка
91'
Барнс Эшли получает желтую карточку за неспортивное поведение
90'
Игроки ФК "Саутгемптон" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Каррильо Гидо сделал результативную передачу.
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Габбьядини Маноло изменил счет на табло!
90'
Каррильо Гидо из команды Саутгемптон делает передачу одноклубнику.
90'
Симс Джошуа из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
89'
Лонг Кевин наказан за толчок Худт Уэсли
Угловой
89'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
89'
Худт Уэсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
87'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли опасно и грубо сыграл. Буфаль Софьян пострадал.
86'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
85'
ШАНС! Барнс Эшли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Удар от ворот произведет Бёрнли
84'
Отличный пас сделал Лемина Марио из команды Саутгемптон. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
84'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
84'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли делает неудачный навес.
83'
Удар от ворот произведет Бёрнли
82'
Симс Джошуа не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Вествуд Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
81'
Тактическая замена. Тадич Душан уходит с поля и его заменяет Габбьядини Маноло
80'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон подал угловой слева.
80'
Лоутон Мэттью предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Удар от ворот произведет Бёрнли
78'
Симс Джошуа не смог попасть в створ ударом издали
78'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Стивенс Джек нанес удар головой, но Поуп Ник спокойно отбил мяч.
78'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
77'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Редмонд Натан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
75'
Удар от ворот произведет Бёрнли
75'
Тактическая замена. Ромеу Ориоль уходит с поля и его заменяет Буфаль Софьян
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Лемина Марио из команды Саутгемптон наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
75'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
74'
Поуп Ник отбил мяч на угловой после удара Симс Джошуа из штрафной площади.
74'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
73'
Каррильо Гидо нанес удар головой, но Поуп Ник спокойно отбил мяч.
Угловой
73'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон подал угловой справа.
73'
Симс Джошуа из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
71'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
71'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Тактическая замена. Уорд-Праус Джеймс уходит с поля и его заменяет Симс Джошуа
Описание гола
67'
Г О О О О Л - Барнс Эшли из команды Бёрнли забил гол! Легко это для такого игрока, как Барнс Эшли
67'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
67'
Гудмундссон Йоханн нанес удар, мяч был парирован, но Маккарти Алекс не удержал его в руках.
67'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
67'
Хендрик Джефф сделал результативную передачу.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Уорд Стивен
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Бертранд Райан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Йоханн
Фол, нарушение
63'
Тадич Душан наказан за толчок Лонг Кевин
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Каррильо Гидо из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Лонг Кевин
61'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
61'
Шанс! Барнс Эшли из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
61'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
61'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
60'
Уорд Стивен из команды Бёрнли делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Леннон Аарон из команды Бёрнли делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Тадич Душан из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
59'
Бертранд Райан из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Вествуд Эшли нанес удар, но тот был заблокирован.
58'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Маккарти Алекс из команды Саутгемптон.
58'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 20982 болельщиков
57'
Маккарти Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
56'
Лемина Марио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Уорд Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
55'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Уорд Стивен пострадал.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Редмонд Натан нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
54'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой справа.
54'
Седрик Соареш из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
53'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
52'
Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля
Угловой
52'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
51'
Седрик Соареш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
50'
Судья свистит. Седрик Соареш атаковал сзади соперника. Это Корк Джек заработал своей команде штрафной
50'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
49'
Редмонд Натан нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Удар от ворот произведет Бёрнли
47'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
47'
Ромеу Ориоль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли идет с мячом вперед на обострение...
46'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Тадич Душан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
46'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
46'
Корк Джек из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
Угловой
46'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли разыграл угловой с правого угла.
46'
Стивенс Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Гудмундссон Йоханн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Тадич Душан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Корк Джек
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
44'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе
43'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
42'
Вествуд Эшли из команды Бёрнли делает неудачный навес.
42'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Седрик Соареш из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Корк Джек
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
39'
Хендрик Джефф из команды Бёрнли в офсайде
39'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
39'
Худт Уэсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
39'
Стивенс Джек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
37'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Барнс Эшли из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
36'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Лонг Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Леннон Аарон наказан за толчок Седрик Соареш
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
35'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
35'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
34'
Хендрик Джефф коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Барнс Эшли из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Ромеу Ориоль
33'
Корк Джек из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
30'
Худт Уэсли из команды Саутгемптон опасно и грубо сыграл. Барнс Эшли пострадал.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
29'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
29'
Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли подал угловой слева.
28'
Седрик Соареш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Леннон Аарон нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
28'
Лоутон Мэттью из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
27'
Бертранд Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Уорд Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Редмонд Натан пробует нанести удар издали, но Поуп Ник держит все под контролем
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Ми Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Маккарти Алекс взял и забрал мяч на выходе
23'
Леннон Аарон из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
21'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
19'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
19'
Каррильо Гидо наказан за толчок Уорд Стивен
18'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает неудачный навес.
18'
Выглядело как неплохой момент. Седрик Соареш из команды Саутгемптон закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
Фол, нарушение
17'
Леннон Аарон коснулся мяча рукой.
17'
Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
16'
Уорд Стивен выбил мяч подальше от ворот.
15'
Удар от ворот произведет Бёрнли
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Лоутон Мэттью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Ромеу Ориоль пробует нанести удар издали, но Поуп Ник держит все под контролем
12'
Поуп Ник не дал случится голу! Тадич Душан должен был забивать, но Поуп Ник сделал отличный сейв
12'
Редмонд Натан из команды Саутгемптон делает пас партнеру.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Хендрик Джефф из команды Бёрнли поставил подножку. Пострадал Ромеу Ориоль
12'
Игрок клуба "Саутгемптон" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Леннон Аарон пробует нанести удар издали, но Маккарти Алекс держит все под контролем
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Редмонд Натан из команды Саутгемптон поставил подножку. Пострадал Гудмундссон Йоханн
9'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
Фол, нарушение
7'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон толкнул локтем оппонента. Это Уорд Стивен заработал фол
7'
Гудмундссон Йоханн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Уорд-Праус Джеймс из команды Саутгемптон подал угловой слева.
6'
Лонг Кевин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Стивенс Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Барнс Эшли из команды Бёрнли делает пас партнеру.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
5'
Удар от ворот произведет Саутгемптон
4'
Шанс! Гудмундссон Йоханн из команды Бёрнли пробил головой, но мимо
4'
Уорд Стивен из команды Бёрнли отправил кросс в штрафную...
4'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Бертранд Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Седрик Соареш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок клуба "Бёрнли" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Поуп Ник из команды Бёрнли.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бёрнли". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Бёрнли 1:1 Саутгемптон
Бёрнли
44.6% (78)
Ничья:
37.1% (65)
Саутгемптон
18.3% (32)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.6% (57)
Бёрнли:
25.7% (45)
Бёрнли:
14.3% (25)
Саутгемптон:
10.9% (19)
Саутгемптон:
5.7% (10)
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