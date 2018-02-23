Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Вест Хэм

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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Энфилд
Состав команд
23
Джан
Эмре
19
Мане
Садио
16
Ноубл
Марк
18
Мариу
Жоау
Ливерпуль 4-3-3
- Основной состав
- 1 Кариус Лорис Вратарь
- 66 Александер-Арнольд Трент Защитник
- 6 Ловрен Деян Защитник
- 4 Ван Дейк Виргил Защитник
- 26 Робертсон Эндрю Защитник
- 21 Окслейд-Чемберлен Алекс Полузащитник
- 14 Хендерсон Джордан Полузащитник
- 23 Джан Эмре Полузащитник
- 11 Салах Мохамед Нападающий
- 9 Фирмино Роберто Нападающий
- 19 Мане Садио Нападающий
- Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Клайн Натаниэль Травмирован
Вест Хэм 3-4-3
- Основной состав
- 13 Адриан Сан-Мигель Вратарь
- 19 Коллинз Джеймс Защитник
- 21 Огбонна Анджело Защитник
- 3 Крессуэлл Арон Защитник
- 5 Сабалета Пабло Полузащитник
- 8 Куйяте Шейку Полузащитник
- 16 Ноубл Марк Полузащитник
- 30 Антонио Майкл Полузащитник
- 18 Мариу Жоау Нападающий
- 17 Эрнандес Хавьер Нападающий
- 7 Арнаутович Марко Нападающий
- Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Обьянг Педро Травмирован
- Фернандес Эдимилсон Травмирован
- Кэрролл Эндрю Травмирован
- Масуаку Артур Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Ливерпуль (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 14.02.2018 Порту 0:5 Ливерпуль ЛЧ
- 11.02.2018 Саутгемптон 0:2 Ливерпуль ПЛ
- 04.02.2018 Ливерпуль 2:2 Тоттенхэм ПЛ
- 30.01.2018 Хаддерсфилд Таун 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 27.01.2018 Ливерпуль 2:3 Вест Бромвич К
- 22.01.2018 Суонси 1:0 Ливерпуль ПЛ
- 14.01.2018 Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити ПЛ
- 05.01.2018 Ливерпуль 2:1 Эвертон К
- 01.01.2018 Бёрнли 1:2 Ливерпуль ПЛ
- 30.12.2017 Ливерпуль 2:1 Лестер ПЛ
- 26.12.2017 Ливерпуль 5:0 Суонси ПЛ
- 22.12.2017 Арсенал 3:3 Ливерпуль ПЛ
- 17.12.2017 Борнмут 0:4 Ливерпуль ПЛ
- 13.12.2017 Ливерпуль 0:0 Вест Бромвич ПЛ
- 10.12.2017 Ливерпуль 1:1 Эвертон ПЛ
- 06.12.2017 Ливерпуль 7:0 Спартак Москва ЛЧ
- 02.12.2017 Брайтон 1:5 Ливерпуль ПЛ
- 29.11.2017 Сток Сити 0:3 Ливерпуль ПЛ
- 25.11.2017 Ливерпуль 1:1 Челси ПЛ
- 21.11.2017 Севилья 3:3 Ливерпуль ЛЧ
Вест Хэм (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 10.02.2018 Вест Хэм 2:0 Уотфорд ПЛ
- 03.02.2018 Брайтон 3:1 Вест Хэм ПЛ
- 30.01.2018 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас ПЛ
- 27.01.2018 Уиган 2:0 Вест Хэм К
- 20.01.2018 Вест Хэм 1:1 Борнмут ПЛ
- 16.01.2018 Вест Хэм 1:0 Шрусбери Таун К
- 13.01.2018 Хаддерсфилд Таун 1:4 Вест Хэм ПЛ
- 07.01.2018 Шрусбери Таун 0:0 Вест Хэм К
- 04.01.2018 Тоттенхэм 1:1 Вест Хэм ПЛ
- 02.01.2018 Вест Хэм 2:1 Вест Бромвич ПЛ
- 26.12.2017 Борнмут 3:3 Вест Хэм ПЛ
- 23.12.2017 Вест Хэм 2:3 Ньюкасл ПЛ
- 19.12.2017 Арсенал 1:0 Вест Хэм КЛ
- 16.12.2017 Сток Сити 0:3 Вест Хэм ПЛ
- 13.12.2017 Вест Хэм 0:0 Арсенал ПЛ
- 09.12.2017 Вест Хэм 1:0 Челси ПЛ
- 03.12.2017 Манчестер Сити 2:1 Вест Хэм ПЛ
- 29.11.2017 Эвертон 4:0 Вест Хэм ПЛ
- 24.11.2017 Вест Хэм 1:1 Лестер ПЛ
- 19.11.2017 Уотфорд 2:0 Вест Хэм ПЛ
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
- 04.11.2017 Вест Хэм 1:4 Ливерпуль Премьер-лига
- 14.05.2017 Вест Хэм 0:4 Ливерпуль Премьер-лига
- 11.12.2016 Ливерпуль 2:2 Вест Хэм Премьер-лига
- 09.02.2016 Вест Хэм 2:1 Ливерпуль Кубок
- 30.01.2016 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Кубок
- 02.01.2016 Вест Хэм 2:0 Ливерпуль Премьер-лига
- 29.08.2015 Ливерпуль 0:3 Вест Хэм Премьер-лига
- 31.01.2015 Ливерпуль 2:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 20.09.2014 Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 06.04.2014 Вест Хэм 1:2 Ливерпуль Премьер-лига
- 07.12.2013 Ливерпуль 4:1 Вест Хэм Премьер-лига
- 07.04.2013 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 09.12.2012 Вест Хэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 27.02.2011 Вест Хэм 3:1 Ливерпуль Премьер-лига
- 20.11.2010 Ливерпуль 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 19.04.2010 Ливерпуль 3:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 19.09.2009 Вест Хэм 2:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 09.05.2009 Вест Хэм 0:3 Ливерпуль Премьер-лига
- 01.12.2008 Ливерпуль 0:0 Вест Хэм Премьер-лига
- 05.03.2008 Ливерпуль 4:0 Вест Хэм Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|27
|23
|3
|1
|79 - 20
|72
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|27
|17
|5
|5
|51 - 19
|56
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|27
|15
|9
|3
|61 - 31
|54
|4.
|Челси
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|49 - 23
|53
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|27
|15
|7
|5
|52 - 24
|52
|6.
|Арсенал
|Заявка
|27
|13
|6
|8
|51 - 36
|45
|7.
|Бёрнли
|Заявка
|27
|9
|9
|9
|21 - 24
|36
|8.
|Лестер
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|39 - 40
|35
|9.
|Эвертон
|Заявка
|27
|9
|7
|11
|32 - 46
|34
|10.
|Борнмут
|Заявка
|27
|8
|7
|12
|31 - 41
|31
|11.
|Уотфорд
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|37 - 47
|30
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|27
|7
|9
|11
|34 - 46
|30
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|27
|7
|7
|13
|25 - 36
|28
|14.
|Брайтон
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|22 - 36
|28
|15.
|Суонси
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|20 - 37
|27
|16.
|Хаддерсфилд Таун
|Заявка
|27
|7
|6
|14
|23 - 47
|27
|17.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|27
|6
|9
|12
|25 - 42
|27
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|28 - 40
|26
|19.
|Сток Сити
|Заявка
|27
|6
|7
|14
|27 - 53
|25
|20.
|Вест Бромвич
|Заявка
|27
|3
|11
|13
|21 - 40
|20
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Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Вест ХэмДо начала игры осталось 18 часов 24 минуты, которая состоится 24.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Ливерпуль - Вест Хэм
Ливерпуль
97.7% (127)
Ничья:
1.5% (2)
Вест Хэм
0.8% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ливерпуль:
33.1% (43)
3:1 Ливерпуль:
26.2% (34)
2:1 Ливерпуль:
22.3% (29)
3:0 Ливерпуль:
4.6% (6)
4:0 Ливерпуль:
3.8% (5)
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