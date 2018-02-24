Стадион: Хоуторнс Зрители: 25920
1:2
Конец матча
30' Желтая карточкаХадергьонай Флорент
0:1
48' ГолВан ла Парра Райив
0:2
56' ГолМунье Стив
1:2
64' ГолДоусон Крэйг
83' Желтая карточкаЭванс Джонни
Новости после матча
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хаддерсфилд Таун вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Брант Крис из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
93'
Смит Том I выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
93'
Смит Том I нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
93'
93'
Хегази Ахмед ошибается в защите.
92'
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 25920 болельщиков
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
ШАНС! Рондон Саломон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич делает передачу одноклубнику.
90'
Хегази Ахмед из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
90'
89'
Плохо сыграл Йоргенсен Матиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
89'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
88'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
88'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Брант Крис из команды Вест Бромвич сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
86'
86'
Крыховяк Гжегож нанес удар, но промахнулся очень сильно.
86'
Крыховяк Гжегож нарушает правила. Хогг Джонатан пострадал
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
84'
Какой промах! Доусон Крэйг имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
84'
84'
Конголо Теренс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Бёрк Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
83'
Хогг Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Эванс Джонни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
83'
Судья сигнализирует, что Эванс Джонни из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Уильямс Даниэль
82'
82'
81'
Доусон Крэйг нарушает правила. Ван ла Парра Райив пострадал
81'
81'
Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
81'
81'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
81'
Тактическая замена. Филлипс Мэтт уходит с поля и его заменяет Бёрк Оливер
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Мунье Стив пробил со штрафного прямо в стенку
79'
Судья сигнализирует, что Крыховяк Гжегож из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
79'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван ла Парра Райив, и мяч снова в игре
79'
Отличные скиллы показывает Ван ла Парра Райив, обводя своих соперников
78'
78'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
78'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
77'
Уильямс Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
77'
77'
Тактическая замена. Притчард Алекс уходит с поля и его заменяет Депуатр Лоран
75'
75'
Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Крыховяк Гжегож
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
73'
73'
Смит Том I выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
72'
71'
Притчард Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
71'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Смит Том I предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
69'
Штрафной исполнил Брант Крис, после его удара Лоссль Йонас сделал классный сейв. Угловой
69'
Судья сигнализирует, что Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Родригес Джей
69'
69'
Тактическая замена. Бэрри Гарет уходит с поля и его заменяет Ливермо Джейк
67'
67'
Шанс! Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
67'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Родригес Джей из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Мунье Стив
66'
66'
Уильямс Даниэль нанес удар издали, а Фостер Бен отбил его обратно в игру!
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Брант Крис сделал результативную передачу.
64'
Г О О О О О О Л - Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
64'
61'
60'
Родригес Джей нарушает правила. Куанер Колин пострадал
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
59'
59'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
58'
После дальнего удара, который нанес Притчард Алекс мяч отбит вратарем
58'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
58'
Судья сигнализирует, что Родригес Джей из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Уильямс Даниэль
57'
Тактическая замена. Макклин Джеймс уходит с поля и его заменяет Брант Крис
56'
Притчард Алекс сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Мунье Стив изменил счет на табло!
56'
ШАНС! Мунье Стив вышел один-на-один с голкипером...
56'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
После дальнего удара, который нанес Бэрри Гарет мяч отбит вратарем
54'
54'
Уильямс Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
53'
53'
Тактическая замена. Хадергьонай Флорент уходит с поля и его заменяет Смит Том I
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
48'
Куанер Колин сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Ван ла Парра Райив изменил счет на табло!
47'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
47'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
47'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун делает навес прямо в штрафную.
47'
46'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
48'
48'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
48'
47'
47'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич пробил со штрафного, но очень мимо цели.
47'
Судья сигнализирует, что Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Родригес Джей
46'
Конголо Теренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
45'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
44'
Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
44'
Ван ла Парра Райив нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
44'
ШАНС! Макклин Джеймс нанес удар с лета, но не попал по воротам!
44'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает навес прямо в штрафную.
44'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич идет с мячом вперед на обострение...
43'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
42'
42'
Макклин Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
41'
После дальнего удара, который нанес Хадергьонай Флорент мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
39'
39'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
38'
38'
Уильямс Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
37'
37'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
36'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Притчард Алекс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
36'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает навес прямо в штрафную.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
33'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
33'
33'
О, нет. Из многообещающей позиции Родригес Джей из команды Вест Бромвич наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
33'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
32'
Лоссль Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Ван ла Парра Райив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Хадергьонай Флорент сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
30'
Безумный фол. Хадергьонай Флорент грубо играет против соперника. Пострадал Макклин Джеймс
30'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич идет с мячом вперед на обострение...
30'
Игроки ФК "Вест Бромвич" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Макклин Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Крыховяк Гжегож на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Крыховяк Гжегож пострадал.
28'
Куанер Колин наказан за толчок Бэрри Гарет
28'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
27'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич в офсайде
26'
26'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
26'
Крыховяк Гжегож из команды Вест Бромвич идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
24'
22'
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
21'
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
Судья сигнализирует, что Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Шиндлер Кристофер
19'
Судья сигнализирует, что Родригес Джей из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Конголо Теренс
19'
Бэрри Гарет из команды Вест Бромвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
18'
Ван ла Парра Райив наказан за толчок Рондон Саломон
16'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
16'
16'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
16'
Отличные скиллы показывает Ван ла Парра Райив, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
14'
Мунье Стив нарушает правила. Эванс Джонни пострадал
13'
13'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич идет с мячом вперед на обострение...
12'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
9'
7'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
6'
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
6'
Судья сигнализирует, что Гиббс Киран из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Куанер Колин
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
4'
Рондон Саломон не смог попасть в створ ударом издали
4'
3'
3'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
3'
Йоргенсен Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич в офсайде
1'
1'
Судья сигнализирует, что Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Родригес Джей
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хаддерсфилд Таун". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вест Бромвич 1:2 Хаддерсфилд Таун
Вест Бромвич
71% (125)
Ничья:
20.5% (36)
Хаддерсфилд Таун
8.5% (15)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Вест Бромвич:
30.7% (54)
2:1 Вест Бромвич:
28.4% (50)
1:1 Ничья:
14.8% (26)
2:0 Вест Бромвич:
8.5% (15)
1:2 Хаддерсфилд Таун:
6.3% (11)
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