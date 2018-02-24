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Стадион: Зрители: 25920
Вест Бромвич
1:2
Конец матча
Хаддерсфилд Таун
0'
30' Желтая карточка
Хадергьонай Флорент
0:1
48' Гол
Ван ла Парра Райив
0:2
56' Гол
Мунье Стив
1:2
64' Гол
Доусон Крэйг
83' Желтая карточка
Эванс Джонни
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Хаддерсфилд Таун вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
93'
Шиндлер Кристофер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Брант Крис из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
93'
Смит Том I выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
93'
Смит Том I нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
93'
Игроки ФК "Хаддерсфилд Таун" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
93'
Хегази Ахмед ошибается в защите.
Офсайд
92'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
91'
Сегодняшная посещаемость составляет 25920 болельщиков
90'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
90'
ШАНС! Рондон Саломон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
90'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич делает передачу одноклубнику.
90'
Хегази Ахмед из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
90'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Плохо сыграл Йоргенсен Матиас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
89'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
89'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
88'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун делает неудачный навес.
88'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Брант Крис из команды Вест Бромвич сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
87'
Депуатр Лоран из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
86'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
86'
Крыховяк Гжегож нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
86'
Крыховяк Гжегож нарушает правила. Хогг Джонатан пострадал
Офсайд
85'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
84'
Какой промах! Доусон Крэйг имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
Угловой
84'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
84'
Конголо Теренс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Бёрк Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Хогг Джонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
83'
Эванс Джонни - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Эванс Джонни из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Уильямс Даниэль
82'
Игроки ФК "Хаддерсфилд Таун" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
81'
Доусон Крэйг нарушает правила. Ван ла Парра Райив пострадал
81'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
81'
Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
81'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
81'
Тактическая замена. Филлипс Мэтт уходит с поля и его заменяет Бёрк Оливер
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Мунье Стив пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Крыховяк Гжегож из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
79'
Вратарь парирует удар, который нанес Ван ла Парра Райив, и мяч снова в игре
79'
Отличные скиллы показывает Ван ла Парра Райив, обводя своих соперников
78'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой слева.
78'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
77'
Уильямс Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
77'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Притчард Алекс уходит с поля и его заменяет Депуатр Лоран
Офсайд
75'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Крыховяк Гжегож
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
73'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Смит Том I выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
72'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Притчард Алекс нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Смит Том I из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
71'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
70'
Смит Том I предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
70'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
69'
Штрафной исполнил Брант Крис, после его удара Лоссль Йонас сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Родригес Джей
69'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
69'
Тактическая замена. Бэрри Гарет уходит с поля и его заменяет Ливермо Джейк
67'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
67'
Шанс! Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун пробил головой, но мимо
67'
Притчард Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Родригес Джей из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Мунье Стив
66'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Уильямс Даниэль нанес удар издали, а Фостер Бен отбил его обратно в игру!
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
64'
Брант Крис сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
Г О О О О О О Л - Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
Угловой
64'
Брант Крис из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
61'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
60'
Родригес Джей нарушает правила. Куанер Колин пострадал
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
59'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
58'
После дальнего удара, который нанес Притчард Алекс мяч отбит вратарем
58'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Родригес Джей из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Уильямс Даниэль
57'
Тактическая замена. Макклин Джеймс уходит с поля и его заменяет Брант Крис
56'
Притчард Алекс сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Мунье Стив изменил счет на табло!
56'
ШАНС! Мунье Стив вышел один-на-один с голкипером...
56'
Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
После дальнего удара, который нанес Бэрри Гарет мяч отбит вратарем
54'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
54'
Уильямс Даниэль не смог попасть в створ ударом издали
53'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Тактическая замена. Хадергьонай Флорент уходит с поля и его заменяет Смит Том I
51'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Офсайд
49'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
48'
Куанер Колин сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Ван ла Парра Райив изменил счет на табло!
47'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
47'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
47'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун делает навес прямо в штрафную.
47'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
46'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
48'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
48'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
47'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Притчард Алекс из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Родригес Джей
46'
Конголо Теренс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
44'
Ван ла Парра Райив нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
44'
ШАНС! Макклин Джеймс нанес удар с лета, но не попал по воротам!
44'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич делает навес прямо в штрафную.
44'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
42'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
42'
Макклин Джеймс нанес удар, но тот был заблокирован.
42'
Доусон Крэйг из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
41'
После дальнего удара, который нанес Хадергьонай Флорент мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Офсайд
39'
Рондон Саломон из команды Вест Бромвич в офсайде
39'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
38'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
38'
Уильямс Даниэль выбил мяч подальше от ворот.
37'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун подал угловой справа.
36'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Притчард Алекс имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
36'
Хадергьонай Флорент из команды Хаддерсфилд Таун делает навес прямо в штрафную.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
35'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
33'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
33'
Игроки ФК "Хаддерсфилд Таун" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
О, нет. Из многообещающей позиции Родригес Джей из команды Вест Бромвич наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
Угловой
33'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич подал угловой справа.
32'
Лоссль Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Филлипс Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Ван ла Парра Райив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
30'
Хадергьонай Флорент сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Хадергьонай Флорент грубо играет против соперника. Пострадал Макклин Джеймс
30'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич идет с мячом вперед на обострение...
30'
Игроки ФК "Вест Бромвич" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
Йоргенсен Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Макклин Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Крыховяк Гжегож на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Уильямс Даниэль из команды Хаддерсфилд Таун опасно и грубо сыграл. Крыховяк Гжегож пострадал.
Фол, нарушение
28'
Куанер Колин наказан за толчок Бэрри Гарет
28'
Куанер Колин из команды Хаддерсфилд Таун идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
27'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич в офсайде
26'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
26'
Гиббс Киран из команды Вест Бромвич делает неудачный навес.
26'
Крыховяк Гжегож из команды Вест Бромвич идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Офсайд
24'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
Офсайд
24'
Мунье Стив из команды Хаддерсфилд Таун в офсайде
22'
Удар от ворот произведет Вест Бромвич
22'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
21'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Шиндлер Кристофер
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Родригес Джей из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Конголо Теренс
19'
Бэрри Гарет из команды Вест Бромвич сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Филлипс Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Ван ла Парра Райив наказан за толчок Рондон Саломон
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Хогг Джонатан
16'
Хегази Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ван ла Парра Райив из команды Хаддерсфилд Таун отправил кросс в штрафную...
16'
Отличные скиллы показывает Ван ла Парра Райив, обводя своих соперников
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
14'
Мунье Стив нарушает правила. Эванс Джонни пострадал
13'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
13'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич идет с мячом вперед на обострение...
12'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
9'
Фостер Бен взял и забрал мяч на выходе
9'
Игрок клуба "Хаддерсфилд Таун" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Шиндлер Кристофер из команды Хаддерсфилд Таун хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
7'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич отправил кросс в штрафную...
6'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Гиббс Киран из команды Вест Бромвич поставил подножку. Пострадал Куанер Колин
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
4'
Удар от ворот произведет Хаддерсфилд Таун
4'
Рондон Саломон не смог попасть в створ ударом издали
4'
Игрок клуба "Вест Бромвич" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Лоссль Йонас взял и забрал мяч на выходе
Угловой
3'
Филлипс Мэтт из команды Вест Бромвич подал угловой слева.
3'
Йоргенсен Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Макклин Джеймс из команды Вест Бромвич делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
2'
Родригес Джей из команды Вест Бромвич в офсайде
1'
Филлипс Мэтт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Хогг Джонатан из команды Хаддерсфилд Таун поставил подножку. Пострадал Родригес Джей
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хаддерсфилд Таун". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The Hawthorns. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Вест Бромвич 1:2 Хаддерсфилд Таун
Вест Бромвич
71% (125)
Ничья:
20.5% (36)
Хаддерсфилд Таун
8.5% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Вест Бромвич:
30.7% (54)
Вест Бромвич:
28.4% (50)
Ничья:
14.8% (26)
Вест Бромвич:
8.5% (15)
Хаддерсфилд Таун:
6.3% (11)
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