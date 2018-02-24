Стадион: АФАС Зрители: 14884
2:1
Конец матча
0:1
19' ГолJulian Chabot
1:1
45' ГолВегхорст Ваут
2:1
86' ГолИдрисси Уссама
Второй тайм
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 14884 болельщиков
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
92'
Ferdy Druijf из команды АЗ Алкмаар в офсайде
92'
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
90'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
89'
89'
89'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Вюйтенс Стейн сделал результативную передачу.
87'
Г О О О О Л - Идрисси Уссама изменил счет на табло!
86'
86'
86'
Как он промахнулся? Идрисси Уссама имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
86'
85'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
85'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
84'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
84'
83'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Крамер Михил пострадал.
83'
Тактическая замена. Тил Гуус уходит с поля и его заменяет Ferdy Druijf
82'
82'
Идрисси Уссама не смог попасть в створ ударом издали
81'
81'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
81'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
80'
78'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
77'
Судья сигнализирует, что Вриндс Барт из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
76'
Судья сигнализирует, что Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
75'
Вегхорст Ваут имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
74'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, мяч был парирован, но Хут Янник не удержал его в руках.
74'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
74'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
74'
Тактическая замена. Teun Koopmeiners уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Свенссон Юнас, и мяч снова в игре
72'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
72'
71'
71'
ШАНС! Вегхорст Ваут нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
69'
Крамер Михил коснулся мяча рукой.
69'
Хорошую попытку сделал Вюйтенс Стейн. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
68'
Крамер Михил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
68'
Крамер Михил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
68'
68'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
67'
67'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Бройер Мишель пострадал.
66'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
65'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
64'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар в офсайде
63'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Sherel Floranus
63'
Вюйтенс Стейн нарушает правила. Ilias Alhalft пострадал
63'
62'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
61'
После дальнего удара, который нанес Оуведжан Томас мяч отбит вратарем
60'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
60'
Deroy Duarte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
60'
Вриндс Барт ошибается в защите.
60'
59'
Судья сигнализирует, что Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Крамер Михил
59'
58'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Джаханбакш Алиреза
57'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
57'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар в офсайде
57'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
56'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Судья сигнализирует, что Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Вюйтенс Стейн
54'
Хольст Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
53'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
52'
Оуведжан Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Судья сигнализирует, что Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
50'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
50'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
49'
48'
48'
Хольст Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам в офсайде
48'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Sherel Floranus оказался на газоне.
47'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
47'
Abdou Harroui нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Фрайдей Фред получил травму и заменен. Ilias Alhalft выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
47'
47'
ШАНС! Идрисси Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
46'
Судья сигнализирует, что Вриндс Барт из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Идрисси Уссама сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар забил гол! Легко это для такого игрока, как Вегхорст Ваут
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
45'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
44'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
44'
ШАНС! Фрайдей Фред нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
41'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам в офсайде
40'
40'
40'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
40'
40'
Мидтше Фредрик не смог попасть в створ ударом издали
39'
Хорошую попытку сделал Тил Гуус. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
39'
38'
38'
Хольст Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Джаханбакш Алиреза нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
37'
37'
37'
37'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
36'
Идрисси Уссама нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
36'
Хорошую попытку сделал Тил Гуус. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
33'
Хорошую попытку сделал Крамер Михил. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
32'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
31'
30'
Тил Гуус пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
30'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
29'
Sherel Floranus предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
29'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам в офсайде
26'
Фрайдей Фред возвращается на поле, всё в порядке.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
26'
25'
25'
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Крамер Михил, и мяч снова в игре
25'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Фрайдей Фред получил травму и медбригада забирает его с поля.
23'
Фрайдей Фред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
23'
23'
23'
22'
Teun Koopmeiners навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
22'
21'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
21'
21'
21'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
21'
Julian Chabot предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Сануси Райан сделал результативную передачу.
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Julian Chabot из клуба "Спарта Роттердам" отправил мяч головой в ворота.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
19'
Abdou Harroui из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
19'
18'
18'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Свенссон Юнас пострадал.
17'
17'
ШАНС! Идрисси Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
16'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар в офсайде
15'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
14'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Вриндс Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Джаханбакш Алиреза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
11'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
10'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
10'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Джаханбакш Алиреза нанес удар в каркас ворот!
10'
10'
Sherel Floranus предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
9'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
9'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
8'
8'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
5'
После дальнего удара, который нанес Оуведжан Томас мяч отбит вратарем
4'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам в офсайде
4'
4'
После дальнего удара, который нанес Идрисси Уссама мяч отбит вратарем
3'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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