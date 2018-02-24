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Стадион: Зрители: 14884
АЗ Алкмаар
2:1
Конец матча
Спарта Роттердам
0'
0:1
19' Гол
Julian Chabot
1:1
45' Гол
Вегхорст Ваут
2:1
86' Гол
Идрисси Уссама
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 14884 болельщиков
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 76% времени, а гости – 24%.
Офсайд
92'
Ferdy Druijf из команды АЗ Алкмаар в офсайде
92'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
90'
Игроки ФК "АЗ Алкмаар" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе
89'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
89'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Вюйтенс Стейн сделал результативную передачу.
Описание гола
87'
Г О О О О Л - Идрисси Уссама изменил счет на табло!
86'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
86'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
86'
Как он промахнулся? Идрисси Уссама имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
86'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
85'
Sherel Floranus выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
85'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
84'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
84'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
83'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
83'
Хацидиакос Пантелис из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Крамер Михил пострадал.
83'
Тактическая замена. Тил Гуус уходит с поля и его заменяет Ferdy Druijf
82'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
82'
Идрисси Уссама не смог попасть в створ ударом издали
81'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
81'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
81'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
80'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
80'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Вриндс Барт из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Deroy Duarte из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Мидтше Фредрик
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
75'
Вегхорст Ваут имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
74'
Джаханбакш Алиреза нанес удар, мяч был парирован, но Хут Янник не удержал его в руках.
Угловой
74'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
74'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
74'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
74'
Тактическая замена. Teun Koopmeiners уходит с поля и его заменяет Сёнтьенс Матс
72'
Вратарь парирует удар, который нанес Свенссон Юнас, и мяч снова в игре
72'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
72'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
71'
ШАНС! Вегхорст Ваут нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
70'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Фол, нарушение
69'
Крамер Михил коснулся мяча рукой.
69'
Хорошую попытку сделал Вюйтенс Стейн. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
69'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
68'
Крамер Михил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
68'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
68'
Крамер Михил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
68'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
68'
Бройер Мишель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
67'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар опасно и грубо сыграл. Бройер Мишель пострадал.
66'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
65'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает неудачный навес.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
Офсайд
64'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар в офсайде
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Sherel Floranus
Фол, нарушение
63'
Вюйтенс Стейн нарушает правила. Ilias Alhalft пострадал
63'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
61'
После дальнего удара, который нанес Оуведжан Томас мяч отбит вратарем
Офсайд
60'
Ilias Alhalft из команды Спарта Роттердам в офсайде
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
60'
Deroy Duarte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
60'
Вриндс Барт ошибается в защите.
60'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Вюйтенс Стейн из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Крамер Михил
59'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Джаханбакш Алиреза
57'
Свенссон Юнас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
Офсайд
57'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар в офсайде
57'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
56'
Идрисси Уссама нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Вюйтенс Стейн
54'
Хольст Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
53'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
52'
Оуведжан Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
51'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
50'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
50'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
49'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
Угловой
48'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
48'
Хольст Фредерик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
48'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам в офсайде
Фол, нарушение
48'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар играет слишком грубо. Sherel Floranus оказался на газоне.
47'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
47'
Abdou Harroui нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Фрайдей Фред получил травму и заменен. Ilias Alhalft выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
47'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
47'
ШАНС! Идрисси Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Вриндс Барт из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Идрисси Уссама
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Идрисси Уссама сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар забил гол! Легко это для такого игрока, как Вегхорст Ваут
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
45'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
45'
Тил Гуус из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
44'
Удар от ворот произведет АЗ Алкмаар
44'
ШАНС! Фрайдей Фред нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
41'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам в офсайде
40'
Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
40'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
40'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
40'
Мидтше Фредрик не смог попасть в створ ударом издали
39'
Хорошую попытку сделал Тил Гуус. Удар в створ, но вратарь начеку
39'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
39'
Оуведжан Томас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
38'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
38'
Хольст Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Джаханбакш Алиреза нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
37'
Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
37'
Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
36'
Идрисси Уссама нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
36'
Хорошую попытку сделал Тил Гуус. Удар в створ, но вратарь начеку
36'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
33'
Хорошую попытку сделал Крамер Михил. Удар в створ, но вратарь начеку
33'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам идет с мячом вперед на обострение...
32'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Хут Янник взял и забрал мяч на выходе
31'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
30'
Тил Гуус пробил головой, вратарь справился с ударом.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
Угловой
30'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
29'
Sherel Floranus предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
29'
Вегхорст Ваут из команды АЗ Алкмаар делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
28'
Крамер Михил из команды Спарта Роттердам в офсайде
Травма, повреждение
26'
Фрайдей Фред возвращается на поле, всё в порядке.
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
26'
Хорошую попытку сделал Джаханбакш Алиреза. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
25'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар идет с мячом вперед на обострение...
25'
Вратарь парирует удар, который нанес Крамер Михил, и мяч снова в игре
25'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Фрайдей Фред получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
23'
Фрайдей Фред на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
23'
Бройер Мишель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Хорошую попытку сделал Джаханбакш Алиреза. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Teun Koopmeiners навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Оуведжан Томас
22'
Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Мидтше Фредрик из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Крамер Михил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
21'
Julian Chabot предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Сануси Райан сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
ГО-О-О-О-ОЛ! Julian Chabot из клуба "Спарта Роттердам" отправил мяч головой в ворота.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Угловой
20'
Сануси Райан из команды Спарта Роттердам подал угловой справа.
19'
Abdou Harroui из команды Спарта Роттердам делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Хольст Фредерик из команды Спарта Роттердам делает пас партнеру.
19'
Хорошую попытку сделал Джаханбакш Алиреза. Удар в створ, но вратарь начеку
18'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
18'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам опасно и грубо сыграл. Свенссон Юнас пострадал.
17'
Удар от ворот произведет Спарта Роттердам
17'
ШАНС! Идрисси Уссама нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
17'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар делает пас партнеру.
Офсайд
16'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар в офсайде
15'
Вюйтенс Стейн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Спарта Роттердам делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
15'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
13'
Вриндс Барт на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
12'
Джаханбакш Алиреза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали
11'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
11'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Вриндс Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
Угловой
10'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар разыграл угловой с правого угла.
10'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Джаханбакш Алиреза нанес удар в каркас ворот!
Угловой
10'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар подал угловой слева.
10'
Sherel Floranus предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Идрисси Уссама из команды АЗ Алкмаар отправил кросс в штрафную...
9'
Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Фрайдей Фред из команды Спарта Роттердам отправил кросс в штрафную...
9'
Игроки ФК "Спарта Роттердам" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
Julian Chabot выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Джаханбакш Алиреза из команды АЗ Алкмаар подал угловой справа.
8'
Бройер Мишель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Teun Koopmeiners из команды АЗ Алкмаар сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Свенссон Юнас из команды АЗ Алкмаар направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
5'
После дальнего удара, который нанес Оуведжан Томас мяч отбит вратарем
Офсайд
4'
Julian Chabot из команды Спарта Роттердам в офсайде
4'
Игрок клуба "Спарта Роттердам" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
После дальнего удара, который нанес Идрисси Уссама мяч отбит вратарем
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Сануси Райан из команды Спарта Роттердам поставил подножку. Пострадал Тил Гуус
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Игрок клуба "АЗ Алкмаар" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АЗ Алкмаар". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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