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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: На Сихоти
2:0
Конец матча
1' Желтая карточкаRichard Kacala
37' Желтая карточкаЗубайру Абдул
1:0
76' ГолPhilippe Van Arnhem
2:0
78' ГолСлеегерс Джои
|
37'
76'
1:0
78'
2:0
Состав команд
17
Чоглей
Петер
26
Гонг
Хиллари
30
Patrik
Lukac
37
Jakub
Bartek
17
Jan
Dzurik
22
Erik
Streno
Тренчин 4-4-2
- Основной состав
- 24 Шемринец Игор Вратарь
- 37 Клешчик Петер Защитник
- 8 Лоуренс Джеймс Защитник
- 17 Чоглей Петер Защитник
- 3 Джульен Кестон Защитник
- 25 Эль-Махдиуи Ашраф Полузащитник
- 10 Уббинк Корнелис Полузащитник
- 4 Зубайру Абдул Полузащитник
- 26 Гонг Хиллари Полузащитник
- 69 Philip Azango Нападающий
- 77 Манце Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Хован Адриан Вратарь
- 2 Сковайса Лукаш Защитник
- 18 Philippe Van Arnhem Полузащитник
- 11 Слеегерс Джои Полузащитник
- 49 Квоцера Милан Нападающий
- 19 Чатакович Хамза
- 16 Jakub Kadak
- Главный тренер: Vladimir Cifranic
Татран Прешов 4-4-2
- Основной состав
- 30 Patrik Lukac Вратарь
- 9 Richard Kacala Защитник
- 5 Martin Luberda Защитник
- 90 Уде Кристофер Защитник
- 37 Jakub Bartek Защитник
- 21 David Kerestes Полузащитник
- 17 Jan Dzurik Полузащитник
- 8 Tomas Sedlak Полузащитник
- 7 Martin Dupkala Полузащитник
- 22 Erik Streno Нападающий
- 25 Nikola Gataric Нападающий
- Запасные игроки
- 77 Jozef Talian Вратарь
- 32 Emil Haladej Защитник
- 24 Jozef Spyrka
- 19 Patrik Prikryl
- 80 Dominik Jacko
- 11 Adrian Lesko
- 28 Petr Hosek
- Главный тренер: Anton Misovec
Предыдущие игры
Тренчин (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 18.02.2018 Нитра 1:1 Тренчин С
- 30.01.2018 Тренчин 1:3 Динамо Москва ТМК
- 09.12.2017 Тренчин 5:2 Жилина С
- 02.12.2017 Слован Братислава 1:1 Тренчин С
- 28.11.2017 Земплин 1:1 Тренчин С
- 25.11.2017 Тренчин 1:2 Ружомберок С
- 09.11.2017 Маттерсбург 5:2 Тренчин ТМК
- 03.11.2017 Подбрезова 1:8 Тренчин С
- 29.10.2017 Тренчин 1:2 Спартак Трнава С
- 21.10.2017 ДАК 1:2 Тренчин С
- 14.10.2017 Тренчин 4:1 Сеница С
- 30.09.2017 Тренчин 3:0 Злате Моравце С
- 24.09.2017 Татран Прешов 0:7 Тренчин С
- 20.09.2017 Тренчин 2:1 Нитра С
- 16.09.2017 Жилина 5:1 Тренчин С
- 09.09.2017 Тренчин 2:2 Слован Братислава С
- 26.08.2017 Ружомберок 3:3 Тренчин С
- 19.08.2017 Тренчин 1:2 Земплин С
- 12.08.2017 Тренчин 1:1 Подбрезова С
- 05.08.2017 Спартак Трнава 2:1 Тренчин С
Татран Прешов (последние 20 матчей: +3 =4 -13)
- 18.02.2018 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 09.12.2017 Спартак Трнава 1:0 Татран Прешов С
- 02.12.2017 Татран Прешов 0:0 ДАК С
- 25.11.2017 Сеница 1:0 Татран Прешов С
- 18.11.2017 Татран Прешов 1:1 Злате Моравце С
- 03.11.2017 Татран Прешов 1:0 Земплин С
- 28.10.2017 Нитра 2:0 Татран Прешов С
- 22.10.2017 Татран Прешов 0:1 Жилина С
- 14.10.2017 Слован Братислава 3:2 Татран Прешов С
- 01.10.2017 Ружомберок 3:1 Татран Прешов С
- 24.09.2017 Татран Прешов 0:7 Тренчин С
- 19.09.2017 Подбрезова 2:0 Татран Прешов С
- 16.09.2017 Татран Прешов 0:2 Спартак Трнава С
- 09.09.2017 ДАК 0:0 Татран Прешов С
- 26.08.2017 Татран Прешов 2:2 Сеница С
- 19.08.2017 Злате Моравце 4:1 Татран Прешов С
- 12.08.2017 Земплин 0:1 Татран Прешов С
- 04.08.2017 Татран Прешов 0:4 Нитра С
- 29.07.2017 Жилина 2:3 Татран Прешов С
- 23.07.2017 Татран Прешов 1:5 Слован Братислава С
Последние игры между собой
Тренчин: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Татран Прешов: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
- 24.09.2017 Татран Прешов 0:7 Тренчин Суперлига
- 27.05.2017 Тренчин 4:0 Татран Прешов Суперлига
- 04.03.2017 Татран Прешов 1:2 Тренчин Суперлига
- 02.10.2016 Тренчин 1:1 Татран Прешов Суперлига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|21
|16
|1
|4
|34 - 16
|49
|2.
|Слован Братислава
|21
|10
|8
|3
|44 - 26
|38
|3.
|ДАК
|21
|10
|8
|3
|29 - 20
|38
|4.
|Жилина
|21
|12
|1
|8
|42 - 34
|37
|5.
|Тренчин
|21
|9
|6
|6
|50 - 31
|33
|6.
|Ружомберок
|20
|8
|7
|5
|31 - 21
|31
|7.
|Нитра
|20
|7
|8
|5
|19 - 13
|29
|8.
|Злате Моравце
|21
|7
|4
|10
|27 - 33
|25
|9.
|Земплин
|21
|5
|6
|10
|17 - 25
|21
|10.
|Подбрезова
|21
|6
|2
|13
|19 - 36
|20
|11.
|Татран Прешов
|21
|3
|4
|14
|13 - 44
|13
|12.
|Сеница
|21
|2
|5
|14
|16 - 42
|11
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Прешов делает замену. Jan Dzurik уходит с поля, а Adrian Lesko выходит на его замену.
78'
Прешов делает замену. Nikola Gataric уходит с поля, а Петр Хосек выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Слеегерс Джои бьет в цель!
76'
Г О О О О Л - Philippe van Arnhem бьет в цель!
75'
Тренчин делает замену. Abdul Zubairu уходит с поля, а Philippe van Arnhem выходит на его замену.
66'
Прешов делает замену. Martin Dupkala уходит с поля, а Jozef Spyrka выходит на его замену.
64'
Тренчин делает замену. Манце Антонио уходит с поля, а Hamza Catakovic выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Тренчин делает замену. Philip Azango уходит с поля, а Слеегерс Джои выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Abdul Zubairu получил желтую карточку от судьи
1'
Richard Kacala получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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