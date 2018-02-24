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Стадион:
Тренчин
2:0
Конец матча
Татран Прешов
0'
1' Желтая карточка
Richard Kacala
37' Желтая карточка
Зубайру Абдул
1:0
76' Гол
Philippe Van Arnhem
2:0
78' Гол
Слеегерс Джои
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Прешов делает замену. Jan Dzurik уходит с поля, а Adrian Lesko выходит на его замену.
78'
Прешов делает замену. Nikola Gataric уходит с поля, а Петр Хосек выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Слеегерс Джои бьет в цель!
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Philippe van Arnhem бьет в цель!
75'
Тренчин делает замену. Abdul Zubairu уходит с поля, а Philippe van Arnhem выходит на его замену.

66'
Прешов делает замену. Martin Dupkala уходит с поля, а Jozef Spyrka выходит на его замену.
64'
Тренчин делает замену. Манце Антонио уходит с поля, а Hamza Catakovic выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тренчин делает замену. Philip Azango уходит с поля, а Слеегерс Джои выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Abdul Zubairu получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
1'
Richard Kacala получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion na Sihoti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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