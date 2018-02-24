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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 9031
Хераклес
2:1
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
1:0
42' Гол
Петерсон Кристофер
1:1
50' Гол
Пажишек Пётр
2:1
62' Гол
Вермейж Винсент
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Мениг Квинси мяч отрикошетил от ворот
Угловой
94'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
94'
Ван Ойен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
93'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...

92'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
92'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
92'
Кастро Брам отбил мяч на угловой после удара Ондан Терелл из штрафной площади.
92'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле направляет мяч в штрафную площадку, но Кастро Брам выбегает и ловит мяч
Угловой
92'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
91'
Отличные скиллы показывает Ондан Терелл, обводя своих соперников
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Хераклес
90'
Саймак Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Монтейро Гамиро из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Philippe Sandler
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
89'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
88'
ШАНС! Монтейро Гамиро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Удар от ворот произведет Хераклес
87'
Тактическая замена. Вермейж Винсент уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
87'
ШАНС! Мениг Квинси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
87'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
86'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
86'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле.
86'
Бур Дьедерик не дал случится голу! Кювас Брандлей должен был забивать, но Бур Дьедерик сделал отличный сейв
86'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кювас Брандлей и Монтейро Гамиро из команды Хераклес.
85'
Пажишек Пётр нанес удар головой, но Кастро Брам спокойно отбил мяч.
85'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает неудачный навес.
84'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
83'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
83'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
82'
Монтейро Гамиро нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Плохо сыграл Деккер Рик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
82'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
82'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Мохтар Юнес уходит с поля и его заменяет Мениг Квинси
81'
Опасность предотвращена - Деккер Рик из команды ПЕК Зволле вступил в отбор удачно
81'
Вермейж Винсент из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
81'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.
80'
ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля
80'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
79'
ПЕК Зволле делает атакующую замену. Эхизибуэ Кингсли ушел с поля, а Ондан Терелл вышел в подмогу атаке.
79'
Тактическая замена. Эхизибуэ Кингсли уходит с поля и его заменяет Ондан Терелл
79'
Дарри Браим не смог попасть в створ ударом издали
79'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
78'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
76'
Дарри Браим из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Лигеон Рубен из команды ПЕК Зволле направляет мяч в штрафную площадку, но Кастро Брам выбегает и ловит мяч
75'
Лигеон Рубен из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
74'
Удар от ворот произведет Хераклес
74'
Опасность предотвращена - Проппер Робин из команды Хераклес вступил в отбор удачно
74'
Отличные скиллы показывает Саймак Мустафа, обводя своих соперников
73'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Дарри Браим
73'
Тактическая замена. Nicolas Freire уходит с поля и его заменяет Лигеон Рубен
Травма, повреждение
72'
Philippe Sandler на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Sebastian Jakubiak выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
71'
Эхизибуэ Кингсли нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Кастро Брам не дал случится голу! Пажишек Пётр должен был забивать, но Кастро Брам сделал отличный сейв
71'
Дросте Вут ошибается в защите.
71'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает передачу одноклубнику.
70'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
Опасность предотвращена - Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле вступил в отбор удачно
68'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
68'
Удар от ворот произведет Хераклес
67'
Мохтар Юнес нанес удар, мяч был парирован, но Кастро Брам не удержал его в руках.
67'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
66'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
66'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
66'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Брейкерс Тим из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
65'
Ван Ойен Петер наказан за толчок Томас Райян
65'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Хорошую попытку сделал Ван Ойен Петер. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Отличные скиллы показывает Ван Ойен Петер, обводя своих соперников
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Вермейж Винсент из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Philippe Sandler
62'
Петерсон Кристофер сделал результативную передачу.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Вермейж Винсент изменил счет на табло!
62'
Баас Роланд из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
62'
О, нет. Из многообещающей позиции Петерсон Кристофер из команды Хераклес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
59'
Петерсон Кристофер не смог попасть в створ ударом издали
59'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
58'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
58'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
58'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
57'
Хорошую попытку сделал Мохтар Юнес. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
56'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
56'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
55'
Хороший удар издали нанес Мохтар Юнес, но отличный сейв сделал Кастро Брам. Угловой.
55'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает неудачный навес.
54'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
54'
Удар от ворот произведет Хераклес
54'
ШАНС! Эхизибуэ Кингсли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
53'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Sebastian Jakubiak не смог попасть в створ ударом издали
53'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
53'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
53'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
52'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Nicolas Freire выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Петерсон Кристофер попал в створ после удара через себя.
51'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
51'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Отличный командный гол!
50'
Намли Юнес сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Пажишек Пётр изменил счет на табло!
50'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 9031 болельщиков
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
48'
Намли Юнес наказан за толчок Баас Роланд
48'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
Угловой
48'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой слева.
48'
Бур Дьедерик отбил мяч на угловой после удара Кювас Брандлей из штрафной площади.
47'
Вермейж Винсент из команды Хераклес делает пас партнеру.
47'
Плохо сыграл Nicolas Freire - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Близко! Кювас Брандлей нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
Угловой
45'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
Nicolas Freire выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
44'
Игроки ФК "Хераклес" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
44'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
43'
Ван Ойен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Монтейро Гамиро из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Ван Полен Брам
Угловой
43'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
42'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Петерсон Кристофер из клуба "Хераклес" отправил мяч головой в ворота.
42'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный кросс...
41'
Nicolas Freire выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Удар от ворот произведет Хераклес
40'
Деккер Рик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
40'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
40'
Игроки ФК "ПЕК Зволле" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
38'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Дросте Вут из команды Хераклес отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Вермейж Винсент имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
38'
Кювас Брандлей нанес удар издали, а Бур Дьедерик отбил его обратно в игру!
Угловой
38'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
37'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Удар от ворот произведет Хераклес
37'
О, нет. Из многообещающей позиции Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
37'
Плохо сыграл Проппер Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Дросте Вут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Ван Ойен Петер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Томас Райян
33'
Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Кастро Брам держит все под контролем
33'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
33'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный кросс...
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Монтейро Гамиро из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Саймак Мустафа
31'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
31'
Шанс! Проппер Робин из команды Хераклес пробил головой, но мимо
Угловой
31'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
31'
Вермейж Винсент нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Ван Ойен Петер выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
30'
Безумный фол. Пажишек Пётр грубо играет против соперника. Пострадал Sebastian Jakubiak
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
29'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле в офсайде
29'
Дросте Вут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
Офсайд
29'
Вермейж Винсент из команды Хераклес в офсайде
28'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
28'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает неудачный навес.
27'
Баас Роланд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
26'
Намли Юнес нанес удар чуть мимо. Близко!
26'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
Бур Дьедерик взял и забрал мяч на выходе
24'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
24'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Удар от ворот произведет Хераклес
23'
Деккер Рик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
Плохо сыграл Баас Роланд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
23'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
22'
Проппер Робин из команды Хераклес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Кювас Брандлей оказался на газоне.
21'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
21'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Кювас Брандлей и попал в перекладину!
21'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
19'
Кювас Брандлей из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Хераклес" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Опасность предотвращена - Проппер Робин из команды Хераклес вступил в отбор удачно
18'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
18'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
16'
Ван Ойен Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Вермейж Винсент нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Брейкерс Тим из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает неудачный навес.
14'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
13'
Дросте Вут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
13'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
13'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
11'
Ван Полен Брам пробует нанести удар издали, но Кастро Брам держит все под контролем
10'
Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
10'
Вермейж Винсент нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
Баас Роланд из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
Кастро Брам взял и забрал мяч на выходе
Угловой
9'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
9'
Брейкерс Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле забрасывает мяч в штрафную.
8'
Ван Ойен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
8'
Вермейж Винсент предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
7'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
7'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
6'
Ван Ойен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Деккер Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Кювас Брандлей из команды Хераклес подал угловой справа.
5'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
3'
Philippe Sandler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Баас Роланд из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
2'
Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой справа.
2'
Деккер Рик мяч отрикошетил от ворот
1'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
1'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хераклес". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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