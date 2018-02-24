Стадион: Полман Зрители: 9031
2:1
Конец матча
1:0
42' ГолПетерсон Кристофер
1:1
50' ГолПажишек Пётр
2:1
62' ГолВермейж Винсент
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Мениг Квинси мяч отрикошетил от ворот
94'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
94'
Ван Ойен Петер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
93'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
92'
Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
92'
92'
Кастро Брам отбил мяч на угловой после удара Ондан Терелл из штрафной площади.
92'
Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле направляет мяч в штрафную площадку, но Кастро Брам выбегает и ловит мяч
92'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
91'
Отличные скиллы показывает Ондан Терелл, обводя своих соперников
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Саймак Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
90'
Судья сигнализирует, что Монтейро Гамиро из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Philippe Sandler
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
89'
89'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
88'
88'
ШАНС! Монтейро Гамиро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
87'
87'
Тактическая замена. Вермейж Винсент уходит с поля и его заменяет Гладон Пол
87'
ШАНС! Мениг Квинси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает пас партнеру.
87'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
86'
86'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Philippe Sandler из команды ПЕК Зволле.
86'
Бур Дьедерик не дал случится голу! Кювас Брандлей должен был забивать, но Бур Дьедерик сделал отличный сейв
86'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Кювас Брандлей и Монтейро Гамиро из команды Хераклес.
85'
Пажишек Пётр нанес удар головой, но Кастро Брам спокойно отбил мяч.
85'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
84'
84'
83'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
83'
83'
82'
Монтейро Гамиро нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Плохо сыграл Деккер Рик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
82'
82'
82'
Тактическая замена. Мохтар Юнес уходит с поля и его заменяет Мениг Квинси
81'
Опасность предотвращена - Деккер Рик из команды ПЕК Зволле вступил в отбор удачно
81'
Вермейж Винсент из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
81'
81'
Ондан Терелл из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.
80'
ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля
80'
79'
ПЕК Зволле делает атакующую замену. Эхизибуэ Кингсли ушел с поля, а Ондан Терелл вышел в подмогу атаке.
79'
Тактическая замена. Эхизибуэ Кингсли уходит с поля и его заменяет Ондан Терелл
79'
Дарри Браим не смог попасть в створ ударом издали
79'
Томас Райян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Кювас Брандлей нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
76'
Дарри Браим из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
75'
Лигеон Рубен из команды ПЕК Зволле направляет мяч в штрафную площадку, но Кастро Брам выбегает и ловит мяч
75'
Лигеон Рубен из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
74'
74'
Опасность предотвращена - Проппер Робин из команды Хераклес вступил в отбор удачно
74'
Отличные скиллы показывает Саймак Мустафа, обводя своих соперников
73'
Тактическая замена. Петерсон Кристофер уходит с поля и его заменяет Дарри Браим
73'
Тактическая замена. Nicolas Freire уходит с поля и его заменяет Лигеон Рубен
72'
Philippe Sandler на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Sebastian Jakubiak выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
71'
Эхизибуэ Кингсли нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Кастро Брам не дал случится голу! Пажишек Пётр должен был забивать, но Кастро Брам сделал отличный сейв
71'
Дросте Вут ошибается в защите.
71'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает передачу одноклубнику.
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
Опасность предотвращена - Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле вступил в отбор удачно
68'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
68'
67'
Мохтар Юнес нанес удар, мяч был парирован, но Кастро Брам не удержал его в руках.
67'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
66'
66'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
66'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Брейкерс Тим из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
65'
Ван Ойен Петер наказан за толчок Томас Райян
65'
Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Хорошую попытку сделал Ван Ойен Петер. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Отличные скиллы показывает Ван Ойен Петер, обводя своих соперников
64'
Судья сигнализирует, что Вермейж Винсент из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Philippe Sandler
62'
Петерсон Кристофер сделал результативную передачу.
62'
Г О О О О Л - Вермейж Винсент изменил счет на табло!
62'
62'
О, нет. Из многообещающей позиции Петерсон Кристофер из команды Хераклес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
59'
59'
Петерсон Кристофер не смог попасть в створ ударом издали
59'
Отличные скиллы показывает Петерсон Кристофер, обводя своих соперников
58'
58'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле делает навес прямо в штрафную.
58'
58'
Брейкерс Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Хорошую попытку сделал Мохтар Юнес. Удар в створ, но вратарь начеку
57'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Намли Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле разыграл угловой с правого угла.
55'
Хороший удар издали нанес Мохтар Юнес, но отличный сейв сделал Кастро Брам. Угловой.
55'
55'
Ван Полен Брам из команды ПЕК Зволле делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
55'
Эхизибуэ Кингсли выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
54'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
54'
54'
ШАНС! Эхизибуэ Кингсли нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
53'
53'
Sebastian Jakubiak не смог попасть в створ ударом издали
53'
53'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
53'
53'
Ван Полен Брам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
52'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
52'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Петерсон Кристофер попал в створ после удара через себя.
51'
51'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
50'
Отличный командный гол!
50'
Намли Юнес сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Пажишек Пётр изменил счет на табло!
50'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 9031 болельщиков
49'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
49'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
48'
Намли Юнес наказан за толчок Баас Роланд
48'
48'
48'
Бур Дьедерик отбил мяч на угловой после удара Кювас Брандлей из штрафной площади.
47'
Вермейж Винсент из команды Хераклес делает пас партнеру.
47'
Плохо сыграл Nicolas Freire - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
47'
Ван Ойен Петер из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
46'
Судья сигнализирует, что Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле поставил подножку. Пострадал Петерсон Кристофер
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Близко! Кювас Брандлей нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
44'
44'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
44'
44'
44'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
43'
Ван Ойен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Судья сигнализирует, что Монтейро Гамиро из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Ван Полен Брам
43'
42'
Кювас Брандлей сделал результативную передачу.
42'
ГО-О-О-О-ОЛ! Петерсон Кристофер из клуба "Хераклес" отправил мяч головой в ворота.
42'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает отличный кросс...
41'
41'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
41'
41'
40'
40'
Деккер Рик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
40'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
38'
38'
Дросте Вут из команды Хераклес отдал передачу, которая была заблокирована.
38'
Вермейж Винсент имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
38'
Кювас Брандлей нанес удар издали, а Бур Дьедерик отбил его обратно в игру!
38'
37'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
37'
О, нет. Из многообещающей позиции Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
37'
Плохо сыграл Проппер Робин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
36'
Дросте Вут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
36'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
35'
Судья сигнализирует, что Ван Ойен Петер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Томас Райян
33'
Намли Юнес пробует нанести удар издали, но Кастро Брам держит все под контролем
33'
33'
33'
Деккер Рик из команды ПЕК Зволле отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле делает отличный кросс...
32'
Судья сигнализирует, что Монтейро Гамиро из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Саймак Мустафа
31'
31'
Шанс! Проппер Робин из команды Хераклес пробил головой, но мимо
31'
31'
Вермейж Винсент нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Ван Ойен Петер выбил мяч подальше от ворот.
30'
Безумный фол. Пажишек Пётр грубо играет против соперника. Пострадал Sebastian Jakubiak
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Саймак Мустафа из команды ПЕК Зволле в офсайде
29'
29'
29'
Вермейж Винсент из команды Хераклес в офсайде
28'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...
28'
28'
27'
Баас Роланд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
26'
Намли Юнес нанес удар чуть мимо. Близко!
26'
Намли Юнес из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
25'
24'
Петерсон Кристофер из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
24'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
23'
Деккер Рик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
Плохо сыграл Баас Роланд - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
23'
23'
22'
Проппер Робин из команды Хераклес не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
22'
Кювас Брандлей навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле играет слишком грубо. Кювас Брандлей оказался на газоне.
21'
21'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Кювас Брандлей и попал в перекладину!
21'
Кювас Брандлей из команды Хераклес идет с мячом вперед на обострение...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
19'
18'
18'
Опасность предотвращена - Проппер Робин из команды Хераклес вступил в отбор удачно
18'
Отличные скиллы показывает Намли Юнес, обводя своих соперников
18'
Игрок клуба "ПЕК Зволле" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Матч возобновится спорным мячом
16'
Ван Ойен Петер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
16'
Вермейж Винсент нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Монтейро Гамиро из команды Хераклес делает неудачный навес.
14'
14'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
13'
Дросте Вут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
О, нет. Из многообещающей позиции Пажишек Пётр из команды ПЕК Зволле наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
13'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
13'
Кювас Брандлей из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Отличные скиллы показывает Кювас Брандлей, обводя своих соперников
11'
Ван Полен Брам пробует нанести удар издали, но Кастро Брам держит все под контролем
10'
10'
Вермейж Винсент нанес удар, но промахнулся очень сильно.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
9'
9'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле подал угловой слева.
9'
Брейкерс Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Мохтар Юнес из команды ПЕК Зволле забрасывает мяч в штрафную.
8'
Ван Ойен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Вермейж Винсент предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
7'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле идет с мячом вперед на обострение...
6'
Ван Ойен Петер нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Деккер Рик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Брейкерс Тим из команды Хераклес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 74% времени, а гости – 26%.
3'
3'
2'
2'
2'
Деккер Рик мяч отрикошетил от ворот
1'
Томас Райян из команды ПЕК Зволле отправил кросс в штрафную...
1'
Эхизибуэ Кингсли из команды ПЕК Зволле делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хераклес". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polman Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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