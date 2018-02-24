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  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 18920
Херенвен
0:1
Конец матча
Эксельсиор
0'
0:1
35' Гол
Ван Дёйнен Майк
65' Желтая карточка
Фортеш Джеффри
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
95'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
95'
Верман Хенк из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
94'
Шмидт Доке из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
94'
Удар от ворот произведет Эксельсиор

94'
Шанс! Хег Даниэль из команды Херенвен пробил головой, но мимо
94'
Шмидт Доке из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
93'
Тактическая замена. Элберс Стэнли уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
93'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
93'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
92'
Схарс Стейн из команды Херенвен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
92'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Шмидт Доке из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
92'
Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Шмидт Доке из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
90'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
89'
Тактическая замена. Брюинс Луиджи уходит с поля и его заменяет Shane O'Neill
89'
Схарс Стейн не смог попасть в створ ударом издали
89'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Михайлович Неманья
87'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Гучаннеджад Реза из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
86'
Верман Хенк из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
86'
Хег Даниэль из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
86'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
85'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
85'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
84'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
84'
Брюинс Луиджи возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Схарс Стейн из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
84'
Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Травма, повреждение
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Брюинс Луиджи получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
83'
Брюинс Луиджи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
82'
Эдегор Мартин нанес удар, мяч был парирован, но Тео Звартед не удержал его в руках.
82'
Отличные скиллы показывает Эдегор Мартин, обводя своих соперников
82'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает пас партнеру.
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Михайлович Неманья из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Элберс Стэнли
81'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
81'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
Удар от ворот произведет Херенвен
80'
ШАНС! Ван Дёйнен Майк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
80'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
79'
Верман Хенк наказан за толчок Фас Ваут
Офсайд
79'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
79'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Угловой
78'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
78'
Тео Звартед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
78'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
78'
Карами Халид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
77'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
77'
Верман Хенк из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
Шмидт Доке из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
77'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
76'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
76'
Шанс! Верман Хенк из команды Херенвен пробил головой, но мимо
Угловой
76'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой справа.
76'
Тактическая замена. Вауденберг Лукас уходит с поля и его заменяет Михайлович Неманья
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Хороший удар издали нанес Эдегор Мартин, но отличный сейв сделал Тео Звартед. Угловой.
75'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
74'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
74'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Шмидт Доке из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
74'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
74'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Гучаннеджад Реза
73'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
73'
Шмидт Доке из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
73'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
72'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
72'
Удар от ворот произведет Херенвен
71'
Тактическая замена. Влап Михел уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
71'
Шанс! Колвейк Райан из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
Угловой
71'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
71'
Хансен Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Угловой
70'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
70'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Отличные скиллы показывает Ван Дёйнен Майк, обводя своих соперников
70'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Отличные скиллы показывает Ван Дёйнен Майк, обводя своих соперников
69'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
69'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
68'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
68'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
67'
Элберс Стэнли наказан за толчок Хег Даниэль
67'
Хорошую попытку сделал Зенели Арбер. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
65'
Фортеш Джеффри получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Фортеш Джеффри коснулся мяча рукой.
65'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает передачу одноклубнику.
Угловой
65'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
65'
Брюинс Луиджи мяч отрикошетил от ворот
64'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Гарсия Леви
63'
Шанс! Хег Даниэль из команды Херенвен пробил головой, но мимо
63'
Схарс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Фас Ваут из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Верман Хенк
61'
Тео Звартед взял и забрал мяч на выходе
Угловой
61'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
61'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Тео Звартед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
60'
Верман Хенк из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Отличные скиллы показывает Верман Хенк, обводя своих соперников
60'
Верман Хенк пробует нанести удар издали, но Тео Звартед держит все под контролем
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
60'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Верман Хенк из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Эдегор Мартин из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
58'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хег Даниэль и попал в каркас ворот!
Угловой
58'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
58'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Удар от ворот произведет Херенвен
57'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 18920 болельщиков
57'
Выглядело как неплохой момент. Верман Хенк из команды Херенвен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
57'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
57'
Шмидт Доке из команды Херенвен навешивает в штрафную с рикошетом.
56'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Схарс Стейн из команды Херенвен навешивает в штрафную с рикошетом.
56'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Шмидт Доке из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
54'
Вауденберг Лукас наказан за толчок Элберс Стэнли
54'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
54'
Матей Юрген нанес удар головой, но Хансен Мартин спокойно отбил мяч.
Угловой
54'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
Фол, нарушение
53'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен играет слишком грубо. Ван Дёйнен Майк оказался на газоне.
52'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
52'
Шмидт Доке из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
51'
Тактическая замена. Торсби Мортен уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
51'
Шмидт Доке из команды Херенвен делает неудачный навес.
50'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
50'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
49'
Kik Pierie нанес удар головой, но Тео Звартед перевел мяч на угловой!
Угловой
49'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
49'
Шмидт Доке из команды Херенвен навешивает в штрафную с рикошетом.
48'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
47'
Отличный пас сделал Торсби Мортен из команды Херенвен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Зенели Арбер пробил со штрафного прямо в стенку
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Влап Михел
44'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
43'
Торсби Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
43'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой слева.
43'
Должен был быть гол! Гучаннеджад Реза имел отличный шанс, но Тео Звартед не дал голу состоятся!
43'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Фортеш Джеффри выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Шмидт Доке из команды Херенвен навешивает в штрафную с рикошетом.
42'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
42'
ШАНС! Зенели Арбер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Шмидт Доке из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Офсайд
41'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
40'
Удар от ворот произведет Херенвен
40'
ШАНС! Файк Хишам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Файк Хишам нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Эдегор Мартин из команды Херенвен подал угловой справа.
39'
Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Торсби Мортен из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
37'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
35'
Мессауд Али сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Ван Дёйнен Майк изменил счет на табло!
35'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
35'
Файк Хишам из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Вауденберг Лукас ошибается в защите.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Шмидт Доке из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
34'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Шмидт Доке из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
34'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Шмидт Доке из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
33'
Влап Михел из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Шмидт Доке из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
32'
Ван Дёйнен Майк возвращается на поле, всё в порядке.
31'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Дёйнен Майк получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
30'
Ван Дёйнен Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
ШАНС! Колвейк Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор находит одноклубника четким пасом пяткой.
29'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
29'
Близко! Торсби Мортен нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
28'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Эдегор Мартин из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
28'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Kik Pierie из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Файк Хишам
27'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
26'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
26'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
26'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Схарс Стейн
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
25'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает неудачный навес.
24'
Фас Ваут выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Шмидт Доке из команды Херенвен навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
Удар от ворот произведет Херенвен
23'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
23'
Торсби Мортен коснулся мяча рукой.
23'
Игра в одни ворота сейчас. Херенвен доминирует и владеет мячом
23'
Игрок клуба "Эксельсиор" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
21'
Зенели Арбер нанес удар чуть мимо. Близко!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Схарс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Фас Ваут наказан за толчок Гучаннеджад Реза
19'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
19'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
19'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
18'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
17'
Матей Юрген из команды Эксельсиор в офсайде
17'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
17'
Торсби Мортен наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
16'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
16'
Отличный пас сделал Шмидт Доке из команды Херенвен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
15'
Фортеш Джеффри пробует нанести удар издали, но Хансен Мартин держит все под контролем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
Влап Михел пробует нанести удар издали, но Тео Звартед держит все под контролем
12'
Матей Юрген выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
9'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Гучаннеджад Реза нанес удар в каркас ворот!
9'
Схарс Стейн разрезает оборону соперника отличным пасом
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Файк Хишам
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
Фол, нарушение
5'
Хег Даниэль наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
5'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Схарс Стейн
3'
Удар от ворот произведет Эксельсиор
3'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
3'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
3'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Удар от ворот произведет Херенвен
1'
Колвейк Райан не смог попасть в створ ударом издали
1'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Зенели Арбер нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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