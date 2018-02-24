Стадион: Абе Ленстра Зрители: 18920
0:1
Конец матча
0:1
35' ГолВан Дёйнен Майк
65' Желтая карточкаФортеш Джеффри
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
95'
95'
Верман Хенк из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
94'
94'
94'
Шанс! Хег Даниэль из команды Херенвен пробил головой, но мимо
94'
93'
Тактическая замена. Элберс Стэнли уходит с поля и его заменяет Аноур Хадоуир
93'
93'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
93'
92'
Схарс Стейн из команды Херенвен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
92'
92'
92'
92'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Файк Хишам из команды Эксельсиор разыграл угловой с левого угла.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
90'
89'
Тактическая замена. Брюинс Луиджи уходит с поля и его заменяет Shane O'Neill
89'
Схарс Стейн не смог попасть в створ ударом издали
89'
89'
88'
88'
88'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья сигнализирует, что Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Михайлович Неманья
87'
87'
Судья сигнализирует, что Гучаннеджад Реза из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Колвейк Райан
86'
Верман Хенк из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
86'
Хег Даниэль из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
86'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
85'
85'
85'
85'
84'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
84'
Брюинс Луиджи возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Схарс Стейн из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
84'
83'
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Брюинс Луиджи получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Брюинс Луиджи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
82'
82'
Эдегор Мартин нанес удар, мяч был парирован, но Тео Звартед не удержал его в руках.
82'
Отличные скиллы показывает Эдегор Мартин, обводя своих соперников
82'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен делает пас партнеру.
81'
Судья сигнализирует, что Михайлович Неманья из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Элберс Стэнли
81'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
80'
80'
ШАНС! Ван Дёйнен Майк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
80'
Гарсия Леви из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
80'
79'
Верман Хенк наказан за толчок Фас Ваут
79'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор в офсайде
79'
78'
78'
Тео Звартед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
78'
Карами Халид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
77'
77'
77'
Верман Хенк из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
77'
77'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
76'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
76'
76'
Шанс! Верман Хенк из команды Херенвен пробил головой, но мимо
76'
Зенели Арбер из команды Херенвен подал угловой справа.
76'
Тактическая замена. Вауденберг Лукас уходит с поля и его заменяет Михайлович Неманья
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
75'
Хороший удар издали нанес Эдегор Мартин, но отличный сейв сделал Тео Звартед. Угловой.
75'
75'
74'
74'
74'
Брюинс Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
Зенели Арбер из команды Херенвен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
74'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
73'
Судья сигнализирует, что Брюинс Луиджи из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Гучаннеджад Реза
73'
73'
73'
72'
72'
72'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
72'
71'
Тактическая замена. Влап Михел уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
71'
Шанс! Колвейк Райан из команды Эксельсиор пробил головой, но мимо
71'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
71'
Хансен Мартин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
70'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой слева.
70'
Ван Дёйнен Майк нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Отличные скиллы показывает Ван Дёйнен Майк, обводя своих соперников
70'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Отличные скиллы показывает Ван Дёйнен Майк, обводя своих соперников
69'
69'
68'
68'
68'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Элберс Стэнли наказан за толчок Хег Даниэль
67'
Хорошую попытку сделал Зенели Арбер. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
65'
Фортеш Джеффри получил желтую карточку от судьи
65'
Фортеш Джеффри коснулся мяча рукой.
65'
Матей Юрген из команды Эксельсиор делает передачу одноклубнику.
65'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
65'
Брюинс Луиджи мяч отрикошетил от ворот
64'
63'
Тактическая замена. Мессауд Али уходит с поля и его заменяет Гарсия Леви
63'
Шанс! Хег Даниэль из команды Херенвен пробил головой, но мимо
63'
Схарс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Судья сигнализирует, что Фас Ваут из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Верман Хенк
61'
61'
61'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
61'
60'
Верман Хенк из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Отличные скиллы показывает Верман Хенк, обводя своих соперников
60'
Верман Хенк пробует нанести удар издали, но Тео Звартед держит все под контролем
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
60'
59'
Верман Хенк из команды Херенвен делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Эдегор Мартин из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
59'
59'
58'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Хег Даниэль и попал в каркас ворот!
58'
58'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
57'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 18920 болельщиков
57'
Выглядело как неплохой момент. Верман Хенк из команды Херенвен закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
57'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает передачу одноклубнику.
57'
56'
56'
56'
Схарс Стейн из команды Херенвен навешивает в штрафную с рикошетом.
56'
Зенели Арбер из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Карами Халид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
54'
Вауденберг Лукас наказан за толчок Элберс Стэнли
54'
54'
54'
Матей Юрген нанес удар головой, но Хансен Мартин спокойно отбил мяч.
54'
Файк Хишам из команды Эксельсиор подал угловой справа.
53'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен играет слишком грубо. Ван Дёйнен Майк оказался на газоне.
52'
52'
Шмидт Доке из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
51'
Тактическая замена. Торсби Мортен уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
51'
Шмидт Доке из команды Херенвен делает неудачный навес.
50'
50'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
50'
50'
49'
Kik Pierie нанес удар головой, но Тео Звартед перевел мяч на угловой!
49'
49'
48'
48'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
48'
Колвейк Райан из команды Эксельсиор делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
47'
Отличный пас сделал Торсби Мортен из команды Херенвен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Зенели Арбер пробил со штрафного прямо в стенку
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 69% времени, а гости – 31%.
45'
Судья сигнализирует, что Матей Юрген из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Влап Михел
44'
43'
Торсби Мортен нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
43'
Должен был быть гол! Гучаннеджад Реза имел отличный шанс, но Тео Звартед не дал голу состоятся!
43'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
43'
42'
42'
ШАНС! Зенели Арбер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
42'
41'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор в офсайде
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
40'
40'
ШАНС! Файк Хишам нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Файк Хишам нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
39'
Ван Дёйнен Майк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Фас Ваут предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Торсби Мортен из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
37'
37'
35'
Мессауд Али сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Ван Дёйнен Майк изменил счет на табло!
35'
Мессауд Али из команды Эксельсиор делает пас партнеру.
35'
Файк Хишам из команды Эксельсиор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Вауденберг Лукас ошибается в защите.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
35'
Судья сигнализирует, что Шмидт Доке из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Брюинс Луиджи
34'
Колвейк Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
34'
34'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Зенели Арбер
33'
Влап Михел из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
32'
Ван Дёйнен Майк возвращается на поле, всё в порядке.
31'
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
31'
Ох, нехорошо это выглядит. Ван Дёйнен Майк получил травму и медбригада забирает его с поля.
30'
Ван Дёйнен Майк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
30'
ШАНС! Колвейк Райан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор находит одноклубника четким пасом пяткой.
29'
29'
Близко! Торсби Мортен нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
28'
28'
28'
28'
27'
Судья сигнализирует, что Kik Pierie из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Файк Хишам
27'
Схарс Стейн из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
26'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
26'
Файк Хишам из команды Эксельсиор отправил кросс в штрафную...
26'
Фортеш Джеффри из команды Эксельсиор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Ван Дёйнен Майк
26'
Зенели Арбер нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Судья сигнализирует, что Мессауд Али из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Схарс Стейн
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
25'
Эдегор Мартин из команды Херенвен делает неудачный навес.
24'
24'
23'
23'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
23'
Торсби Мортен коснулся мяча рукой.
23'
Игра в одни ворота сейчас. Херенвен доминирует и владеет мячом
23'
21'
21'
Зенели Арбер нанес удар чуть мимо. Близко!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
20'
20'
Схарс Стейн навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Фас Ваут наказан за толчок Гучаннеджад Реза
19'
19'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
19'
Торсби Мортен из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
18'
18'
17'
Матей Юрген из команды Эксельсиор в офсайде
17'
Файк Хишам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Торсби Мортен наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
16'
16'
Отличный пас сделал Шмидт Доке из команды Херенвен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
15'
Фортеш Джеффри пробует нанести удар издали, но Хансен Мартин держит все под контролем
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
14'
Влап Михел пробует нанести удар издали, но Тео Звартед держит все под контролем
12'
12'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
9'
9'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Гучаннеджад Реза нанес удар в каркас ворот!
9'
Схарс Стейн разрезает оборону соперника отличным пасом
6'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Файк Хишам
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 81% времени, а гости – 19%.
5'
Хег Даниэль наказан за толчок Ван Дёйнен Майк
5'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Судья сигнализирует, что Ван Дёйнен Майк из команды Эксельсиор поставил подножку. Пострадал Схарс Стейн
3'
3'
Зенели Арбер не смог попасть в створ ударом издали
3'
Отличные скиллы показывает Зенели Арбер, обводя своих соперников
3'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
1'
Колвейк Райан не смог попасть в створ ударом издали
1'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Зенели Арбер нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Эксельсиор". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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