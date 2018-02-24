Стадион: Seacon Stadion - De Koel Зрители: 6168
1:0
10' ГолTorino Hunte
2:0
24' ГолТай Леннарт
2:1
29' Гол в свои воротаNils Roeseler
2:2
48' ГолМаунт Мэйсон
74' Желтая карточкаRoel Janssen
82' Желтая карточкаRalf Seuntjens
Второй тайм
93'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Ван Берген Митчелл оказался на газоне.
93'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
93'
93'
92'
Тактическая замена. Тай Леннарт уходит с поля и его заменяет Jonathan Opoku
91'
Тай Леннарт коснулся мяча рукой.
91'
Хорошую попытку сделал Ван Берген Митчелл. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
90'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло направляет мяч в штрафную площадку, но Пасвер Ремко выбегает и ловит мяч
89'
88'
88'
Хорошую попытку сделал Тай Леннарт. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Файе Лассана ошибается в защите.
87'
87'
Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
87'
Vito van Crooy не смог попасть в створ ударом издали
86'
86'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Судья сигнализирует, что Миазга Мэтт из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
85'
85'
Тактическая замена. Tristan Dekker уходит с поля и его заменяет Джеролд Промес
84'
ШАНС! Ральф Сеунтьенс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
84'
84'
84'
83'
Фор Наварон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
83'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
82'
Ральф Сеунтьенс получил желтую карточку от судьи
82'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло толкнул локтем оппонента. Это Ван дер Верфф Майкел заработал фол
82'
82'
Ван дер Верфф Майкел нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
82'
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Матч остановлен
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
80'
80'
Tristan Dekker не смог попасть в створ ударом издали
79'
Vito van Crooy нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
79'
Маунт Мэйсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
78'
78'
Брюнс Томас из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
78'
Судья сигнализирует, что Данни Пост из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Маунт Мэйсон
77'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
76'
Кастаньос Люк из команды Витесс играет слишком грубо. Нильс Реселер оказался на газоне.
75'
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
74'
Рул Янссен получил желтую карточку от судьи
74'
Безумный фол. Рул Янссен грубо играет против соперника. Пострадал Беренс Рой
74'
Кастаньос Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
73'
73'
72'
Маунт Мэйсон имел все шансы забить, но Уннерсталл Ларс сделал отличный сейв!
72'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 6168 болельщиков
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
70'
Как он промахнулся? Кастаньос Люк имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
69'
69'
Рул Янссен коснулся мяча рукой.
69'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
67'
67'
66'
65'
Кашия Гурам из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
65'
Брюнс Томас из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
64'
Тактическая замена. Torino Hunte уходит с поля и его заменяет Кастелен Ромео
63'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
62'
61'
61'
61'
Брюнс Томас из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
59'
Маунт Мэйсон нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
59'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
57'
57'
Файе Лассана из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
52'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
51'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло в офсайде
51'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
51'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
51'
50'
50'
Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Брюнс Томас пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
50'
50'
49'
Судья сигнализирует, что Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
49'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
49'
Фантастический гол, где все сам сделал Маунт Мэйсон!
48'
Г О О О О Л Маунт Мэйсон закручивает штрафной в сетку! Великолепно
47'
Tristan Dekker коснулся мяча рукой.
47'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
45'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
43'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Файе Лассана из команды Витесс играет слишком грубо. Vito van Crooy оказался на газоне.
42'
Кашия Гурам наказан за толчок Уннерсталл Ларс
42'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
42'
Данни Пост предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
42'
41'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
41'
41'
41'
Брюнс Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
39'
Ван дер Верфф Майкел наказан за толчок Vito van Crooy
39'
39'
Тай Леннарт не смог попасть в створ ударом издали
38'
38'
Маунт Мэйсон не смог попасть в створ ударом издали
38'
Рул Янссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
37'
37'
37'
37'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
36'
Кастаньос Люк из команды Витесс играет слишком грубо. Рул Янссен оказался на газоне.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
35'
Тай Леннарт не смог попасть в створ ударом издали
35'
35'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
34'
Маунт Мэйсон из команды Витесс в офсайде
34'
33'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Беренс Рой
33'
33'
Маунт Мэйсон из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
32'
32'
32'
Шанс! Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
31'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
31'
Torino Hunte мяч отрикошетил от ворот
31'
Тай Леннарт делает скидку назад вдоль ворот
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
29'
Г О О О О Л - Нильс Реселер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
29'
Брюнс Томас из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
29'
28'
28'
Беренс Рой нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Опасность предотвращена - Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло вступил в отбор удачно
27'
Отличные скиллы показывает Кастаньос Люк, обводя своих соперников
27'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
26'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
26'
26'
Шанс! Миазга Мэтт из команды Витесс пробил головой, но мимо
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Рул Янссен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
25'
25'
24'
Данни Пост сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О Л - Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло переиграл вратаря дальним ударом!
23'
Брюнс Томас из команды Витесс играет слишком грубо. Рул Янссен оказался на газоне.
22'
21'
21'
Кастаньос Люк из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
20'
Файе Лассана из команды Витесс играет слишком грубо. Тай Леннарт оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
19'
Данни Пост не смог попасть в створ ударом издали
19'
18'
Tristan Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
18'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
16'
Леманс Клинт нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
Миазга Мэтт из команды Витесс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
13'
Vito van Crooy нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Фор Наварон наказан за толчок Тай Леннарт
12'
12'
12'
Маунт Мэйсон исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
11'
Нильс Реселер наказан за толчок Кастаньос Люк
11'
Беренс Рой из команды Витесс делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Moreno Rutten сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Torino Hunte классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
10'
Опасность! Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
9'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
7'
7'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
4'
Безумный фол. Ван дер Верфф Майкел грубо играет против соперника. Пострадал Moreno Rutten
2'
Миазга Мэтт нанес удар головой, но Уннерсталл Ларс спокойно отбил мяч.
2'
1'
Маунт Мэйсон мяч отрикошетил от ворот
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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