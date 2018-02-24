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Стадион: Зрители: 6168
ВВВ-Венло
2:2
Конец матча
Витесс
0'
1:0
10' Гол
Torino Hunte
2:0
24' Гол
Тай Леннарт
2:1
29' Гол в свои ворота
Nils Roeseler
2:2
48' Гол
Маунт Мэйсон
74' Желтая карточка
Roel Janssen
82' Желтая карточка
Ralf Seuntjens
90'+3
Второй тайм
Фол, нарушение
93'
Данни Пост из команды ВВВ-Венло играет слишком грубо. Ван Берген Митчелл оказался на газоне.
93'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
93'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92'
Тактическая замена. Тай Леннарт уходит с поля и его заменяет Jonathan Opoku
Фол, нарушение
91'
Тай Леннарт коснулся мяча рукой.
91'
Хорошую попытку сделал Ван Берген Митчелл. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Ван Берген Митчелл из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
90'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло направляет мяч в штрафную площадку, но Пасвер Ремко выбегает и ловит мяч
89'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
88'
Хорошую попытку сделал Тай Леннарт. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Файе Лассана ошибается в защите.
87'
Удар от ворот произведет Витесс
87'
Тактическая замена. Брюнс Томас уходит с поля и его заменяет Ван Берген Митчелл
87'
Vito van Crooy не смог попасть в створ ударом издали
86'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Миазга Мэтт из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Кастелен Ромео
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
85'
Удар от ворот произведет Витесс
85'
Тактическая замена. Tristan Dekker уходит с поля и его заменяет Джеролд Промес
84'
ШАНС! Ральф Сеунтьенс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Кастелен Ромео из команды ВВВ-Венло сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
84'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
83'
Фор Наварон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
83'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
82'
Ральф Сеунтьенс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло толкнул локтем оппонента. Это Ван дер Верфф Майкел заработал фол
82'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
82'
Ван дер Верфф Майкел нанес удар, но промахнулся очень сильно.
82'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Брюнс Томас из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
81'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
81'
Матч остановлен
80'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
80'
Удар от ворот произведет Витесс
80'
Tristan Dekker не смог попасть в створ ударом издали
79'
Vito van Crooy нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
79'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
79'
Маунт Мэйсон предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
78'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Брюнс Томас из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
78'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Данни Пост из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Маунт Мэйсон
77'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
76'
Кастаньос Люк из команды Витесс играет слишком грубо. Нильс Реселер оказался на газоне.
75'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
Желтая карточка
74'
Рул Янссен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
74'
Безумный фол. Рул Янссен грубо играет против соперника. Пострадал Беренс Рой
74'
Кастаньос Люк нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
73'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
72'
Маунт Мэйсон имел все шансы забить, но Уннерсталл Ларс сделал отличный сейв!
72'
Фор Наварон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
71'
Сегодняшная посещаемость составляет 6168 болельщиков
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
70'
Как он промахнулся? Кастаньос Люк имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
69'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Рул Янссен коснулся мяча рукой.
69'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Брюнс Томас из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
66'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Кашия Гурам из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
65'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
65'
Брюнс Томас из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
64'
Тактическая замена. Torino Hunte уходит с поля и его заменяет Кастелен Ромео
63'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
Угловой
61'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
61'
Брюнс Томас из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
61'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 36% времени, а гости – 64%.
59'
Маунт Мэйсон нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
57'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Файе Лассана из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
52'
Ральф Сеунтьенс из команды ВВВ-Венло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
51'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло в офсайде
51'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
51'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
51'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
50'
Маунт Мэйсон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Tristan Dekker из команды ВВВ-Венло опасно и грубо сыграл. Брюнс Томас пострадал.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
50'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Брюнс Томас из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Брюнс Томас
49'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
49'
Фантастический гол, где все сам сделал Маунт Мэйсон!
Описание гола
48'
Г О О О О Л Маунт Мэйсон закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
47'
Tristan Dekker коснулся мяча рукой.
47'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Брюнс Томас из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
45'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
45'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
43'
Миазга Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Леманс Клинт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Файе Лассана из команды Витесс играет слишком грубо. Vito van Crooy оказался на газоне.
Фол, нарушение
42'
Кашия Гурам наказан за толчок Уннерсталл Ларс
42'
Уннерсталл Ларс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
42'
Данни Пост предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Брюнс Томас из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
42'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
41'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
41'
Брюнс Томас нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Фол, нарушение
39'
Ван дер Верфф Майкел наказан за толчок Vito van Crooy
39'
Удар от ворот произведет Витесс
39'
Тай Леннарт не смог попасть в створ ударом издали
38'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
38'
Маунт Мэйсон не смог попасть в створ ударом издали
38'
Рул Янссен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
37'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
37'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Беренс Рой из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
36'
Кастаньос Люк из команды Витесс играет слишком грубо. Рул Янссен оказался на газоне.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
35'
Удар от ворот произведет Витесс
35'
Тай Леннарт не смог попасть в створ ударом издали
35'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Маунт Мэйсон из команды Витесс в офсайде
34'
Дабо Фанкати из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Рул Янссен из команды ВВВ-Венло поставил подножку. Пострадал Беренс Рой
33'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
33'
Маунт Мэйсон из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.
32'
Удар от ворот произведет Витесс
32'
Удар от ворот произведет Витесс
32'
Шанс! Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло пробил головой, но мимо
Угловой
31'
Леманс Клинт из команды ВВВ-Венло подал угловой слева.
31'
Torino Hunte мяч отрикошетил от ворот
31'
Тай Леннарт делает скидку назад вдоль ворот
31'
Игроки ФК "ВВВ-Венло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Нильс Реселер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
29'
Брюнс Томас из команды Витесс делает навес прямо в штрафную.
29'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Беренс Рой нанес удар, но тот был заблокирован.
27'
Опасность предотвращена - Нильс Реселер из команды ВВВ-Венло вступил в отбор удачно
27'
Отличные скиллы показывает Кастаньос Люк, обводя своих соперников
27'
Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
26'
Vito van Crooy из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
26'
Шанс! Миазга Мэтт из команды Витесс пробил головой, но мимо
Угловой
26'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
25'
Рул Янссен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
25'
Маунт Мэйсон из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
25'
Данни Пост выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Брюнс Томас из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
24'
Данни Пост сделал результативную передачу.
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Тай Леннарт из команды ВВВ-Венло переиграл вратаря дальним ударом!
Фол, нарушение
23'
Брюнс Томас из команды Витесс играет слишком грубо. Рул Янссен оказался на газоне.
22'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
21'
Кастаньос Люк из команды Витесс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
20'
Файе Лассана из команды Витесс играет слишком грубо. Тай Леннарт оказался на газоне.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
20'
Удар от ворот произведет Витесс
19'
Данни Пост не смог попасть в створ ударом издали
19'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Tristan Dekker выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой слева.
18'
Маунт Мэйсон из команды Витесс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Игрок клуба "Витесс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Леманс Клинт нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Игрок клуба "ВВВ-Венло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Миазга Мэтт из команды Витесс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
16'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
15'
Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе
15'
Файе Лассана из команды Витесс отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
15'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
13'
Vito van Crooy нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
13'
Фор Наварон наказан за толчок Тай Леннарт
12'
Нильс Реселер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
12'
Маунт Мэйсон исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Фол, нарушение
11'
Нильс Реселер наказан за толчок Кастаньос Люк
11'
Беренс Рой из команды Витесс делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
Moreno Rutten сделал результативную передачу.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Torino Hunte классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
10'
Опасность! Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
9'
Moreno Rutten из команды ВВВ-Венло идет с мячом вперед на обострение...
7'
Кашия Гурам выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Рул Янссен из команды ВВВ-Венло отправил кросс в штрафную...
6'
Удар от ворот произведет ВВВ-Венло
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
5'
Удар от ворот произведет Витесс
Фол, нарушение
4'
Безумный фол. Ван дер Верфф Майкел грубо играет против соперника. Пострадал Moreno Rutten
2'
Миазга Мэтт нанес удар головой, но Уннерсталл Ларс спокойно отбил мяч.
Угловой
2'
Маунт Мэйсон из команды Витесс подал угловой справа.
1'
Маунт Мэйсон мяч отрикошетил от ворот
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "ВВВ-Венло". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Seacon Stadion - De Koel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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