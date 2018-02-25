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Стадион: Зрители: 52822
Аякс
0:0
Конец матча
АДО Ден Хааг
0'
37' Желтая карточка
Nicolas Tagliafico
38' Желтая карточка
Онана Андре
38' Желтая карточка
Trevor David
57' Желтая карточка
Бёгелсдейк Том
82' Желтая карточка
Эйтинг Карел
87' Желтая карточка
Йонсен Бьорн
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
94'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
93'
Нерес Давид завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

93'
Юнес Амин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
93'
Зиеш Хаким нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
92'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
89'
Тактическая замена. Абденассер Кайати уходит с поля и его заменяет Гортер Донни
Офсайд
89'
Нерес Давид из команды Аякс в офсайде
89'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
89'
Зиеш Хаким отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
Желтая карточка
87'
Йонсен Бьорн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
87'
Судья свистит. Йонсен Бьорн атаковал сзади соперника. Это Де Йонг Френки заработал своей команде штрафной
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
87'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
87'
Юнес Амин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
87'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
86'
Баккер Данни нарушил правила.
86'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
86'
Юнес Амин из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Тактическая замена. Клюйверт Джастин уходит с поля и его заменяет Юнес Амин
85'
Тактическая замена. Эйтинг Карел уходит с поля и его заменяет Де Вит Дани
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
83'
Баккер Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
82'
Эйтинг Карел получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Эйтинг Карел из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Баккер Данни пострадал.
82'
Йонсен Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
81'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
80'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг направляет мяч в штрафную площадку, но Онана Андре выбегает и ловит мяч
80'
Николас Талиафико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
80'
Судья свистит. Вельтман Йоел атаковал сзади соперника. Это Дюплан Эдуар заработал своей команде штрафной
79'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
79'
ШАНС! Нерес Давид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
77'
Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Дюплан Эдуар
76'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
76'
Удар от ворот произведет Аякс
76'
Тактическая замена. Де Йонг Сим уходит с поля и его заменяет Кассьерра Матео
76'
Фалкенбург Эрик не смог попасть в створ ударом издали
74'
Де Йонг Сим из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
74'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
74'
Хороший удар издали нанес Де Йонг Френки, но отличный сейв сделал Цвинкелс Роберт. Угловой.
73'
Николас Талиафико нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Цвинкелс Роберт не дал случится голу! Нерес Давид должен был забивать, но Цвинкелс Роберт сделал отличный сейв
73'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Нерес Давид и Ван де Бек Донни из команды Аякс.
72'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Зиеш Хаким пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
71'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
70'
ШАНС! Зиеш Хаким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
70'
Клюйверт Джастин из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
70'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
70'
Де Йонг Френки не смог попасть в створ ударом издали
69'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Эбюэхи Тайронн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Цвинкелс Роберт не дал случится голу! Нерес Давид должен был забивать, но Цвинкелс Роберт сделал отличный сейв
68'
Де Йонг Сим из команды Аякс делает пас партнеру.
67'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
67'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает неудачный навес.
67'
ШТАНГА! Пробил головой Де Йонг Френки прямо в каркас ворот!
66'
Ван де Бек Донни из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ван де Бек Донни
65'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
65'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 52822 болельщиков
64'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
Угловой
64'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой слева.
64'
Клюйверт Джастин мяч отрикошетил от ворот
63'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
63'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает неудачный навес.
63'
Хорошую попытку сделал Йонсен Бьорн. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
63'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
62'
Опасность предотвращена - Серж Канон из команды АДО Ден Хааг вступил в отбор удачно
62'
Нерес Давид из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
62'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
61'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
Удар от ворот произведет Аякс
60'
Абденассер Кайати не смог попасть в створ ударом издали
60'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
60'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
59'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
58'
Зиеш Хаким пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
58'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
57'
Бёгелсдейк Том получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
57'
Безумный фол. Бёгелсдейк Том грубо играет против соперника. Пострадал Нерес Давид
57'
Хорошую попытку сделал Клюйверт Джастин. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
56'
Бёгелсдейк Том нарушает правила. Нерес Давид пострадал
55'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
52'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг в офсайде
52'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
52'
Судья свистит. Зиеш Хаким атаковал сзади соперника. Это Хой Элсон заработал своей команде штрафной
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
51'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
51'
Шанс! Де Йонг Френки из команды Аякс пробил головой, но мимо
51'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
49'
ШАНС! Зиеш Хаким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
48'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
47'
Де Лихт Маттайс не смог попасть в створ ударом издали
47'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Trevor David уходит с поля и его заменяет Хой Элсон
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
47'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Йонсен Бьорн коснулся мяча рукой.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Клюйверт Джастин нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Де Йонг Френки из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Вельтман Йоел из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
43'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Ван де Бек Донни наказан за толчок Мейерс Арон
42'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
41'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Николас Талиафико из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
39'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
38'
Trevor David получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
38'
Онана Андре получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
37'
Николас Талиафико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
36'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
36'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
34'
Клюйверт Джастин пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт ловит мяч
34'
Эйтинг Карел из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
33'
Иммерс Лекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
32'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
31'
Иммерс Лекс наказан за толчок Николас Талиафико
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
31'
Николас Талиафико наказан за толчок Trevor David
30'
Удар от ворот произведет Аякс
30'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Назначен штрафной. Пострадал Trevor David, его свалил Николас Талиафико.
28'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
28'
Зиеш Хаким навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Вельтман Йоел
27'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Де Лихт Маттайс пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Хорошую попытку сделал Нерес Давид. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
23'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
22'
Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
22'
Де Йонг Френки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Николас Талиафико из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Trevor David
21'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
20'
Бёгелсдейк Том получает жёлтую карточку за толчок соперника.
20'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Де Йонг Френки наказан за толчок Йонсен Бьорн
19'
Цвинкелс Роберт взял и забрал мяч на выходе
19'
Вельтман Йоел из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
18'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
15'
Удар от ворот произведет Аякс
15'
Абденассер Кайати навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Ван де Бек Донни из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Иммерс Лекс пострадал.
14'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
14'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
13'
Нерес Давид из команды Аякс сыграл в стеночку, но там вратарь перехватил.
12'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Офсайд
12'
Ван де Бек Донни из команды Аякс в офсайде
12'
Клюйверт Джастин пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
Офсайд
10'
Де Йонг Сим из команды Аякс в офсайде
10'
Игрок клуба "АДО Ден Хааг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
Офсайд
9'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг в офсайде
6'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
6'
Серж Канон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Офсайд
5'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг в офсайде
5'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Бёгелсдейк Том выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Зиеш Хаким из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Аякс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет АДО Ден Хааг
2'
ШАНС! Николас Талиафико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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