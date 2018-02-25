Стадион: Йохан Кройф Арена Зрители: 52822
0:0
Конец матча
37' Желтая карточкаNicolas Tagliafico
38' Желтая карточкаОнана Андре
38' Желтая карточкаTrevor David
57' Желтая карточкаБёгелсдейк Том
82' Желтая карточкаЭйтинг Карел
87' Желтая карточкаЙонсен Бьорн
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
94'
94'
93'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
93'
Нерес Давид завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
93'
Зиеш Хаким нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
92'
Юнес Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
89'
Тактическая замена. Абденассер Кайати уходит с поля и его заменяет Гортер Донни
89'
Нерес Давид из команды Аякс в офсайде
89'
89'
89'
Зиеш Хаким отправляет мяч отличным ударом со штрафного в штангу. Не повезло.
87'
Йонсен Бьорн получил желтую карточку от судьи
87'
Судья свистит. Йонсен Бьорн атаковал сзади соперника. Это Де Йонг Френки заработал своей команде штрафной
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
87'
87'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
86'
Баккер Данни нарушил правила.
86'
Йонсен Бьорн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
85'
Тактическая замена. Клюйверт Джастин уходит с поля и его заменяет Юнес Амин
85'
Тактическая замена. Эйтинг Карел уходит с поля и его заменяет Де Вит Дани
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Баккер Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Эйтинг Карел получил желтую карточку от судьи
82'
Эйтинг Карел из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Баккер Данни пострадал.
82'
Йонсен Бьорн нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
81'
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
80'
Йонсен Бьорн из команды АДО Ден Хааг направляет мяч в штрафную площадку, но Онана Андре выбегает и ловит мяч
80'
Николас Талиафико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
80'
Судья свистит. Вельтман Йоел атаковал сзади соперника. Это Дюплан Эдуар заработал своей команде штрафной
79'
79'
ШАНС! Нерес Давид нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
77'
77'
Тактическая замена. Фалкенбург Эрик уходит с поля и его заменяет Дюплан Эдуар
76'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
76'
76'
Тактическая замена. Де Йонг Сим уходит с поля и его заменяет Кассьерра Матео
76'
Фалкенбург Эрик не смог попасть в створ ударом издали
74'
Де Йонг Сим из команды Аякс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
74'
Зиеш Хаким из команды Аякс подал угловой справа.
74'
Хороший удар издали нанес Де Йонг Френки, но отличный сейв сделал Цвинкелс Роберт. Угловой.
73'
Николас Талиафико нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Цвинкелс Роберт не дал случится голу! Нерес Давид должен был забивать, но Цвинкелс Роберт сделал отличный сейв
73'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Нерес Давид и Ван де Бек Донни из команды Аякс.
72'
71'
Зиеш Хаким пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
71'
70'
ШАНС! Зиеш Хаким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
70'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес прямо в штрафную.
70'
Клюйверт Джастин из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
70'
70'
Де Йонг Френки не смог попасть в створ ударом издали
69'
69'
69'
Эбюэхи Тайронн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Зиеш Хаким из команды Аякс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Цвинкелс Роберт не дал случится голу! Нерес Давид должен был забивать, но Цвинкелс Роберт сделал отличный сейв
68'
Де Йонг Сим из команды Аякс делает пас партнеру.
67'
67'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает неудачный навес.
67'
ШТАНГА! Пробил головой Де Йонг Френки прямо в каркас ворот!
66'
Ван де Бек Донни из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
66'
Судья сигнализирует, что Иммерс Лекс из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Ван де Бек Донни
65'
Де Лихт Маттайс из команды Аякс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
65'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
65'
Сегодняшная посещаемость составляет 52822 болельщиков
64'
64'
64'
Клюйверт Джастин мяч отрикошетил от ворот
63'
63'
Зиеш Хаким из команды Аякс делает неудачный навес.
63'
Хорошую попытку сделал Йонсен Бьорн. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
63'
Баккер Данни из команды АДО Ден Хааг делает пас партнеру.
62'
Опасность предотвращена - Серж Канон из команды АДО Ден Хааг вступил в отбор удачно
62'
Нерес Давид из команды Аякс идет с мячом вперед на обострение...
62'
Игроки ФК "Аякс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
61'
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
60'
60'
Абденассер Кайати не смог попасть в створ ударом издали
60'
Бёгелсдейк Том из команды АДО Ден Хааг наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
60'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг подал угловой справа.
59'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
59'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Де Лихт Маттайс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хой Элсон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
58'
Зиеш Хаким пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
58'
Баккер Данни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
Бёгелсдейк Том получил желтую карточку от судьи
57'
Безумный фол. Бёгелсдейк Том грубо играет против соперника. Пострадал Нерес Давид
57'
Хорошую попытку сделал Клюйверт Джастин. Удар в створ, но вратарь начеку
56'
56'
Клюйверт Джастин из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
56'
Бёгелсдейк Том нарушает правила. Нерес Давид пострадал
55'
Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
54'
54'
52'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг в офсайде
52'
52'
Судья свистит. Зиеш Хаким атаковал сзади соперника. Это Хой Элсон заработал своей команде штрафной
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
51'
51'
Шанс! Де Йонг Френки из команды Аякс пробил головой, но мимо
51'
49'
49'
ШАНС! Зиеш Хаким нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
49'
49'
Судья сигнализирует, что Эбюэхи Тайронн из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Де Йонг Френки
48'
47'
Де Лихт Маттайс не смог попасть в створ ударом издали
47'
46'
46'
Тактическая замена. Trevor David уходит с поля и его заменяет Хой Элсон
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
47'
47'
Нерес Давид из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
47'
Йонсен Бьорн коснулся мяча рукой.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Клюйверт Джастин нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
44'
Де Йонг Френки из команды Аякс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
43'
43'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
Вельтман Йоел из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
43'
42'
Ван де Бек Донни наказан за толчок Мейерс Арон
42'
42'
41'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
40'
40'
40'
Николас Талиафико из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
39'
38'
Trevor David получает желтую карточку за неспортивное поведение
38'
Онана Андре получает желтую карточку за неспортивное поведение
37'
Николас Талиафико получил желтую карточку от судьи
37'
36'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
36'
36'
34'
Судья сигнализирует, что Зиеш Хаким из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Мейерс Арон
34'
Клюйверт Джастин пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт ловит мяч
34'
Эйтинг Карел из команды Аякс забрасывает мяч в штрафную.
33'
Иммерс Лекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
32'
31'
Иммерс Лекс наказан за толчок Николас Талиафико
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
31'
Николас Талиафико наказан за толчок Trevor David
30'
30'
30'
Назначен штрафной. Пострадал Trevor David, его свалил Николас Талиафико.
28'
28'
28'
Судья сигнализирует, что Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг поставил подножку. Пострадал Вельтман Йоел
27'
27'
26'
Де Лихт Маттайс пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
26'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
25'
Хорошую попытку сделал Нерес Давид. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Ван де Бек Донни из команды Аякс делает пас партнеру.
23'
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
22'
Вельтман Йоел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Мейерс Арон из команды АДО Ден Хааг отправил кросс в штрафную...
22'
Де Йонг Френки выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
21'
Судья сигнализирует, что Николас Талиафико из команды Аякс поставил подножку. Пострадал Trevor David
21'
20'
Бёгелсдейк Том получает жёлтую карточку за толчок соперника.
20'
19'
Де Йонг Френки наказан за толчок Йонсен Бьорн
19'
19'
Вельтман Йоел из команды Аякс отправил кросс в штрафную...
18'
17'
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
15'
15'
15'
Ван де Бек Донни из команды Аякс опасно и грубо сыграл. Иммерс Лекс пострадал.
14'
14'
Зиеш Хаким не смог попасть в створ ударом издали
13'
Нерес Давид из команды Аякс сыграл в стеночку, но там вратарь перехватил.
12'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
12'
Ван де Бек Донни из команды Аякс в офсайде
12'
Клюйверт Джастин пробует нанести удар издали, но Цвинкелс Роберт держит все под контролем
10'
Де Йонг Сим из команды Аякс в офсайде
10'
9'
9'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг в офсайде
6'
6'
6'
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Абденассер Кайати из команды АДО Ден Хааг в офсайде
5'
Зиеш Хаким нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
4'
3'
2'
2'
ШАНС! Николас Талиафико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
1'
Клюйверт Джастин из команды Аякс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "АДО Ден Хааг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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