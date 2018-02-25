Стадион: Конинг Виллем II Зрители: 13277
1:0
14' ГолРинстра Бен
65' Желтая карточкаЛьюис Фернандо
79' Желтая карточкаОассар Адиль
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
94'
Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе
94'
Густафссон Симон из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода отправил кросс в штрафную...
93'
93'
92'
Тактическая замена. Огбече Бартоломью уходит с поля и его заменяет Kristofer Ingi Kristinsson
91'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
90'
ШАНС! Энгельс Марио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Отличные скиллы показывает Энгельс Марио, обводя своих соперников
89'
88'
Брандерхорст Маттейс из команды Виллем II хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
88'
88'
87'
Огбече Бартоломью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Jorn Vancamp из команды Рода подал угловой слева.
86'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Хорошую попытку сделал Фран Соль. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II делает пас партнеру.
84'
83'
Шахин Дани коснулся мяча рукой.
83'
82'
Хайе Том нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
81'
Судья сигнализирует, что Jorn Vancamp из команды Рода поставил подножку. Пострадал Хайе Том
81'
Судья сигнализирует, что Энгельс Марио из команды Рода поставил подножку. Пострадал Konstantinos Tsimikas
81'
Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Тактическая замена. Росхёвел Микхал уходит с поля и его заменяет Энгельс Марио
80'
Росхёвел Микхал нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
Шахин Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает пас партнеру.
79'
Чиривелла Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Оассар Адиль получил желтую карточку от судьи
79'
Оассар Адиль из команды Рода опасно и грубо сыграл. Лифтинк Эльмо пострадал.
78'
78'
Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали
77'
Тактическая замена. Ванстеенкисте Яннес уходит с поля и его заменяет Нденге Тсии-Виллиам
77'
Ринстра Бен получил травму и заменен. Лифтинк Эльмо выходит на поле.
76'
Jorn Vancamp из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
74'
73'
73'
72'
71'
Судья сигнализирует, что Шахин Дани из команды Рода поставил подножку. Пострадал Льюис Фернандо
71'
70'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Матч остановлен
69'
69'
Эль-Макрини Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
После дальнего удара, который нанес Фран Соль мяч отбит вратарем
66'
66'
Шанс! Ринстра Бен из команды Виллем II пробил головой, но мимо
66'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья сигнализирует, что Оассар Адиль из команды Рода поставил подножку. Пострадал Огбече Бартоломью
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
65'
Льюис Фернандо получил желтую карточку от судьи
64'
Безумный фол. Льюис Фернандо грубо играет против соперника. Пострадал Густафссон Симон
64'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
64'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода опасно и грубо сыграл. Ринстра Бен пострадал.
63'
Ринстра Бен нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
62'
Тактическая замена. Эль-Ханкури Мохамед уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
62'
Konstantinos Tsimikas не смог попасть в створ ударом издали
61'
61'
Судья сигнализирует, что Росхёвел Микхал из команды Рода поставил подножку. Пострадал Konstantinos Tsimikas
60'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
59'
Хайе Том из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Ванстеенкисте Яннес пострадал.
59'
58'
58'
Тактическая замена. Livio Milts уходит с поля и его заменяет Нгобо Фред
57'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Livio Milts из команды Рода отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
55'
Судья сигнализирует, что Оассар Адиль из команды Рода поставил подножку. Пострадал Фран Соль
54'
Ринстра Бен наказан за толчок Ванстеенкисте Яннес
54'
53'
Livio Milts из команды Рода не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
53'
52'
52'
Шахин Дани не смог попасть в створ ударом издали
51'
51'
50'
50'
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
48'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
48'
48'
ШАНС! Чиривелла Педро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
47'
Хорошую попытку сделал Хайе Том. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
47'
46'
Livio Milts нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Эль-Ханкури Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Jorn Vancamp из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода отправил кросс в штрафную...
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 13277 болельщиков
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II подал угловой справа.
45'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода в офсайде
44'
44'
43'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
42'
41'
Фран Соль нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
40'
После дальнего удара, который нанес Оассар Адиль мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
39'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
38'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
38'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Эль-Макрини Мохамед пострадал.
38'
36'
36'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Росхёвел Микхал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II подал угловой слева.
35'
Чиривелла Педро мяч отрикошетил от ворот
35'
Огбече Бартоломью нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
35'
Шанс! Шахин Дани из команды Рода пробил головой, но мимо
34'
34'
34'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
33'
33'
Livio Milts не смог попасть в створ ударом издали
31'
Чиривелла Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
30'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
30'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Jorn Vancamp из команды Рода отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Фран Соль имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
28'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает пас партнеру.
27'
Jorn Vancamp из команды Рода хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Чиривелла Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Ванстеенкисте Яннес из команды Рода поставил подножку. Пострадал Эль-Ханкури Мохамед
26'
Рода совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
25'
25'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
24'
Судья сигнализирует, что Jorn Vancamp из команды Рода поставил подножку. Пострадал Чиривелла Педро
24'
Густафссон Симон пробил головой, вратарь справился с ударом.
24'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода отправил кросс в штрафную...
23'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
Огбече Бартоломью не смог попасть в створ ударом издали
21'
21'
20'
20'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
20'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода играет слишком грубо. Огбече Бартоломью оказался на газоне.
19'
Густафссон Симон пробил головой, вратарь справился с ударом.
19'
Livio Milts навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Livio Milts
18'
17'
16'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Густафссон Симон из команды Рода играет слишком грубо. Ринстра Бен оказался на газоне.
14'
Эль-Ханкури Мохамед сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Ринстра Бен изменил счет на табло!
13'
13'
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
Jorn Vancamp из команды Рода в офсайде
12'
12'
Ринстра Бен нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
12'
12'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
11'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Konstantinos Tsimikas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Оассар Адиль коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
10'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
8'
8'
7'
Судья сигнализирует, что Ванстеенкисте Яннес из команды Рода поставил подножку. Пострадал Эль-Ханкури Мохамед
7'
7'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
7'
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
5'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает пас партнеру.
3'
3'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
1'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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