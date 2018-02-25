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Стадион: Зрители: 13277
Виллем II
1:0
Конец матча
Рода
0'
1:0
14' Гол
Ринстра Бен
65' Желтая карточка
Льюис Фернандо
79' Желтая карточка
Оассар Адиль
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
94'
Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе
94'
Густафссон Симон из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

93'
Удар от ворот произведет Рода
92'
Тактическая замена. Огбече Бартоломью уходит с поля и его заменяет Kristofer Ingi Kristinsson
91'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
91'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
90'
Удар от ворот произведет Виллем II
90'
ШАНС! Энгельс Марио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
89'
Отличные скиллы показывает Энгельс Марио, обводя своих соперников
89'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Брандерхорст Маттейс из команды Виллем II хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
88'
Оассар Адиль из команды Рода отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Огбече Бартоломью выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Jorn Vancamp из команды Рода подал угловой слева.
86'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
85'
Хорошую попытку сделал Фран Соль. Удар в створ, но вратарь начеку
85'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II делает пас партнеру.
84'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
83'
Шахин Дани коснулся мяча рукой.
83'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Хайе Том нанес удар, но тот был заблокирован.
82'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Jorn Vancamp из команды Рода поставил подножку. Пострадал Хайе Том
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Энгельс Марио из команды Рода поставил подножку. Пострадал Konstantinos Tsimikas
81'
Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
80'
Тактическая замена. Росхёвел Микхал уходит с поля и его заменяет Энгельс Марио
80'
Росхёвел Микхал нанес удар, но промахнулся очень сильно.
80'
Шахин Дани нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает пас партнеру.
79'
Чиривелла Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
79'
Оассар Адиль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
79'
Оассар Адиль из команды Рода опасно и грубо сыграл. Лифтинк Эльмо пострадал.
78'
Удар от ворот произведет Рода
78'
Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали
77'
Кру Йорди из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Тактическая замена. Ванстеенкисте Яннес уходит с поля и его заменяет Нденге Тсии-Виллиам
77'
Ринстра Бен получил травму и заменен. Лифтинк Эльмо выходит на поле.
76'
Jorn Vancamp из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
75'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Оассар Адиль из команды Рода отправил кросс в штрафную...
74'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
72'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Шахин Дани из команды Рода поставил подножку. Пострадал Льюис Фернандо
71'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Льюис Фернандо из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
70'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Матч остановлен
69'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Эль-Макрини Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
67'
После дальнего удара, который нанес Фран Соль мяч отбит вратарем
66'
Удар от ворот произведет Рода
66'
Шанс! Ринстра Бен из команды Виллем II пробил головой, но мимо
66'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Оассар Адиль из команды Рода поставил подножку. Пострадал Огбече Бартоломью
65'
Удар от ворот произведет Виллем II
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Желтая карточка
65'
Льюис Фернандо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Безумный фол. Льюис Фернандо грубо играет против соперника. Пострадал Густафссон Симон
64'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
64'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
64'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода опасно и грубо сыграл. Ринстра Бен пострадал.
63'
Ринстра Бен нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Удар от ворот произведет Рода
62'
Тактическая замена. Эль-Ханкури Мохамед уходит с поля и его заменяет Кру Йорди
62'
Konstantinos Tsimikas не смог попасть в створ ударом издали
61'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Росхёвел Микхал из команды Рода поставил подножку. Пострадал Konstantinos Tsimikas
60'
Росхёвел Микхал из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
59'
Хайе Том из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Ванстеенкисте Яннес пострадал.
59'
Удар от ворот произведет Виллем II
58'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Тактическая замена. Livio Milts уходит с поля и его заменяет Нгобо Фред
57'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Livio Milts из команды Рода отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Оассар Адиль из команды Рода поставил подножку. Пострадал Фран Соль
Фол, нарушение
54'
Ринстра Бен наказан за толчок Ванстеенкисте Яннес
54'
Удар от ворот произведет Виллем II
53'
Livio Milts из команды Рода не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
53'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Виллем II
52'
Шахин Дани не смог попасть в створ ударом издали
51'
Удар от ворот произведет Рода
51'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
49'
Удар от ворот произведет Виллем II
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
48'
Удар от ворот произведет Рода
48'
ШАНС! Чиривелла Педро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Фран Соль из команды Виллем II делает пас партнеру.
47'
Хорошую попытку сделал Хайе Том. Удар в створ, но вратарь начеку
47'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Виллем II
46'
Livio Milts нанес удар, но промахнулся очень сильно.
46'
Эль-Ханкури Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Jorn Vancamp из команды Рода делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода отправил кросс в штрафную...
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 13277 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Юрьюс Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II подал угловой справа.
45'
Ринстра Бен из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Офсайд
44'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода в офсайде
44'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Оассар Адиль из команды Рода отправил кросс в штрафную...
42'
Удар от ворот произведет Рода
42'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Фран Соль нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
40'
После дальнего удара, который нанес Оассар Адиль мяч отбит вратарем
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
40'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Konstantinos Tsimikas выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Оассар Адиль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
38'
Густафссон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
38'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Эль-Макрини Мохамед пострадал.
38'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Росхёвел Микхал выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II подал угловой слева.
35'
Чиривелла Педро мяч отрикошетил от ворот
35'
Огбече Бартоломью нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает пас партнеру.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Удар от ворот произведет Виллем II
35'
Шанс! Шахин Дани из команды Рода пробил головой, но мимо
34'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Хееркенс Фреек выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Виллем II
33'
Livio Milts не смог попасть в створ ударом издали
31'
Чиривелла Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Росхёвел Микхал из команды Рода отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Виллем II
Угловой
30'
Оассар Адиль из команды Рода подал угловой справа.
30'
Лахман Даррил предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
30'
Jorn Vancamp из команды Рода отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
29'
Удар от ворот произведет Рода
29'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Фран Соль имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
28'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II делает пас партнеру.
27'
Jorn Vancamp из команды Рода хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
26'
Чиривелла Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Ванстеенкисте Яннес из команды Рода поставил подножку. Пострадал Эль-Ханкури Мохамед
26'
Рода совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
25'
Бангор Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
25'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Удар от ворот произведет Рода
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Jorn Vancamp из команды Рода поставил подножку. Пострадал Чиривелла Педро
24'
Густафссон Симон пробил головой, вратарь справился с ударом.
24'
Эль-Макрини Мохамед из команды Рода отправил кросс в штрафную...
23'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Удар от ворот произведет Рода
22'
Огбече Бартоломью не смог попасть в створ ударом издали
21'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
20'
Удар от ворот произведет Рода
20'
Хайе Том навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
20'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
20'
Дейкхейзен Хенк из команды Рода играет слишком грубо. Огбече Бартоломью оказался на газоне.
19'
Густафссон Симон пробил головой, вратарь справился с ударом.
19'
Livio Milts навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Livio Milts
18'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Удар от ворот произведет Рода
16'
Шахин Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
15'
Густафссон Симон из команды Рода играет слишком грубо. Ринстра Бен оказался на газоне.
14'
Эль-Ханкури Мохамед сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Ринстра Бен изменил счет на табло!
13'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Офсайд
12'
Jorn Vancamp из команды Рода в офсайде
12'
Удар от ворот произведет Рода
12'
Ринстра Бен нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
12'
Фран Соль из команды Виллем II плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
12'
Эль-Ханкури Мохамед из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
11'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
10'
Konstantinos Tsimikas навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Оассар Адиль коснулся мяча рукой.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
10'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Оассар Адиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Ванстеенкисте Яннес из команды Рода поставил подножку. Пострадал Эль-Ханкури Мохамед
7'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Густафссон Симон
7'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
Удар от ворот произведет Рода
5'
Шанс! Фран Соль из команды Виллем II пробил головой, но мимо
5'
Чиривелла Педро из команды Виллем II делает пас партнеру.
3'
Удар от ворот произведет Виллем II
3'
Ванстеенкисте Яннес из команды Рода делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Игрок клуба "Рода" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Юрьюс Хидде взял и забрал мяч на выходе
1'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Виллем II". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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