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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 47500
Фейеноорд
1:3
Конец матча
ПСВ
0'
0:1
23' Гол
Ариас Сантьяго
32' Желтая карточка
Амрабат Софьян
0:2
34' Гол
Бергвейн Стевен
50' Желтая карточка
Ван дер Хейден Ян-Ари
1:2
53' Гол
Де Вильена Тонни
55' Желтая карточка
Боттегин Эрик
1:3
58' Гол
Перейро Гастон
73' Желтая карточка
Эль-Ахмади Карим
90'+3
Новости после матча

Второй тайм
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
93'
ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Офсайд
92'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
92'
Тоорнстра Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

92'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Cody Gakpo
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Люккассен Деррик
87'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
87'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
87'
Шваб Даниэль из команды ПСВ играет слишком грубо. Йоргенсен Николай оказался на газоне.
86'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
86'
Отличный пас сделал Mauro Junior из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Угловой
86'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.
86'
Бутьюс Жан-Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Mauro Junior
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Гинкел Марко
83'
Тоорнстра Йенс пробует нанести удар издали, но Зут Йерун держит все под контролем
83'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Отличные скиллы показывает Де Вильена Тонни, обводя своих соперников
81'
Тоорнстра Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Тоорнстра Йенс
78'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
78'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
78'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
75'
Бутьюс Жан-Поль нарушает правила. Ариас Сантьяго пострадал
75'
Удар от ворот произведет ПСВ
74'
ШАНС! Бутьюс Жан-Поль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
74'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Перейро Гастон из команды ПСВ забрасывает мяч в штрафную.
Желтая карточка
73'
Эль-Ахмади Карим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Гинкел Марко
73'
Де Вильена Тонни пробует нанести удар издали, но Зут Йерун держит все под контролем
73'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Рамселар Барт из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Эль-Ахмади Карим
72'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Офсайд
70'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
Фол, нарушение
70'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ играет слишком грубо. Де Вильена Тонни оказался на газоне.
69'
Удар от ворот произведет ПСВ
69'
Бутьюс Жан-Поль не смог попасть в створ ударом издали
68'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Исима-Мирен Николя пробует нанести удар издали, но Джонс Брэд ловит мяч
67'
Плохо сыграл Йоргенсен Николай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд толкнул локтем оппонента. Это Перейро Гастон заработал фол
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Фол, нарушение
64'
Шваб Даниэль наказан за толчок Йоргенсен Николай
Фол, нарушение
64'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Ван Гинкел Марко оказался на газоне.
63'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Хорошую попытку сделал Рамселар Барт. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает пас партнеру.
62'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой слева.
62'
Де Йонг Люк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ играет слишком грубо. Йоргенсен Николай оказался на газоне.
61'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Угловой
60'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
60'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Йоргенсен Николай пробует нанести удар издали, но Зут Йерун держит все под контролем
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Перейро Гастон первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
58'
Вратарь парирует удар, который нанес Бергвейн Стевен, и мяч снова в игре
58'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет ПСВ
57'
ШАНС! Тоорнстра Йенс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Боттегин Эрик выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Ариас Сантьяго из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
56'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
55'
Боттегин Эрик получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
55'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд толкнул локтем оппонента. Это Де Йонг Люк заработал фол
Фол, нарушение
54'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ играет слишком грубо. Tyrell Malacia оказался на газоне.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Де Йонг Люк из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
53'
Бутьюс Жан-Поль сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Де Вильена Тонни из клуба "Фейеноорд" отправил мяч головой в ворота.
53'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
53'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
53'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
52'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
52'
Tyrell Malacia выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
51'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
51'
Ван Гинкел Марко пробил со штрафного прямо в стенку
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
Желтая карточка
50'
Ван дер Хейден Ян-Ари получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд толкнул локтем оппонента. Это Де Йонг Люк заработал фол
49'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Перейро Гастон из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Tyrell Malacia
47'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Тактическая замена. Бергёйс Стивен уходит с поля и его заменяет Бутьюс Жан-Поль
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ван Гинкел Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
45'
Перейро Гастон возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Ниукоп Барт из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Перейро Гастон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
43'
Перейро Гастон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
42'
ШАНС! Ариас Сантьяго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
42'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Исима-Мирен Николя наказан за толчок Ниукоп Барт
Угловой
41'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
41'
Бергвейн Стевен мяч отрикошетил от ворот
41'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Ван дер Хейден Ян-Ари ошибается в защите.
40'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
Фол, нарушение
40'
Тоорнстра Йенс наказан за толчок Ариас Сантьяго
39'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
39'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Офсайд
38'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд в офсайде
38'
Игрок клуба "Фейеноорд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
37'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Ван Гинкел Марко наказан за толчок Де Вильена Тонни
36'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
Перейро Гастон сделал результативную передачу.
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Бергвейн Стевен изменил счет на табло!
34'
ШАНС! Бергвейн Стевен вышел один-на-один с голкипером...
34'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
34'
Перейро Гастон разрезает оборону соперника отличным пасом
33'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
32'
Амрабат Софьян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Судья свистит. Амрабат Софьян атаковал сзади соперника. Это Бергвейн Стевен заработал своей команде штрафной
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
30'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Шваб Даниэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
25'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Tyrell Malacia из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
23'
Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ариас Сантьяго из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
23'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
Угловой
23'
Перейро Гастон из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
23'
Tyrell Malacia выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
22'
Игрок клуба "ПСВ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
21'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
21'
Перейро Гастон не смог попасть в створ ударом издали
20'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Ариас Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали
20'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Исима-Мирен Николя из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
19'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
18'
Шанс! Ариас Сантьяго из команды ПСВ пробил головой, но мимо
Угловой
18'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ подал угловой справа.
18'
Ван дер Хейден Ян-Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
17'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд направляет мяч в штрафную площадку, но Зут Йерун выбегает и ловит мяч
17'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
16'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
16'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Рамселар Барт пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Удар от ворот произведет ПСВ
15'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
Угловой
14'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
14'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
13'
Исима-Мирен Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
12'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
9'
Ниукоп Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Безумный фол. Амрабат Софьян грубо играет против соперника. Пострадал Ван Гинкел Марко
7'
Шваб Даниэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
7'
Перейро Гастон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Травма, повреждение
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Перейро Гастон получил травму и медбригада забирает его с поля.
4'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
4'
ШАНС! Бергвейн Стевен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает пас партнеру.
3'
Перейро Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
2'
Шваб Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
1'
Удар от ворот произведет Фейеноорд
1'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
1'
Ван дер Хейден Ян-Ари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
1'
Бренет Джошуа из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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