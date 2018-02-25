Стадион: Де Кёйп Зрители: 47500
0:1
23' ГолАриас Сантьяго
32' Желтая карточкаАмрабат Софьян
0:2
34' ГолБергвейн Стевен
50' Желтая карточкаВан дер Хейден Ян-Ари
1:2
53' ГолДе Вильена Тонни
55' Желтая карточкаБоттегин Эрик
1:3
58' ГолПерейро Гастон
73' Желтая карточкаЭль-Ахмади Карим
Новости после матча
Второй тайм
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
93'
ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
92'
Тоорнстра Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
92'
Тактическая замена. Бергвейн Стевен уходит с поля и его заменяет Cody Gakpo
91'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
89'
Тактическая замена. Рамселар Барт уходит с поля и его заменяет Люккассен Деррик
87'
Ариас Сантьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
87'
Шваб Даниэль из команды ПСВ играет слишком грубо. Йоргенсен Николай оказался на газоне.
86'
86'
Отличный пас сделал Mauro Junior из команды ПСВ. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
86'
Mauro Junior из команды ПСВ подал угловой справа.
86'
Бутьюс Жан-Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
85'
Тактическая замена. Перейро Гастон уходит с поля и его заменяет Mauro Junior
85'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Гинкел Марко
83'
Тоорнстра Йенс пробует нанести удар издали, но Зут Йерун держит все под контролем
83'
Де Вильена Тонни нанес удар, но тот был заблокирован.
83'
Отличные скиллы показывает Де Вильена Тонни, обводя своих соперников
81'
Тоорнстра Йенс нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
78'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Тоорнстра Йенс
78'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
78'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
78'
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
75'
Бутьюс Жан-Поль нарушает правила. Ариас Сантьяго пострадал
75'
74'
ШАНС! Бутьюс Жан-Поль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
74'
Игроки ФК "Фейеноорд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
74'
74'
Перейро Гастон из команды ПСВ забрасывает мяч в штрафную.
73'
Эль-Ахмади Карим - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
73'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Ван Гинкел Марко
73'
Де Вильена Тонни пробует нанести удар издали, но Зут Йерун держит все под контролем
73'
73'
Де Вильена Тонни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Судья сигнализирует, что Рамселар Барт из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Эль-Ахмади Карим
72'
Йоргенсен Николай нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
70'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд в офсайде
70'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ играет слишком грубо. Де Вильена Тонни оказался на газоне.
69'
69'
Бутьюс Жан-Поль не смог попасть в створ ударом издали
68'
67'
Исима-Мирен Николя пробует нанести удар издали, но Джонс Брэд ловит мяч
67'
Плохо сыграл Йоргенсен Николай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
67'
66'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд толкнул локтем оппонента. Это Перейро Гастон заработал фол
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
64'
Шваб Даниэль наказан за толчок Йоргенсен Николай
64'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд играет слишком грубо. Ван Гинкел Марко оказался на газоне.
63'
62'
Хорошую попытку сделал Рамселар Барт. Удар в створ, но вратарь начеку
62'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ делает пас партнеру.
62'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
62'
62'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд подал угловой слева.
62'
Де Йонг Люк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
61'
Исима-Мирен Николя из команды ПСВ играет слишком грубо. Йоргенсен Николай оказался на газоне.
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
60'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой справа.
60'
60'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Йоргенсен Николай пробует нанести удар издали, но Зут Йерун держит все под контролем
58'
Г О О О О Л - Перейро Гастон первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
58'
Вратарь парирует удар, который нанес Бергвейн Стевен, и мяч снова в игре
58'
57'
57'
ШАНС! Тоорнстра Йенс нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
57'
Боттегин Эрик выбил мяч подальше от ворот.
57'
Судья сигнализирует, что Ариас Сантьяго из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Бутьюс Жан-Поль
56'
56'
Йоргенсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
55'
Боттегин Эрик получил желтую карточку от судьи
55'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд толкнул локтем оппонента. Это Де Йонг Люк заработал фол
54'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ играет слишком грубо. Tyrell Malacia оказался на газоне.
54'
Судья сигнализирует, что Де Йонг Люк из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
53'
Бутьюс Жан-Поль сделал результативную передачу.
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Де Вильена Тонни из клуба "Фейеноорд" отправил мяч головой в ворота.
53'
Бутьюс Жан-Поль из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
53'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд делает пас партнеру.
53'
52'
52'
Судья сигнализирует, что Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Хендрикс Йоррит
52'
Tyrell Malacia выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
51'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
51'
Ван Гинкел Марко пробил со штрафного прямо в стенку
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
Ван дер Хейден Ян-Ари получил желтую карточку от судьи
50'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд толкнул локтем оппонента. Это Де Йонг Люк заработал фол
49'
48'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
48'
Судья сигнализирует, что Перейро Гастон из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Tyrell Malacia
47'
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Сегодняшная посещаемость составляет 47500 болельщиков
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Тактическая замена. Бергёйс Стивен уходит с поля и его заменяет Бутьюс Жан-Поль
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ван Гинкел Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Амрабат Софьян из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
46'
45'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Перейро Гастон из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
45'
Перейро Гастон возвращается на поле, всё в порядке.
45'
Судья сигнализирует, что Ниукоп Барт из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Бергвейн Стевен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
44'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Перейро Гастон получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Перейро Гастон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
43'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
43'
42'
ШАНС! Ариас Сантьяго нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
42'
42'
41'
Исима-Мирен Николя наказан за толчок Ниукоп Барт
41'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
41'
Бергвейн Стевен мяч отрикошетил от ворот
41'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Ван дер Хейден Ян-Ари ошибается в защите.
40'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
40'
Тоорнстра Йенс наказан за толчок Ариас Сантьяго
39'
39'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд в офсайде
38'
37'
Зут Йерун взял и забрал мяч на выходе
37'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
37'
Ван Гинкел Марко наказан за толчок Де Вильена Тонни
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
34'
Перейро Гастон сделал результативную передачу.
34'
Г О О О О Л - Бергвейн Стевен изменил счет на табло!
34'
ШАНС! Бергвейн Стевен вышел один-на-один с голкипером...
34'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
34'
Перейро Гастон разрезает оборону соперника отличным пасом
33'
33'
32'
Амрабат Софьян получил желтую карточку от судьи
32'
Судья свистит. Амрабат Софьян атаковал сзади соперника. Это Бергвейн Стевен заработал своей команде штрафной
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
30'
30'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
30'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
25'
Шваб Даниэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
25'
24'
Судья сигнализирует, что Tyrell Malacia из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
23'
Бергвейн Стевен сделал результативную передачу.
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Ариас Сантьяго из клуба "ПСВ" отправил мяч головой в ворота.
23'
23'
Перейро Гастон из команды ПСВ разыграл угловой с правого угла.
23'
Tyrell Malacia выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
Tyrell Malacia из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Перейро Гастон не смог попасть в створ ударом издали
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Ариас Сантьяго не смог попасть в створ ударом издали
20'
Игроки ФК "ПСВ" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
20'
Тоорнстра Йенс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Исима-Мирен Николя из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
19'
18'
Шанс! Ариас Сантьяго из команды ПСВ пробил головой, но мимо
18'
Бергвейн Стевен из команды ПСВ подал угловой справа.
18'
Ван дер Хейден Ян-Ари предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Ариас Сантьяго из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
17'
Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд направляет мяч в штрафную площадку, но Зут Йерун выбегает и ловит мяч
17'
Де Вильена Тонни из команды Фейеноорд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
16'
Ван Гинкел Марко из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
16'
15'
Боттегин Эрик из команды Фейеноорд опасно и грубо сыграл. Рамселар Барт пострадал.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
15'
Ван дер Хейден Ян-Ари из команды Фейеноорд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
15'
14'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд разыграл угловой с правого угла.
14'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
14'
Тоорнстра Йенс из команды Фейеноорд увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
13'
13'
Бергёйс Стивен из команды Фейеноорд делает неудачный навес.
12'
Судья сигнализирует, что Хендрикс Йоррит из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Де Вильена Тонни
12'
12'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
9'
9'
Перейро Гастон из команды ПСВ подал угловой слева.
9'
Ниукоп Барт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Боттегин Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
8'
Безумный фол. Амрабат Софьян грубо играет против соперника. Пострадал Ван Гинкел Марко
7'
Шваб Даниэль пробил головой, вратарь справился с ударом.
7'
6'
Судья сигнализирует, что Эль-Ахмади Карим из команды Фейеноорд поставил подножку. Пострадал Перейро Гастон
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
5'
Ох, нехорошо это выглядит. Перейро Гастон получил травму и медбригада забирает его с поля.
4'
4'
ШАНС! Бергвейн Стевен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
4'
Перейро Гастон из команды ПСВ делает пас партнеру.
3'
Перейро Гастон нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
3'
Рамселар Барт из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
2'
2'
Йоргенсен Николай из команды Фейеноорд отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Хендрикс Йоррит из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
1'
1'
Бренет Джошуа из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
1'
Бренет Джошуа из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Фейеноорд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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