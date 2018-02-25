Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 4358
1:1
Конец матча
0:1
4' ГолMathias Jensen II
1:1
56' ПенальтиJannik Pohl
58' Желтая карточкаБартолец Карло
69' Желтая карточкаПедерсен Мадс
69' Желтая карточкаКуск Каспер
86' Вторая желтая карточкаПедерсен Мадс
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
Бартолец Карло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
94'
94'
Окоре Жорес имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
93'
ШАНС! Окоре Жорес вышел один-на-один с голкипером...
93'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
92'
Судья сигнализирует, что Расмуссен Матиас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Kristoffer Pallesen
92'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
92'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Окоре Жорес наказан за толчок Andreas Skovgaard
91'
90'
Ольборг делает атакующую замену. Pavol Safranko ушел с поля, а Лесняк Филип вышел в подмогу атаке.
90'
Тактическая замена. Лесняк Филип уходит с поля и его заменяет Pavol Safranko
90'
Нельссон Виктор из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
90'
Andreas Skovgaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Frederik Boersting из команды Ольборг делает навес прямо в штрафную.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 4358 болельщиков
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
88'
Блобьерг Якоб коснулся мяча рукой.
87'
Окоре Жорес из команды Ольборг делает передачу одноклубнику.
87'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
86'
Mads Pedersen получает вторую желтую карточку. Удаление.
86'
Судья сигнализирует, что Mads Pedersen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Kristoffer Pallesen
86'
Нельссон Виктор наказан за толчок Frederik Boersting
86'
Mads Pedersen из команды Норшеланн подал угловой справа.
85'
Петри Лассе из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Бартолец Карло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Рисгор Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
84'
Magnus Christensen из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
83'
Тактическая замена. Хансен Беньямин уходит с поля и его заменяет Петри Лассе
83'
Тактическая замена. Ulrik Yttergaard Jenssen уходит с поля и его заменяет Andreas Skovgaard
81'
Судья сигнализирует, что Jannik Pohl из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Ulrik Yttergaard Jenssen
81'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
81'
Хансен Беньямин из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
81'
Mads Pedersen нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Mathias Jensen из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
80'
Расмуссен Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Бартолец Карло из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
80'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг играет слишком грубо. Нельссон Виктор оказался на газоне.
80'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Тактическая замена. Роллим Янн уходит с поля и его заменяет Magnus Christensen
78'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Mathias Jensen и попал в перекладину!
78'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн играет в стеночку с партнером по команде. Mathias Jensen это был.
77'
Mathias Jensen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
77'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
76'
Судья сигнализирует, что Jannik Pohl из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Хансен Беньямин
76'
Бартолец Карло из команды Норшеланн идет с мячом вперед на обострение...
74'
Судья сигнализирует, что Окоре Жорес из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Mads Pedersen
74'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Судья сигнализирует, что Jannik Pohl из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Ulrik Yttergaard Jenssen
71'
Судья сигнализирует, что Mathias Jensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Jannik Pohl
71'
71'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
71'
Норшеланн делает атакующую замену. Расмуссен Матиас ушел с поля, а Magnus Kofod Andersen вышел в подмогу атаке.
70'
Тактическая замена. Magnus Kofod Andersen уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
69'
Куск Каспер грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
69'
Mads Pedersen грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
69'
Безумный фол. Mads Pedersen грубо играет против соперника. Пострадал Куск Каспер
68'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Окоре Жорес из команды Ольборг.
68'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
66'
Асанте Эрнест выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
66'
Роллим Янн из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Ulrik Yttergaard Jenssen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Frederik Boersting
64'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
63'
Бартолец Карло из команды Норшеланн забрасывает мяч в штрафную.
62'
Рюгаард-Йенсен Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Плохо сыграл Рунарссон Рунар Алекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
61'
Педерсен Каспер из команды Ольборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
61'
61'
Роллим Янн нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Куск Каспер из команды Ольборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Бартолец Карло из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Лесняк Филип из команды Ольборг играет слишком грубо. Mikkel Damsgaard оказался на газоне.
59'
Тактическая замена. Расмус Вюрц уходит с поля и его заменяет Рисгор Каспер
58'
Бартолец Карло получил желтую карточку от судьи
58'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Расмус Вюрц
58'
Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе
58'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
57'
Frederik Boersting выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
57'
Судья свистит. Блобьерг Якоб атаковал сзади соперника. Это Асанте Эрнест заработал своей команде штрафной
56'
Г О О О О Л - Jannik Pohl из команды Ольборг забивает с точки!
55'
ПЕНАЛЬТИ! - Ulrik Yttergaard Jenssen играет рукой в штрафной! Ulrik Yttergaard Jenssen вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
55'
55'
Роллим Янн из команды Ольборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
55'
Удар от ворот произведет Норшеланн
55'
ШАНС! Лесняк Филип нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает пас партнеру.
53'
Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Mathias Jensen
53'
Удар от ворот произведет Норшеланн
53'
52'
Jannik Pohl из команды Ольборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Опасность! Frederik Boersting из команды Ольборг отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
52'
52'
Mathias Jensen не смог попасть в створ ударом издали
52'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Ринне Якоб все предвидел и спас команду!
51'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
ШАНС! Асанте Эрнест нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Jannik Pohl нанес удар, мяч был парирован, но Рунарссон Рунар Алекс не удержал его в руках.
51'
Отличные скиллы показывает Jannik Pohl, обводя своих соперников
51'
Опасность! Бартолец Карло из команды Норшеланн отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
50'
50'
ШАНС! Бартолец Карло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает навес прямо в штрафную.
49'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
47'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
46'
Mathias Jensen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
46'
46'
Хансен Беньямин из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Норшеланн играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Судья сигнализирует, что Роллим Янн из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Асанте Эрнест
44'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн в офсайде
42'
Отличный пас сделал Бартолец Карло из команды Норшеланн. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
42'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
41'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Плохо сыграл Ринне Якоб - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
41'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает отличный кросс...
41'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
40'
Куск Каспер из команды Ольборг идет с мячом вперед на обострение...
39'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
38'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
37'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
36'
Jannik Pohl из команды Ольборг играет слишком грубо. Хансен Беньямин оказался на газоне.
35'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
34'
31'
Норшеланн нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
28'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
О, нет. Из многообещающей позиции Бартолец Карло из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
27'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
27'
26'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн делает неудачный навес.
26'
26'
26'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Педерсен Каспер пострадал.
25'
Mads Pedersen нанес удар, но тот был заблокирован.
25'
Плохо сыграл Kristoffer Pallesen - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
24'
24'
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
24'
ШАНС! Рюгаард-Йенсен Миккел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Отличные скиллы показывает Рюгаард-Йенсен Миккел, обводя своих соперников
23'
23'
Mathias Jensen из команды Норшеланн подал угловой слева.
23'
Опасность предотвращена - Frederik Boersting из команды Ольборг вступил в отбор удачно
23'
Отличные скиллы показывает Mads Pedersen, обводя своих соперников
23'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Magnus Kofod Andersen из команды Норшеланн делает пас партнеру.
22'
Судья сигнализирует, что Расмус Вюрц из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Magnus Kofod Andersen
21'
Рунарссон Рунар Алекс взял и забрал мяч на выходе
21'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
21'
21'
Должен был быть гол! Jannik Pohl имел отличный шанс, но Рунарссон Рунар Алекс не дал голу состоятся!
20'
Отличные скиллы показывает Jannik Pohl, обводя своих соперников
19'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
19'
Удар от ворот произведет Норшеланн
19'
Роллим Янн не смог попасть в створ ударом издали
18'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
15'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
13'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Куск Каспер из команды Ольборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
13'
Судья сигнализирует, что Mathias Jensen из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Куск Каспер
12'
Mathias Jensen из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
Как он промахнулся? Mads Pedersen имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
11'
Отличные скиллы показывает Mads Pedersen, обводя своих соперников
11'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
9'
9'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Норшеланн
8'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
8'
Отличный пас сделал Куск Каспер из команды Ольборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
7'
7'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
7'
Mathias Jensen из команды Норшеланн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн в офсайде
4'
Mikkel Damsgaard сделал результативную передачу.
4'
Г О О О О Л - Mathias Jensen изменил счет на табло!
4'
Mikkel Damsgaard разрезает оборону соперника отличным пасом
4'
Отличные скиллы показывает Mathias Jensen, обводя своих соперников
3'
Судья сигнализирует, что Хансен Беньямин из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Роллим Янн
3'
О, нет. Из многообещающей позиции Асанте Эрнест из команды Норшеланн наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
3'
Mads Pedersen из команды Норшеланн делает отличный кросс...
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Ольборг". Встреча началась!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aalborg Portland Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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