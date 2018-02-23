Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 2086
0:1
25' ГолКадри Башким
30' Желтая карточкаБагер Йонас
1:1
37' ГолJonas Thorsen
65' Желтая карточкаБорринг Йонас
66' Желтая карточкаПоульсен Николай II
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
Отличный пас сделал Йонас Торсен из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
94'
94'
Плохо сыграл Kasper Enghardt - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
94'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
93'
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
93'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
93'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Багер Йонас наказан за толчок Simon Okosun
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
90'
Боман Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Боман Микаэль из команды Раннерс играет слишком грубо. Александр Людвиг оказался на газоне.
89'
Йонас Торсен из команды Хорсенс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
89'
89'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
88'
88'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
88'
Багер Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Тактическая замена. Oliver Drost уходит с поля и его заменяет Tobias Arndal
87'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Oliver Drost
86'
86'
86'
86'
85'
85'
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
84'
Судья сигнализирует, что Simon Okosun из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Томсен Джонни
84'
Опасность предотвращена - Томсен Джонни из команды Раннерс вступил в отбор удачно
84'
Хальдерссон Ханнес ошибается в защите.
83'
83'
82'
82'
Kasper Enghardt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Марксен Эрик пострадал.
81'
Simon Okosun нанес удар головой, но Хальдерссон Ханнес спокойно отбил мяч.
81'
80'
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
80'
Delphin Tshiembe наказан за толчок Хальдерссон Ханнес
79'
79'
Раннерс делает атакующую замену. Алланссон Йоэль ушел с поля, а Jakob Johansson вышел в подмогу атаке.
79'
Тактическая замена. Алланссон Йоэль уходит с поля и его заменяет Jakob Johansson
78'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
78'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
78'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
78'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
78'
Опасность предотвращена - Томас Кортегаард из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
77'
77'
Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Томас Кортегаард
77'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
76'
76'
76'
Марксен Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Кадри Башким из команды Раннерс делает пас партнеру.
76'
Кадри Башким из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
76'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
75'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
74'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Боман Микаэль из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
74'
Опасность предотвращена - Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 2086 болельщиков
73'
Хорошую попытку сделал Ханссон Халлюр. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
72'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
72'
Матч возобновится спорным мячом
72'
Тактическая замена. Маркканен Ээро уходит с поля и его заменяет Боман Микаэль
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Маркканен Ээро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Simon Okosun на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Mikkel Qvist наказан за толчок Кауко Йони
69'
69'
Мадс Агесен из команды Раннерс толкнул локтем оппонента. Это Ханссон Халлюр заработал фол
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
68'
68'
ШАНС! Mikkel Qvist нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
67'
67'
Петер Нюманн выбил мяч подальше от ворот.
66'
Поульсен Николай II получил желтую карточку от судьи
66'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Александр Людвиг
66'
66'
Марксен Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Oliver Drost наказан за толчок Алланссон Йоэль
66'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Марксен Эрик из команды Раннерс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
65'
Борринг Йонас получил желтую карточку от судьи
65'
Борринг Йонас из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Марксен Эрик пострадал.
65'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
65'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Марксен Эрик из команды Раннерс подал угловой справа.
65'
Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает пас партнеру.
63'
63'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
63'
63'
62'
Тактическая замена. Лассе Крюгер уходит с поля и его заменяет Ханссон Халлюр
61'
Борринг Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
60'
60'
60'
Удивительный сейв сделал Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс! А был бы точно гол!
60'
Почти гол! Simon Okosun пробил головой по воротам, но Хальдерссон Ханнес спас!
60'
59'
Simon Okosun из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Kasper Enghardt заработал фол
59'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
57'
Опасность предотвращена - Kasper Enghardt из команды Раннерс вступил в отбор удачно
57'
Отличные скиллы показывает Oliver Drost, обводя своих соперников
57'
Oliver Drost из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
57'
56'
56'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
55'
54'
54'
54'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Oliver Drost оказался на газоне.
53'
53'
Мадс Агесен из команды Раннерс делает неудачный навес.
53'
53'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
52'
Игрок команды Хорсенс совершает фол
52'
51'
Йонас Торсен выбил мяч подальше от ворот.
51'
Кауко Йони из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
51'
Kasper Enghardt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
50'
Александр Людвиг из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Маркканен Ээро пострадал.
50'
50'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
48'
48'
48'
48'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mikkel Qvist
47'
47'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Кауко Йони пробует нанести удар издали, но Йоронен Йессе держит все под контролем
46'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
45'
44'
44'
44'
44'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
43'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Delphin Tshiembe нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
43'
43'
42'
42'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
41'
41'
41'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
40'
39'
Мадс Агесен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
Поульсен Николай II нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Поульсен Николай II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Судья сигнализирует, что Mikkel Qvist из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Багер Йонас
37'
Александр Людвиг сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Йонас Торсен забивает!
37'
Плохо сыграл Поульсен Николай II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
37'
36'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
36'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Delphin Tshiembe выбил мяч подальше от ворот.
35'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
35'
34'
34'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Поульсен Николай II нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
34'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает неудачный навес.
32'
32'
32'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
31'
31'
Кадри Башким из команды Раннерс толкнул локтем оппонента. Это Петер Нюманн заработал фол
30'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Плохо сыграл Маркканен Ээро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
30'
Глупую желтую получил Багер Йонас за то, что отбил ногой мяч после свистка
29'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Oliver Drost
29'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс в офсайде
28'
28'
Лобжанидзе Саба получил травму и заменен. Марксен Эрик выходит на поле.
28'
Поульсен Николай II из команды Раннерс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
28'
Mikkel Qvist наказан за толчок Кауко Йони
27'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Багер Йонас заработал фол
27'
26'
Отличный гол забил Кадри Башким
25'
Г О О О О Л Кадри Башким закручивает штрафной в сетку! Великолепно
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Лобжанидзе Саба получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
24'
Лобжанидзе Саба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Назначен штрафной. Пострадал Лобжанидзе Саба, его свалил Delphin Tshiembe.
22'
22'
22'
22'
Петер Нюманн из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
22'
22'
21'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
21'
21'
Маркканен Ээро из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
20'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает неудачный навес.
20'
20'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Багер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Delphin Tshiembe наказан за толчок Маркканен Ээро
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
17'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Александр Людвиг наказан за толчок Хальдерссон Ханнес
16'
16'
15'
Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали
14'
14'
Кадри Башким из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
12'
12'
Oliver Drost из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
12'
12'
12'
Kasper Enghardt наказан за толчок Лассе Крюгер
11'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Кауко Йони
11'
11'
10'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает неудачный навес.
10'
10'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
10'
Кауко Йони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
8'
8'
Йонас Торсен выбил мяч подальше от ворот.
8'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
7'
7'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
7'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой справа.
6'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
5'
Судья сигнализирует, что Delphin Tshiembe из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
5'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
5'
Маркканен Ээро нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
4'
Борринг Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
4'
3'
3'
3'
3'
3'
Маркканен Ээро из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
2'
Отличный пас сделал Кауко Йони из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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