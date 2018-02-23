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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 2086
Хорсенс
1:1
Конец матча
Раннерс
0'
0:1
25' Гол
Кадри Башким
30' Желтая карточка
Багер Йонас
1:1
37' Гол
Jonas Thorsen
65' Желтая карточка
Борринг Йонас
66' Желтая карточка
Поульсен Николай II
90'+5
Второй тайм
95'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Удар от ворот произведет Раннерс
94'
Отличный пас сделал Йонас Торсен из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
94'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Плохо сыграл Kasper Enghardt - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

94'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
93'
Удар от ворот произведет Раннерс
93'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс забрасывает мяч в штрафную.
93'
Хальдерссон Ханнес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
92'
Багер Йонас наказан за толчок Simon Okosun
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
91'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
90'
Боман Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Боман Микаэль из команды Раннерс играет слишком грубо. Александр Людвиг оказался на газоне.
89'
Йонас Торсен из команды Хорсенс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
89'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
88'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
88'
Багер Йонас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
Томас Кортегаард навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Тактическая замена. Oliver Drost уходит с поля и его заменяет Tobias Arndal
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Багер Йонас из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Oliver Drost
86'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
86'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
85'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
84'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Simon Okosun из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Томсен Джонни
84'
Опасность предотвращена - Томсен Джонни из команды Раннерс вступил в отбор удачно
84'
Хальдерссон Ханнес ошибается в защите.
83'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Kasper Enghardt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Марксен Эрик пострадал.
81'
Simon Okosun нанес удар головой, но Хальдерссон Ханнес спокойно отбил мяч.
81'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
80'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
80'
Delphin Tshiembe наказан за толчок Хальдерссон Ханнес
79'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
79'
Раннерс делает атакующую замену. Алланссон Йоэль ушел с поля, а Jakob Johansson вышел в подмогу атаке.
79'
Тактическая замена. Алланссон Йоэль уходит с поля и его заменяет Jakob Johansson
Офсайд
78'
Боман Микаэль из команды Раннерс в офсайде
78'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
78'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
78'
Опасность предотвращена - Томас Кортегаард из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
77'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Томас Кортегаард
77'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
76'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Марксен Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Кадри Башким из команды Раннерс делает пас партнеру.
76'
Кадри Башким из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
76'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
74'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Боман Микаэль из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
74'
Опасность предотвращена - Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
74'
Сегодняшная посещаемость составляет 2086 болельщиков
73'
Хорошую попытку сделал Ханссон Халлюр. Удар в створ, но вратарь начеку
72'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
72'
Матч возобновится спорным мячом
72'
Тактическая замена. Маркканен Ээро уходит с поля и его заменяет Боман Микаэль
71'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
70'
Маркканен Ээро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
70'
Simon Okosun на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
70'
Mikkel Qvist наказан за толчок Кауко Йони
69'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Мадс Агесен из команды Раннерс толкнул локтем оппонента. Это Ханссон Халлюр заработал фол
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
68'
Удар от ворот произведет Раннерс
68'
ШАНС! Mikkel Qvist нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
68'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
67'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
67'
Петер Нюманн выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
66'
Поульсен Николай II получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Александр Людвиг
66'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Марксен Эрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Oliver Drost наказан за толчок Алланссон Йоэль
66'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Марксен Эрик из команды Раннерс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
65'
Борринг Йонас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
65'
Борринг Йонас из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Марксен Эрик пострадал.
65'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
65'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Марксен Эрик из команды Раннерс подал угловой справа.
65'
Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает пас партнеру.
63'
Удар от ворот произведет Раннерс
63'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
63'
Плохо сыграл Хальдерссон Ханнес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
62'
Тактическая замена. Лассе Крюгер уходит с поля и его заменяет Ханссон Халлюр
61'
Борринг Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
60'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Удивительный сейв сделал Хальдерссон Ханнес из команды Раннерс! А был бы точно гол!
60'
Почти гол! Simon Okosun пробил головой по воротам, но Хальдерссон Ханнес спас!
60'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Simon Okosun из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Kasper Enghardt заработал фол
59'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
59'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
57'
Опасность предотвращена - Kasper Enghardt из команды Раннерс вступил в отбор удачно
57'
Отличные скиллы показывает Oliver Drost, обводя своих соперников
57'
Oliver Drost из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
57'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
56'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
55'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
54'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Поульсен Николай II из команды Раннерс играет слишком грубо. Oliver Drost оказался на газоне.
53'
Удар от ворот произведет Хорсенс
53'
Мадс Агесен из команды Раннерс делает неудачный навес.
53'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Поульсен Николай II из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
52'
Игрок команды Хорсенс совершает фол
52'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Йонас Торсен выбил мяч подальше от ворот.
51'
Кауко Йони из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
51'
Kasper Enghardt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
50'
Александр Людвиг из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Маркканен Ээро пострадал.
50'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
48'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mikkel Qvist
47'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
47'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
46'
Кауко Йони пробует нанести удар издали, но Йоронен Йессе держит все под контролем
46'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
45'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
44'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
44'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
43'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Delphin Tshiembe нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
43'
Плохо сыграл Хальдерссон Ханнес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
42'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
41'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
41'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
41'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
40'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Мадс Агесен нанес удар, но промахнулся очень сильно.
39'
Поульсен Николай II нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Поульсен Николай II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Mikkel Qvist из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Багер Йонас
37'
Александр Людвиг сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Йонас Торсен забивает!
37'
Плохо сыграл Поульсен Николай II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
37'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
36'
Кауко Йони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
36'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Delphin Tshiembe выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
35'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
35'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
34'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Поульсен Николай II нанес удар, но тот был заблокирован.
34'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
34'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает неудачный навес.
32'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
32'
Удар от ворот произведет Раннерс
32'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
31'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Кадри Башким из команды Раннерс толкнул локтем оппонента. Это Петер Нюманн заработал фол
30'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Плохо сыграл Маркканен Ээро - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
30'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
30'
Глупую желтую получил Багер Йонас за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Oliver Drost
Офсайд
29'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс в офсайде
28'
Удар от ворот произведет Хорсенс
28'
Лобжанидзе Саба получил травму и заменен. Марксен Эрик выходит на поле.
28'
Поульсен Николай II из команды Раннерс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
28'
Mikkel Qvist наказан за толчок Кауко Йони
Фол, нарушение
27'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Багер Йонас заработал фол
27'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
26'
Отличный гол забил Кадри Башким
Описание гола
25'
Г О О О О Л Кадри Башким закручивает штрафной в сетку! Великолепно
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
25'
Ох, нехорошо это выглядит. Лобжанидзе Саба получил травму и медбригада забирает его с поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Травма, повреждение
24'
Лобжанидзе Саба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Назначен штрафной. Пострадал Лобжанидзе Саба, его свалил Delphin Tshiembe.
22'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
22'
Петер Нюманн из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
22'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
22'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
21'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
21'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
21'
Маркканен Ээро из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
20'
Удар от ворот произведет Раннерс
20'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает неудачный навес.
20'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
20'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
19'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Багер Йонас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Delphin Tshiembe наказан за толчок Маркканен Ээро
18'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
17'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
16'
Удар от ворот произведет Хорсенс
15'
Кадри Башким не смог попасть в створ ударом издали
14'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Кадри Башким из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
13'
Удар от ворот произведет Хорсенс
12'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
12'
Oliver Drost из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
12'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
12'
Kasper Enghardt наказан за толчок Лассе Крюгер
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Кауко Йони
11'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает неудачный навес.
10'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
10'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
10'
Кауко Йони предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
8'
Хальдерссон Ханнес взял и забрал мяч на выходе
8'
Йонас Торсен выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
8'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
7'
Удар от ворот произведет Хорсенс
7'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
7'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой справа.
6'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Delphin Tshiembe из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Кадри Башким
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Поульсен Николай II
5'
Маркканен Ээро нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
4'
Борринг Йонас нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Плохо сыграл Хальдерссон Ханнес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
3'
Лассе Крюгер из команды Хорсенс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
3'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
3'
Маркканен Ээро из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
2'
Удар от ворот произведет Хорсенс
2'
Отличный пас сделал Кауко Йони из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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