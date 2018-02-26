  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 2803
Сённерйюск
0:1
Конец матча
Силькеборг
0'
8' Желтая карточка
Simon Jakobsen
21' Желтая карточка
Stefan Gartenmann
36' Желтая карточка
Ромер Марсель
0:1
38' Гол
Jens Martin Gammelby
59' Вторая желтая карточка
Simon Jakobsen
83' Желтая карточка
Схиртладзе Давит
90' Желтая карточка
Valance Nambishi
90'+5
Второй тайм
95'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Силькеборг вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Jeppe Gertsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...

94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
94'
Схиртладзе Давит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
94'
Valance Nambishi получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
94'
Судья сигнализирует, что Valance Nambishi из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
93'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
93'
Valance Nambishi из команды Силькеборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
92'
Jeppe Gertsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
92'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Victor Ekani из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
92'
Хорошую попытку сделал Люикс Кес. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Victor Ekani из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
91'
Тактическая замена. Stefan Gartenmann уходит с поля и его заменяет Андерс Эгхольм
90'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что William Tchuameni из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Деннис Флинта
88'
William Tchuameni нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Valance Nambishi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Люикс Кес выбил мяч подальше от ворот.
87'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
87'
ШАНС! Нильссон Хокан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
87'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
86'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Jeppe Gertsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Victor Ekani нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Эмиль Шеел нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Плохо сыграл Деннис Флинта - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
86'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
85'
Удар от ворот произведет Силькеборг
85'
Как он промахнулся? Эмиль Шеел имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
85'
William Tchuameni из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
85'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
85'
Хорошую попытку сделал Stefan Gartenmann. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
83'
Схиртладзе Давит получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Схиртладзе Давит из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Stefan Gartenmann
83'
Сённерйюск нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
83'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
82'
Тактическая замена. Кроон Симон уходит с поля и его заменяет Эмиль Шеел
81'
Victor Ekani из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
81'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
81'
Victor Ekani из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
80'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
79'
Слот Каспер из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Угловой
79'
Слот Каспер из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
79'
Jens Martin Gammelby мяч отрикошетил от ворот
78'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Jens Martin Gammelby и Нильссон Хокан из команды Силькеборг.
78'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 2803 болельщиков
77'
Удар от ворот произведет Силькеборг
77'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
76'
Jeppe Gertsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Кроон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Удар от ворот произведет Силькеборг
75'
Philip Zinckernagel нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
Удар от ворот произведет Силькеборг
74'
Шанс! William Tchuameni из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
74'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
74'
Mads Emil Madsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
74'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
73'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Фол, нарушение
73'
Якобсен Кристиан II наказан за толчок Слот Каспер
72'
Удар от ворот произведет Силькеборг
72'
Nicholas Marfelt не смог попасть в створ ударом издали
72'
Плохо сыграл Jens Martin Gammelby - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
Офсайд
70'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск в офсайде
70'
Удар от ворот произведет Силькеборг
70'
Уре Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
69'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Jeppe Gertsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
69'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
69'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
68'
Тактическая замена. Петерсен Стефан уходит с поля и его заменяет Mads Emil Madsen
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Ibrahim Moro
67'
Jeppe Gertsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
66'
Опасность предотвращена - Деннис Флинта из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
65'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Кроон Симон из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
64'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Тактическая замена. Ромер Марсель уходит с поля и его заменяет William Tchuameni
64'
Удар от ворот произведет Силькеборг
63'
Кроон Симон из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Угловой
63'
Кроон Симон из команды Сённерйюск разыграл угловой с правого угла.
63'
Valance Nambishi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
62'
Томас Нёргаард взял и забрал мяч на выходе
62'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
60'
Удар от ворот произведет Силькеборг
60'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
60'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Кроон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
59'
Симон Якобсен получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Симон Якобсен из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
58'
Сегодня очень холодно для футбола.
Фол, нарушение
58'
Назначен штрафной. Пострадал Philip Zinckernagel, его свалил Ibrahim Moro.
57'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
56'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
56'
Victor Ekani из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Слот Каспер оказался на газоне.
Фол, нарушение
55'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск толкнул локтем оппонента. Это Схиртладзе Давит заработал фол
54'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
52'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Слот Каспер из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
51'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Valance Nambishi из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
50'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
Офсайд
47'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
47'
Кроон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
46'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
46'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
46'
Силькеборг делает оборонительную замену. Родич Владимир уходит, а на его место вступает Jeppe Gertsen, игрок более защитного плана.
46'
Тактическая замена. Родич Владимир уходит с поля и его заменяет Jeppe Gertsen
46'
Tobias Salquist получил травму и заменен. Деннис Флинта выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Сённерйюск играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Victor Ekani нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
47'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
47'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
Травма, повреждение
46'
Ibrahim Moro возвращается на поле, всё в порядке.
46'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
46'
Слот Каспер из команды Силькеборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Слот Каспер
45'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Ibrahim Moro получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
44'
Ibrahim Moro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Матч остановлен
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Victor Ekani из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Ibrahim Moro
43'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Родич Владимир из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Victor Ekani
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Родич Владимир
41'
Томас Нёргаард взял и забрал мяч на выходе
41'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
41'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
Угловой
40'
Кроон Симон из команды Сённерйюск подал угловой слева.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Симон Якобсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
39'
Команда Силькеборг забила мяч, хотя лучше играли соперники
38'
Слот Каспер сделал результативную передачу.
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг переиграл вратаря дальним ударом!
38'
Слот Каспер из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
38'
На стадионе зимние условия – снег начался.
38'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
О, нет. Из многообещающей позиции Ibrahim Moro из команды Силькеборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
38'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает пас партнеру.
38'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
37'
Шанс! Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
37'
Родич Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
36'
Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Нильссон Хокан
35'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
35'
Удар от ворот произведет Силькеборг
35'
ШАНС! Кроон Симон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
Удар от ворот произведет Силькеборг
34'
Victor Ekani не смог попасть в створ ударом издали
34'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
34'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Силькеборг
33'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Ibrahim Moro из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Philip Zinckernagel
32'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Нильссон Хокан
31'
Опасность предотвращена - Tobias Salquist из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
Угловой
31'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск подал угловой справа.
31'
Томас Нёргаард из команды Силькеборг сделал отличный сейв!
31'
Хороший удар издали нанес Philip Zinckernagel, но отличный сейв сделал Томас Нёргаард. Угловой.
30'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
29'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
27'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
27'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Родич Владимир не смог удачно сыграть.
27'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг забрасывает мяч в штрафную.
25'
Томас Нёргаард взял и забрал мяч на выходе
25'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
25'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Томас Нёргаард взял и забрал мяч на выходе
24'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
24'
Удар от ворот произведет Силькеборг
24'
Уре Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
24'
Отличные скиллы показывает Уре Микаэль, обводя своих соперников
24'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
23'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Травма, повреждение
23'
Ibrahim Moro возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Ibrahim Moro получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
21'
Ibrahim Moro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Матч остановлен
Желтая карточка
21'
Stefan Gartenmann получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
21'
Безумный фол. Stefan Gartenmann грубо играет против соперника. Пострадал Ibrahim Moro
21'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
20'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Схиртладзе Давит выбил мяч подальше от ворот.
20'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
19'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
19'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Tobias Salquist из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
19'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
18'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
18'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
17'
Опасность предотвращена - Valance Nambishi из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
17'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
17'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг находит одноклубника четким пасом пяткой.
Угловой
16'
Родич Владимир из команды Силькеборг подал угловой справа.
16'
Люикс Кес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отдал передачу, которая была заблокирована.
16'
Отличные скиллы показывает Jens Martin Gammelby, обводя своих соперников
15'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
15'
Отличные скиллы показывает Петерсен Стефан, обводя своих соперников
15'
Victor Ekani выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Удар от ворот произведет Силькеборг
14'
ШАНС! Якобсен Кристиан II нанес удар с лета, но не попал по воротам!
13'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
13'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
13'
Отличный пас сделал Ibrahim Moro из команды Силькеборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
12'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Опасность предотвращена - Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
12'
Родич Владимир из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
11'
Кроон Симон пробует нанести удар издали, но Томас Нёргаард держит все под контролем
11'
Кроон Симон из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
10'
Люикс Кес пробил после навеса, но Томас Нёргаард спас! Опасный момент упущен!
10'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
10'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг опасно и грубо сыграл. Philip Zinckernagel пострадал.
9'
Удар от ворот произведет Силькеборг
9'
Victor Ekani из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Кроон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
8'
Симон Якобсен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
8'
Симон Якобсен из команды Силькеборг играет слишком грубо. Уре Микаэль оказался на газоне.
8'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Милиц Себастьян из команды Сённерйюск.
7'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
7'
Томас Нёргаард взял и забрал мяч на выходе
7'
Плохо сыграл Tobias Salquist - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Кроон Симон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг толкнул локтем оппонента. Это Ромер Марсель заработал фол
6'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
5'
Victor Ekani из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
5'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
4'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
4'
Родич Владимир из команды Силькеборг забрасывает мяч в штрафную.
3'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
3'
Удар от ворот произведет Силькеборг
2'
Кроон Симон из команды Сённерйюск сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Якобсен Кристиан II мяча так и не получил
2'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня очень холодно для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация