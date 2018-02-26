Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 2803
0:1
Конец матча
8' Желтая карточкаSimon Jakobsen
21' Желтая карточкаStefan Gartenmann
36' Желтая карточкаРомер Марсель
0:1
38' ГолJens Martin Gammelby
59' Вторая желтая карточкаSimon Jakobsen
83' Желтая карточкаСхиртладзе Давит
90' Желтая карточкаValance Nambishi
Второй тайм
95'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Силькеборг вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
95'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
94'
94'
Схиртладзе Давит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск пробил со штрафного, но очень мимо цели.
94'
Valance Nambishi получил желтую карточку от судьи
94'
Судья сигнализирует, что Valance Nambishi из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Уре Микаэль
93'
Йонссон Эггерт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг делает передачу одноклубнику.
93'
Valance Nambishi из команды Силькеборг плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
92'
92'
Эмиль Шеел из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Судья сигнализирует, что Victor Ekani из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
92'
Хорошую попытку сделал Люикс Кес. Удар в створ, но вратарь начеку
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Судья сигнализирует, что Victor Ekani из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
91'
Тактическая замена. Stefan Gartenmann уходит с поля и его заменяет Андерс Эгхольм
90'
90'
Якобсен Кристиан II нанес удар, но тот был заблокирован.
89'
88'
Судья сигнализирует, что William Tchuameni из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Деннис Флинта
88'
William Tchuameni нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Valance Nambishi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Люикс Кес выбил мяч подальше от ворот.
87'
87'
ШАНС! Нильссон Хокан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
87'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
87'
87'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
86'
86'
86'
Victor Ekani нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Эмиль Шеел нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Плохо сыграл Деннис Флинта - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
86'
85'
85'
Как он промахнулся? Эмиль Шеел имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
85'
William Tchuameni из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
85'
85'
Хорошую попытку сделал Stefan Gartenmann. Удар в створ, но вратарь начеку
84'
84'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Схиртладзе Давит получил желтую карточку от судьи
83'
Судья сигнализирует, что Схиртладзе Давит из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Stefan Gartenmann
83'
Сённерйюск нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
83'
83'
82'
Тактическая замена. Кроон Симон уходит с поля и его заменяет Эмиль Шеел
81'
Victor Ekani из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
81'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
81'
Victor Ekani из команды Сённерйюск сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
80'
Томас Нёргаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
79'
Слот Каспер из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
79'
Jens Martin Gammelby мяч отрикошетил от ворот
78'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Jens Martin Gammelby и Нильссон Хокан из команды Силькеборг.
78'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 2803 болельщиков
77'
77'
77'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
76'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
76'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
76'
76'
Кроон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
75'
Philip Zinckernagel нанес удар, но промахнулся очень сильно.
74'
74'
Шанс! William Tchuameni из команды Сённерйюск пробил головой, но мимо
74'
74'
Mads Emil Madsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Йонссон Эггерт из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
74'
73'
73'
Якобсен Кристиан II наказан за толчок Слот Каспер
72'
72'
Nicholas Marfelt не смог попасть в створ ударом издали
72'
Плохо сыграл Jens Martin Gammelby - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
72'
71'
71'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
70'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск в офсайде
70'
70'
Уре Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
69'
69'
69'
69'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
69'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
69'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
68'
Тактическая замена. Петерсен Стефан уходит с поля и его заменяет Mads Emil Madsen
67'
Судья сигнализирует, что Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Ibrahim Moro
67'
67'
66'
Опасность предотвращена - Деннис Флинта из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
65'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
65'
Кроон Симон из команды Сённерйюск забрасывает мяч в штрафную.
64'
64'
Тактическая замена. Ромер Марсель уходит с поля и его заменяет William Tchuameni
64'
63'
Кроон Симон из команды Сённерйюск навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
63'
Кроон Симон из команды Сённерйюск разыграл угловой с правого угла.
63'
Valance Nambishi предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
62'
62'
60'
60'
Кроон Симон из команды Сённерйюск отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
60'
60'
60'
59'
Симон Якобсен получает вторую желтую карточку. Удаление.
58'
Судья сигнализирует, что Симон Якобсен из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Якобсен Кристиан II
58'
Сегодня очень холодно для футбола.
58'
Назначен штрафной. Пострадал Philip Zinckernagel, его свалил Ibrahim Moro.
57'
57'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
56'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
56'
Victor Ekani из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Слот Каспер оказался на газоне.
55'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск толкнул локтем оппонента. Это Схиртладзе Давит заработал фол
54'
52'
52'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
51'
51'
51'
51'
Valance Nambishi из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
50'
50'
49'
49'
49'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
47'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
47'
Кроон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
47'
46'
46'
46'
Силькеборг делает оборонительную замену. Родич Владимир уходит, а на его место вступает Jeppe Gertsen, игрок более защитного плана.
46'
Тактическая замена. Родич Владимир уходит с поля и его заменяет Jeppe Gertsen
46'
Tobias Salquist получил травму и заменен. Деннис Флинта выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Сённерйюск играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Victor Ekani нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
47'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
47'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
46'
Ibrahim Moro возвращается на поле, всё в порядке.
46'
46'
Слот Каспер из команды Силькеборг пробил со штрафного, но очень мимо цели.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Судья сигнализирует, что Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Слот Каспер
45'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Ibrahim Moro получил травму и медбригада забирает его с поля.
44'
Ibrahim Moro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
44'
Матч остановлен
43'
Судья сигнализирует, что Victor Ekani из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Ibrahim Moro
43'
42'
Судья сигнализирует, что Родич Владимир из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Victor Ekani
41'
Судья сигнализирует, что Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Родич Владимир
41'
41'
41'
40'
40'
Кроон Симон из команды Сённерйюск подал угловой слева.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
40'
Симон Якобсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
39'
Команда Силькеборг забила мяч, хотя лучше играли соперники
38'
Слот Каспер сделал результативную передачу.
38'
Г О О О О Л - Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг переиграл вратаря дальним ударом!
38'
38'
На стадионе зимние условия – снег начался.
38'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
О, нет. Из многообещающей позиции Ibrahim Moro из команды Силькеборг наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
38'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает пас партнеру.
38'
37'
Шанс! Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг пробил головой, но мимо
37'
Родич Владимир навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Ромер Марсель получил желтую карточку от судьи
36'
Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Нильссон Хокан
35'
35'
35'
ШАНС! Кроон Симон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
34'
34'
Victor Ekani не смог попасть в створ ударом издали
34'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
34'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
33'
33'
33'
Судья сигнализирует, что Ibrahim Moro из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Philip Zinckernagel
32'
32'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
32'
Судья сигнализирует, что Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Нильссон Хокан
31'
Опасность предотвращена - Tobias Salquist из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
31'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск подал угловой справа.
31'
Томас Нёргаард из команды Силькеборг сделал отличный сейв!
31'
Хороший удар издали нанес Philip Zinckernagel, но отличный сейв сделал Томас Нёргаард. Угловой.
30'
30'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
29'
29'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
29'
29'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
27'
27'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Родич Владимир не смог удачно сыграть.
27'
26'
26'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг забрасывает мяч в штрафную.
25'
25'
25'
24'
24'
24'
24'
Уре Микаэль не смог попасть в створ ударом издали
24'
Отличные скиллы показывает Уре Микаэль, обводя своих соперников
24'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
23'
23'
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
23'
Ibrahim Moro возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
22'
Ох, нехорошо это выглядит. Ibrahim Moro получил травму и медбригада забирает его с поля.
21'
Ibrahim Moro на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Матч остановлен
21'
Stefan Gartenmann получил желтую карточку от судьи
21'
Безумный фол. Stefan Gartenmann грубо играет против соперника. Пострадал Ibrahim Moro
21'
21'
20'
20'
Схиртладзе Давит выбил мяч подальше от ворот.
20'
19'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Tobias Salquist из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
19'
Судья сигнализирует, что Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Схиртладзе Давит
19'
19'
18'
18'
17'
Опасность предотвращена - Valance Nambishi из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
17'
17'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг находит одноклубника четким пасом пяткой.
16'
Родич Владимир из команды Силькеборг подал угловой справа.
16'
Люикс Кес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отдал передачу, которая была заблокирована.
16'
Отличные скиллы показывает Jens Martin Gammelby, обводя своих соперников
15'
15'
Отличные скиллы показывает Петерсен Стефан, обводя своих соперников
15'
Victor Ekani выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
14'
14'
14'
14'
ШАНС! Якобсен Кристиан II нанес удар с лета, но не попал по воротам!
13'
13'
13'
Отличный пас сделал Ibrahim Moro из команды Силькеборг. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
12'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
12'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Опасность предотвращена - Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск вступил в отбор удачно
12'
Родич Владимир из команды Силькеборг идет с мячом вперед на обострение...
11'
Кроон Симон пробует нанести удар издали, но Томас Нёргаард держит все под контролем
11'
Кроон Симон из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
10'
Люикс Кес пробил после навеса, но Томас Нёргаард спас! Опасный момент упущен!
10'
10'
Нильссон Хокан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг опасно и грубо сыграл. Philip Zinckernagel пострадал.
9'
9'
Victor Ekani из команды Сённерйюск сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
8'
Симон Якобсен получил желтую карточку от судьи
8'
Симон Якобсен из команды Силькеборг играет слишком грубо. Уре Микаэль оказался на газоне.
8'
7'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Милиц Себастьян из команды Сённерйюск.
7'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
7'
7'
Плохо сыграл Tobias Salquist - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
6'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг толкнул локтем оппонента. Это Ромер Марсель заработал фол
6'
6'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
5'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
5'
Victor Ekani из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
5'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
4'
4'
Родич Владимир из команды Силькеборг забрасывает мяч в штрафную.
3'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Петерсен Стефан из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
3'
2'
Кроон Симон из команды Сённерйюск сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Якобсен Кристиан II мяча так и не получил
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня очень холодно для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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