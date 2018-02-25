Стадион: ДС Арена Зрители: 1927
1:2
Конец матча
0:1
5' ГолХенде Марк-Даль
16' Желтая карточкаFrank Onyeka
50' Желтая карточкаАнтипас Квинси
58' Желтая карточкаТюкосен Мадс
62' Вторая желтая карточкаFrank Onyeka
0:2
66' ГолХенде Марк-Даль
76' Желтая карточкаFrans Dhia Putros
1:2
82' ГолFrans Dhia Putros
87' Желтая карточкаСвятченко Эрик
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
95'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
94'
94'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает неудачный навес.
94'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Дэнни Ольсен выбил мяч подальше от ворот.
94'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
93'
93'
92'
92'
92'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Frans Dhia Putros пострадал.
92'
Хобро нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
91'
Краев Божидар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Дамборг Йонас из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 1927 болельщиков
89'
Краев Божидар из команды Митьюлланд в офсайде
88'
88'
Sebastian Groenning из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
88'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Мартин Миккельсен из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
88'
88'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
88'
Судья свистит. Корчмар Жолт атаковал сзади соперника. Это Sebastian Groenning заработал своей команде штрафной
87'
Глупую желтую получил Святченко Эрик за то, что отбил ногой мяч после свистка
87'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд в офсайде
86'
86'
86'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Bubacarr Sanneh
85'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
85'
85'
Дэнни Ольсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
85'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает неудачный навес.
84'
Назначен штрафной. Пострадал Frans Dhia Putros, его свалил Дуэлунд Миккель.
83'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
82'
Г О О О О Л Frans Dhia Putros закручивает штрафной в сетку! Великолепно
81'
Судья сигнализирует, что Корчмар Жолт из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Frans Dhia Putros
81'
Поульсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Frans Dhia Putros из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 1927 болельщиков
79'
Викхейм Густав не смог попасть в створ ударом издали
79'
Sebastian Groenning выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
79'
Яв-Ихле Аманква наказан за толчок Святченко Эрик
79'
78'
78'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
78'
Викхейм Густав возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Викхейм Густав получил травму и медбригада забирает его с поля.
76'
Викхейм Густав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Frans Dhia Putros получил желтую карточку от судьи
76'
Безумный фол. Frans Dhia Putros грубо играет против соперника. Пострадал Викхейм Густав
76'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Корчмар Жолт из команды Митьюлланд.
75'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
75'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Якоб Тёрнелунд получил травму и заменен. Дэнни Ольсен выходит на поле.
74'
74'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Якоб Тёрнелунд получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Тактическая замена. Хенде Марк-Даль уходит с поля и его заменяет Поульсен Андреас
72'
Якоб Тёрнелунд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
70'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро в офсайде
70'
Sebastian Groenning нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Расмус Педерсен пробивает по воротам...
70'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Якоб Тёрнелунд нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
69'
Хороший удар издали нанес Мартин Миккельсен, но отличный сейв сделал Хансен Йеспер. Угловой.
69'
67'
Судья сигнализирует, что Sebastian Groenning из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Хансен Йеспер
67'
Тактическая замена. Йеспер Боге уходит с поля и его заменяет Якоб Тёрнелунд
67'
Тактическая замена. Вильфред Доморо уходит с поля и его заменяет Sebastian Groenning
66'
Отличный гол забил Хенде Марк-Даль
66'
Викхейм Густав сделал результативную передачу.
66'
Г О О О О Л - Хенде Марк-Даль изменил счет на табло!
66'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
66'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
65'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
65'
После штрафного удара,который нанес Поульсен Якоб мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
64'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
63'
63'
Антипас Квинси из команды Хобро делает неудачный навес.
63'
63'
62'
Frank Onyeka получает вторую желтую карточку. Удаление.
62'
Судья сигнализирует, что Frank Onyeka из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Frans Dhia Putros
62'
61'
61'
Тюкосен Мадс имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
61'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает отличный кросс...
59'
59'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
59'
После штрафного удара,который нанес Frans Dhia Putros мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
58'
Тюкосен Мадс получил желтую карточку от судьи
58'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Frans Dhia Putros оказался на газоне.
58'
58'
Frans Dhia Putros из команды Хобро подал угловой слева.
58'
Опасность предотвращена - Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
57'
Отличные скиллы показывает Антипас Квинси, обводя своих соперников
56'
56'
55'
Судья сигнализирует, что Антипас Квинси из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Корчмар Жолт
55'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Плохо сыграл Frans Dhia Putros - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
54'
Дамборг Йонас наказан за толчок Дуэлунд Миккель
54'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
53'
Бабаян Эдгар из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
53'
52'
52'
52'
Судья сигнализирует, что Корчмар Жолт из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
51'
Спарв Тим из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Дамборг Йонас оказался на газоне.
50'
Антипас Квинси получил желтую карточку от судьи
50'
Безумный фол. Антипас Квинси грубо играет против соперника. Пострадал Святченко Эрик
49'
Судья сигнализирует, что Антипас Квинси из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
48'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Опасность предотвращена - Яв-Ихле Аманква из команды Хобро вступил в отбор удачно
48'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
48'
ШАНС! Дуэлунд Миккель вышел один-на-один с голкипером...
48'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
46'
46'
46'
Тюкосен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
42'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
40'
39'
Судья сигнализирует, что Вильфред Доморо из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
38'
Хенде Марк-Даль наказан за толчок Мартин Миккельсен
38'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
36'
36'
Бабаян Эдгар из команды Хобро пробил со штрафного, но очень мимо цели.
36'
Судья сигнализирует, что Frank Onyeka из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Бьорн Копплин
35'
Йеспер Раск из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
33'
Бабаян Эдгар из команды Хобро сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Судья свистит. Яв-Ихле Аманква атаковал сзади соперника. Это Дуэлунд Миккель заработал своей команде штрафной
32'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Викхейм Густав
31'
31'
ШАНС! Хенде Марк-Даль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
30'
30'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
28'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
27'
Йеспер Боге из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Викхейм Густав пострадал.
26'
26'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
26'
Бьорн Копплин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
25'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Викхейм Густав
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
24'
Антипас Квинси из команды Хобро в офсайде
24'
24'
ШАНС! Бабаян Эдгар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Вильфред Доморо нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Йеспер Боге из команды Хобро делает отличный кросс...
23'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
23'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
22'
22'
Антипас Квинси из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
ШАНС! Антипас Квинси вышел один-на-один с голкипером...
22'
Опасность! Бабаян Эдгар из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
22'
ШАНС! Бабаян Эдгар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
21'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
21'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
21'
21'
20'
Йеспер Раск предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
20'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
17'
Расмус Педерсен наказан за толчок Корчмар Жолт
17'
17'
16'
Frank Onyeka получил желтую карточку от судьи
16'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Дамборг Йонас пострадал.
16'
Судья сигнализирует, что Поульсен Якоб из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Дамборг Йонас
15'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
15'
Frans Dhia Putros из команды Хобро играет слишком грубо. Викхейм Густав оказался на газоне.
14'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает неудачный навес.
13'
Расмус Педерсен наказан за толчок Хансен Киан
13'
13'
Судья свистит. Хансен Киан атаковал сзади соперника. Это Вильфред Доморо заработал своей команде штрафной
12'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
11'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
11'
10'
Плохо сыграл Святченко Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
10'
10'
10'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает неудачный навес.
10'
Мартин Миккельсен из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
9'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Дуэлунд Миккель наказан за толчок Бьорн Копплин
8'
Антипас Квинси из команды Хобро в офсайде
8'
Йеспер Боге из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Митьюлланд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
5'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
5'
Г О О О О Л - Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд забил гол! Легко это для такого игрока, как Хенде Марк-Даль
5'
Голкипер мог бы сыграть и получше
5'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
5'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
4'
Судья сигнализирует, что Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
3'
Вильфред Доморо из команды Хобро в офсайде
3'
3'
2'
2'
Вильфред Доморо нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
1'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Frans Dhia Putros из команды Хобро подал угловой слева.
1'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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