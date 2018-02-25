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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 1927
Хобро
1:2
Конец матча
Митьюлланд
0'
0:1
5' Гол
Хенде Марк-Даль
16' Желтая карточка
Frank Onyeka
50' Желтая карточка
Антипас Квинси
58' Желтая карточка
Тюкосен Мадс
62' Вторая желтая карточка
Frank Onyeka
0:2
66' Гол
Хенде Марк-Даль
76' Желтая карточка
Frans Dhia Putros
1:2
82' Гол
Frans Dhia Putros
87' Желтая карточка
Святченко Эрик
90'+6
Второй тайм
96'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Митьюлланд вырывает победу
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Удар от ворот произведет Хобро
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
94'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
94'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает неудачный навес.

94'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Дэнни Ольсен выбил мяч подальше от ворот.
94'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
93'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
92'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
92'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
92'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Frans Dhia Putros пострадал.
92'
Хобро нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
91'
Краев Божидар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Дамборг Йонас из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Хобро
90'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
89'
Сегодняшная посещаемость составляет 1927 болельщиков
Офсайд
89'
Краев Божидар из команды Митьюлланд в офсайде
88'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
88'
Sebastian Groenning из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
88'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Мартин Миккельсен из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
88'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
88'
Судья свистит. Корчмар Жолт атаковал сзади соперника. Это Sebastian Groenning заработал своей команде штрафной
Желтая карточка
87'
Глупую желтую получил Святченко Эрик за то, что отбил ногой мяч после свистка
Офсайд
87'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд в офсайде
86'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
86'
Тактическая замена. Дуэлунд Миккель уходит с поля и его заменяет Bubacarr Sanneh
85'
Яв-Ихле Аманква предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
85'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
85'
Дэнни Ольсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
85'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает неудачный навес.
Фол, нарушение
84'
Назначен штрафной. Пострадал Frans Dhia Putros, его свалил Дуэлунд Миккель.
83'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Краев Божидар
Описание гола
82'
Г О О О О Л Frans Dhia Putros закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
81'
Судья сигнализирует, что Корчмар Жолт из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Frans Dhia Putros
81'
Поульсен Андреас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
81'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Frans Dhia Putros из команды Хобро забрасывает мяч в штрафную.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 1927 болельщиков
79'
Викхейм Густав не смог попасть в створ ударом издали
79'
Sebastian Groenning выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Поульсен Андреас из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
79'
Яв-Ихле Аманква наказан за толчок Святченко Эрик
79'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
Травма, повреждение
78'
Викхейм Густав возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Викхейм Густав получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
76'
Викхейм Густав на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
76'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
76'
Frans Dhia Putros получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
Безумный фол. Frans Dhia Putros грубо играет против соперника. Пострадал Викхейм Густав
76'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Корчмар Жолт из команды Митьюлланд.
Угловой
75'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
75'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Якоб Тёрнелунд получил травму и заменен. Дэнни Ольсен выходит на поле.
74'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
73'
Ох, нехорошо это выглядит. Якоб Тёрнелунд получил травму и медбригада забирает его с поля.
73'
Тактическая замена. Хенде Марк-Даль уходит с поля и его заменяет Поульсен Андреас
Травма, повреждение
72'
Якоб Тёрнелунд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Офсайд
70'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро в офсайде
70'
Sebastian Groenning нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Расмус Педерсен пробивает по воротам...
70'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Якоб Тёрнелунд нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
69'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
69'
Хороший удар издали нанес Мартин Миккельсен, но отличный сейв сделал Хансен Йеспер. Угловой.
69'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Sebastian Groenning из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Хансен Йеспер
67'
Тактическая замена. Йеспер Боге уходит с поля и его заменяет Якоб Тёрнелунд
67'
Тактическая замена. Вильфред Доморо уходит с поля и его заменяет Sebastian Groenning
66'
Отличный гол забил Хенде Марк-Даль
66'
Викхейм Густав сделал результативную передачу.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Хенде Марк-Даль изменил счет на табло!
66'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
66'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
65'
Удар от ворот произведет Хобро
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
65'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
65'
После штрафного удара,который нанес Поульсен Якоб мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Бабаян Эдгар из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
63'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
63'
Антипас Квинси из команды Хобро делает неудачный навес.
63'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Frank Onyeka получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Frank Onyeka из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Frans Dhia Putros
62'
Вильфред Доморо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
61'
Тюкосен Мадс имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
61'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд делает отличный кросс...
59'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
59'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
59'
После штрафного удара,который нанес Frans Dhia Putros мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
58'
Тюкосен Мадс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Frans Dhia Putros оказался на газоне.
58'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Frans Dhia Putros из команды Хобро подал угловой слева.
58'
Опасность предотвращена - Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
57'
Отличные скиллы показывает Антипас Квинси, обводя своих соперников
56'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Антипас Квинси из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Корчмар Жолт
55'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
55'
Плохо сыграл Frans Dhia Putros - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Фол, нарушение
54'
Дамборг Йонас наказан за толчок Дуэлунд Миккель
54'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
53'
Бабаян Эдгар из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
53'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
53'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Корчмар Жолт из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
Фол, нарушение
51'
Спарв Тим из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Дамборг Йонас оказался на газоне.
Желтая карточка
50'
Антипас Квинси получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Антипас Квинси грубо играет против соперника. Пострадал Святченко Эрик
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Антипас Квинси из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
48'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
48'
Опасность предотвращена - Яв-Ихле Аманква из команды Хобро вступил в отбор удачно
48'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
48'
ШАНС! Дуэлунд Миккель вышел один-на-один с голкипером...
48'
Хансен Киан выбил мяч подальше от ворот.
46'
Вильфред Доморо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
46'
Тюкосен Мадс нанес удар, но тот был заблокирован.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
42'
Йеспер Боге выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд забрасывает мяч в штрафную.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
40'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Вильфред Доморо из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
38'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
37'
Удар от ворот произведет Хобро
37'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает неудачный навес.
36'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
36'
Бабаян Эдгар из команды Хобро пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Frank Onyeka из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Бьорн Копплин
35'
Йеспер Раск из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
34'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
33'
Бабаян Эдгар из команды Хобро сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
33'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
33'
Судья свистит. Яв-Ихле Аманква атаковал сзади соперника. Это Дуэлунд Миккель заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Викхейм Густав
31'
Удар от ворот произведет Хобро
31'
ШАНС! Хенде Марк-Даль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
30'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
29'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
28'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Йеспер Боге из команды Хобро опасно и грубо сыграл. Викхейм Густав пострадал.
26'
Вильфред Доморо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
26'
Бьорн Копплин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Викхейм Густав
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
24'
Антипас Квинси из команды Хобро в офсайде
24'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
24'
ШАНС! Бабаян Эдгар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
24'
Вильфред Доморо нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Йеспер Боге из команды Хобро делает отличный кросс...
23'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
23'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
22'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
22'
Антипас Квинси из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
22'
ШАНС! Антипас Квинси вышел один-на-один с голкипером...
22'
Опасность! Бабаян Эдгар из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
22'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
22'
ШАНС! Бабаян Эдгар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
21'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
21'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
21'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
20'
Йеспер Раск предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
20'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
Фол, нарушение
17'
Расмус Педерсен наказан за толчок Корчмар Жолт
17'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
17'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
16'
Frank Onyeka получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
16'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Дамборг Йонас пострадал.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Поульсен Якоб из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Дамборг Йонас
15'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
15'
Frans Dhia Putros из команды Хобро играет слишком грубо. Викхейм Густав оказался на газоне.
14'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает неудачный навес.
Фол, нарушение
13'
Расмус Педерсен наказан за толчок Хансен Киан
13'
Frans Dhia Putros навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
13'
Судья свистит. Хансен Киан атаковал сзади соперника. Это Вильфред Доморо заработал своей команде штрафной
12'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
11'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
11'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
10'
Плохо сыграл Святченко Эрик - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
10'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
10'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бьорн Копплин из команды Хобро делает неудачный навес.
Угловой
10'
Мартин Миккельсен из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
9'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
9'
Дуэлунд Миккель наказан за толчок Бьорн Копплин
Офсайд
8'
Антипас Квинси из команды Хобро в офсайде
8'
Йеспер Боге из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Митьюлланд нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
5'
Поульсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд забил гол! Легко это для такого игрока, как Хенде Марк-Даль
5'
Голкипер мог бы сыграть и получше
5'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
5'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Мартин Миккельсен
Офсайд
3'
Вильфред Доморо из команды Хобро в офсайде
3'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
3'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
2'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
2'
Вильфред Доморо нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Мартин Миккельсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
1'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
1'
Frans Dhia Putros из команды Хобро подал угловой слева.
1'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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