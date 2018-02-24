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Стадион: Зрители: 2314
Люнгбю
0:0
Конец матча
Орхус
0'
13' Желтая карточка
Mayron George
61' Желтая карточка
Гира Адама
77' Желтая карточка
Спельманн Мартин
90'+5
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
Удар от ворот произведет Люнгбю
94'
Сана Тобиас из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
93'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе

93'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
92'
Удар от ворот произведет Люнгбю
92'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Kasper Junker!
92'
Kasper Junker из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Mayron George выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
90'
Тактическая замена. Kevin Tshiembe уходит с поля и его заменяет Emil Bodholdt-Larsen
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Mayron George из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
Фол, нарушение
87'
Амини Мустафа наказан за толчок Mohammed Saeid
86'
ШАНС! Kasper Junker нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
Удар от ворот произведет Орхус
84'
ШАНС! Mohammed Saeid нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Опасность! Mayron George из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
84'
Удар от ворот произведет Люнгбю
83'
ШАНС! Mustapha Bundu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
Magnus Kaastrup из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Тактическая замена. Спельманн Мартин уходит с поля и его заменяет Magnus Kaastrup
Фол, нарушение
82'
Канструп Пьер наказан за толчок Шала Херолинд
82'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Миканович Дино из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Удар от ворот произведет Люнгбю
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 2314 болельщиков
80'
Шала Херолинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
79'
Тактическая замена. Кьяер Йеппе уходит с поля и его заменяет Mohammed Saeid
Желтая карточка
77'
Спельманн Мартин получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Лунд Оливер
77'
Тактическая замена. Эрнсков Мартин уходит с поля и его заменяет Хебо Матиас
77'
Канструп Пьер из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Тактическая замена. Пушич Мартин уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
Угловой
76'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
76'
Сана Тобиас из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
Mayron George выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
76'
Mustapha Bundu нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
76'
Опасность! Сана Тобиас из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
75'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Удар от ворот произведет Орхус
73'
ШАНС! Шала Херолинд нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Mayron George нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
72'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Йулсгор Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
72'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает неудачный навес.
71'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Oskar Snorre Olsen взял и забрал мяч на выходе
69'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
69'
Ламб Микаэл наказан за толчок Спельманн Мартин
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Йулсгор Йеспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Шала Херолинд
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
Офсайд
68'
Пушич Мартин из команды Орхус в офсайде
67'
Удар от ворот произведет Люнгбю
67'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лунд Оливер из команды Люнгбю.
67'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Шала Херолинд из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Йулсгор Йеспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Mayron George
65'
Шала Херолинд из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Шала Херолинд из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
64'
Тактическая замена. Гира Адама уходит с поля и его заменяет Амини Мустафа
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Gustav Marcussen
63'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Опасность! Daniel A. Pedersen из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
62'
Удар от ворот произведет Орхус
62'
ШАНС! Mayron George нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
После штрафного удара,который нанес Кьяер Йеппе мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
61'
Гира Адама получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Mayron George
60'
Oskar Snorre Olsen взял и забрал мяч на выходе
Угловой
60'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
59'
Соренсен Томас III предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
59'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Oskar Snorre Olsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
58'
Лунд Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
57'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
57'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Mayron George выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
56'
Соренсен Томас III предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
56'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
56'
Пушич Мартин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
56'
Близко! Миканович Дино нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
56'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Mayron George из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Йулсгор Йеспер
54'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
53'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
52'
После дальнего удара, который нанес Сана Тобиас мяч отбит вратарем
52'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Gustav Marcussen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
50'
Спельманн Мартин из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
Офсайд
49'
Шала Херолинд из команды Люнгбю в офсайде
49'
После дальнего удара, который нанес Шала Херолинд мяч отбит вратарем
49'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Mayron George нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Соренсен Томас III предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Опасность! Mustapha Bundu из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
47'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Спельманн Мартин из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
46'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
44'
Ламб Микаэл наказан за толчок Миканович Дино
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
43'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
Удар от ворот произведет Люнгбю
42'
ШАНС! Mustapha Bundu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Mustapha Bundu из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
42'
Mayron George из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Mayron George
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Шала Херолинд из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
40'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Mayron George из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
40'
Опасность! Gustav Marcussen из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
39'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Oskar Snorre Olsen взял и забрал мяч на выходе
38'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
38'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
37'
Лунд Оливер из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
37'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
37'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Oskar Snorre Olsen взял и забрал мяч на выходе
34'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
33'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю подал угловой слева.
33'
[player1] нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Кьяер Йеппе, и мяч снова в игре
31'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Шала Херолинд
30'
Удар от ворот произведет Люнгбю
30'
Пушич Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
29'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Oskar Snorre Olsen взял и забрал мяч на выходе
28'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
28'
Миканович Дино из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Шала Херолинд
26'
Удар от ворот произведет Орхус
26'
ШАНС! Шала Херолинд нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
25'
Mustapha Bundu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Удар от ворот произведет Люнгбю
24'
Mustapha Bundu не смог попасть в створ ударом издали
23'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Опасность! Mustapha Bundu из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
21'
Kevin Tshiembe наказан за толчок Casper Hoejer Nielsen
20'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
16'
Oskar Snorre Olsen взял и забрал мяч на выходе
16'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Кьяер Йеппе из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
Удар от ворот произведет Люнгбю
15'
ШАНС! Casper Hoejer Nielsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Соренсен Томас III из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Пушич Мартин
Желтая карточка
13'
Рефери не любит споров - именно за это Mayron George сейчас получил желтую
Фол, нарушение
13'
Mayron George наказан за толчок Йованович Александар II
Угловой
13'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю подал угловой слева.
13'
Канструп Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
13'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю подал угловой слева.
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
Канструп Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Опасность! Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
12'
Mayron George наказан за толчок Йулсгор Йеспер
11'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Сана Тобиас из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Mustapha Bundu из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Кьяер Йеппе из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Йулсгор Йеспер
7'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Шала Херолинд отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
5'
Спельманн Мартин наказан за толчок Gustav Marcussen
4'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
4'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Канструп Пьер из команды Орхус.
4'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
3'
Кьяер Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Mayron George из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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