Стадион: Люнгбю Зрители: 2314
13' Желтая карточкаMayron George
61' Желтая карточкаГира Адама
77' Желтая карточкаСпельманн Мартин
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
94'
94'
Сана Тобиас из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
93'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
93'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
92'
92'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Kasper Junker!
92'
Kasper Junker из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
90'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
90'
Тактическая замена. Kevin Tshiembe уходит с поля и его заменяет Emil Bodholdt-Larsen
88'
Судья сигнализирует, что Mayron George из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
87'
Амини Мустафа наказан за толчок Mohammed Saeid
86'
ШАНС! Kasper Junker нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
85'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
85'
85'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
84'
84'
ШАНС! Mohammed Saeid нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
84'
Опасность! Mayron George из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
84'
83'
ШАНС! Mustapha Bundu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
83'
Magnus Kaastrup из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
82'
Тактическая замена. Спельманн Мартин уходит с поля и его заменяет Magnus Kaastrup
82'
Канструп Пьер наказан за толчок Шала Херолинд
82'
81'
Миканович Дино из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 2314 болельщиков
80'
Шала Херолинд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
79'
Тактическая замена. Кьяер Йеппе уходит с поля и его заменяет Mohammed Saeid
77'
Спельманн Мартин получил желтую карточку от судьи
77'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Лунд Оливер
77'
Тактическая замена. Эрнсков Мартин уходит с поля и его заменяет Хебо Матиас
77'
Канструп Пьер из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
77'
Тактическая замена. Пушич Мартин уходит с поля и его заменяет Kasper Junker
76'
76'
Сана Тобиас из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
76'
76'
76'
Mustapha Bundu нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
76'
Опасность! Сана Тобиас из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
75'
75'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
73'
ШАНС! Шала Херолинд нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Mayron George нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
72'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Йулсгор Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
72'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает неудачный навес.
71'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
70'
69'
Oskar Snorre Olsen взял и забрал мяч на выходе
69'
Канструп Пьер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
69'
Ламб Микаэл наказан за толчок Спельманн Мартин
69'
Судья сигнализирует, что Йулсгор Йеспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Шала Херолинд
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
68'
Пушич Мартин из команды Орхус в офсайде
67'
67'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Лунд Оливер из команды Люнгбю.
67'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
67'
Амини Мустафа из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Судья сигнализирует, что Шала Херолинд из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
66'
Судья сигнализирует, что Йулсгор Йеспер из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Mayron George
65'
Шала Херолинд из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
65'
Шала Херолинд из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
64'
Тактическая замена. Гира Адама уходит с поля и его заменяет Амини Мустафа
63'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Gustav Marcussen
63'
63'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
62'
Опасность! Daniel A. Pedersen из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
62'
62'
ШАНС! Mayron George нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
После штрафного удара,который нанес Кьяер Йеппе мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
61'
Гира Адама получил желтую карточку от судьи
61'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Mayron George
60'
Oskar Snorre Olsen взял и забрал мяч на выходе
60'
59'
59'
59'
58'
Oskar Snorre Olsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
58'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
58'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
58'
Лунд Оливер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
57'
57'
57'
57'
56'
56'
56'
Пушич Мартин нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
56'
Близко! Миканович Дино нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
56'
55'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
54'
Судья сигнализирует, что Mayron George из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Йулсгор Йеспер
54'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
53'
52'
После дальнего удара, который нанес Сана Тобиас мяч отбит вратарем
52'
51'
51'
50'
Судья сигнализирует, что Gustav Marcussen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
50'
Спельманн Мартин из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
49'
Шала Херолинд из команды Люнгбю в офсайде
49'
После дальнего удара, который нанес Шала Херолинд мяч отбит вратарем
49'
48'
Mayron George нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
48'
48'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
47'
Опасность! Mustapha Bundu из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
47'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Спельманн Мартин из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
46'
46'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
44'
Ламб Микаэл наказан за толчок Миканович Дино
44'
Судья сигнализирует, что Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
43'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
43'
43'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
43'
42'
ШАНС! Mustapha Bundu нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
42'
Mustapha Bundu из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
42'
Mayron George из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
41'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Mayron George
40'
Судья сигнализирует, что Шала Херолинд из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Сана Тобиас
40'
40'
Mayron George из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
40'
Опасность! Gustav Marcussen из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
39'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Oskar Snorre Olsen взял и забрал мяч на выходе
38'
Миканович Дино выбил мяч подальше от ворот.
38'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
37'
Лунд Оливер из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
37'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
37'
37'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
34'
Oskar Snorre Olsen взял и забрал мяч на выходе
34'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
33'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
[player1] нанес удар, но тот был заблокирован.
32'
32'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
32'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Вратарь парирует удар, который нанес Кьяер Йеппе, и мяч снова в игре
31'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
31'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Шала Херолинд
30'
30'
Пушич Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
30'
30'
Kevin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
29'
28'
Oskar Snorre Olsen взял и забрал мяч на выходе
28'
Миканович Дино из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
28'
Миканович Дино из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Судья сигнализирует, что Пушич Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Шала Херолинд
26'
26'
ШАНС! Шала Херолинд нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю делает навес прямо в штрафную.
25'
Mustapha Bundu выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
24'
Mustapha Bundu не смог попасть в створ ударом издали
23'
Daniel A. Pedersen из команды Орхус направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Опасность! Mustapha Bundu из команды Орхус отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
21'
Kevin Tshiembe наказан за толчок Casper Hoejer Nielsen
20'
20'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
18'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
18'
18'
17'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
16'
Oskar Snorre Olsen взял и забрал мяч на выходе
16'
16'
Судья сигнализирует, что Кьяер Йеппе из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
15'
15'
ШАНС! Casper Hoejer Nielsen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
15'
Сана Тобиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
Судья сигнализирует, что Соренсен Томас III из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Пушич Мартин
13'
Рефери не любит споров - именно за это Mayron George сейчас получил желтую
13'
Mayron George наказан за толчок Йованович Александар II
13'
13'
Канструп Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
12'
Канструп Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Опасность! Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
12'
Mayron George наказан за толчок Йулсгор Йеспер
11'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
Сана Тобиас из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
9'
9'
9'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
8'
8'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Судья сигнализирует, что Кьяер Йеппе из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Йулсгор Йеспер
7'
Kevin Tshiembe из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Шала Херолинд отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
5'
Спельманн Мартин наказан за толчок Gustav Marcussen
4'
4'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
4'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
4'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Канструп Пьер из команды Орхус.
4'
Gustav Marcussen из команды Люнгбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
3'
Кьяер Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
Mayron George из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
1'
Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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