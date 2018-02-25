Стадион: Брондбю Зрители: 11547
6:1
Конец матча
1:0
7' ГолАраюури Паулус
2:0
10' ГолМукхтар Хани
3:0
25' ГолВильчек Камиль
31' Желтая карточкаАраюури Паулус
4:0
50' ГолПукки Теэму
5:0
54' ГолПукки Теэму
58' Желтая карточкаNicolas Mortensen
5:1
70' ГолFelipe Tontini
6:1
75' ГолКристенсен Лассе
89' Желтая карточкаДаниэль Фунч
90' Желтая карточкаMorten Frendrup
Второй тайм
93'
Брённбю заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
92'
92'
Morten Frendrup получил желтую карточку от судьи
92'
Судья свистит. Morten Frendrup атаковал сзади соперника. Это Ольсен Патрик заработал своей команде штрафной
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
90'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает неудачный навес.
90'
Morten Frendrup из команды Брённбю делает пас партнеру.
89'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Даниэль Фунч получил желтую карточку от судьи
89'
Даниэль Фунч из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Климент Ян оказался на газоне.
89'
Mikkel Basse из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
88'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
88'
Климент Ян нанес удар, но промахнулся очень сильно.
88'
88'
88'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
87'
Aris Vaporakis отбил мяч на угловой после удара Мукхтар Хани из штрафной площади.
87'
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
87'
86'
Опасность предотвращена - Кроне Свенн из команды Брённбю вступил в отбор удачно
86'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Mikkel Basse выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
86'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Aris Vaporakis взял и забрал мяч на выходе
85'
84'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Климент Ян из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
84'
Пукки Теэму из команды Брённбю сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
83'
83'
Пукки Теэму из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
82'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
82'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
82'
Mikkel Basse из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
82'
82'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр подал угловой справа.
82'
Felipe Tontini мяч отрикошетил от ворот
81'
Douglas из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
81'
Morten Frendrup получает жёлтую карточку за толчок соперника.
81'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
81'
Тактическая замена. Anders Holst уходит с поля и его заменяет Douglas
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 11547 болельщиков
81'
Ларссон Юхан из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
80'
80'
Климент Ян из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
79'
Aris Vaporakis взял и забрал мяч на выходе
79'
Плохо сыграл Даниэль Фунч - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
79'
Aris Vaporakis взял и забрал мяч на выходе
78'
78'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
78'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Климент Ян из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
78'
77'
Удар от ворот произведет Брённбю
77'
Опасность предотвращена - Ларссон Юхан из команды Брённбю вступил в отбор удачно
77'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
76'
Отличный командный гол!
75'
Пукки Теэму сделал результативную передачу.
75'
Г О О О О Л - Кристенсен Лассе изменил счет на табло!
75'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает пас партнеру.
75'
Кроне Свенн из команды Брённбю делает пас партнеру.
74'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
74'
Мукхтар Хани не смог попасть в створ ударом издали
73'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
73'
Климент Ян из команды Брённбю делает пас партнеру.
73'
73'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
72'
Кроне Свенн из команды Брённбю тянет соперника за майку.
71'
Мукхтар Хани сумел-таки пробить через себя, но вратарь справился с этим коварным ударом.
71'
Пукки Теэму из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Matheus Leiria сделал результативную передачу.
70'
Г О О О О Л - Felipe Tontini классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
69'
Morten Frendrup наказан за толчок Mikkel Basse
69'
Morten Frendrup из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
67'
Вильчек Камиль из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
67'
Mikkel Basse выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Morten Frendrup
66'
Anders Holst нарушил правила.
66'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
65'
Кристенсен Лассе нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает пас партнеру.
65'
64'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
64'
64'
63'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Мукхтар Хани из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Климент Ян из команды Брённбю в офсайде
61'
Опасность предотвращена - Климент Ян из команды Брённбю вступил в отбор удачно
60'
Отличные скиллы показывает Adnan Mohammad, обводя своих соперников
60'
Опасность предотвращена - Тибблинг Симон из команды Брённбю вступил в отбор удачно
60'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Nicolas Mortensen получил желтую карточку от судьи
58'
Судья сигнализирует, что Nicolas Mortensen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Ларссон Юхан
57'
Тактическая замена. Tobias Christensen уходит с поля и его заменяет Felipe Tontini
57'
Тактическая замена. Бай Фредерик уходит с поля и его заменяет Nicolas Mortensen
57'
56'
Вильчек Камиль из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
56'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Anders Holst из команды Хельсингёр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Mikkel Basse из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
55'
Тактическая замена. Нергор Кристиан уходит с поля и его заменяет Климент Ян
54'
Юнг Антони сделал результативную передачу.
54'
Г О О О О О О Л - Пукки Теэму из команды Брённбю с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
53'
53'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
53'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игра в одни ворота сейчас. Брённбю доминирует и владеет мячом
53'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
52'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
52'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Aris Vaporakis взял и забрал мяч на выходе
51'
50'
Ларссон Юхан сделал результативную передачу.
50'
Г О О О О Л - Пукки Теэму изменил счет на табло!
50'
Ларссон Юхан из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
49'
Судья сигнализирует, что Даниэль Фунч из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
48'
Хорошую попытку сделал Кристенсен Лассе. Удар в створ, но вратарь начеку
48'
48'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
46'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Араюури Паулус из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Рёкер Бенедикт уходит с поля и его заменяет Кроне Свенн
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Брённбю играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Бай Фредерик пробил со штрафного прямо в стенку
46'
Судья сигнализирует, что Рёкер Бенедикт из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Adnan Mohammad
45'
Aris Vaporakis взял и забрал мяч на выходе
45'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
45'
44'
Хорошую попытку сделал Adnan Mohammad. Удар в створ, но вратарь начеку
44'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
42'
Юнг Антони из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
41'
Ларссон Юхан из команды Брённбю в офсайде
41'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Вильчек Камиль рано отмечает, но гол будет отменен!
41'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
41'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
40'
Ольсен Патрик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Кристенсен Лассе наказан за толчок Adnan Mohammad
40'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
39'
Mikkel Basse из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
38'
Нергор Кристиан из команды Брённбю играет слишком грубо. Tobias Christensen оказался на газоне.
38'
Вильчек Камиль не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
37'
36'
35'
ОТМЕНЕННЫЙ ГОЛ! Мукхтар Хани рано отмечает, но гол будет отменен!
35'
35'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Mikkel Basse наказан за толчок Мукхтар Хани
33'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
33'
Вильчек Камиль из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Вильчек Камиль из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
32'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
32'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр подал угловой слева.
31'
Ольсен Патрик мяч отрикошетил от ворот
31'
Араюури Паулус получил желтую карточку от судьи
30'
Судья свистит. Араюури Паулус атаковал сзади соперника. Это Adnan Mohammad заработал своей команде штрафной
29'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
29'
ШАНС! Мукхтар Хани нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
29'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
27'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Брённбю нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
27'
Отличный командный гол!
25'
Ларссон Юхан сделал результативную передачу.
25'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль из команды Брённбю забил гол! Легко это для такого игрока, как Вильчек Камиль
25'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
25'
23'
Удар от ворот произведет Брённбю
23'
ШАНС! Tobias Christensen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
23'
Anders Holst из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
23'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
22'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
22'
Вильчек Камиль наказан за толчок Martin Fisch
21'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
21'
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
20'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
19'
Тибблинг Симон из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
19'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
18'
Ольсен Патрик бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
18'
18'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
18'
Араюури Паулус наказан за толчок Adnan Mohammad
17'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
17'
Tobias Christensen имеет отличный шанс забить, но ему каким-то образом ему не удается переправить мяч в сетку ворот!
17'
Mikkel Basse из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
16'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр в офсайде
16'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Удар от ворот произведет Брённбю
15'
Бай Фредерик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
15'
Tobias Christensen нанес удар, но тот был заблокирован.
15'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
15'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Aris Vaporakis выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Удар от ворот произведет Брённбю
14'
Ольсен Патрик нанес удар, но промахнулся очень сильно.
13'
Mikkel Basse нанес удар, но тот был заблокирован.
13'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр подал угловой слева.
13'
Ларссон Юхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
13'
Вратарь парирует удар, который нанес Мукхтар Хани, и мяч снова в игре
12'
12'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
12'
12'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
10'
Пукки Теэму сделал результативную передачу.
10'
Г О О О О Л - Мукхтар Хани из команды Брённбю забил гол! Легко это для такого игрока, как Мукхтар Хани
10'
Пукки Теэму из команды Брённбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
10'
10'
9'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
9'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Anders Holst
8'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
8'
Игрок команды Хельсингёр совершает фол
7'
Юнг Антони сделал результативную передачу.
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Араюури Паулус из клуба "Брённбю" отправил мяч головой в ворота.
6'
6'
Даниэль Фунч предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Ларссон Юхан из команды Брённбю пасует в штрафную, но Aris Vaporakis выходит и ловит мяч.
5'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
5'
4'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
3'
3'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Ольсен Патрик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
2'
Aris Vaporakis взял и забрал мяч на выходе
2'
Рёкер Бенедикт выбил мяч подальше от ворот.
1'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Даниэль Фунч выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингёр". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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