Стадион: Телья Паркен Зрители: 9903
1:0
Конец матча
25' Желтая карточкаСков Роберт
1:0
61' ГолСков Роберт
72' Желтая карточкаБойлесен Николай
86' Желтая карточкаСантандер Федерико
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Копенгаген вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
94'
Фальк Расмус из команды Копенгаген разыграл угловой с правого угла.
93'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
93'
Судья сигнализирует, что Casper Nielsen из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
92'
92'
ШАНС! Расмус Юнссон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
91'
Вавро Денис из команды Копенгаген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Фишер Виктор уходит с поля и его заменяет Грегуш Ян
90'
90'
Опасность предотвращена - Бойлесен Николай из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
90'
90'
89'
89'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
89'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
89'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
88'
Тверсков Йеппе наказан за толчок Сантандер Федерико
87'
Casper Nielsen из команды Оденсе сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
86'
Сантандер Федерико получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
85'
85'
Тактическая замена. Сков Роберт уходит с поля и его заменяет Томсен Николай
85'
85'
83'
83'
83'
83'
83'
82'
82'
81'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
81'
Тактическая замена. Расмус Фестерсен уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
81'
Тверсков Йеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
80'
80'
79'
79'
Сантандер Федерико делает подножку сопернику.
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 9903 болельщиков
78'
78'
78'
Бойлесен Николай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
77'
76'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
76'
Фальк Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
76'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Лаурсен Якоб-Баррет мяч отрикошетил от ворот
75'
Греве Матиас из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
74'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Расмус Фестерсен мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
74'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
73'
72'
Лаурсен Якоб-Баррет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Сотириу Пиерос уходит с поля и его заменяет Фальк Расмус
72'
Бойлесен Николай получил желтую карточку от судьи
72'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген опасно и грубо сыграл. Тверсков Йеппе пострадал.
71'
71'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
70'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
69'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
69'
Зека Родригес делает подножку сопернику.
68'
Тактическая замена. Андерс К. Якобсен уходит с поля и его заменяет Эдмундссон Йохан
68'
Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет Расмус Юнссон
67'
67'
Люфтнер Михаэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
Casper Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
66'
Фишер Виктор из команды Копенгаген разыграл угловой с правого угла.
66'
Расмуссен Мадс из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
65'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Томасен Йенс нарушает правила. Расмуссен Мадс пострадал
61'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
61'
Г О О О О Л Сков Роберт закручивает штрафной в сетку! Великолепно
60'
Судья сигнализирует, что Casper Nielsen из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
60'
60'
60'
60'
59'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
59'
Casper Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
59'
Расмуссен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Клеве Троэльс из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
58'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
57'
57'
57'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Joao Pereira из команды Оденсе играет слишком грубо. Сантандер Федерико оказался на газоне.
56'
56'
Сков Роберт из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
56'
55'
ШАНС! Сков Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
55'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
55'
Лаурсен Якоб-Баррет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Люфтнер Михаэль получает жёлтую карточку за толчок соперника.
54'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает пас партнеру.
54'
Греве Матиас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
54'
53'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
53'
Греве Матиас из команды Оденсе разыграл угловой с левого угла.
53'
Расмуссен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
52'
52'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
52'
52'
Расмуссен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
51'
51'
Casper Nielsen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Лаурсен Якоб-Баррет, и мяч снова в игре
49'
49'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
49'
49'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
48'
48'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
48'
48'
47'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
47'
Опасность предотвращена - Квист Вильям из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
47'
47'
Опасность предотвращена - Томасен Йенс из команды Оденсе вступил в отбор удачно
46'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает пас партнеру.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе в офсайде
47'
46'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает пас партнеру.
46'
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
44'
44'
ШАНС! Сков Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Сков Роберт из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Сантандер Федерико это был.
43'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
42'
42'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
39'
39'
Шанс! Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
38'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
38'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Опасность предотвращена - Вавро Денис из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
38'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
38'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает пас партнеру.
37'
Судья сигнализирует, что Фишер Виктор из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
37'
36'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Тверсков Йеппе коснулся мяча рукой.
35'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Судья сигнализирует, что Сотириу Пиерос из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Лаурсен Якоб-Баррет
33'
33'
Шанс! Сотириу Пиерос из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
33'
32'
Судья сигнализирует, что Сков Роберт из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
32'
Греве Матиас наказан за толчок Зека Родригес
31'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
31'
Отличные скиллы показывает Расмуссен Мадс, обводя своих соперников
30'
29'
29'
Отличный пас сделал Клеве Троэльс из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
27'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает неудачный навес.
27'
27'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Сотириу Пиерос нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
26'
25'
Сков Роберт получил желтую карточку от судьи
25'
Безумный фол. Сков Роберт грубо играет против соперника. Пострадал Клеве Троэльс
24'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
24'
24'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
23'
23'
22'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
22'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Квист Вильям нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
22'
22'
21'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает пас партнеру.
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
После дальнего удара, который нанес Сантандер Федерико мяч отбит вратарем
20'
19'
18'
18'
Опасность предотвращена - Casper Nielsen из команды Оденсе вступил в отбор удачно
18'
16'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
16'
Судья сигнализирует, что Расмус Фестерсен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
15'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
14'
13'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
12'
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
11'
Лаурсен Райан из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
11'
11'
11'
9'
Вавро Денис возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
8'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген толкнул локтем оппонента. Это Joao Pereira заработал фол
7'
О, нет. Из многообещающей позиции Клеве Троэльс из команды Оденсе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
7'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
6'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
6'
Joao Pereira выбил мяч подальше от ворот.
5'
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Вавро Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
4'
Вавро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
4'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе толкнул локтем оппонента. Это Вавро Денис заработал фол
3'
Греве Матиас из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Опасность предотвращена - Joao Pereira из команды Оденсе вступил в отбор удачно
1'
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация