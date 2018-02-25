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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 9903
Копенгаген
1:0
Конец матча
Оденсе
0'
25' Желтая карточка
Сков Роберт
1:0
61' Гол
Сков Роберт
72' Желтая карточка
Бойлесен Николай
86' Желтая карточка
Сантандер Федерико
90'+4
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Копенгаген вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
94'
Фальк Расмус из команды Копенгаген разыграл угловой с правого угла.
93'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Casper Nielsen из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус

92'
Удар от ворот произведет Копенгаген
92'
ШАНС! Расмус Юнссон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Вавро Денис из команды Копенгаген сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Фишер Виктор уходит с поля и его заменяет Грегуш Ян
90'
Удар от ворот произведет Копенгаген
90'
Опасность предотвращена - Бойлесен Николай из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
90'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
89'
Расмуссен Мадс из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
89'
Фальк Расмус из команды Копенгаген делает пас партнеру.
89'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
89'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает пас партнеру.
87'
Casper Nielsen из команды Оденсе сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Желтая карточка
86'
Сантандер Федерико получает желтую карточку за неспортивное поведение
86'
Удар от ворот произведет Оденсе
85'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Тактическая замена. Сков Роберт уходит с поля и его заменяет Томсен Николай
85'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Расмуссен Мадс из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
83'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
82'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
81'
Тактическая замена. Расмус Фестерсен уходит с поля и его заменяет Хелениус Никлас
81'
Тверсков Йеппе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Сков Роберт из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
80'
Joao Pereira выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Расмуссен Мадс из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
79'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
79'
Сантандер Федерико делает подножку сопернику.
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 9903 болельщиков
78'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Удар от ворот произведет Оденсе
78'
Бойлесен Николай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
77'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
76'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
76'
Фальк Расмус предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
76'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
76'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Лаурсен Якоб-Баррет мяч отрикошетил от ворот
75'
Греве Матиас из команды Оденсе делает навес прямо в штрафную.
74'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
Расмус Фестерсен мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
74'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
73'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Лаурсен Якоб-Баррет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Сотириу Пиерос уходит с поля и его заменяет Фальк Расмус
Желтая карточка
72'
Бойлесен Николай получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
72'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген опасно и грубо сыграл. Тверсков Йеппе пострадал.
71'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
71'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
70'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
69'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
69'
Зека Родригес делает подножку сопернику.
68'
Тактическая замена. Андерс К. Якобсен уходит с поля и его заменяет Эдмундссон Йохан
68'
Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет Расмус Юнссон
67'
Удар от ворот произведет Оденсе
67'
Люфтнер Михаэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
Casper Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Фишер Виктор из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Угловой
66'
Фишер Виктор из команды Копенгаген разыграл угловой с правого угла.
66'
Расмуссен Мадс из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
65'
Томасен Йенс нарушает правила. Расмуссен Мадс пострадал
61'
Этот гол претендует на звание "Гола года"!
Описание гола
61'
Г О О О О Л Сков Роберт закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Casper Nielsen из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
60'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
60'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
60'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
59'
Casper Nielsen нанес удар, но тот был заблокирован.
59'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Расмуссен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
59'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Клеве Троэльс из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Офсайд
58'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
57'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
57'
Фишер Виктор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Joao Pereira из команды Оденсе играет слишком грубо. Сантандер Федерико оказался на газоне.
56'
Удар от ворот произведет Оденсе
56'
Сков Роберт из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
56'
Удар от ворот произведет Оденсе
55'
ШАНС! Сков Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Расмуссен Мадс из команды Копенгаген делает пас партнеру.
55'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
55'
Лаурсен Якоб-Баррет навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
54'
Люфтнер Михаэль получает жёлтую карточку за толчок соперника.
54'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает пас партнеру.
54'
Греве Матиас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
54'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
53'
Греве Матиас из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Угловой
53'
Греве Матиас из команды Оденсе разыграл угловой с левого угла.
53'
Расмуссен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
53'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
52'
Удар от ворот произведет Копенгаген
52'
Греве Матиас из команды Оденсе сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Угловой
52'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
52'
Расмуссен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Удар от ворот произведет Копенгаген
51'
Casper Nielsen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
51'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает пас партнеру.
50'
Вратарь парирует удар, который нанес Лаурсен Якоб-Баррет, и мяч снова в игре
49'
Удар от ворот произведет Оденсе
49'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
49'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
48'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
48'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
48'
Joao Pereira выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Расмуссен Мадс из команды Копенгаген делает пас партнеру.
47'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Расмуссен Мадс из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
47'
Опасность предотвращена - Квист Вильям из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
47'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Опасность предотвращена - Томасен Йенс из команды Оденсе вступил в отбор удачно
46'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Офсайд
47'
Расмус Фестерсен из команды Оденсе в офсайде
47'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает пас партнеру.
46'
Клеве Троэльс из команды Оденсе делает пас партнеру.
46'
Тверсков Йеппе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Расмуссен Мадс из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Удар от ворот произведет Оденсе
44'
ШАНС! Сков Роберт нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
44'
Сков Роберт из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Сантандер Федерико это был.
43'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
42'
Удар от ворот произведет Копенгаген
42'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
41'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
39'
Удар от ворот произведет Оденсе
39'
Шанс! Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
Угловой
38'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
38'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Опасность предотвращена - Вавро Денис из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
38'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе идет с мячом вперед на обострение...
38'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Фишер Виктор из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
37'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
36'
Лаурсен Якоб-Баррет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
36'
Тверсков Йеппе коснулся мяча рукой.
35'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Сотириу Пиерос из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Лаурсен Якоб-Баррет
33'
Удар от ворот произведет Оденсе
33'
Шанс! Сотириу Пиерос из команды Копенгаген пробил головой, но мимо
33'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Сков Роберт из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Клеве Троэльс
Фол, нарушение
32'
Греве Матиас наказан за толчок Зека Родригес
31'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Расмуссен Мадс из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
31'
Отличные скиллы показывает Расмуссен Мадс, обводя своих соперников
30'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает пас партнеру.
29'
Удар от ворот произведет Копенгаген
29'
Отличный пас сделал Клеве Троэльс из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
Удар от ворот произведет Копенгаген
27'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает неудачный навес.
27'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
26'
Сотириу Пиерос нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает передачу одноклубнику.
26'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
25'
Сков Роберт получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Сков Роберт грубо играет против соперника. Пострадал Клеве Троэльс
24'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
24'
Лаурсен Якоб-Баррет из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
24'
Сантандер Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Греве Матиас из команды Оденсе подал угловой слева.
23'
Вавро Денис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
23'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Joao Pereira выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает пас партнеру.
22'
Joao Pereira выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
22'
Квист Вильям нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Joao Pereira выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Расмуссен Мадс из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
22'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
21'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает пас партнеру.
21'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает пас партнеру.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
20'
После дальнего удара, который нанес Сантандер Федерико мяч отбит вратарем
20'
Зека Родригес из команды Копенгаген делает пас партнеру.
19'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Опасность предотвращена - Casper Nielsen из команды Оденсе вступил в отбор удачно
18'
Фишер Виктор из команды Копенгаген делает пас партнеру.
16'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Расмус Фестерсен из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
14'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Удар от ворот произведет Оденсе
12'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Лаурсен Райан из команды Оденсе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
11'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Вавро Денис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает пас партнеру.
Травма, повреждение
9'
Вавро Денис возвращается на поле, всё в порядке.
9'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
9'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
9'
Греве Матиас нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Casper Nielsen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген толкнул локтем оппонента. Это Joao Pereira заработал фол
7'
О, нет. Из многообещающей позиции Клеве Троэльс из команды Оденсе наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
7'
Лаурсен Райан из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
6'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
6'
Joao Pereira выбил мяч подальше от ворот.
5'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
4'
Ох, нехорошо это выглядит. Вавро Денис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
4'
Вавро Денис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
4'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе толкнул локтем оппонента. Это Вавро Денис заработал фол
3'
Греве Матиас из команды Оденсе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
3'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Опасность предотвращена - Joao Pereira из команды Оденсе вступил в отбор удачно
1'
Расмуссен Мадс из команды Копенгаген делает пас партнеру.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Telia Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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