Стадион: Галгенваард Зрители: 17755
0:1
11' ГолВучкич Харис
1:1
45' ГолКлейбер Шон
2:1
67' ГолВан де Стрек Сандер
68' Желтая карточкаШтридер Рико
71' Желтая карточкаКуэва Кристиан
73' Желтая карточкаДессерс Сириль
3:1
77' ГолАюб Яссин
81' Желтая карточкаMichael Maria
Второй тайм
93'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
93'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
93'
Как он промахнулся? Michael Maria имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает пас партнеру.
92'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Холла Данни из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
92'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
91'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Тактическая замена. Клих Матеуш уходит с поля и его заменяет Кали Анур
90'
Судья сигнализирует, что Йенсен Фредрик из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Клих Матеуш
89'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Аюб Яссин пострадал.
89'
89'
ШАНС! Йенсен Фредрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Michael Maria из команды Твенте делает пас партнеру.
88'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает пас партнеру.
88'
87'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Клейбер Шон выбил мяч подальше от ворот.
86'
Йенсен Фредрик пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
86'
Аюб Яссин возвращается на поле, всё в порядке.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Аюб Яссин получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Улд-Ших Биляль
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Судья сигнализирует, что Гёртлер Лукас из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Куэва Кристиан
83'
Куэва Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
Леувин Рамон выбил мяч подальше от ворот.
82'
Тактическая замена. Дессерс Сириль уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
81'
Michael Maria получил желтую карточку от судьи
81'
Michael Maria из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Штридер Рико пострадал.
81'
80'
Клих Матеуш выбил мяч подальше от ворот.
80'
80'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
79'
Ван дер Марел Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
78'
Отличный командный гол!
77'
Ван де Стрек Сандер сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Аюб Яссин записал гол на свой счет!
77'
Аюб Яссин из команды Утрехт играет в стеночку с партнером по команде. Ван де Стрек Сандер это был.
77'
77'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
76'
Клейбер Шон из команды Утрехт направляет мяч в штрафную площадку, но Дроммел Йоэл выбегает и ловит мяч
76'
Янссен Виллем из команды Утрехт делает пас партнеру.
75'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Штридер Рико
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Холла Данни пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
75'
74'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
74'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
74'
74'
Michael Maria из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
74'
74'
73'
Дессерс Сириль получает желтую карточку за неспортивное поведение
73'
Дессерс Сириль из команды Утрехт в офсайде
72'
72'
Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Куэва Кристиан получил желтую карточку от судьи
71'
Куэва Кристиан из команды Твенте играет слишком грубо. Клейбер Шон оказался на газоне.
70'
70'
Клейбер Шон из команды Утрехт направляет мяч в штрафную площадку, но Дроммел Йоэл выбегает и ловит мяч
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
69'
Отличный командный гол!
68'
Штридер Рико получает желтую карточку за неспортивное поведение
67'
Дессерс Сириль сделал результативную передачу.
67'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер записал гол на свой счет!
66'
Michael Maria пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
66'
Отличные скиллы показывает Michael Maria, обводя своих соперников
65'
Tom Boere из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
64'
Штридер Рико из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Клих Матеуш из команды Утрехт делает пас партнеру.
64'
64'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Michael Maria предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аюб Яссин и Дессерс Сириль из команды Утрехт.
62'
62'
Как он промахнулся? Йенсен Фредрик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Йенсен Фредрик из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
62'
Удар от ворот произведет Твенте
61'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
61'
60'
60'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
60'
Ван дер Марел Марк выбил мяч подальше от ворот.
60'
Michael Maria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
59'
Лам Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
59'
58'
Выглядело как неплохой момент. Йенсен Фредрик из команды Твенте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
58'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Тактическая замена. Тигадауини Аднане уходит с поля и его заменяет Tom Boere
57'
57'
Куэва Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
57'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Клих Матеуш из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Аюб Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Так близко к голу! Ван дер Марел Марк имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Дроммел Йоэл!
54'
Куэва Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
54'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
53'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
53'
Холла Данни пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
52'
Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Судья сигнализирует, что Ван дер Марел Марк из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Йенсен Фредрик
51'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Дессерс Сириль из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
50'
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
49'
Клих Матеуш коснулся мяча рукой.
49'
Michael Maria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
48'
48'
48'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
48'
Тигадауини Аднане нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
47'
46'
46'
Michael Maria из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
48'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ван де Стрек Сандер сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Клейбер Шон изменил счет на табло!
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Холла Данни из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
44'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
44'
Удар от ворот произведет Твенте
43'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Куэва Кристиан из команды Твенте.
43'
43'
Удар от ворот произведет Твенте
43'
Какой промах! Янссен Виллем имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
43'
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
41'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Ван дер Марел Марк
41'
Тигадауини Аднане возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Куэва Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Тигадауини Аднане получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Тигадауини Аднане на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Удар от ворот произведет Твенте
38'
ШАНС! Ван де Стрек Сандер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Отличные скиллы показывает Ван де Стрек Сандер, обводя своих соперников
38'
37'
37'
Махер Адам II из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
36'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
34'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
34'
Судья сигнализирует, что Вучкич Харис из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Штридер Рико
33'
Вучкич Харис пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
33'
31'
Аюб Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой справа.
31'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Удар от ворот произведет Твенте
29'
28'
Тер Авест Хидде получил травму и заменен. Ван дер Лели Йерун выходит на поле.
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Тер Авест Хидде получил травму и медбригада забирает его с поля.
26'
Тер Авест Хидде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Бийен Пит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
24'
Махер Адам II выбил мяч подальше от ворот.
23'
23'
Michael Maria из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
22'
Как он промахнулся? Вучкич Харис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Махер Адам II из команды Твенте сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
22'
21'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
19'
Выглядело как неплохой момент. Тигадауини Аднане из команды Твенте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
19'
19'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Клих Матеуш из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Куэва Кристиан пострадал.
18'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
18'
Вучкич Харис из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Аюб Яссин пострадал.
17'
Йенсен Фредрик из команды Твенте в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Твенте
16'
ШАНС! Ван де Стрек Сандер нанес удар с лета, но не попал по воротам!
16'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
16'
Тер Авест Хидде из команды Твенте играет слишком грубо. Керк Гирано оказался на газоне.
15'
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
14'
Куэва Кристиан из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Клейбер Шон пострадал.
14'
12'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Махер Адам II пострадал.
11'
Холла Данни сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Вучкич Харис изменил счет на табло!
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
9'
Тер Авест Хидде не смог попасть в створ ударом издали
9'
Тигадауини Аднане из команды Твенте делает пас партнеру.
8'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
8'
7'
Michael Maria не смог попасть в створ ударом издали
7'
Махер Адам II из команды Твенте подал угловой справа.
7'
Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
6'
Тигадауини Аднане из команды Твенте в офсайде
6'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает отличный кросс...
5'
Удар от ворот произведет Твенте
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
4'
4'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает неудачный навес.
4'
Йенсен Фредрик из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
4'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
2'
Ван де Стрек Сандер имел все шансы забить, но Дроммел Йоэл сделал отличный сейв!
2'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
1'
Тигадауини Аднане из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Керк Гирано пострадал.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Твенте". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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