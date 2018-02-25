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  4. Голландия
  5. Эредивизие
Стадион: Зрители: 17755
Утрехт
3:1
Конец матча
Твенте
0'
0:1
11' Гол
Вучкич Харис
1:1
45' Гол
Клейбер Шон
2:1
67' Гол
Ван де Стрек Сандер
68' Желтая карточка
Штридер Рико
71' Желтая карточка
Куэва Кристиан
73' Желтая карточка
Дессерс Сириль
3:1
77' Гол
Аюб Яссин
81' Желтая карточка
Michael Maria
90'+3
Второй тайм
93'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
93'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
93'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Удар от ворот произведет Утрехт

93'
Как он промахнулся? Michael Maria имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
93'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает пас партнеру.
92'
Йенсен Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Холла Данни из команды Твенте сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Лам Томас выбил мяч подальше от ворот.
92'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
91'
Игроки ФК "Утрехт" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
90'
Тактическая замена. Клих Матеуш уходит с поля и его заменяет Кали Анур
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Йенсен Фредрик из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Клих Матеуш
Фол, нарушение
89'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Аюб Яссин пострадал.
89'
Удар от ворот произведет Утрехт
89'
ШАНС! Йенсен Фредрик нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
88'
Michael Maria из команды Твенте делает пас партнеру.
88'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает пас партнеру.
88'
Холла Данни выбил мяч подальше от ворот.
87'
Гёртлер Лукас из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Клейбер Шон выбил мяч подальше от ворот.
86'
Йенсен Фредрик пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Травма, повреждение
86'
Аюб Яссин возвращается на поле, всё в порядке.
85'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
85'
Ох, нехорошо это выглядит. Аюб Яссин получил травму и медбригада забирает его с поля.
85'
Тактическая замена. Керк Гирано уходит с поля и его заменяет Улд-Ших Биляль
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Гёртлер Лукас из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Куэва Кристиан
83'
Куэва Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
82'
Леувин Рамон выбил мяч подальше от ворот.
82'
Тактическая замена. Дессерс Сириль уходит с поля и его заменяет Гёртлер Лукас
Желтая карточка
81'
Michael Maria получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Michael Maria из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Штридер Рико пострадал.
81'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
80'
Клих Матеуш выбил мяч подальше от ворот.
80'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
80'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
79'
Ван дер Марел Марк нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
78'
Отличный командный гол!
77'
Ван де Стрек Сандер сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Аюб Яссин записал гол на свой счет!
77'
Аюб Яссин из команды Утрехт играет в стеночку с партнером по команде. Ван де Стрек Сандер это был.
77'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
77'
Керк Гирано из команды Утрехт идет с мячом вперед на обострение...
76'
Клейбер Шон из команды Утрехт направляет мяч в штрафную площадку, но Дроммел Йоэл выбегает и ловит мяч
76'
Янссен Виллем из команды Утрехт делает пас партнеру.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Штридер Рико
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Холла Данни пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
75'
Вучкич Харис из команды Твенте делает пас партнеру.
74'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Ван дер Лели Йерун из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
74'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Michael Maria из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
74'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Лам Томас выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
73'
Дессерс Сириль получает желтую карточку за неспортивное поведение
Офсайд
73'
Дессерс Сириль из команды Утрехт в офсайде
72'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Дроммел Йоэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
71'
Куэва Кристиан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
71'
Куэва Кристиан из команды Твенте играет слишком грубо. Клейбер Шон оказался на газоне.
70'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Клейбер Шон из команды Утрехт направляет мяч в штрафную площадку, но Дроммел Йоэл выбегает и ловит мяч
70'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
69'
Отличный командный гол!
Желтая карточка
68'
Штридер Рико получает желтую карточку за неспортивное поведение
67'
Дессерс Сириль сделал результативную передачу.
67'
Г О О О О Л - Ван де Стрек Сандер записал гол на свой счет!
66'
Michael Maria пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
66'
Отличные скиллы показывает Michael Maria, обводя своих соперников
65'
Tom Boere из команды Твенте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
65'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
64'
Штридер Рико из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
64'
Клих Матеуш из команды Утрехт делает пас партнеру.
64'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой слева.
63'
Michael Maria предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Аюб Яссин из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
63'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аюб Яссин и Дессерс Сириль из команды Утрехт.
62'
Удар от ворот произведет Утрехт
62'
Как он промахнулся? Йенсен Фредрик имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
62'
Йенсен Фредрик из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
62'
Удар от ворот произведет Твенте
61'
Клейбер Шон из команды Утрехт навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
61'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Аюб Яссин из команды Утрехт делает пас партнеру.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
61'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Йенсен Фредрик из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
Офсайд
60'
Керк Гирано из команды Утрехт в офсайде
60'
Ван дер Марел Марк выбил мяч подальше от ворот.
60'
Michael Maria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Угловой
59'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
59'
Лам Томас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
59'
Удар от ворот произведет Утрехт
58'
Выглядело как неплохой момент. Йенсен Фредрик из команды Твенте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
58'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Тактическая замена. Тигадауини Аднане уходит с поля и его заменяет Tom Boere
57'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Куэва Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
57'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Клих Матеуш из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
56'
Клейбер Шон из команды Утрехт делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
55'
Аюб Яссин нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Так близко к голу! Ван дер Марел Марк имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Дроммел Йоэл!
Угловой
54'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой справа.
54'
Куэва Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
54'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
53'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Лам Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
53'
Холла Данни пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
52'
Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Тигадауини Аднане навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Ван дер Марел Марк из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Йенсен Фредрик
51'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Дессерс Сириль из команды Утрехт делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
50'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Лам Томас выбил мяч подальше от ворот.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
49'
Клих Матеуш коснулся мяча рукой.
49'
Michael Maria выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Клейбер Шон из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
48'
Тигадауини Аднане нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
47'
Холла Данни выбил мяч подальше от ворот.
46'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Michael Maria из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
48'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
[3] - столько добавил арбитр времени.
46'
Ван де Стрек Сандер сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Клейбер Шон изменил счет на табло!
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Холла Данни из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Бийен Пит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
44'
Удар от ворот произведет Твенте
43'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Куэва Кристиан из команды Твенте.
43'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
43'
Удар от ворот произведет Твенте
43'
Какой промах! Янссен Виллем имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
43'
Клих Матеуш из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Аюб Яссин из команды Утрехт разыграл угловой с правого угла.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Махер Адам II из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Ван дер Марел Марк
Травма, повреждение
41'
Тигадауини Аднане возвращается на поле, всё в порядке.
41'
Куэва Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Керк Гирано из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Тигадауини Аднане получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
39'
Тигадауини Аднане на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Удар от ворот произведет Твенте
38'
ШАНС! Ван де Стрек Сандер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
38'
Отличные скиллы показывает Ван де Стрек Сандер, обводя своих соперников
38'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Махер Адам II из команды Твенте делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
37'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
36'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Керк Гирано из команды Утрехт поставил подножку. Пострадал Махер Адам II
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Вучкич Харис из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Штридер Рико
33'
Вучкич Харис пробует нанести удар издали, но Йенсен Давид держит все под контролем
33'
Йенсен Фредрик из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
31'
Аюб Яссин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Холла Данни из команды Твенте подал угловой справа.
31'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Удар от ворот произведет Твенте
29'
Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
Угловой
29'
Аюб Яссин из команды Утрехт подал угловой слева.
28'
Тер Авест Хидде получил травму и заменен. Ван дер Лели Йерун выходит на поле.
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Тер Авест Хидде получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
26'
Тер Авест Хидде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Бийен Пит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Отличные скиллы показывает Керк Гирано, обводя своих соперников
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
24'
Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
24'
Махер Адам II выбил мяч подальше от ворот.
23'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Michael Maria из команды Твенте делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
22'
Удар от ворот произведет Утрехт
22'
Как он промахнулся? Вучкич Харис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Махер Адам II из команды Твенте сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
22'
Холла Данни выбил мяч подальше от ворот.
21'
Игрок клуба "Твенте" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
20'
Удар от ворот произведет Утрехт
19'
Выглядело как неплохой момент. Тигадауини Аднане из команды Твенте закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
19'
Вучкич Харис из команды Твенте делает пас партнеру.
19'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
19'
Клих Матеуш из команды Утрехт делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
18'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Куэва Кристиан пострадал.
18'
Ван дер Марел Марк из команды Утрехт делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
18'
Вучкич Харис из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Аюб Яссин пострадал.
Офсайд
17'
Йенсен Фредрик из команды Твенте в офсайде
16'
Удар от ворот произведет Твенте
16'
ШАНС! Ван де Стрек Сандер нанес удар с лета, но не попал по воротам!
16'
Аюб Яссин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
16'
Тер Авест Хидде из команды Твенте играет слишком грубо. Керк Гирано оказался на газоне.
15'
Леувин Рамон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Вучкич Харис из команды Твенте делает пас партнеру.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
15'
Тер Авест Хидде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
14'
Куэва Кристиан из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Клейбер Шон пострадал.
14'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
12'
Ван де Стрек Сандер из команды Утрехт опасно и грубо сыграл. Махер Адам II пострадал.
11'
Холла Данни сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Вучкич Харис изменил счет на табло!
10'
Янссен Виллем выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Лам Томас выбил мяч подальше от ворот.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
9'
Удар от ворот произведет Утрехт
9'
Тер Авест Хидде не смог попасть в створ ударом издали
9'
Тигадауини Аднане из команды Твенте делает пас партнеру.
8'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает навес прямо в штрафную.
8'
Удар от ворот произведет Утрехт
7'
Michael Maria не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
7'
Махер Адам II из команды Твенте подал угловой справа.
7'
Янссен Виллем предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Йенсен Фредрик из команды Твенте отправил кросс в штрафную...
Офсайд
6'
Тигадауини Аднане из команды Твенте в офсайде
6'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает отличный кросс...
5'
Удар от ворот произведет Твенте
5'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Удар от ворот произведет Утрехт
4'
Йенсен Фредрик из команды Твенте делает неудачный навес.
4'
Йенсен Фредрик из команды Твенте идет с мячом вперед на обострение...
4'
Игроки ФК "Твенте" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
3'
Игрок клуба "Утрехт" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Ван де Стрек Сандер имел все шансы забить, но Дроммел Йоэл сделал отличный сейв!
2'
Керк Гирано из команды Утрехт делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
1'
Тигадауини Аднане из команды Твенте опасно и грубо сыграл. Керк Гирано пострадал.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Твенте". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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