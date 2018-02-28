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Стадион:
Арка Гдыня
0:0
Конец матча
Пяст
0'
14' Желтая карточка
Соха Тадеуш
40' Желтая карточка
Налепа Михал II
40' Желтая карточка
Валенсия Хоэль
70' Желтая карточка
Кончковски Мартин
90' Желтая карточка
Швох Матеуш
90' Желтая карточка
Пападопулос Михал
90'+4
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Пападопулос Михал получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Швох Матеуш получил желтую карточку от судьи
88'
Пяст делает замену. Матеуш Себастьян Щепаньяк уходит с поля, а Бадиа Жерар выходит на его замену.
82'
Пяст делает замену. Васильев Константин уходит с поля, а Ангельски Кароль выходит на его замену.
75'
Арка Гдыня делает замену. Богданов Андрей уходит с поля, а Kryzstof Janus выходит на его замену.

Желтая карточка
70'
Кончковски Мартин получил желтую карточку от судьи
67'
Арка Гдыня делает замену. Хурадо Рубен уходит с поля, а Эскуэда Энрике выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Пяст делает замену. Валенсия Хоэль уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Валенсия Хоэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
40'
Налепа Михал II получил желтую карточку от судьи
37'
Арка Гдыня делает замену. Антони Лукасевич уходит с поля, а Сольдецки Давид выходит на его замену.
Желтая карточка
14'
Соха Тадеуш получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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