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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: ГОСиР
0:0
Конец матча
14' Желтая карточкаСоха Тадеуш
40' Желтая карточкаНалепа Михал II
40' Желтая карточкаВаленсия Хоэль
70' Желтая карточкаКончковски Мартин
90' Желтая карточкаШвох Матеуш
90' Желтая карточкаПападопулос Михал
|
14'
40'
40'
90'
Состав команд
13
Песе
Гжегож
10
Швох
Матеуш
Арка Гдыня 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Стейнбор Павел Вратарь
- 2 Соха Тадеуш Защитник
- 29 Марцьяник Михал Защитник
- 28 Хельструп Фредерик Защитник
- 26 Вархоляк Марцин Защитник
- 14 Налепа Михал II Полузащитник
- 6 Antoni Lukasiewicz Полузащитник
- 13 Песе Гжегож Полузащитник
- 90 Богданов Андрей Полузащитник
- 10 Швох Матеуш Полузащитник
- 9 Хурадо Рубен Нападающий
- Запасные игроки
- 80 Пиларж Кшиштоф Вратарь
- 17 Марциняк Адам Защитник
- 3 Соберай Кшиштоф Защитник
- 4 Сольдецки Давид Полузащитник
- 20 Кривец Сергей Полузащитник
- 16 Эскуэда Энрике Нападающий
- 18 Kryzstof Janus
- Главный тренер: Ойжиньски Лешек
Пяст 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 88 Корун Урош Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 6 Хэйтли Том Полузащитник
- 33 Йодловец Томаш Полузащитник
- 12 Живец Саша Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 17 Валенсия Хоэль Полузащитник
- 44 Mateusz Sebastian Szczepaniak Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 24 Dario Rugasevic Защитник
- 3 Гойко Денис Полузащитник
- 10 Ангельски Кароль Полузащитник
- 21 Бадиа Жерар Полузащитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Предыдущие игры
Арка Гдыня (последние 20 матчей: +8 =6 -6)
- 23.02.2018 Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Э
- 17.02.2018 Висла Краков 3:2 Арка Гдыня Э
- 11.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Лех Э
- 16.12.2017 Погонь Щецин 1:0 Арка Гдыня Э
- 12.12.2017 Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Э
- 09.12.2017 Корона Кельце 0:3 Арка Гдыня Э
- 02.12.2017 Висла 2:0 Арка Гдыня Э
- 29.11.2017 Арка Гдыня 1:1 Хробры К
- 25.11.2017 Арка Гдыня 5:0 Сандецья Э
- 19.11.2017 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
- 03.11.2017 Арка Гдыня 0:1 Лехия Гданьск Э
- 29.10.2017 Легия 2:0 Арка Гдыня Э
- 22.10.2017 Арка Гдыня 4:1 Ягеллония Э
- 14.10.2017 Нецеча 1:1 Арка Гдыня Э
- 29.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Краковия Э
- 22.09.2017 Пяст 0:1 Арка Гдыня Э
- 19.09.2017 Подбескидзе 1:2 Арка Гдыня К
- 15.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Заглембе Любин Э
- 08.09.2017 Арка Гдыня 3:1 Висла Краков Э
- 27.08.2017 Лех 3:0 Арка Гдыня Э
Пяст (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Пяст 2:1 Висла Э
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
- 26.09.2017 Хробры 2:1 Пяст К
- 22.09.2017 Пяст 0:1 Арка Гдыня Э
- 16.09.2017 Висла Краков 2:0 Пяст Э
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Э
- 26.08.2017 Ягеллония 0:1 Пяст Э
Последние игры между собой
Арка Гдыня: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
Пяст: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 3
- 22.09.2017 Пяст 0:1 Арка Гдыня Экстракласса
- 28.04.2017 Арка Гдыня 1:1 Пяст Экстракласса. Группа Б
- 18.03.2017 Пяст 3:2 Арка Гдыня Экстракласса
- 01.10.2016 Арка Гдыня 1:2 Пяст Экстракласса
- 12.11.2011 Пяст 2:2 Арка Гдыня First League
- 29.07.2011 Арка Гдыня 2:2 Пяст First League
- 11.05.2010 Арка Гдыня 2:1 Пяст Экстракласса
- 21.11.2009 Пяст 2:2 Арка Гдыня Экстракласса
- 15.03.2009 Арка Гдыня 0:1 Пяст Orange Ekstraklasa
- 04.05.2008 Арка Гдыня 2:0 Пяст Второй дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|25
|14
|6
|5
|38 - 25
|48
|2.
|Легия
|25
|14
|3
|8
|35 - 26
|45
|3.
|Лех
|25
|11
|10
|4
|34 - 18
|43
|4.
|Гурник Забже
|25
|11
|8
|6
|46 - 37
|41
|5.
|Корона Кельце
|25
|10
|9
|6
|40 - 32
|39
|6.
|Висла Краков
|25
|10
|7
|8
|35 - 30
|37
|7.
|Висла
|25
|11
|3
|11
|33 - 32
|36
|8.
|Заглембе Любин
|25
|9
|9
|7
|34 - 29
|36
|9.
|Арка Гдыня
|25
|8
|10
|7
|28 - 23
|34
|10.
|Краковия
|25
|7
|8
|10
|31 - 34
|29
|11.
|Шлёнск
|25
|7
|7
|11
|30 - 40
|28
|12.
|Лехия Гданьск
|25
|6
|9
|10
|34 - 42
|27
|13.
|Нецеча
|25
|6
|7
|12
|26 - 41
|25
|14.
|Пяст
|25
|5
|10
|10
|24 - 33
|25
|15.
|Погонь Щецин
|25
|6
|6
|13
|27 - 38
|24
|16.
|Сандецья
|25
|4
|10
|11
|24 - 39
|22
Второй тайм
90'
Пападопулос Михал получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Швох Матеуш получил желтую карточку от судьи
88'
Пяст делает замену. Матеуш Себастьян Щепаньяк уходит с поля, а Бадиа Жерар выходит на его замену.
82'
Пяст делает замену. Васильев Константин уходит с поля, а Ангельски Кароль выходит на его замену.
75'
Арка Гдыня делает замену. Богданов Андрей уходит с поля, а Kryzstof Janus выходит на его замену.
70'
Кончковски Мартин получил желтую карточку от судьи
67'
Арка Гдыня делает замену. Хурадо Рубен уходит с поля, а Эскуэда Энрике выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Пяст делает замену. Валенсия Хоэль уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Валенсия Хоэль получил желтую карточку от судьи
40'
Налепа Михал II получил желтую карточку от судьи
37'
Арка Гдыня делает замену. Антони Лукасевич уходит с поля, а Сольдецки Давид выходит на его замену.
14'
Соха Тадеуш получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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