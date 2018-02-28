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Стадион:
Лех
2:1
Конец матча
Шлёнск
0'
7' Желтая карточка
Костевич Владимир
38' Желтая карточка
Рэдуц Михай
77' Желтая карточка
Гаёс Мацей
1:0
80' Гол
Хобленко Алексей
1:1
82' Гол
Робак Марцин
88' Желтая карточка
Вацек Камил
2:1
89' Гол
Гюткьяр Кристиан
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Шлёнск делает замену. Пех Аркадиуш уходит с поля, а Sebastian Bergier выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
Желтая карточка
88'
Вацек Камил получил желтую карточку от судьи
86'
Лех делает замену. Костевич Владимир уходит с поля, а Юзвяк Камиль выходит на его замену.
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Робак Марцин бьет в цель!

Описание гола
80'
Г О О О О Л - Хобленко Алексей бьет в цель!
Желтая карточка
77'
Гаёс Мацей получил желтую карточку от судьи
70'
Шлёнск делает замену. Риера Лоренцо уходит с поля, а Вацек Камил выходит на его замену.
65'
Шлёнск делает замену. Пих Роберт уходит с поля, а Храпек Михал выходит на его замену.
59'
Лех делает замену. Беркрот Никлас уходит с поля, а Шитум Марио выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
38'
Рэдуц Михай получил желтую карточку от судьи
16'
Лех делает замену. Elvir Koljic уходит с поля, а Хобленко Алексей выходит на его замену.
Желтая карточка
7'
Костевич Владимир получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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