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Стадион: ИНЕА
7' Желтая карточкаКостевич Владимир
38' Желтая карточкаРэдуц Михай
77' Желтая карточкаГаёс Мацей
1:0
80' ГолХобленко Алексей
1:1
82' ГолРобак Марцин
88' Желтая карточкаВацек Камил
2:1
89' ГолГюткьяр Кристиан
|
38'
77'
80'
1:0
82'
1:1
88'
89'
2:1
Состав команд
66
Дилавер
Эмир
18
Рэдуц
Михай
14
Elvir
Koljic
27
Словик
Якуб
16
Пих
Роберт
21
Ридер
Тим
29
Пех
Аркадиуш
Лех 4-4-2
- Основной состав
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 66 Дилавер Эмир Защитник
- 13 Вуядинович Никола Защитник
- 22 Костевич Владимир Защитник
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 18 Рэдуц Михай Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- 14 Elvir Koljic Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 16 Шитум Марио Полузащитник
- 11 Хобленко Алексей Нападающий
- 34 Tymoteusz Klups
- Главный тренер: Белица Ненад
Шлёнск 4-4-1-1
- Основной состав
- 27 Словик Якуб Вратарь
- 17 Павелец Мариуш Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 5 Аугусту Перейра Защитник
- 16 Пих Роберт Полузащитник
- 21 Ридер Тим Полузащитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 29 Пех Аркадиуш Полузащитник
- 22 Риера Лоренцо Полузащитник
- 9 Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 19 Левандовски Матеуш Защитник
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 10 Вацек Камил Полузащитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 25 Adrian Lyszczarz
- 23 Sebastian Bergier
- Главный тренер: Урбан Ян
Предыдущие игры
Лех (последние 20 матчей: +8 =9 -3)
- 25.02.2018 Корона Кельце 1:0 Лех Э
- 18.02.2018 Лех 2:0 Погонь Щецин Э
- 11.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Лех Э
- 17.12.2017 Лех 3:1 Нецеча Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Лех 1:0 Краковия Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 26.11.2017 Лех 2:1 Висла Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
- 27.10.2017 Лех 1:1 Висла Краков Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
- 15.09.2017 Лех 1:0 Корона Кельце Э
- 10.09.2017 Погонь Щецин 0:0 Лех Э
- 27.08.2017 Лех 3:0 Арка Гдыня Э
- 20.08.2017 Нецеча 1:3 Лех Э
- 12.08.2017 Лех 1:1 Заглембе Любин Э
Шлёнск (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 25.02.2018 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Э
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 10.02.2018 Краковия 2:1 Шлёнск Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Нецеча 2:1 Шлёнск Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 19.11.2017 Шлёнск 1:2 Арка Гдыня Э
- 03.11.2017 Корона Кельце 3:0 Шлёнск Э
- 27.10.2017 Шлёнск 3:0 Погонь Щецин Э
- 23.10.2017 Висла 4:1 Шлёнск Э
- 14.10.2017 Шлёнск 0:2 Висла Краков Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Э
- 16.09.2017 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Э
- 09.09.2017 Шлёнск 2:1 Легия Э
- 25.08.2017 Шлёнск 2:1 Краковия Э
- 19.08.2017 Ягеллония 1:1 Шлёнск Э
- 15.08.2017 Шлёнск 1:1 Нецеча Э
Последние игры между собой
Лех: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Шлёнск: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 22.09.2017 Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса
- 20.11.2016 Лех 3:0 Шлёнск Экстракласса
- 15.07.2016 Шлёнск 0:0 Лех Экстракласса
- 01.04.2016 Лех 0:1 Шлёнск Экстракласса
- 31.10.2015 Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса
- 20.05.2015 Лех 3:0 Шлёнск Ekstraklasa Final Round
- 25.04.2015 Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса
- 02.11.2014 Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса
- 16.02.2014 Лех 2:1 Шлёнск Экстракласса
- 14.09.2013 Шлёнск 2:0 Лех Экстракласса
- 30.05.2013 Шлёнск 1:1 Лех Экстракласса
- 30.11.2012 Лех 0:3 Шлёнск Экстракласса
- 25.03.2012 Лех 2:0 Шлёнск Экстракласса
- 23.09.2011 Шлёнск 3:1 Лех Экстракласса
- 01.04.2011 Лех 2:2 Шлёнск Экстракласса
- 11.09.2010 Шлёнск 1:2 Лех Экстракласса
- 02.05.2010 Шлёнск 0:3 Лех Экстракласса
- 31.10.2009 Лех 1:0 Шлёнск Экстракласса
- 09.05.2009 Шлёнск 0:2 Лех Orange Ekstraklasa
- 25.10.2008 Лех 1:1 Шлёнск Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|25
|14
|6
|5
|38 - 25
|48
|2.
|Легия
|25
|14
|3
|8
|35 - 26
|45
|3.
|Лех
|25
|11
|10
|4
|34 - 18
|43
|4.
|Гурник Забже
|25
|11
|8
|6
|46 - 37
|41
|5.
|Корона Кельце
|25
|10
|9
|6
|40 - 32
|39
|6.
|Висла Краков
|25
|10
|7
|8
|35 - 30
|37
|7.
|Висла
|25
|11
|3
|11
|33 - 32
|36
|8.
|Заглембе Любин
|25
|9
|9
|7
|34 - 29
|36
|9.
|Арка Гдыня
|25
|8
|10
|7
|28 - 23
|34
|10.
|Краковия
|25
|7
|8
|10
|31 - 34
|29
|11.
|Шлёнск
|25
|7
|7
|11
|30 - 40
|28
|12.
|Лехия Гданьск
|25
|6
|9
|10
|34 - 42
|27
|13.
|Нецеча
|25
|6
|7
|12
|26 - 41
|25
|14.
|Пяст
|25
|5
|10
|10
|24 - 33
|25
|15.
|Погонь Щецин
|25
|6
|6
|13
|27 - 38
|24
|16.
|Сандецья
|25
|4
|10
|11
|24 - 39
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Шлёнск делает замену. Пех Аркадиуш уходит с поля, а Sebastian Bergier выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Гюткьяр Кристиан бьет в цель!
88'
Вацек Камил получил желтую карточку от судьи
86'
Лех делает замену. Костевич Владимир уходит с поля, а Юзвяк Камиль выходит на его замену.
82'
Г О О О О Л - Робак Марцин бьет в цель!
80'
Г О О О О Л - Хобленко Алексей бьет в цель!
77'
Гаёс Мацей получил желтую карточку от судьи
70'
Шлёнск делает замену. Риера Лоренцо уходит с поля, а Вацек Камил выходит на его замену.
65'
Шлёнск делает замену. Пих Роберт уходит с поля, а Храпек Михал выходит на его замену.
59'
Лех делает замену. Беркрот Никлас уходит с поля, а Шитум Марио выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Рэдуц Михай получил желтую карточку от судьи
16'
Лех делает замену. Elvir Koljic уходит с поля, а Хобленко Алексей выходит на его замену.
7'
Костевич Владимир получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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