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Стадион:
Сандецья
0:1
Конец матча
Заглембе Любин
0'
29' Желтая карточка
Грич Якуб
0:1
43' Гол
Kamil Mazek
58' Желтая карточка
Крачунов Пламен
66' Вторая желтая карточка
Крачунов Пламен
78' Желтая карточка
Балич Саша
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Заглембе Любин делает замену. Ягелло Филип уходит с поля, а Яношка Лукаш выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Балич Саша получил желтую карточку от судьи
73'
Сандецья делает замену. Dawid Szufryn уходит с поля, а Filip Piszczek выходит на его замену.
72'
Сандецья делает замену. Цетнарски Матеуш уходит с поля, а Ксёнз Павел выходит на его замену.
68'
Заглембе Любин делает замену. Стажиньски Филип уходит с поля, а Возняк Аркадиуш выходит на его замену.

66'
Крачунов Пламен получает вторую желтую карточку. Удаление.
62'
Заглембе Любин делает замену. Kamil Mazek уходит с поля, а Павловски Бартоломей выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Крачунов Пламен получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сандецья делает замену. Грич Якуб уходит с поля, а Гжегож Баран выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
43'
Г О О О О Л - Kamil Mazek бьет в цель!
Желтая карточка
29'
Грич Якуб получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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