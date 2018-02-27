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Стадион: Брук-Бет
0:1
Конец матча
29' Желтая карточкаГрич Якуб
0:1
43' ГолKamil Mazek
58' Желтая карточкаКрачунов Пламен
66' Вторая желтая карточкаКрачунов Пламен
78' Желтая карточкаБалич Саша
|
29'
43'
0:1
58'
66'
78'
Состав команд
22
Мрац
Патрик
38
Грич
Якуб
70
Бжиски
Томаш
24
Тосик
Якуб
25
Матущик
Адам
19
Ягелло
Филип
26
Мареш
Якуб
Сандецья 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Michal Gliwa Вратарь
- 22 Мрац Патрик Защитник
- 6 Крачунов Пламен Защитник
- 5 Dawid Szufryn Защитник
- 77 Jakub Bartosz Защитник
- 38 Грич Якуб Полузащитник
- 28 Michal Piter-Bucko Полузащитник
- 70 Бжиски Томаш Полузащитник
- 10 Wojciech Trochim Полузащитник
- 21 Цетнарски Матеуш Полузащитник
- 92 Колев Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Ксёнз Павел Полузащитник
- 8 Maciej Malkowski Полузащитник
- 7 Grzegorz Baran Полузащитник
- 3 Lukas Kuban Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- 4 Alexandru Constanntin Benga
- 16 Lukasz Radlinski
- Главный тренер: Kazimierz Moskal
Заглембе Любин 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Dominik Hladun Вратарь
- 4 Тодоровски Александр Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 2 Копац Бартош Защитник
- 3 Балич Саша Защитник
- 24 Тосик Якуб Полузащитник
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 6 Kamil Mazek Полузащитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Полузащитник
- 26 Мареш Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Флоренц Конрад Вратарь
- 44 Alan Czerwinski Защитник
- 9 Возняк Аркадиуш Полузащитник
- 16 Жира Павел Полузащитник
- 77 Lukasz Moneta Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- 11 Павловски Бартоломей Полузащитник
- Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Предыдущие игры
Сандецья (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 24.02.2018 Нецеча 1:0 Сандецья Э
- 16.02.2018 Сандецья 3:3 Корона Кельце Э
- 10.02.2018 Погонь Щецин 4:1 Сандецья Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Висла 2:2 Сандецья Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 25.11.2017 Арка Гдыня 5:0 Сандецья Э
- 18.11.2017 Сандецья 0:0 Лех Э
- 04.11.2017 Висла Краков 3:0 Сандецья Э
- 28.10.2017 Сандецья 1:2 Гурник Забже Э
- 21.10.2017 Сандецья 1:1 Краковия Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 29.09.2017 Сандецья 1:1 Шлёнск Э
- 24.09.2017 Заглембе Любин 1:0 Сандецья Э
- 20.09.2017 Гурник Забже 3:2 Сандецья К
- 17.09.2017 Сандецья 1:0 Нецеча Э
- 09.09.2017 Корона Кельце 1:0 Сандецья Э
- 27.08.2017 Сандецья 2:1 Погонь Щецин Э
- 18.08.2017 Лехия Гданьск 2:3 Сандецья Э
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 23.02.2018 Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Э
- 17.02.2018 Висла 2:0 Заглембе Любин Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 29.01.2018 Заглембе Любин 0:0 Хобро ТМК
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 20.11.2017 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Э
- 05.11.2017 Заглембе Любин 1:2 Краковия Э
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
- 26.10.2017 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце К
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
- 15.10.2017 Заглембе Любин 3:2 Гурник Забже Э
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 24.09.2017 Заглембе Любин 1:0 Сандецья Э
- 21.09.2017 Краковия 0:3 Заглембе Любин К
- 15.09.2017 Арка Гдыня 1:1 Заглембе Любин Э
Последние игры между собой
Сандецья: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Заглембе Любин: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|25
|14
|6
|5
|38 - 25
|48
|2.
|Легия
|25
|14
|3
|8
|35 - 26
|45
|3.
|Гурник Забже
|24
|11
|7
|6
|46 - 37
|40
|4.
|Лех
|24
|10
|10
|4
|32 - 17
|40
|5.
|Корона Кельце
|24
|10
|8
|6
|39 - 31
|38
|6.
|Висла Краков
|24
|10
|6
|8
|34 - 29
|36
|7.
|Висла
|25
|11
|3
|11
|33 - 32
|36
|8.
|Заглембе Любин
|25
|9
|9
|7
|34 - 29
|36
|9.
|Арка Гдыня
|24
|8
|9
|7
|28 - 23
|33
|10.
|Краковия
|25
|7
|8
|10
|31 - 34
|29
|11.
|Шлёнск
|24
|7
|7
|10
|29 - 38
|28
|12.
|Лехия Гданьск
|25
|6
|9
|10
|34 - 42
|27
|13.
|Нецеча
|25
|6
|7
|12
|26 - 41
|25
|14.
|Пяст
|24
|5
|9
|10
|24 - 33
|24
|15.
|Погонь Щецин
|24
|6
|5
|13
|27 - 38
|23
|16.
|Сандецья
|25
|4
|10
|11
|24 - 39
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Заглембе Любин делает замену. Ягелло Филип уходит с поля, а Яношка Лукаш выходит на его замену.
78'
Балич Саша получил желтую карточку от судьи
73'
Сандецья делает замену. Dawid Szufryn уходит с поля, а Filip Piszczek выходит на его замену.
72'
Сандецья делает замену. Цетнарски Матеуш уходит с поля, а Ксёнз Павел выходит на его замену.
68'
Заглембе Любин делает замену. Стажиньски Филип уходит с поля, а Возняк Аркадиуш выходит на его замену.
66'
Крачунов Пламен получает вторую желтую карточку. Удаление.
62'
Заглембе Любин делает замену. Kamil Mazek уходит с поля, а Павловски Бартоломей выходит на его замену.
58'
Крачунов Пламен получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Сандецья делает замену. Грич Якуб уходит с поля, а Гжегож Баран выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Г О О О О Л - Kamil Mazek бьет в цель!
29'
Грич Якуб получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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