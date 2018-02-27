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Стадион:
Легия
0:2
Конец матча
Ягеллония
0'
9' Желтая карточка
Вешович Марко
15' Красная карточка
Антолич Домагой
0:1
44' Пенальти
Новиковас Арвидас
0:2
88' Гол
Свидерски Кароль
90' Вторая желтая карточка
Вешович Марко
90'+5
Второй тайм
90'
Вешович Марко получает вторую желтую карточку. Удаление.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ягеллония делает замену. Поспишил Мартин уходит с поля, а Гжиб Рафал выходит на его замену.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
83'
Легия делает замену. Хямяляйнен Каспер уходит с поля, а Кухарчик Михал выходит на его замену.
82'
Ягеллония делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Свидерски Кароль выходит на его замену.

79'
Ягеллония делает замену. Новиковас Арвидас уходит с поля, а Шеридан Силлиан выходит на его замену.
66'
Легия делает замену. Брозь Лукаш уходит с поля, а Глоушек Адам выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Новиковас Арвидас из команды Ягеллония забивает с точки!
37'
Легия делает замену. Эдуардо да Силва уходит с поля, а Брозь Лукаш выходит на его замену.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Франковски Пшемыслав бьет в цель!
15'
УДАЛЕНИЕ! - Антолич Домагой увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
13'
Антолич Домагой получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Вешович Марко получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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