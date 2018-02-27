- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского
9' Желтая карточкаВешович Марко
15' Красная карточкаАнтолич Домагой
0:1
44' ПенальтиНовиковас Арвидас
0:2
88' ГолСвидерски Кароль
90' Вторая желтая карточкаВешович Марко
|
15'
44'
0:1
88'
0:2
90'
Состав команд
44
Реми
Вильям
Легия 4-3-3
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 20 Вешович Марко Защитник
- 44 Реми Вильям Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 31 Мончиньски Кжиштоф Полузащитник
- 6 Филиппс Крис Полузащитник
- 7 Антолич Домагой Полузащитник
- 9 Эдуардо да Силва Нападающий
- 11 Jaroslaw Niezgoda Нападающий
- 22 Хямяляйнен Каспер Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 34 Астис Иньяки Защитник
- 18 Кухарчик Михал Полузащитник
- 53 Шиманьски Себастьян Нападающий
- 32 Радович Мирослав Нападающий
- Главный тренер: Romeo Jozak
Ягеллония 4-2-3-1
- Основной состав
- 81 Павелек Мариуш Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 5 Митрович Неманья Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 23 Piotr Wlazlo Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 21 Франковски Пшемыслав Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 11 Безьяк Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 10 Лазаревич Деян Полузащитник
- 20 Вуйцицки Якуб Полузащитник
- 28 Свидерски Кароль Нападающий
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- 16 Гути Томелин
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Предыдущие игры
Легия (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 24.02.2018 Краковия 0:0 Легия Э
- 16.02.2018 Легия 4:1 Шлёнск Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 27.01.2018 Легия 2:0 Силькеборг ТМК
- 16.12.2017 Легия 0:2 Висла Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Легия 3:0 Нецеча Э
- 02.12.2017 Сандецья 2:2 Легия Э
- 28.11.2017 Легия 4:2 Бытовия К
- 25.11.2017 Корона Кельце 3:2 Легия Э
- 19.11.2017 Легия 1:0 Гурник Забже Э
- 05.11.2017 Погонь Щецин 1:3 Легия Э
- 29.10.2017 Легия 2:0 Арка Гдыня Э
- 25.10.2017 Бытовия 1:3 Легия К
- 22.10.2017 Висла Краков 0:1 Легия Э
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 01.10.2017 Лех 3:0 Легия Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
- 21.09.2017 Рух Зджежовице 0:4 Легия К
- 17.09.2017 Легия 1:0 Краковия Э
Ягеллония (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 17.02.2018 Ягеллония 1:0 Краковия Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 15.12.2017 Шлёнск 1:0 Ягеллония Э
- 12.12.2017 Ягеллония 5:1 Корона Кельце Э
- 08.12.2017 Сандецья 0:1 Ягеллония Э
- 01.12.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин Э
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
- 17.11.2017 Ягеллония 0:0 Нецеча Э
- 04.11.2017 Висла 1:2 Ягеллония Э
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
- 22.10.2017 Арка Гдыня 4:1 Ягеллония Э
- 13.10.2017 Ягеллония 1:1 Лех Э
- 30.09.2017 Висла Краков 0:0 Ягеллония Э
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Э
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Э
- 09.09.2017 Краковия 1:1 Ягеллония Э
- 26.08.2017 Ягеллония 0:1 Пяст Э
- 19.08.2017 Ягеллония 1:1 Шлёнск Э
- 13.08.2017 Корона Кельце 2:3 Ягеллония Э
Последние игры между собой
Легия: победы: 9, ничьи: 6, поражения: 5
Ягеллония: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 9
- 24.09.2017 Ягеллония 1:0 Легия Экстракласса
- 21.05.2017 Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса. Группа А
- 18.11.2016 Ягеллония 1:4 Легия Экстракласса
- 16.07.2016 Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 14.02.2016 Легия 4:0 Ягеллония Экстракласса
- 30.08.2015 Ягеллония 1:1 Легия Экстракласса
- 20.05.2015 Легия 1:0 Ягеллония Ekstraklasa Final Round
- 15.02.2015 Легия 1:3 Ягеллония Экстракласса
- 15.08.2014 Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса
- 25.09.2013 Ягеллония 2:3 Легия Экстракласса
- 11.05.2013 Ягеллония 0:3 Легия Экстракласса
- 10.11.2012 Легия 1:2 Ягеллония Экстракласса
- 29.04.2012 Легия 1:1 Ягеллония Экстракласса
- 07.11.2011 Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса
- 13.05.2011 Ягеллония 0:0 Легия Экстракласса
- 06.11.2010 Легия 2:0 Ягеллония Экстракласса
- 19.04.2010 Легия 2:1 Ягеллония Экстракласса
- 03.10.2009 Ягеллония 2:0 Легия Экстракласса
- 13.03.2009 Ягеллония 2:1 Легия Orange Ekstraklasa
- 25.11.2008 Легия 2:1 Ягеллония Кубок лиги
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|25
|14
|6
|5
|38 - 25
|48
|2.
|Легия
|25
|14
|3
|8
|35 - 26
|45
|3.
|Гурник Забже
|24
|11
|7
|6
|46 - 37
|40
|4.
|Лех
|24
|10
|10
|4
|32 - 17
|40
|5.
|Корона Кельце
|24
|10
|8
|6
|39 - 31
|38
|6.
|Висла Краков
|24
|10
|6
|8
|34 - 29
|36
|7.
|Висла
|25
|11
|3
|11
|33 - 32
|36
|8.
|Заглембе Любин
|25
|9
|9
|7
|34 - 29
|36
|9.
|Арка Гдыня
|24
|8
|9
|7
|28 - 23
|33
|10.
|Краковия
|25
|7
|8
|10
|31 - 34
|29
|11.
|Шлёнск
|24
|7
|7
|10
|29 - 38
|28
|12.
|Лехия Гданьск
|25
|6
|9
|10
|34 - 42
|27
|13.
|Нецеча
|25
|6
|7
|12
|26 - 41
|25
|14.
|Пяст
|24
|5
|9
|10
|24 - 33
|24
|15.
|Погонь Щецин
|24
|6
|5
|13
|27 - 38
|23
|16.
|Сандецья
|25
|4
|10
|11
|24 - 39
|22
Второй тайм
90'
Вешович Марко получает вторую желтую карточку. Удаление.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ягеллония делает замену. Поспишил Мартин уходит с поля, а Гжиб Рафал выходит на его замену.
88'
Г О О О О Л - Свидерски Кароль бьет в цель!
83'
Легия делает замену. Хямяляйнен Каспер уходит с поля, а Кухарчик Михал выходит на его замену.
82'
Ягеллония делает замену. Безьяк Роман уходит с поля, а Свидерски Кароль выходит на его замену.
79'
Ягеллония делает замену. Новиковас Арвидас уходит с поля, а Шеридан Силлиан выходит на его замену.
66'
Легия делает замену. Брозь Лукаш уходит с поля, а Глоушек Адам выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Новиковас Арвидас из команды Ягеллония забивает с точки!
37'
Легия делает замену. Эдуардо да Силва уходит с поля, а Брозь Лукаш выходит на его замену.
18'
Г О О О О Л - Франковски Пшемыслав бьет в цель!
15'
УДАЛЕНИЕ! - Антолич Домагой увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
13'
Антолич Домагой получил желтую карточку от судьи
9'
Вешович Марко получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polish Army. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация