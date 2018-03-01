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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 10862
Митьюлланд
0:1
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
21' Гол
Фискер Каспер
37' Желтая карточка
Хансен Киан
84' Желтая карточка
Кристенсен Лассе
90' Желтая карточка
Вильчек Камиль
90' Желтая карточка
Реннов Фредерик
90'+8
Второй тайм
98'
Брённбю заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
98'
Судье надоело, что Реннов Фредерик тянет время и он наказал его горчичником
97'
Удар от ворот произведет Брённбю
97'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
97'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.

97'
Нергор Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
96'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
96'
Судья сигнализирует, что Пукки Теэму из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Корчмар Жолт
96'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
96'
Блажек Филип возвращается на поле, всё в порядке.
95'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
95'
Ох, нехорошо это выглядит. Блажек Филип получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
94'
Блажек Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Ван дер Ваарт Рафаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Мукхтар Хани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
93'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Блажек Филип
92'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
92'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
92'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
91'
Отличный пас сделал Нергор Кристиан из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
91'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Тибблинг Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
91'
Опасность предотвращена - Юнг Антони из команды Брённбю вступил в отбор удачно
91'
Довбик Артём из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
91'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает пас партнеру.
90'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
Нергор Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
90'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
90'
Вильчек Камиль получает желтую карточку за неспортивное поведение
90'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
89'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Хансен Киан из команды Митьюлланд сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
89'
Опасность предотвращена - Нергор Кристиан из команды Брённбю вступил в отбор удачно
89'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
89'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
88'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
88'
Мукхтар Хани из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
88'
Отличные скиллы показывает Мукхтар Хани, обводя своих соперников
88'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ван дер Ваарт Рафаэль выбил мяч подальше от ворот.
88'
Тибблинг Симон из команды Брённбю пасует в штрафную, но Хансен Йеспер выходит и ловит мяч.
88'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
87'
Фу! Святченко Эрик из команды Митьюлланд очень опасно играет против соперника.
87'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
87'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
86'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
85'
Вильчек Камиль из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
84'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Климент Ян уходит с поля и его заменяет Вильчек Камиль
84'
Тактическая замена. Спарв Тим уходит с поля и его заменяет Ван дер Ваарт Рафаэль
Желтая карточка
84'
Кристенсен Лассе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Лассе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Корчмар Жолт
83'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
83'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Матч возобновится спорным мячом
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Довбик Артём из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Рёкер Бенедикт
81'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Угловой
81'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
81'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
81'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
81'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
80'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
80'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Мукхтар Хани нанес удар, мяч был парирован, но Хансен Йеспер не удержал его в руках.
80'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
80'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Юнг Антони из команды Брённбю подал угловой справа.
79'
Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
79'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
78'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Пукки Теэму из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
78'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
После дальнего удара, который нанес Довбик Артём мяч отбит вратарем
77'
Отличные скиллы показывает Довбик Артём, обводя своих соперников
77'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Довбик Артём
76'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
76'
Шанс! Рёкер Бенедикт из команды Брённбю пробил головой, но мимо
Угловой
76'
Юнг Антони из команды Брённбю подал угловой справа.
76'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
75'
Юнг Антони из команды Брённбю подал угловой справа.
75'
Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Отличные скиллы показывает Мукхтар Хани, обводя своих соперников
75'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Фискер Каспер уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
74'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
73'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
73'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
73'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
73'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
73'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
73'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
72'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает пас партнеру.
72'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
71'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
71'
Как он промахнулся? Фискер Каспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
71'
Плохо сыграл Хансен Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Юнг Антони из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
70'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Нергор Кристиан из команды Брённбю делает пас партнеру.
Фол, нарушение
70'
Краев Божидар наказан за толчок Нергор Кристиан
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 10862 болельщиков
69'
Удар от ворот произведет Брённбю
69'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
69'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
68'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
68'
Тюкосен Мадс выбил мяч подальше от ворот.
68'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Хенде Марк-Даль выбил мяч подальше от ворот.
67'
Удар от ворот произведет Брённбю
67'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
66'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
66'
Опасность предотвращена - Юнг Антони из команды Брённбю вступил в отбор удачно
66'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
66'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
65'
Пукки Теэму возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Пукки Теэму получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
64'
Пукки Теэму на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Удар от ворот произведет Брённбю
63'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
62'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Корчмар Жолт выбил мяч подальше от ворот.
62'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
62'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
61'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
61'
Спарв Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
Фискер Каспер из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
61'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Климент Ян из команды Брённбю делает пас партнеру.
60'
Нергор Кристиан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
60'
Тибблинг Симон из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
60'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
58'
Шанс! Рёкер Бенедикт из команды Брённбю пробил головой, но мимо
Угловой
58'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
57'
Спарв Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Мукхтар Хани из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
57'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
Опасность предотвращена - Нергор Кристиан из команды Брённбю вступил в отбор удачно
57'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
57'
Юнг Антони из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Климент Ян мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
57'
Пукки Теэму нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
56'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
56'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
56'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
56'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
55'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает пас партнеру.
55'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Мукхтар Хани нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
55'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Нергор Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
54'
Опасность предотвращена - Рёкер Бенедикт из команды Брённбю вступил в отбор удачно
54'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
54'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
54'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Климент Ян из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Корчмар Жолт
53'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Опасность предотвращена - Нергор Кристиан из команды Брённбю вступил в отбор удачно
53'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
52'
Тюкосен Мадс не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
52'
Отличные скиллы показывает Тюкосен Мадс, обводя своих соперников
52'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
51'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Краев Божидар из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Удар от ворот произведет Брённбю
51'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
51'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
51'
Краев Божидар из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
50'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
50'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Кайринен Каан получил травму и заменен. Краев Божидар выходит на поле.
Травма, повреждение
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Кайринен Каан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
48'
Кайринен Каан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
47'
Ларссон Юхан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
Угловой
46'
Фискер Каспер из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
46'
Корчмар Жолт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Нергор Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Офсайд
47'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд в офсайде
46'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
46'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Фискер Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Викхейм Густав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
45'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Поульсен Якоб
44'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
44'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
44'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
44'
Спарв Тим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
43'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает пас партнеру.
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
43'
Судья свистит. Кайринен Каан атаковал сзади соперника. Это Мукхтар Хани заработал своей команде штрафной
43'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
43'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Фискер Каспер из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Хенде Марк-Даль
42'
Удар от ворот произведет Брённбю
41'
Опасность предотвращена - Ларссон Юхан из команды Брённбю вступил в отбор удачно
41'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
41'
Мукхтар Хани наказан за толчок Хенде Марк-Даль
41'
Херманнссон Хьертюр выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
40'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Фискер Каспер оказался на газоне.
40'
Матч возобновится спорным мячом
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
39'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
38'
Ларссон Юхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
38'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
Желтая карточка
37'
Хансен Киан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
37'
Хансен Киан из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Мукхтар Хани оказался на газоне.
36'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Отличные скиллы показывает Тюкосен Мадс, обводя своих соперников
36'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Поульсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
36'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Кайринен Каан из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
35'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
34'
Ларссон Юхан мяч отрикошетил от ворот
34'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Климент Ян из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
33'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
33'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
33'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
33'
Отличные скиллы показывает Дуэлунд Миккель, обводя своих соперников
33'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
32'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
32'
Викхейм Густав наказан за толчок Рёкер Бенедикт
32'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
32'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
30'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Фискер Каспер пострадал.
30'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Угловой
29'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
29'
Хансен Киан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
29'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
29'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Фискер Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
28'
Ларссон Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
28'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
28'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
27'
Пукки Теэму наказан за толчок Тюкосен Мадс
26'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
26'
Ларссон Юхан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Климент Ян из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
26'
Опасность предотвращена - Кайринен Каан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
25'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
25'
Дуэлунд Миккель возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
25'
Ларссон Юхан возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Хорошую попытку сделал Пукки Теэму. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает пас партнеру.
25'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Дуэлунд Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Ларссон Юхан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
24'
Ларссон Юхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
24'
Дуэлунд Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
23'
Фискер Каспер делает подножку сопернику.
21'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Фискер Каспер изменил счет на табло!
21'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
21'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Отличный командный гол!
21'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
20'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
19'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
19'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
19'
Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Отлично играет Юнг Антони из команды Брённбю, красиво в стеночку с одноклубником.
19'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
18'
Мукхтар Хани из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
18'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
Юнг Антони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
17'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Опасность предотвращена - Нергор Кристиан из команды Брённбю вступил в отбор удачно
17'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
17'
Опасность предотвращена - Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю вступил в отбор удачно
17'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Поульсен Якоб
16'
Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
16'
Тибблинг Симон из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
16'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Тибблинг Симон из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Нергор Кристиан из команды Брённбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Пукки Теэму
14'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
14'
Климент Ян из команды Брённбю делает пас партнеру.
14'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
13'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
13'
ШАНС! Пукки Теэму нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Фискер Каспер из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Мукхтар Хани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
11'
Опасность предотвращена - Фискер Каспер из команды Брённбю вступил в отбор удачно
11'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает пас партнеру.
10'
Тибблинг Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Корчмар Жолт бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
10'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
Угловой
9'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
9'
Херманнссон Хьертюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
Фол, нарушение
9'
Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю играет слишком грубо. Дуэлунд Миккель оказался на газоне.
8'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
8'
Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
8'
Мукхтар Хани из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
8'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
Офсайд
7'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд в офсайде
Фол, нарушение
7'
Нергор Кристиан наказан за толчок Дуэлунд Миккель
Фол, нарушение
7'
Пукки Теэму наказан за толчок Святченко Эрик
6'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
6'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
6'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
6'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Юнг Антони из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
5'
Фискер Каспер из команды Брённбю в офсайде
5'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
5'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
5'
Поульсен Якоб ошибается в защите.
4'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
4'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
4'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Святченко Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Фискер Каспер из команды Брённбю подал угловой справа.
3'
Реннов Фредерик из команды Брённбю сделал отличный сейв!
3'
Должен был быть гол! Фискер Каспер имел отличный шанс, но Хансен Йеспер не дал голу состоятся!
3'
Фискер Каспер из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
1'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Юнг Антони оказался на газоне.
Описание гола
1'
Корчмар Жолт забил ударом головой, но гол не был засчитан
Угловой
1'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
1'
Херманнссон Хьертюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня очень холодно для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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