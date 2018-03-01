Стадион: МСХ Арена Зрители: 10862
0:1
Конец матча
0:1
21' ГолФискер Каспер
37' Желтая карточкаХансен Киан
84' Желтая карточкаКристенсен Лассе
90' Желтая карточкаВильчек Камиль
90' Желтая карточкаРеннов Фредерик
Второй тайм
98'
Брённбю заслуженно побеждает в отличном матче
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Судье надоело, что Реннов Фредерик тянет время и он наказал его горчичником
97'
Удар от ворот произведет Брённбю
97'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
97'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
97'
Нергор Кристиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
96'
96'
Судья сигнализирует, что Пукки Теэму из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Корчмар Жолт
96'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
96'
Блажек Филип возвращается на поле, всё в порядке.
95'
Матч возобновится спорным мячом
95'
Ох, нехорошо это выглядит. Блажек Филип получил травму и медбригада забирает его с поля.
94'
Блажек Филип на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
94'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
94'
Ван дер Ваарт Рафаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
93'
93'
93'
93'
93'
Мукхтар Хани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
93'
93'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Блажек Филип
92'
Хозеяева перешли к активному прессингу соперника. Выльется ли это в гол? Посмотрим.
92'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
92'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
91'
Отличный пас сделал Нергор Кристиан из команды Брённбю. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
91'
91'
Тибблинг Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
91'
Опасность предотвращена - Юнг Антони из команды Брённбю вступил в отбор удачно
91'
Довбик Артём из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
90'
Пукки Теэму из команды Брённбю делает пас партнеру.
90'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
90'
90'
90'
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
Вильчек Камиль получает желтую карточку за неспортивное поведение
90'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
89'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
89'
Хансен Киан из команды Митьюлланд сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
89'
89'
89'
88'
88'
88'
Отличные скиллы показывает Мукхтар Хани, обводя своих соперников
88'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
88'
88'
Ван дер Ваарт Рафаэль выбил мяч подальше от ворот.
88'
Тибблинг Симон из команды Брённбю пасует в штрафную, но Хансен Йеспер выходит и ловит мяч.
88'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
87'
Фу! Святченко Эрик из команды Митьюлланд очень опасно играет против соперника.
87'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
87'
86'
86'
86'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
85'
Вильчек Камиль из команды Брённбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
84'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Климент Ян уходит с поля и его заменяет Вильчек Камиль
84'
Тактическая замена. Спарв Тим уходит с поля и его заменяет Ван дер Ваарт Рафаэль
84'
Кристенсен Лассе получил желтую карточку от судьи
83'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Лассе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Корчмар Жолт
83'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
83'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Матч возобновится спорным мячом
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Судья сигнализирует, что Довбик Артём из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Рёкер Бенедикт
81'
81'
81'
81'
81'
80'
80'
80'
Мукхтар Хани нанес удар, мяч был парирован, но Хансен Йеспер не удержал его в руках.
80'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
80'
79'
79'
Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
79'
79'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
79'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
78'
78'
Пукки Теэму из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
78'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
78'
77'
После дальнего удара, который нанес Довбик Артём мяч отбит вратарем
77'
Отличные скиллы показывает Довбик Артём, обводя своих соперников
77'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Довбик Артём
76'
76'
Шанс! Рёкер Бенедикт из команды Брённбю пробил головой, но мимо
76'
76'
75'
75'
Хенде Марк-Даль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Отличные скиллы показывает Мукхтар Хани, обводя своих соперников
75'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Фискер Каспер уходит с поля и его заменяет Кристенсен Лассе
74'
74'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
74'
73'
73'
Святченко Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
72'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает пас партнеру.
72'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
71'
71'
Как он промахнулся? Фискер Каспер имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
71'
Плохо сыграл Хансен Йеспер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
71'
Юнг Антони из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
70'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
70'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
70'
Нергор Кристиан из команды Брённбю делает пас партнеру.
70'
Краев Божидар наказан за толчок Нергор Кристиан
69'
Сегодняшная посещаемость составляет 10862 болельщиков
69'
Удар от ворот произведет Брённбю
69'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
69'
68'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
68'
Тюкосен Мадс выбил мяч подальше от ворот.
68'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
67'
67'
Хенде Марк-Даль выбил мяч подальше от ворот.
67'
Удар от ворот произведет Брённбю
67'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
66'
66'
66'
Опасность предотвращена - Юнг Антони из команды Брённбю вступил в отбор удачно
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
65'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Пукки Теэму возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
64'
Ох, нехорошо это выглядит. Пукки Теэму получил травму и медбригада забирает его с поля.
64'
Пукки Теэму на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Удар от ворот произведет Брённбю
63'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
63'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
63'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Тюкосен Мадс
62'
62'
Корчмар Жолт выбил мяч подальше от ворот.
62'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
62'
61'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
61'
61'
Фискер Каспер из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
61'
61'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Климент Ян из команды Брённбю делает пас партнеру.
60'
Нергор Кристиан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
60'
Тибблинг Симон из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
60'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
60'
60'
59'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
58'
58'
Шанс! Рёкер Бенедикт из команды Брённбю пробил головой, но мимо
58'
57'
57'
57'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
57'
57'
Отличные скиллы показывает Викхейм Густав, обводя своих соперников
57'
Юнг Антони из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Климент Ян мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
57'
Пукки Теэму нанес удар, но промахнулся очень сильно.
56'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
56'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
56'
56'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
56'
56'
56'
55'
55'
55'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
55'
Мукхтар Хани нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
55'
55'
Нергор Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
54'
Опасность предотвращена - Рёкер Бенедикт из команды Брённбю вступил в отбор удачно
54'
54'
54'
54'
Климент Ян из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
53'
Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Корчмар Жолт
53'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
53'
52'
Тюкосен Мадс не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
52'
Отличные скиллы показывает Тюкосен Мадс, обводя своих соперников
52'
51'
51'
Краев Божидар из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
51'
Удар от ворот произведет Брённбю
51'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
51'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
51'
Краев Божидар из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
50'
50'
50'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
Кайринен Каан получил травму и заменен. Краев Божидар выходит на поле.
50'
Ох, нехорошо это выглядит. Кайринен Каан получил травму и медбригада забирает его с поля.
48'
Кайринен Каан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
48'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
48'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
47'
47'
Ларссон Юхан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
47'
46'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
46'
Фискер Каспер из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
46'
Корчмар Жолт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
46'
Нергор Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд в офсайде
46'
46'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
46'
46'
Судья сигнализирует, что Тибблинг Симон из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Дуэлунд Миккель
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Фискер Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Викхейм Густав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
45'
45'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Поульсен Якоб
44'
44'
Рёкер Бенедикт из команды Брённбю наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
44'
44'
43'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
43'
Судья свистит. Кайринен Каан атаковал сзади соперника. Это Мукхтар Хани заработал своей команде штрафной
43'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
43'
42'
Судья сигнализирует, что Фискер Каспер из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Хенде Марк-Даль
42'
Удар от ворот произведет Брённбю
41'
Опасность предотвращена - Ларссон Юхан из команды Брённбю вступил в отбор удачно
41'
41'
Мукхтар Хани наказан за толчок Хенде Марк-Даль
41'
41'
40'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Фискер Каспер оказался на газоне.
40'
Матч возобновится спорным мячом
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
39'
38'
Реннов Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Ларссон Юхан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Дуэлунд Миккель нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
38'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
37'
Хансен Киан получил желтую карточку от судьи
37'
Хансен Киан из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Мукхтар Хани оказался на газоне.
36'
36'
Отличные скиллы показывает Тюкосен Мадс, обводя своих соперников
36'
36'
Поульсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
36'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Кайринен Каан из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
35'
34'
34'
Ларссон Юхан мяч отрикошетил от ворот
34'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Поульсен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Климент Ян из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
33'
33'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
33'
33'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
33'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
33'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
33'
33'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
32'
32'
Викхейм Густав наказан за толчок Рёкер Бенедикт
32'
32'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
30'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд опасно и грубо сыграл. Фискер Каспер пострадал.
30'
29'
29'
29'
29'
Тибблинг Симон из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
29'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Фискер Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Тюкосен Мадс из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
28'
28'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
28'
28'
27'
Пукки Теэму наказан за толчок Тюкосен Мадс
26'
26'
Ларссон Юхан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
26'
Пукки Теэму нанес удар, но тот был заблокирован.
26'
Климент Ян из команды Брённбю делает передачу одноклубнику.
26'
Опасность предотвращена - Кайринен Каан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
25'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Дуэлунд Миккель возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Ларссон Юхан возвращается на поле, всё в порядке.
25'
Хорошую попытку сделал Пукки Теэму. Удар в створ, но вратарь начеку
25'
25'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Дуэлунд Миккель получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Ларссон Юхан получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Ларссон Юхан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
24'
Дуэлунд Миккель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Фискер Каспер делает подножку сопернику.
21'
Мукхтар Хани сделал результативную передачу.
21'
Г О О О О Л - Фискер Каспер изменил счет на табло!
21'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает навес прямо в штрафную.
21'
21'
Отличный командный гол!
21'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
20'
20'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
20'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает пас партнеру.
19'
19'
19'
Тюкосен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Отлично играет Юнг Антони из команды Брённбю, красиво в стеночку с одноклубником.
19'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
18'
Мукхтар Хани из команды Брённбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
18'
18'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
17'
17'
Дуэлунд Миккель из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
17'
17'
17'
17'
Опасность предотвращена - Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю вступил в отбор удачно
17'
16'
Судья сигнализирует, что Юнг Антони из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Поульсен Якоб
16'
Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
16'
Тибблинг Симон из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
16'
16'
Тибблинг Симон из команды Брённбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
15'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
15'
Нергор Кристиан из команды Брённбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
15'
Судья сигнализирует, что Святченко Эрик из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Пукки Теэму
14'
14'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
14'
Климент Ян из команды Брённбю делает пас партнеру.
14'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
13'
13'
ШАНС! Пукки Теэму нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
13'
Фискер Каспер из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
12'
Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
11'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Мукхтар Хани выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Опасность предотвращена - Фискер Каспер из команды Брённбю вступил в отбор удачно
11'
11'
11'
10'
Тибблинг Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Корчмар Жолт бьет с лёта, но вратарь парирует и мяч снова в игре
10'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает навес прямо в штрафную.
9'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд разыграл угловой с левого угла.
9'
Херманнссон Хьертюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
9'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
9'
9'
Херманнссон Хьертюр из команды Брённбю играет слишком грубо. Дуэлунд Миккель оказался на газоне.
8'
8'
Опасность предотвращена - Хансен Киан из команды Митьюлланд вступил в отбор удачно
8'
8'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
8'
Юнг Антони из команды Брённбю делает пас партнеру.
7'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд в офсайде
7'
Нергор Кристиан наказан за толчок Дуэлунд Миккель
7'
Пукки Теэму наказан за толчок Святченко Эрик
6'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
6'
Хансен Йеспер взял и забрал мяч на выходе
6'
Ларссон Юхан из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
6'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
6'
Юнг Антони из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Фискер Каспер из команды Брённбю в офсайде
5'
5'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
5'
Поульсен Якоб ошибается в защите.
4'
4'
Ларссон Юхан выбил мяч подальше от ворот.
4'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
4'
4'
3'
3'
Реннов Фредерик из команды Брённбю сделал отличный сейв!
3'
Должен был быть гол! Фискер Каспер имел отличный шанс, но Хансен Йеспер не дал голу состоятся!
3'
Фискер Каспер из команды Брённбю идет с мячом вперед на обострение...
1'
Святченко Эрик из команды Митьюлланд играет слишком грубо. Юнг Антони оказался на газоне.
1'
Корчмар Жолт забил ударом головой, но гол не был засчитан
1'
1'
Херманнссон Хьертюр предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня очень холодно для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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