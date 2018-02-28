Стадион: ДС Арена Зрители: 1013
0:2
Конец матча
0:1
25' ГолФишер Виктор
0:2
28' ГолФальк Расмус
82' Желтая карточкаSebastian Groenning
85' Желтая карточкаYaw-Ihle Amankwah
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Копенгаген заслуженно побеждает в отличном матче
93'
93'
92'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
92'
91'
Судья сигнализирует, что Анкерсен Петер из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Бьорн Копплин
91'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
90'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
89'
Бьорн Копплин выбил мяч подальше от ворот.
89'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Судья сигнализирует, что Фальк Расмус из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Alexander Baun
88'
Тактическая замена. Фишер Виктор уходит с поля и его заменяет Jonas Wind
87'
ШАНС! Грегуш Ян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Грегуш Ян из команды Копенгаген идет с мячом вперед на обострение...
85'
Яв-Ихле Аманква получил желтую карточку от судьи
85'
Судья свистит. Яв-Ихле Аманква атаковал сзади соперника. Это Сотириу Пиерос заработал своей команде штрафной
84'
Люфтнер Михаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой слева.
84'
Расмус Педерсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
83'
Фальк Расмус из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
83'
Опасность! Фишер Виктор из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
82'
Sebastian Groenning получил желтую карточку от судьи
81'
Безумный фол. Sebastian Groenning грубо играет против соперника. Пострадал Люфтнер Михаэль
81'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
80'
Судья сигнализирует, что Сотириу Пиерос из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Sebastian Groenning
80'
Близко! Фальк Расмус нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
79'
79'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Alexander Baun
77'
Дэнни Ольсен наказан за толчок Бойлесен Николай
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 1013 болельщиков
76'
75'
75'
О, нет. Из многообещающей позиции Sebastian Groenning из команды Хобро наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
75'
Sebastian Groenning из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
75'
75'
ШАНС! Люфтнер Михаэль вышел один-на-один с голкипером...
75'
Опасность предотвращена - Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
74'
Sebastian Groenning из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
74'
Томсен Николай из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
74'
74'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
73'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
73'
Frans Dhia Putros выносит мяч и сбавляет давление на ворота
73'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген отправил кросс в штрафную...
72'
72'
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.
70'
Судья сигнализирует, что Томсен Николай из команды Копенгаген поставил подножку. Пострадал Дамборг Йонас
70'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Дамборг Йонас из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
70'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
69'
Frans Dhia Putros из команды Хобро сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
68'
Тактическая замена. Сков Роберт уходит с поля и его заменяет Томсен Николай
67'
Зека Родригес из команды Копенгаген пасует в штрафную, но Йеспер Раск выходит и ловит мяч.
67'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Сков Роберт это был.
65'
65'
Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом
65'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Зека Родригес
64'
Фишер Виктор из команды Копенгаген разыграл угловой с левого угла.
64'
Плохо сыграл Расмус Педерсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает отличный кросс...
63'
Фишер Виктор нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Сков Роберт из команды Копенгаген сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
62'
61'
Тактическая замена. Вильфред Доморо уходит с поля и его заменяет Sebastian Groenning
61'
Вильфред Доморо наказан за толчок Грегуш Ян
59'
ШАНС! Фишер Виктор нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
59'
Судья сигнализирует, что Frans Dhia Putros из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
58'
Бойлесен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Вильфред Доморо из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
58'
Дамборг Йонас наказан за толчок Грегуш Ян
57'
Плохо сыграл Зека Родригес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
57'
Бьорн Копплин из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
57'
Сков Роберт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
57'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
На стадионе зимние условия – снег начался.
56'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
55'
Отличный пас сделал Сков Роберт из команды Копенгаген. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
54'
54'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
54'
54'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Сков Роберт из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
53'
Сков Роберт из команды Копенгаген играет в стеночку с партнером по команде. Анкерсен Петер это был.
52'
52'
51'
Зека Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
51'
Опасность! Киркеволд Пол из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
50'
Судья сигнализирует, что Frans Dhia Putros из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Фальк Расмус
50'
Фишер Виктор имел все шансы забить, но Йеспер Раск сделал отличный сейв!
50'
Фальк Расмус из команды Копенгаген находит одноклубника четким пасом пяткой.
50'
Сков Роберт из команды Копенгаген делает пас партнеру.
49'
49'
ШАНС! Сотириу Пиерос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
48'
Опасность! Сков Роберт из команды Копенгаген отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
47'
Сков Роберт пробил со штрафного прямо в стенку
46'
Яв-Ихле Аманква наказан за толчок Сотириу Пиерос
46'
46'
Дэнни Ольсен не смог попасть в створ ударом издали
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
50'
Фальк Расмус из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
49'
48'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
47'
47'
Дамборг Йонас выбил мяч подальше от ворот.
47'
47'
Бьорн Копплин выбил мяч подальше от ворот.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
46'
[4] - столько добавил арбитр времени.
44'
44'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
43'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Грегуш Ян
43'
42'
Вильфред Доморо не смог попасть в створ ударом издали
42'
42'
42'
Мадс Юстесен получил травму и заменен. Яв-Ихле Аманква выходит на поле.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Ох, нехорошо это выглядит. Мадс Юстесен получил травму и медбригада забирает его с поля.
39'
Мадс Юстесен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
38'
Ольсен Робин получил травму и заменен. Андерсен Стефан выходит на поле.
35'
Ольсен Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Бабаян Эдгар пробует нанести удар издали, но Ольсен Робин держит все под контролем
34'
34'
17'
Опасность предотвращена - Анкерсен Петер из команды Копенгаген вступил в отбор удачно
17'
Вильфред Доморо из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
17'
Игра в одни ворота сейчас. Хобро доминирует и владеет мячом
17'
17'
Vito Hammershoej-Mistrati не смог попасть в створ ударом издали
16'
16'
Дэнни Ольсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
16'
Зека Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Бойлесен Николай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
15'
Дэнни Ольсен из команды Хобро подал угловой слева.
15'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
14'
13'
Дэнни Ольсен не смог попасть в створ ударом издали
13'
12'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает неудачный навес.
11'
Мадс Юстесен из команды Хобро играет слишком грубо. Сотириу Пиерос оказался на газоне.
10'
Киркеволд Пол из команды Хобро наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
10'
10'
Анкерсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Frans Dhia Putros из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
9'
Киркеволд Пол наказан за толчок Грегуш Ян
8'
Безумный фол. Сотириу Пиерос грубо играет против соперника. Пострадал Мадс Юстесен
7'
Бьорн Копплин из команды Хобро в офсайде
6'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
6'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
5'
Зека Родригес из команды Копенгаген не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
5'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
4'
Люфтнер Михаэль из команды Копенгаген делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Фишер Виктор из команды Копенгаген подал угловой справа.
4'
Мадс Юстесен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает навес прямо в штрафную.
4'
Бойлесен Николай из команды Копенгаген делает неудачный навес.
3'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
3'
Анкерсен Петер выбил мяч подальше от ворот.
2'
Ольсен Робин взял и забрал мяч на выходе
2'
Frans Dhia Putros выбил мяч подальше от ворот.
1'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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