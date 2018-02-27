Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 1878
0:0
5' Не забитый пенальтиАмини Мустафа
0:1
6' ГолJens Stage
11' Желтая карточкаKasper Junker
45' Желтая карточкаAlexander Ludwig II
45' Желтая карточкаКвист Миккель
74' Желтая карточкаЙованович Александар II
79' Желтая карточкаЙулсгор Йеспер
1:1
90' ГолФиннбогасон Къяртан
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Г О О О О Л - Финнбогасон Къяртан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
94'
Вратарь парирует удар, который нанес Oliver Drost, и мяч снова в игре
93'
92'
Simon Okosun из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Миканович Дино заработал фол
92'
Канструп Пьер из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Delphin Tshiembe наказан за толчок Casper Hoejer Nielsen
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
91'
Oliver Drost навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
91'
Йулсгор Йеспер наказан за толчок Simon Okosun
90'
90'
Mustapha Bundu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
89'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс в офсайде
89'
Тактическая замена. Magnus Kaastrup уходит с поля и его заменяет Миккель Раск
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
88'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Йонас Торсен
87'
87'
86'
Судья сигнализирует, что Mustapha Bundu из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Александр Людвиг
86'
86'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
85'
Simon Okosun наказан за толчок Daniel A. Pedersen
85'
85'
85'
Тактическая замена. Bjarke Jacobsen уходит с поля и его заменяет Матиас Нильсен
84'
Jens Stage наказан за толчок Александр Людвиг
83'
Тактическая замена. Амини Мустафа уходит с поля и его заменяет Бьорн Даниэль Свериссон
83'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
82'
Oliver Drost мяч отрикошетил от ворот
82'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
82'
Плохо сыграл Миканович Дино - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
82'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
80'
80'
79'
Судье надоело, что Йулсгор Йеспер тянет время и он наказал его горчичником
79'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Гира Адама
78'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
78'
78'
Simon Okosun из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
78'
78'
77'
77'
77'
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 1878 болельщиков
76'
76'
ШАНС! Simon Okosun нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Финнбогасон Къяртан нанес удар, мяч был парирован, но Йованович Александар II не удержал его в руках.
75'
75'
75'
Вратарь парирует удар, который нанес Финнбогасон Къяртан, и мяч снова в игре
74'
Судье надоело, что Йованович Александар II тянет время и он наказал его горчичником
74'
73'
Шанс! Александр Людвиг из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
73'
73'
Миканович Дино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
72'
Тактическая замена. Kasper Junker уходит с поля и его заменяет Mustapha Bundu
72'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Simon Okosun
71'
71'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает неудачный навес.
70'
70'
69'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
68'
68'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
68'
67'
Jens Stage получает жёлтую карточку за толчок соперника.
67'
67'
66'
Гира Адама делает подножку сопернику.
66'
Йонас Торсен из команды Хорсенс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Casper Hoejer Nielsen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Rune Frantsen
65'
Судья сигнализирует, что Mikkel Qvist из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Миканович Дино
64'
64'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
64'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
64'
63'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
63'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Судья сигнализирует, что Александр Людвиг из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Kasper Junker
62'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
62'
Simon Okosun нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Oliver Drost из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
61'
Тактическая замена. Борринг Йонас уходит с поля и его заменяет Финнбогасон Къяртан
61'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
60'
60'
60'
60'
Daniel A. Pedersen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
59'
Daniel A. Pedersen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
59'
Опасность предотвращена - Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус вступил в отбор удачно
58'
58'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Амини Мустафа из команды Орхус подал угловой слева.
58'
Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Амини Мустафа из команды Орхус подал угловой слева.
58'
Simon Okosun предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
57'
Судья свистит. Александр Людвиг атаковал сзади соперника. Это Magnus Kaastrup заработал своей команде штрафной
57'
Отличные скиллы показывает Magnus Kaastrup, обводя своих соперников
57'
57'
Magnus Kaastrup из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
57'
56'
Амини Мустафа мяч отрикошетил от ворот
56'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
55'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
Опасность предотвращена - Ханссон Халлюр из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
55'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает пас партнеру.
54'
54'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
54'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает пас партнеру.
54'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
54'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает неудачный навес.
52'
52'
52'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает пас партнеру.
52'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает пас партнеру.
51'
51'
51'
51'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс играет слишком грубо. Гира Адама оказался на газоне.
50'
О, нет. Из многообещающей позиции Oliver Drost из команды Хорсенс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
50'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
50'
49'
Судья сигнализирует, что Daniel A. Pedersen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Simon Okosun
48'
48'
48'
47'
47'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
47'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Casper Hoejer Nielsen бьет со штрафного в створ, но Йоронен Йессе держит все под контролем
47'
Mikkel Qvist получил желтую карточку от судьи
47'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Jens Stage пострадал.
47'
47'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Александр Людвиг получил желтую карточку от судьи
46'
Судья сигнализирует, что Александр Людвиг из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Kasper Junker
46'
46'
46'
45'
45'
Jens Stage не смог попасть в створ ударом издали
45'
Jens Stage из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
45'
Отличные скиллы показывает Jens Stage, обводя своих соперников
44'
44'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает неудачный навес.
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
43'
43'
Как он промахнулся? Kasper Junker имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
42'
Петер Нюманн из команды Хорсенс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
41'
41'
Delphin Tshiembe выбил мяч подальше от ворот.
41'
41'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
40'
40'
40'
Kasper Junker возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Kasper Junker получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Bjarke Jacobsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Отличные скиллы показывает Jens Stage, обводя своих соперников
37'
Casper Hoejer Nielsen бьет со штрафного в створ, но Йоронен Йессе держит все под контролем
36'
Судья сигнализирует, что Mikkel Qvist из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Magnus Kaastrup
36'
36'
36'
35'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
34'
Александр Людвиг из команды Хорсенс играет слишком грубо. Kasper Junker оказался на газоне.
34'
34'
34'
33'
33'
33'
33'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
33'
32'
32'
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
29'
Йованович Александар II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
29'
Опасность предотвращена - Борринг Йонас из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
28'
28'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Mikkel Qvist нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
27'
27'
26'
Йованович Александар II отбил мяч на угловой после удара Ханссон Халлюр из штрафной площади.
26'
26'
Амини Мустафа из команды Орхус в офсайде
25'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Гира Адама
24'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
24'
24'
Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
23'
Гира Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
22'
22'
22'
Oliver Drost мяч отрикошетил от ворот
22'
21'
Oliver Drost пробует нанести удар издали, но Йованович Александар II держит все под контролем
21'
21'
21'
Simon Okosun нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
18'
18'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
18'
16'
15'
Судья сигнализирует, что Петер Нюманн из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Magnus Kaastrup
15'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает пас партнеру.
15'
15'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Йулсгор Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
15'
Судья сигнализирует, что Mikkel Qvist из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Casper Hoejer Nielsen
14'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
13'
Отличный пас сделал Борринг Йонас из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
Борринг Йонас из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
12'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Magnus Kaastrup
12'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Вратарь парирует удар, который нанес Magnus Kaastrup, и мяч снова в игре
12'
12'
Гира Адама из команды Орхус делает пас партнеру.
12'
11'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
11'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Kasper Junker получил желтую карточку от судьи
10'
Судья сигнализирует, что Kasper Junker из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
10'
10'
10'
10'
Йоронен Йессе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
9'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Йонас Торсен
9'
8'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
8'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Петер Нюманн
8'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
6'
Casper Hoejer Nielsen сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Jens Stage изменил счет на табло!
6'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой слева.
5'
Delphin Tshiembe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Амини Мустафа из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
5'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Амини Мустафа взялся за удар, но Йоронен Йессе заблокировал его!
4'
ПЕНАЛЬТИ - Александр Людвиг из команды Хорсенс привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Kasper Junker.
3'
3'
Судья сигнализирует, что Борринг Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Magnus Kaastrup
2'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Миканович Дино из команды Орхус хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
1'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация