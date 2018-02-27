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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 1878
Хорсенс
1:1
Конец матча
Орхус
0'
0:0
5' Не забитый пенальти
Амини Мустафа
0:1
6' Гол
Jens Stage
11' Желтая карточка
Kasper Junker
45' Желтая карточка
Alexander Ludwig II
45' Желтая карточка
Квист Миккель
74' Желтая карточка
Йованович Александар II
79' Желтая карточка
Йулсгор Йеспер
1:1
90' Гол
Финнбогасон Къяртан
90'+5
Второй тайм
95'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
94'
Г О О О О Л - Финнбогасон Къяртан первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
94'
Вратарь парирует удар, который нанес Oliver Drost, и мяч снова в игре
93'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Simon Okosun из команды Хорсенс толкнул локтем оппонента. Это Миканович Дино заработал фол

92'
Канструп Пьер из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Фол, нарушение
91'
Delphin Tshiembe наказан за толчок Casper Hoejer Nielsen
91'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Oliver Drost навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
91'
Йулсгор Йеспер наказан за толчок Simon Okosun
90'
Удар от ворот произведет Хорсенс
90'
Mustapha Bundu нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Офсайд
89'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс в офсайде
89'
Тактическая замена. Magnus Kaastrup уходит с поля и его заменяет Миккель Раск
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Йонас Торсен
87'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Mustapha Bundu из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Александр Людвиг
86'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
85'
Simon Okosun наказан за толчок Daniel A. Pedersen
85'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
85'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
85'
Тактическая замена. Bjarke Jacobsen уходит с поля и его заменяет Матиас Нильсен
Фол, нарушение
84'
Jens Stage наказан за толчок Александр Людвиг
83'
Тактическая замена. Амини Мустафа уходит с поля и его заменяет Бьорн Даниэль Свериссон
83'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
83'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
82'
Oliver Drost мяч отрикошетил от ворот
82'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает навес прямо в штрафную.
82'
Плохо сыграл Миканович Дино - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
82'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
79'
Судье надоело, что Йулсгор Йеспер тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Гира Адама
78'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
78'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Simon Okosun из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
78'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
77'
Удар от ворот произведет Орхус
77'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 1878 болельщиков
76'
Удар от ворот произведет Орхус
76'
ШАНС! Simon Okosun нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Финнбогасон Къяртан нанес удар, мяч был парирован, но Йованович Александар II не удержал его в руках.
75'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Вратарь парирует удар, который нанес Финнбогасон Къяртан, и мяч снова в игре
Желтая карточка
74'
Судье надоело, что Йованович Александар II тянет время и он наказал его горчичником
74'
Удар от ворот произведет Хорсенс
73'
Шанс! Александр Людвиг из команды Хорсенс пробил головой, но мимо
Угловой
73'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
73'
Миканович Дино предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
72'
Тактическая замена. Kasper Junker уходит с поля и его заменяет Mustapha Bundu
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Гира Адама из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Simon Okosun
71'
Удар от ворот произведет Орхус
71'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает неудачный навес.
70'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
69'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
68'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
68'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Jens Stage получает жёлтую карточку за толчок соперника.
67'
Удар от ворот произведет Орхус
67'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Гира Адама делает подножку сопернику.
66'
Йонас Торсен из команды Хорсенс сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Casper Hoejer Nielsen нанес удар, но промахнулся очень сильно.
65'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Тактическая замена. Петер Нюманн уходит с поля и его заменяет Rune Frantsen
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Mikkel Qvist из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Миканович Дино
64'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
64'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
64'
Delphin Tshiembe из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
64'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
63'
Йоронен Йессе взял и забрал мяч на выходе
63'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Александр Людвиг из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Kasper Junker
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Амини Мустафа
62'
Simon Okosun нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Oliver Drost из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
61'
Тактическая замена. Борринг Йонас уходит с поля и его заменяет Финнбогасон Къяртан
Офсайд
61'
Борринг Йонас из команды Хорсенс в офсайде
60'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
60'
Daniel A. Pedersen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
60'
Oliver Drost из команды Хорсенс подал угловой слева.
59'
Daniel A. Pedersen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
59'
Опасность предотвращена - Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус вступил в отбор удачно
58'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
58'
Амини Мустафа из команды Орхус подал угловой слева.
58'
Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
58'
Амини Мустафа из команды Орхус подал угловой слева.
58'
Simon Okosun предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Судья свистит. Александр Людвиг атаковал сзади соперника. Это Magnus Kaastrup заработал своей команде штрафной
57'
Отличные скиллы показывает Magnus Kaastrup, обводя своих соперников
57'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Magnus Kaastrup из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
Угловой
57'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
56'
Амини Мустафа мяч отрикошетил от ворот
56'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
Опасность предотвращена - Ханссон Халлюр из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
55'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает пас партнеру.
54'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
54'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
54'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает пас партнеру.
54'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
54'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
52'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает неудачный навес.
52'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
52'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает пас партнеру.
52'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает пас партнеру.
51'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
51'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
Фол, нарушение
51'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс играет слишком грубо. Гира Адама оказался на газоне.
50'
О, нет. Из многообещающей позиции Oliver Drost из команды Хорсенс наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
50'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает передачу одноклубнику.
50'
Йонас Торсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Daniel A. Pedersen из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Simon Okosun
48'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
48'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
47'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
47'
Александр Людвиг из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
47'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Casper Hoejer Nielsen бьет со штрафного в створ, но Йоронен Йессе держит все под контролем
Желтая карточка
47'
Mikkel Qvist получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
47'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс опасно и грубо сыграл. Jens Stage пострадал.
47'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Casper Hoejer Nielsen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
46'
Александр Людвиг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Александр Людвиг из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Kasper Junker
46'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
45'
Удар от ворот произведет Хорсенс
45'
Jens Stage не смог попасть в створ ударом издали
45'
Jens Stage из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
45'
Отличные скиллы показывает Jens Stage, обводя своих соперников
44'
Удар от ворот произведет Хорсенс
44'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает неудачный навес.
43'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
43'
Удар от ворот произведет Хорсенс
43'
Как он промахнулся? Kasper Junker имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
42'
Петер Нюманн из команды Хорсенс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
41'
Delphin Tshiembe выбил мяч подальше от ворот.
41'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Петер Нюманн из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
40'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
40'
Kasper Junker возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Casper Hoejer Nielsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
39'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
Травма, повреждение
39'
Ох, нехорошо это выглядит. Kasper Junker получил травму и медбригада забирает его с поля.
38'
Bjarke Jacobsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Отличные скиллы показывает Jens Stage, обводя своих соперников
37'
Casper Hoejer Nielsen бьет со штрафного в створ, но Йоронен Йессе держит все под контролем
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Mikkel Qvist из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Magnus Kaastrup
36'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
Фол, нарушение
34'
Александр Людвиг из команды Хорсенс играет слишком грубо. Kasper Junker оказался на газоне.
34'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
34'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
33'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
33'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
33'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
32'
Daniel A. Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
29'
Йованович Александар II на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Удар от ворот произведет Хорсенс
29'
Опасность предотвращена - Борринг Йонас из команды Хорсенс вступил в отбор удачно
28'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ханссон Халлюр из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
28'
Mikkel Qvist нанес удар, но тот был заблокирован.
28'
Петер Нюманн из команды Хорсенс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Удар от ворот произведет Орхус
27'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
27'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
26'
Йованович Александар II отбил мяч на угловой после удара Ханссон Халлюр из штрафной площади.
26'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
Офсайд
26'
Амини Мустафа из команды Орхус в офсайде
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Гира Адама
24'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Simon Okosun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой справа.
24'
Александр Людвиг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
23'
Гира Адама нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
22'
Удар от ворот произведет Орхус
Угловой
22'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой справа.
22'
Oliver Drost мяч отрикошетил от ворот
22'
Йонас Торсен из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
21'
Oliver Drost пробует нанести удар издали, но Йованович Александар II держит все под контролем
21'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Борринг Йонас из команды Хорсенс отправил кросс в штрафную...
21'
Simon Okosun нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
18'
Удар от ворот произведет Орхус
18'
Борринг Йонас из команды Хорсенс сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
18'
Simon Okosun из команды Хорсенс делает пас партнеру.
16'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Петер Нюманн из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Magnus Kaastrup
15'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает пас партнеру.
15'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Йулсгор Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Mikkel Qvist из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Casper Hoejer Nielsen
14'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
14'
Bjarke Jacobsen из команды Хорсенс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Удар от ворот произведет Орхус
13'
Отличный пас сделал Борринг Йонас из команды Хорсенс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
Борринг Йонас из команды Хорсенс идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Ханссон Халлюр из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Magnus Kaastrup
12'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Вратарь парирует удар, который нанес Magnus Kaastrup, и мяч снова в игре
12'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Гира Адама из команды Орхус делает пас партнеру.
12'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Александр Людвиг выбил мяч подальше от ворот.
11'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Миканович Дино выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
11'
Kasper Junker получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Kasper Junker из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Bjarke Jacobsen
10'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Йоронен Йессе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Йонас Торсен
9'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
8'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Jens Stage из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Петер Нюманн
8'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Casper Hoejer Nielsen сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Jens Stage изменил счет на табло!
Угловой
6'
Casper Hoejer Nielsen из команды Орхус подал угловой слева.
5'
Delphin Tshiembe предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Амини Мустафа из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
5'
Петер Нюманн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Описание гола
5'
ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Амини Мустафа взялся за удар, но Йоронен Йессе заблокировал его!
Фол, нарушение
4'
ПЕНАЛЬТИ - Александр Людвиг из команды Хорсенс привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Kasper Junker.
3'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Борринг Йонас из команды Хорсенс поставил подножку. Пострадал Magnus Kaastrup
2'
Oliver Drost из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
1'
Миканович Дино из команды Орхус хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
1'
Борринг Йонас из команды Хорсенс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Поле замерзло. Футболистам трудно играть в таких условиях.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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