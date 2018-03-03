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Стадион: Зрители: 17300
Херенвен
2:0
Конец матча
Виллем II
0'
1:0
13' Гол
Вауденберг Лукас
16' Желтая карточка
Эно Эйонг
39' Желтая карточка
Denzel Dumfries
2:0
47' Гол
Гучаннеджад Реза
57' Желтая карточка
Лифтинк Эльмо
90'+3
Второй тайм
93'
Херенвен заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
91'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II навешивает в штрафную с рикошетом.

90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
88'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет Виллем II
87'
ШАНС! Верман Хенк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
Удар от ворот произведет Виллем II
86'
Тактическая замена. Эдегор Мартин уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
86'
Эдегор Мартин не смог попасть в створ ударом издали
85'
Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе
85'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Denzel Dumfries
Фол, нарушение
84'
Верман Хенк из команды Херенвен играет слишком грубо. Лифтинк Эльмо оказался на газоне.
83'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
81'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
78'
Гучаннеджад Реза нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 17300 болельщиков
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Влап Михел
77'
Удар от ворот произведет Херенвен
77'
Лифтинк Эльмо не смог попасть в створ ударом издали
77'
Фран Соль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
77'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Гучаннеджад Реза
75'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
Удар от ворот произведет Виллем II
Фол, нарушение
74'
Судья свистит. Хееркенс Фреек атаковал сзади соперника. Это Эдегор Мартин заработал своей команде штрафной
74'
Удар от ворот произведет Виллем II
74'
Рохас Марко не смог попасть в створ ударом издали
72'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
72'
Denzel Dumfries из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
71'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Чиривелла Педро
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Рохас Марко из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
67'
Denzel Dumfries пробует нанести удар издали, но Брандерхорст Маттейс держит все под контролем
Фол, нарушение
67'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Хег Даниэль пострадал.
66'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Эль-Ханкури Мохамед
66'
Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе
66'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе
64'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
64'
Удар от ворот произведет Виллем II
64'
Торсби Мортен мяч отрикошетил от ворот
64'
Рохас Марко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
64'
Брандерхорст Маттейс не дал случится голу! Гучаннеджад Реза должен был забивать, но Брандерхорст Маттейс сделал отличный сейв
63'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает пас партнеру.
63'
Рохас Марко из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
63'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
63'
Торсби Мортен из команды Херенвен играет слишком грубо. Кру Йорди оказался на газоне.
Фол, нарушение
61'
Схарс Стейн наказан за толчок Konstantinos Tsimikas
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
59'
Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Виллем II
Желтая карточка
57'
Лифтинк Эльмо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
57'
Лифтинк Эльмо наказан за толчок Denzel Dumfries
56'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
О, нет. Из многообещающей позиции Огбече Бартоломью из команды Виллем II наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
55'
Льюис Фернандо из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
Удар от ворот произведет Виллем II
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Эно Эйонг получил травму и заменен. Чиривелла Педро выходит на поле.
Травма, повреждение
55'
Эно Эйонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
ШАНС! Торсби Мортен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Рохас Марко из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
53'
Лахман Даррил из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
51'
Эно Эйонг из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой справа.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Фран Соль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Kik Pierie
49'
Удар от ворот произведет Виллем II
49'
ШАНС! Эдегор Мартин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Вауденберг Лукас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
48'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Denzel Dumfries сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Гучаннеджад Реза изменил счет на табло!
47'
Denzel Dumfries из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
47'
Лахман Даррил из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
48'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Схарс Стейн из команды Херенвен подал угловой слева.
47'
Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Kik Pierie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Кру Йорди из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Вауденберг Лукас
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Схарс Стейн из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Фран Соль
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
45'
Ринстра Бен наказан за толчок Хег Даниэль
45'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Схарс Стейн из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эно Эйонг
44'
Эдегор Мартин пробует нанести удар издали, но Брандерхорст Маттейс держит все под контролем
44'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Kik Pierie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Кру Йорди из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Вауденберг Лукас пострадал.
43'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Рохас Марко из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
41'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
40'
Эно Эйонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
39'
Denzel Dumfries получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
39'
Denzel Dumfries из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Konstantinos Tsimikas пострадал.
Фол, нарушение
39'
Эно Эйонг из команды Виллем II играет слишком грубо. Схарс Стейн оказался на газоне.
38'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
38'
Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
38'
Kik Pierie выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Кру Йорди из команды Виллем II подал угловой справа.
38'
Кру Йорди из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Кру Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Судья сигнализирует, что Вауденберг Лукас из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
36'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Кру Йорди из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
36'
Отличные скиллы показывает Кру Йорди, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
34'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Влап Михел пострадал.
34'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
31'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
31'
Торсби Мортен из команды Херенвен направляет мяч в штрафную площадку, но Брандерхорст Маттейс выбегает и ловит мяч
31'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Травма, повреждение
30'
Эно Эйонг возвращается на поле, всё в порядке.
30'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Эно Эйонг получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Эно Эйонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
29'
Схарс Стейн из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Эно Эйонг пострадал.
28'
Удар от ворот произведет Виллем II
28'
Отличный пас сделал Вауденберг Лукас из команды Херенвен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
Удар от ворот произведет Херенвен
27'
Удар от ворот произведет Виллем II
26'
Гучаннеджад Реза не смог попасть в створ ударом издали
26'
Отличные скиллы показывает Гучаннеджад Реза, обводя своих соперников
26'
Хег Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Зенели Арбер получил травму и заменен. Рохас Марко выходит на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Схарс Стейн из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Огбече Бартоломью
23'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Denzel Dumfries из команды Херенвен навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
Denzel Dumfries из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
21'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
21'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Офсайд
18'
Зенели Арбер из команды Херенвен в офсайде
17'
Схарс Стейн нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
16'
Эно Эйонг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
16'
Эно Эйонг из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Зенели Арбер пострадал.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Ринстра Бен
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
13'
Торсби Мортен сделал результативную передачу.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Вауденберг Лукас из команды Херенвен переиграл вратаря дальним ударом!
11'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
Игрок клуба "Виллем II" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Виллем II
7'
Зенели Арбер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
Влап Михел из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
6'
Kik Pierie из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Фран Соль пострадал.
6'
Игрок клуба "Херенвен" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Лифтинк Эльмо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Denzel Dumfries
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Kik Pierie из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Огбече Бартоломью
2'
Удар от ворот произведет Херенвен
2'
Фран Соль не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Кру Йорди из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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