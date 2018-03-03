Стадион: Абе Ленстра Зрители: 17300
1:0
13' ГолВауденберг Лукас
16' Желтая карточкаЭно Эйонг
39' Желтая карточкаDenzel Dumfries
2:0
47' ГолГучаннеджад Реза
57' Желтая карточкаЛифтинк Эльмо
Второй тайм
93'
Херенвен заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Хансен Мартин взял и забрал мяч на выходе
91'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II навешивает в штрафную с рикошетом.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
88'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
88'
88'
87'
ШАНС! Верман Хенк нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Ван Амерсфоорт Пелле из команды Херенвен сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
86'
86'
Тактическая замена. Эдегор Мартин уходит с поля и его заменяет Ван Амерсфоорт Пелле
86'
Эдегор Мартин не смог попасть в створ ударом издали
85'
85'
Эдегор Мартин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
85'
Судья сигнализирует, что Хееркенс Фреек из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
84'
Судья сигнализирует, что Ринстра Бен из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Denzel Dumfries
84'
Верман Хенк из команды Херенвен играет слишком грубо. Лифтинк Эльмо оказался на газоне.
83'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
81'
Тактическая замена. Гучаннеджад Реза уходит с поля и его заменяет Верман Хенк
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
80'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
78'
Гучаннеджад Реза нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
78'
Сегодняшная посещаемость составляет 17300 болельщиков
77'
Судья сигнализирует, что Льюис Фернандо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Влап Михел
77'
77'
Лифтинк Эльмо не смог попасть в створ ударом издали
77'
Фран Соль имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
77'
75'
Судья сигнализирует, что Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Гучаннеджад Реза
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
75'
74'
Судья свистит. Хееркенс Фреек атаковал сзади соперника. Это Эдегор Мартин заработал своей команде штрафной
74'
74'
Рохас Марко не смог попасть в створ ударом издали
72'
72'
72'
Denzel Dumfries из команды Херенвен направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
71'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
70'
Судья сигнализирует, что Торсби Мортен из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Чиривелла Педро
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
70'
69'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Эдегор Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Рохас Марко из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
67'
Denzel Dumfries пробует нанести удар издали, но Брандерхорст Маттейс держит все под контролем
67'
Огбече Бартоломью из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Хег Даниэль пострадал.
66'
Тактическая замена. Кру Йорди уходит с поля и его заменяет Эль-Ханкури Мохамед
66'
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
64'
64'
64'
Торсби Мортен мяч отрикошетил от ворот
64'
Рохас Марко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
64'
Брандерхорст Маттейс не дал случится голу! Гучаннеджад Реза должен был забивать, но Брандерхорст Маттейс сделал отличный сейв
63'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает пас партнеру.
63'
63'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
63'
Торсби Мортен из команды Херенвен играет слишком грубо. Кру Йорди оказался на газоне.
61'
Схарс Стейн наказан за толчок Konstantinos Tsimikas
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
59'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Вауденберг Лукас из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
59'
Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
59'
58'
57'
Лифтинк Эльмо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
57'
Лифтинк Эльмо наказан за толчок Denzel Dumfries
56'
56'
56'
55'
О, нет. Из многообещающей позиции Огбече Бартоломью из команды Виллем II наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
55'
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
Эно Эйонг получил травму и заменен. Чиривелла Педро выходит на поле.
55'
Эно Эйонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
54'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
54'
ШАНС! Торсби Мортен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Лахман Даррил выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
Лахман Даррил из команды Виллем II делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
50'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
50'
Судья сигнализирует, что Фран Соль из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Kik Pierie
49'
49'
ШАНС! Эдегор Мартин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
49'
Вауденберг Лукас имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
48'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
48'
47'
Denzel Dumfries сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Гучаннеджад Реза изменил счет на табло!
47'
47'
Лахман Даррил из команды Виллем II направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
48'
Льюис Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Схарс Стейн из команды Херенвен подал угловой слева.
47'
Хееркенс Фреек предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Kik Pierie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Кру Йорди из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Вауденберг Лукас
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Судья сигнализирует, что Схарс Стейн из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Фран Соль
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Ринстра Бен наказан за толчок Хег Даниэль
45'
45'
Konstantinos Tsimikas из команды Виллем II делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
44'
Судья сигнализирует, что Схарс Стейн из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Эно Эйонг
44'
Эдегор Мартин пробует нанести удар издали, но Брандерхорст Маттейс держит все под контролем
44'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Kik Pierie навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Кру Йорди из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Вауденберг Лукас пострадал.
43'
Торсби Мортен из команды Херенвен делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Ринстра Бен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
41'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
40'
Эно Эйонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Игрок из команды Херенвен делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
39'
Denzel Dumfries получает желтую карточку за неспортивное поведение
39'
Denzel Dumfries из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Konstantinos Tsimikas пострадал.
39'
Эно Эйонг из команды Виллем II играет слишком грубо. Схарс Стейн оказался на газоне.
38'
Вауденберг Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
37'
Кру Йорди навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Судья сигнализирует, что Вауденберг Лукас из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Кру Йорди
36'
36'
Denzel Dumfries выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Отличные скиллы показывает Кру Йорди, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
35'
34'
Лифтинк Эльмо из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Влап Михел пострадал.
34'
32'
31'
Гучаннеджад Реза из команды Херенвен в офсайде
31'
Торсби Мортен из команды Херенвен направляет мяч в штрафную площадку, но Брандерхорст Маттейс выбегает и ловит мяч
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Эно Эйонг возвращается на поле, всё в порядке.
30'
Матч возобновится спорным мячом
30'
Ох, нехорошо это выглядит. Эно Эйонг получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Эно Эйонг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
29'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Схарс Стейн из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Эно Эйонг пострадал.
28'
28'
Отличный пас сделал Вауденберг Лукас из команды Херенвен. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
27'
27'
26'
Гучаннеджад Реза не смог попасть в створ ударом издали
26'
Отличные скиллы показывает Гучаннеджад Реза, обводя своих соперников
26'
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
25'
Зенели Арбер получил травму и заменен. Рохас Марко выходит на поле.
25'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Судья сигнализирует, что Схарс Стейн из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Огбече Бартоломью
23'
Лифтинк Эльмо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Denzel Dumfries из команды Херенвен навешивает в штрафную с рикошетом.
23'
Denzel Dumfries из команды Херенвен сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
21'
Denzel Dumfries из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
21'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
18'
Зенели Арбер из команды Херенвен в офсайде
17'
Схарс Стейн нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Зенели Арбер из команды Херенвен отправил кросс в штрафную...
16'
Эно Эйонг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
16'
Эно Эйонг из команды Виллем II опасно и грубо сыграл. Зенели Арбер пострадал.
15'
Судья сигнализирует, что Влап Михел из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Ринстра Бен
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
13'
Торсби Мортен сделал результативную передачу.
13'
Г О О О О Л - Вауденберг Лукас из команды Херенвен переиграл вратаря дальним ударом!
11'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
9'
8'
7'
Зенели Арбер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
7'
6'
Kik Pierie из команды Херенвен опасно и грубо сыграл. Фран Соль пострадал.
6'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
5'
Судья сигнализирует, что Лифтинк Эльмо из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Denzel Dumfries
4'
Судья сигнализирует, что Kik Pierie из команды Херенвен поставил подножку. Пострадал Огбече Бартоломью
2'
2'
Фран Соль не смог попасть в створ ударом издали
1'
Судья сигнализирует, что Кру Йорди из команды Виллем II поставил подножку. Пострадал Торсби Мортен
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Херенвен". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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