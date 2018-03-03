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Стадион:
Пяст
 
Оставлена
Гурник Забже
Второй тайм
79'
Пяст делает замену. Бадиа Жерар уходит с поля, а Валенсия Хоэль выходит на его замену.
69'
Пяст делает замену. Ангельски Кароль уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Матушек Шимон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
63'
Dani Suarez получил желтую карточку от судьи
52'
Гурник Забже делает замену. Szymon Zurkowski уходит с поля, а Daniel Smuga выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Матеуш Себастьян Щепаньяк бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Йодловец Томаш получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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