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Стадион: Пяст
Оставлена
|
37'
49'
1:0
63'
66'
Состав команд
88
Корун
Урош
21
Бадиа
Жерар
12
Живец
Саша
15
Dani
Suarez
14
Michal
Koj
17
Igor
Angulo
Пяст 4-4-2
- Основной состав
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 20 Кончковски Мартин Защитник
- 88 Корун Урош Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 21 Бадиа Жерар Полузащитник
- 6 Хэйтли Том Полузащитник
- 33 Йодловец Томаш Полузащитник
- 12 Живец Саша Полузащитник
- 44 Mateusz Sebastian Szczepaniak Нападающий
- 10 Ангельски Кароль Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Frantisek Plach Вратарь
- 24 Dario Rugasevic Защитник
- 17 Валенсия Хоэль Полузащитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 3 Гойко Денис Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 27 Пападопулос Михал Нападающий
- Главный тренер: Форналик Вальдемар
Гурник Забже 4-4-2
- Основной состав
- 1 Tomasz Loska Вратарь
- 4 Ветеска Матеуш Защитник
- 15 Dani Suarez Защитник
- 55 Бохневич Павел Защитник
- 14 Michal Koj Защитник
- 9 Кадзиор Дамиан Полузащитник
- 22 Матушек Шимон Полузащитник
- 27 Szymon Zurkowski Полузащитник
- 7 Кужава Рафал Полузащитник
- 25 Lukasz Wolsztynski Нападающий
- 17 Igor Angulo Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Павловски Войцех Вратарь
- 20 Marcin Urynowicz Полузащитник
- 28 Maciej Ambrosiewicz Полузащитник
- 97 Daniel Smuga
- 31 Bartosz Bartczuk
- 18 Wojciech Hajda
- 32 Adrian Gryszkiewicz
- Главный тренер: Marcin Brosz
Предыдущие игры
Пяст (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 28.02.2018 Арка Гдыня 0:0 Пяст Э
- 25.02.2018 Пяст 0:0 Висла Краков Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 12.02.2018 Пяст 0:2 Ягеллония Э
- 29.01.2018 Пяст 0:0 ЦСКА Москва ТМК
- 15.12.2017 Корона Кельце 1:1 Пяст Э
- 12.12.2017 Пяст 0:1 Легия Э
- 09.12.2017 Шлёнск 2:2 Пяст Э
- 03.12.2017 Пяст 0:0 Лех Э
- 25.11.2017 Погонь Щецин 2:2 Пяст Э
- 18.11.2017 Пяст 1:0 Краковия Э
- 05.11.2017 Нецеча 2:1 Пяст Э
- 28.10.2017 Пяст 2:1 Висла Э
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
- 14.10.2017 Пяст 2:2 Сандецья Э
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
- 26.09.2017 Хробры 2:1 Пяст К
- 22.09.2017 Пяст 0:1 Арка Гдыня Э
- 16.09.2017 Висла Краков 2:0 Пяст Э
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Э
Гурник Забже (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 28.02.2018 Гурник Забже 0:0 Погонь Щецин Э
- 25.02.2018 Шлёнск 1:1 Гурник Забже Э
- 19.02.2018 Гурник Забже 3:0 Нецеча Э
- 09.02.2018 Висла 4:2 Гурник Забже Э
- 20.01.2018 Гурник Забже 1:1 Аустрия Вена ТМК
- 18.12.2017 Гурник Забже 0:4 Краковия Э
- 12.12.2017 Арка Гдыня 1:0 Гурник Забже Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 03.12.2017 Висла Краков 2:3 Гурник Забже Э
- 28.11.2017 Гурник Забже 3:0 Хойничанка К
- 24.11.2017 Гурник Забже 3:1 Ягеллония Э
- 19.11.2017 Легия 1:0 Гурник Забже Э
- 04.11.2017 Гурник Забже 3:1 Лех Э
- 28.10.2017 Сандецья 1:2 Гурник Забже Э
- 20.10.2017 Гурник Забже 3:3 Корона Кельце Э
- 15.10.2017 Заглембе Любин 3:2 Гурник Забже Э
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Э
- 23.09.2017 Погонь Щецин 1:2 Гурник Забже Э
- 20.09.2017 Гурник Забже 3:2 Сандецья К
- 16.09.2017 Гурник Забже 2:2 Шлёнск Э
Последние игры между собой
Пяст: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 6
Гурник Забже: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 4
- 01.10.2017 Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса
- 01.12.2015 Гурник Забже 5:2 Пяст Экстракласса
- 31.07.2015 Пяст 3:2 Гурник Забже Экстракласса
- 07.03.2015 Пяст 2:2 Гурник Забже Экстракласса
- 14.09.2014 Гурник Забже 1:2 Пяст Экстракласса
- 30.11.2013 Пяст 2:0 Гурник Забже Экстракласса
- 04.08.2013 Гурник Забже 2:1 Пяст Экстракласса
- 25.02.2013 Гурник Забже 1:0 Пяст Экстракласса
- 17.08.2012 Пяст 1:2 Гурник Забже Экстракласса
- 03.04.2009 Пяст 1:0 Гурник Забже Orange Ekstraklasa
- 14.09.2008 Гурник Забже 1:0 Пяст Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|25
|14
|6
|5
|38 - 25
|48
|2.
|Легия
|25
|14
|3
|8
|35 - 26
|45
|3.
|Лех
|25
|11
|10
|4
|34 - 18
|43
|4.
|Гурник Забже
|25
|11
|8
|6
|46 - 38
|41
|5.
|Корона Кельце
|26
|10
|10
|6
|40 - 32
|40
|6.
|Висла
|26
|12
|3
|11
|35 - 33
|39
|7.
|Висла Краков
|25
|10
|7
|8
|35 - 30
|37
|8.
|Заглембе Любин
|26
|9
|10
|7
|34 - 29
|37
|9.
|Арка Гдыня
|25
|8
|10
|7
|28 - 23
|34
|10.
|Краковия
|25
|7
|8
|10
|31 - 34
|29
|11.
|Шлёнск
|26
|7
|8
|11
|30 - 40
|29
|12.
|Лехия Гданьск
|26
|6
|10
|10
|34 - 42
|28
|13.
|Пяст
|25
|5
|10
|10
|25 - 33
|25
|14.
|Погонь Щецин
|26
|6
|7
|13
|27 - 38
|25
|15.
|Нецеча
|26
|6
|7
|13
|27 - 43
|25
|16.
|Сандецья
|26
|4
|11
|11
|24 - 39
|23
Второй тайм
79'
Пяст делает замену. Бадиа Жерар уходит с поля, а Валенсия Хоэль выходит на его замену.
69'
Пяст делает замену. Ангельски Кароль уходит с поля, а Пападопулос Михал выходит на его замену.
66'
Матушек Шимон получил желтую карточку от судьи
63'
Dani Suarez получил желтую карточку от судьи
52'
Гурник Забже делает замену. Szymon Zurkowski уходит с поля, а Daniel Smuga выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Матеуш Себастьян Щепаньяк бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Йодловец Томаш получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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