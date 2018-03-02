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Стадион: Заглебье Любин
0:0
Конец матча
34' Желтая карточкаAdam Chrzanowski
41' Желтая карточкаKamil Mazek
69' Желтая карточкаМатущик Адам
80' Желтая карточкаБалич Саша
|
34'
41'
69'
80'
Состав команд
25
Матущик
Адам
24
Тосик
Якуб
19
Ягелло
Филип
26
Мареш
Якуб
30
Joao
Nunes
19
Пайшау
Марку
Заглембе Любин 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Dominik Hladun Вратарь
- 44 Alan Czerwinski Защитник
- 2 Копац Бартош Защитник
- 33 Гулдан Любомир Защитник
- 3 Балич Саша Защитник
- 25 Матущик Адам Полузащитник
- 24 Тосик Якуб Полузащитник
- 19 Ягелло Филип Полузащитник
- 18 Стажиньски Филип Полузащитник
- 6 Kamil Mazek Полузащитник
- 26 Мареш Якуб Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Флоренц Конрад Вратарь
- 4 Тодоровски Александр Защитник
- 16 Жира Павел Полузащитник
- 77 Lukasz Moneta Полузащитник
- Матрас Матеуш Полузащитник
- 9 Возняк Аркадиуш Полузащитник
- 14 Яношка Лукаш Полузащитник
- Главный тренер: Mariusz Lewandowski
Лехия Гданьск 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Куцяк Душан Вратарь
- 21 Пешко Славомир Защитник
- 30 Joao Nunes Защитник
- 4 Gerson Guimaraes Защитник
- 20 Adam Chrzanowski Защитник
- 35 Лукашик Даниэль Полузащитник
- 16 Борысюк Ариэль Полузащитник
- 41 Столярски Павел Полузащитник
- 28 Пайшау Флавиу Полузащитник
- 22 Младенович Филип Полузащитник
- 19 Пайшау Марку Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Зеленика Оливер Вратарь
- 23 Войтковяк Гжегож Защитник
- 6 Славчев Симеон Защитник
- 5 Витория Стивен Защитник
- 17 Гараслин Лукаш Полузащитник
- 7 Красич Милош Полузащитник
- 11 Кусвик Гжегож Полузащитник
- Главный тренер: Adam Owen
Предыдущие игры
Заглембе Любин (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 27.02.2018 Сандецья 0:1 Заглембе Любин Э
- 23.02.2018 Заглембе Любин 0:0 Арка Гдыня Э
- 17.02.2018 Висла 2:0 Заглембе Любин Э
- 09.02.2018 Заглембе Любин 2:3 Легия Э
- 29.01.2018 Заглембе Любин 0:0 Хобро ТМК
- 17.12.2017 Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Э
- 13.12.2017 Заглембе Любин 0:0 Лех Э
- 10.12.2017 Погонь Щецин 3:3 Заглембе Любин Э
- 02.12.2017 Заглембе Любин 4:2 Нецеча Э
- 29.11.2017 Корона Кельце 2:0 Заглембе Любин К
- 26.11.2017 Шлёнск 1:0 Заглембе Любин Э
- 20.11.2017 Заглембе Любин 0:0 Корона Кельце Э
- 05.11.2017 Заглембе Любин 1:2 Краковия Э
- 29.10.2017 Ягеллония 3:1 Заглембе Любин Э
- 26.10.2017 Заглембе Любин 0:1 Корона Кельце К
- 20.10.2017 Заглембе Любин 2:2 Пяст Э
- 15.10.2017 Заглембе Любин 3:2 Гурник Забже Э
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 24.09.2017 Заглембе Любин 1:0 Сандецья Э
- 21.09.2017 Краковия 0:3 Заглембе Любин К
Лехия Гданьск (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 27.02.2018 Лехия Гданьск 2:2 Нецеча Э
- 23.02.2018 Ягеллония 4:1 Лехия Гданьск Э
- 18.02.2018 Лехия Гданьск 0:2 Пяст Э
- 10.02.2018 Лехия Гданьск 1:1 Висла Краков Э
- 16.12.2017 Сандецья 2:2 Лехия Гданьск Э
- 13.12.2017 Лехия Гданьск 1:3 Погонь Щецин Э
- 08.12.2017 Гурник Забже 1:1 Лехия Гданьск Э
- 01.12.2017 Лехия Гданьск 3:1 Шлёнск Э
- 24.11.2017 Краковия 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.11.2017 Лехия Гданьск 3:0 Висла Э
- 03.11.2017 Арка Гдыня 0:1 Лехия Гданьск Э
- 30.10.2017 Лехия Гданьск 0:5 Корона Кельце Э
- 21.10.2017 Лехия Гданьск 3:3 Лех Э
- 15.10.2017 Легия 1:0 Лехия Гданьск Э
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Э
- 23.09.2017 Нецеча 2:1 Лехия Гданьск Э
- 18.09.2017 Лехия Гданьск 3:3 Ягеллония Э
- 11.09.2017 Пяст 1:2 Лехия Гданьск Э
- 26.08.2017 Висла Краков 1:1 Лехия Гданьск Э
- 18.08.2017 Лехия Гданьск 2:3 Сандецья Э
Последние игры между собой
Заглембе Любин: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 10
Лехия Гданьск: победы: 10, ничьи: 2, поражения: 3
- 30.09.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 02.04.2017 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
- 15.10.2016 Заглембе Любин 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 16.04.2016 Заглембе Любин 1:2 Лехия Гданьск Экстракласса. Группа А
- 01.03.2016 Заглембе Любин 1:0 Лехия Гданьск Экстракласса
- 27.09.2015 Лехия Гданьск 3:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 05.04.2014 Лехия Гданьск 2:1 Заглембе Любин Экстракласса
- 30.10.2013 Заглембе Любин 1:3 Лехия Гданьск Экстракласса
- 30.05.2013 Заглембе Любин 0:3 Лехия Гданьск Экстракласса
- 02.12.2012 Лехия Гданьск 2:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 16.10.2011 Заглембе Любин 0:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 29.05.2011 Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Экстракласса
- 27.11.2010 Заглембе Любин 3:1 Лехия Гданьск Экстракласса
- 03.04.2010 Заглембе Любин 2:2 Лехия Гданьск Экстракласса
- 25.09.2009 Лехия Гданьск 1:0 Заглембе Любин Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|25
|14
|6
|5
|38 - 25
|48
|2.
|Легия
|25
|14
|3
|8
|35 - 26
|45
|3.
|Лех
|25
|11
|10
|4
|34 - 18
|43
|4.
|Гурник Забже
|25
|11
|8
|6
|46 - 37
|41
|5.
|Корона Кельце
|25
|10
|9
|6
|40 - 32
|39
|6.
|Висла
|26
|12
|3
|11
|35 - 33
|39
|7.
|Висла Краков
|25
|10
|7
|8
|35 - 30
|37
|8.
|Заглембе Любин
|26
|9
|10
|7
|34 - 29
|37
|9.
|Арка Гдыня
|25
|8
|10
|7
|28 - 23
|34
|10.
|Краковия
|25
|7
|8
|10
|31 - 34
|29
|11.
|Шлёнск
|25
|7
|7
|11
|30 - 40
|28
|12.
|Лехия Гданьск
|26
|6
|10
|10
|34 - 42
|28
|13.
|Пяст
|25
|5
|10
|10
|24 - 33
|25
|14.
|Нецеча
|26
|6
|7
|13
|27 - 43
|25
|15.
|Погонь Щецин
|25
|6
|6
|13
|27 - 38
|24
|16.
|Сандецья
|25
|4
|10
|11
|24 - 39
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
80'
Балич Саша получил желтую карточку от судьи
77'
Заглембе Любин делает замену. Стажиньски Филип уходит с поля, а Матрас Матеуш выходит на его замену.
76'
Лехия Гданьск делает замену. Столярски Павел уходит с поля, а Войтковяк Гжегож выходит на его замену.
70'
Лехия Гданьск делает замену. Младенович Филип уходит с поля, а Красич Милош выходит на его замену.
70'
Заглембе Любин делает замену. Тосик Якуб уходит с поля, а Возняк Аркадиуш выходит на его замену.
69'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
68'
Заглембе Любин делает замену. Kamil Mazek уходит с поля, а Lukasz Moneta выходит на его замену.
65'
Лехия Гданьск делает замену. Борысюк Ариэль уходит с поля, а Славчев Симеон выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Kamil Mazek получил желтую карточку от судьи
34'
Adam Chrzanowski получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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