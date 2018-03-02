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Стадион:
Заглембе Любин
0:0
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
34' Желтая карточка
Adam Chrzanowski
41' Желтая карточка
Kamil Mazek
69' Желтая карточка
Матущик Адам
80' Желтая карточка
Балич Саша
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
80'
Балич Саша получил желтую карточку от судьи
77'
Заглембе Любин делает замену. Стажиньски Филип уходит с поля, а Матрас Матеуш выходит на его замену.
76'
Лехия Гданьск делает замену. Столярски Павел уходит с поля, а Войтковяк Гжегож выходит на его замену.
70'
Лехия Гданьск делает замену. Младенович Филип уходит с поля, а Красич Милош выходит на его замену.
70'
Заглембе Любин делает замену. Тосик Якуб уходит с поля, а Возняк Аркадиуш выходит на его замену.

Желтая карточка
69'
Матущик Адам получил желтую карточку от судьи
68'
Заглембе Любин делает замену. Kamil Mazek уходит с поля, а Lukasz Moneta выходит на его замену.
65'
Лехия Гданьск делает замену. Борысюк Ариэль уходит с поля, а Славчев Симеон выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Kamil Mazek получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Adam Chrzanowski получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zaglebie. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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