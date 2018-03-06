Стадион: Звезда (Кропивницкий)
0:0
Конец матча
9' Желтая карточкаГрицук Василий
44' Желтая карточкаДраченко Максим
67' Желтая карточкаБилоног Дмитрий
82' Желтая карточкаGleb Bukhal
90' Желтая карточкаБанада Евгений
Новости после матча
Второй тайм
90'
Банада Евгений получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Звезда Кропивницкий делает замену. Kyrylo Dryshliuk уходит с поля, а Alexander Tarasyuk выходит на его замену.
88'
Александрия делает замену. Полярус Артём уходит с поля, а Vadym Granchar выходит на его замену.
84'
Звезда Кропивницкий делает замену. Daniil Kondrakov уходит с поля, а Збунь Алексей выходит на его замену.
82'
Gleb Bukhal получил желтую карточку от судьи
76'
Звезда Кропивницкий делает замену. Билоног Дмитрий уходит с поля, а Рассадкин Глеб выходит на его замену.
69'
Александрия делает замену. Старенький Сергей уходит с поля, а Dmytro Shastal выходит на его замену.
67'
Билоног Дмитрий получил желтую карточку от судьи
58'
Александрия делает замену. Evgeny Protasov уходит с поля, а Пономарь Виталий выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Драченко Максим получил желтую карточку от судьи
9'
Грицук Василий получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Звезда Кропивницкий 0:0 Александрия
Звезда Кропивницкий
47.2% (933)
Ничья:
22.6% (446)
Александрия
30.2% (598)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
12.5% (248)
0:1 Александрия:
10.9% (215)
2:1 Звезда Кропивницкий:
10.4% (206)
0:0 Ничья:
9.8% (194)
0:2 Александрия:
9.7% (191)
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