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Стадион:
Звезда Кропивницкий
0:0
Конец матча
Александрия
0'
9' Желтая карточка
Грицук Василий
44' Желтая карточка
Драченко Максим
67' Желтая карточка
Билоног Дмитрий
82' Желтая карточка
Gleb Bukhal
90' Желтая карточка
Банада Евгений
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Желтая карточка
90'
Банада Евгений получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Звезда Кропивницкий делает замену. Kyrylo Dryshliuk уходит с поля, а Alexander Tarasyuk выходит на его замену.
88'
Александрия делает замену. Полярус Артём уходит с поля, а Vadym Granchar выходит на его замену.
84'
Звезда Кропивницкий делает замену. Daniil Kondrakov уходит с поля, а Збунь Алексей выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Gleb Bukhal получил желтую карточку от судьи

76'
Звезда Кропивницкий делает замену. Билоног Дмитрий уходит с поля, а Рассадкин Глеб выходит на его замену.
69'
Александрия делает замену. Старенький Сергей уходит с поля, а Dmytro Shastal выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Билоног Дмитрий получил желтую карточку от судьи
58'
Александрия делает замену. Evgeny Protasov уходит с поля, а Пономарь Виталий выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Драченко Максим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
9'
Грицук Василий получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Звезда Кропивницкий 0:0 Александрия
Звезда Кропивницкий
47.2% (933)
Ничья:
22.6% (446)
Александрия
30.2% (598)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
12.5% (248)
Александрия:
10.9% (215)
Звезда Кропивницкий:
10.4% (206)
Ничья:
9.8% (194)
Александрия:
9.7% (191)
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