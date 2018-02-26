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Стадион:
Динамо Киев
 
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Заря
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Киев - Заря

До начала игры осталось 2 дня 14 часов 28 минут, которая состоится 04.03.2018.
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:
Прогнозы на матч Динамо Киев - Заря
Динамо Киев
50.3% (899)
Ничья:
19.9% (355)
Заря
29.8% (532)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
11% (197)
Динамо Киев:
10.6% (190)
Заря:
10.4% (186)
Ничья:
9.9% (177)
Ничья:
9.9% (177)
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